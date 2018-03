Η ταινία Sideway, του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Tayfun Pirselimoglu, σε συμπαραγωγή Ελλάδας – Γαλλίας, κυκλοφορεί για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 15 Μαρτίου, από τη New Star.

Σύνοψη

Ένας νεαρός άνδρας φτάνει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ένα παράξενο καράβι αγκυροβολημένο στα ανοιχτά, ένας διαπεραστικός ήχος που ακούγεται παντού, φωτιές, αγνοούμενοι και άλλες περίεργες ενδείξεις, οδηγούν τους κατοίκους της να πιστεύουν ότι έρχεται η μέρας της κρίσης. Οι φήμες ξεδιπλώνουν ιστορίες που ξεπερνούν την φαντασία του. Σύντομα θα γίνει μάρτυρας μιας βίαιης δολοφονίας. Όλα ανατρέπονται όταν η νοσοκόμα της πόλης, με την οποία έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση, θα ανακαλύψει ένα περίεργο σημάδι στην πλάτη του. Η φήμη διαδίδεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Μήπως είναι ο Μεσσίας που όλοι περιμένουν;

TAYFUN PIRSELIMOGLU

Σκηνοθέτης, ζωγράφος , συγγραφέας

Έχουν εκδοθεί 4 μυθιστορήματα και ένα βιβλίο με διηγήματα του. Άρθρα του σχετικά με την τέχνη και το σινεμά έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες από 15 εκθέσεις ζωγραφικής του έχουν γίνει σε διάφορες πόλεις συμπεριλαμβανομένων της Βιέννης, Βουδαπέστης, Ταλλίν, Άγκυρας και Πόλης. Είναι ένας από τους ιδρυτές της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας τέχνης Genius Academy.

Φιλμογραφία

2017 SIDEWAY – YOL KENARI Τουρκο-Ελληνο-Γαλλική συμπαραγωγή, παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βαρσοβίας (Warsaw Film Festival). Μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται σε φεστιβάλ του εξωτερικού, μέσα στο έτος αναμένεται να προβληθεί σε Boston Turkish FF, Istanbul FF, Ankara FF κλπ.)

2013 I’m not him (Δεν είμαι εγώ) Τουρκο-Ελληνο-Γαλλική συμπαραγωγή χρηματοδοτούμενη από το Eurimages. Συμμετοχή σε περισσότερα από 42 φεστιβάλς και έχει κερδίσει 7 διεθνή βραβεία. Πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Ρώμης (βραβείο καλύτερου σεναρίου). Μεταξύ άλλων βραβείο Καλύτερης ταινίας, σεναρίου και μουσικής στο Istanbul Film Festival. Grand prix στο Scarborough Film Festival, Καλύτερης ταινίας στο Mooov Film Festival, Special Mention στο Nantes, καλύτερης ταινίας στο 21st Festival de Cinema Independent de Barcelona L’ Artenativa, Rotterdam FF, Edinburgh FF, Sydney FF, Vilnius FF, Curacao FF, Fukuoka FF, Slovakia Art FF, Yeveran Golden Apricot FF, Munich FF, Jerusalem FF, Sarajevo FF, Odessa FF, Guanajuato FF, Geneva FF, Viennale, Palic FF, Wraclav FF, Kerala FF, Ankara FF, Pusan FF, Mumbai FF, Valladolid FF, Mannheim FF, Festival on Wheels.

2010 Η περούκα – Sac – Hair Πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Λοκάρνο. Συμμετοχή σε φεστιβάλ. Αττάλεια – Βραβείο Φωτογραφίας, δεύτερου αντρικού ρόλου, Βαρσοβία. Τορόντο. Πόλη – Μεγάλο βραβείο παραγωγής. Βραβείο σκηνοθεσίας. Βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Αλματία Καζακστάν Βραβείο Netpac., Φεστιβάλ On Wheels, Festroia Πορτογαλία βραβείο Fipresci. Ταλίν Μαύρες νύχτες, Μοντπελιέ, Λα Ροσελ, Βοστώνη, Λονδίνο, Μπρατισλάβα. κ.α.

2009 Πούσι – Pus – Haze Πρεμιέρα στο Forum του Βερολίνου. Συμμετοχή σε φεστιβάλ Άδανα Βραβείο Φωτογραφίας. Άγκυρα κ.α.

2007 Ριζά – Riza Πρεμιέρα στο Forum του Βερολίνου .Συμμετοχή σε φεστιβάλ Edinburg.,Sydney, Montpellier βραβείο κριτικών, Άγκυρα: βραβεία καλύτερης ταινίας, καλύτερου σκηνοθέτη, σκηνογραφίας. Μόντρεαλ, Μπουένος Αίρες, Βαλέντσια, Κοπενχάγη, Ώκλαντ, Ουέλλιγκτον, Χάιφα, Ντουμπάι, Βαρσοβία, Σόφια κ.α.

2002 Πουθενά - Hiçbiryerde – Nowhereland Πρεμιέρα Μόντρεαλ Μεγάλο βραβείο των κριτικών, Μοντπελιέ Βραβείο κοινού, Πόλη βραβείο Radical, βραβείο καλύτερης ηθοποιού, βραβείο κριτικών, βραβείο 2ου αντρικού και γυναικείου ρόλου. Πουσαν, Σεβίλλια, Θεσσαλονίκη, Μανχάιμ, Τριέστη, Μπάστια, Βαρτσελόνα, Βελιγράδι, κ.α.

2002 Η σιωπή είναι χρυσός - Il Silenzio e’Doro - Silent is Golden μικρού μήκους

1999 Ο θείος μου – Dayım - My Uncle μικρού μήκους Capablio Φεστιβάλ Βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερου σκηνοθέτη, Μιλάνο βραβείο καλύτερης ταινίας, Ζιρανά ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής, Βενετία, Λοκάρνο, Μπιλμπάο, Μοντπελιέ, κ.α.

Συντελεστές

Σενάριο & σκηνοθεσία: Tayfun Pirselimoglu

Χώρες παραγωγής: ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ – ΓΑΛΛΙΑ 2017

Duration: 119'

Cast: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim Taner Birsel, Ercan Kesal, Riza Akin, Haydar Şişman

Παραγωγή: MITRA FILMCILIC, BAD CROWD, ISTANBUL DIGITAL, AUTHORWAVE, ARIZONA PROD

Με την υποστήριξη του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού & του Ελληνικού Κέντρο Κινηματογράφου

Παραγωγοί: Vildan Ersen, Νίκος Μουστάκας, Νάνσυ Κοκολάκη, Ali Bayraktar, Πάνος Μπίσδας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ανδρέας Σινάνος

Σκηνογραφία: Natali Yeres

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Μοντάζ: Ali Aga

Ηχοληψία: Fatih Aydoğdu

Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Γιαννακόπουλος

Μίξη ήχου: Κώστας Φυλακτίδης