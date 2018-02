Ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και παραγωγός του ανεξάρτητου κινηματογράφου ήδη από τη δεκαετία του ’80, η Σάρα Ντράιβερ έχει επίσης υπογράψει την παραγωγή σε πολλές από τις ταινίες του συνεργάτη και συντρόφου της, Τζιμ Τζάρμους. Η Αμερικανίδα καλλιτέχνης θα δώσει το παρών στο 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσει έντεκα αγαπημένες της ταινίες.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης γιορτάζει 20 χρόνια δημιουργικής σχέσης με την συναρπαστική τέχνη του ντοκιμαντέρ. Το επετειακό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου. Το Tvxs.gr θα δώσει και φέτος το παρών σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους - Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στα 10 καλύτερα του κόσμου.

Στην «ιέρεια» του ανεξάρτητου σινεμά Σάρα Ντράιβερ (Sara Driver) δίνει carte blanche το επετειακό 20ο ΦΝΘ, γιορτάζοντας φέτος δύο δεκαετίες δημιουργικής σχέσης με την συναρπαστική τέχνη του ντοκιμαντέρ. Η Ντράιβερ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει έντεκα (11) αγαπημένα της φιλμ - δέκα ντοκιμαντέρ και μία ταινία μυθοπλασίας - έντεκα απολαυστικές κινηματογραφικές στιγμές.

Η τέχνη, η πολιτική, τα κοινωνικά παράδοξα και τα κακώς κείμενα της Αμερικής εναλλάσσονται σε φιλμ όπου συναντιούνται ο Άντι Γουόρχολ και ο Θελόνιους Μονκ, το τουίστ και η ρέγκε, ένας εμμονικός εφευρέτης και δυο ιδιοσυγκρασιακοί καλλιτέχνες, η καταπάτηση των δικαιωμάτων και οι μηχανισμοί προπαγάνδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εικόνες από τη Νέα Υόρκη στα 80s, όπως την έζησε η ίδια τότε.

Επίσης, στο 20ο Φεστιβάλ θα προβληθεί η νέα ταινία που σκηνοθέτησε η Ντράιβερ, το ντοκιμαντέρ «Boom for Real the Late Years of Jean-Michel Basquiat», με θέμα τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, τον επιδραστικό Αμερικανό ζωγράφο με τη σύντομη ζωή και το εξαιρετικό ταλέντο.

«Πολλές από τις ταινίες που επέλεξα για την carte blanche έχουν κάποια σχέση με την τελευταία μου ταινία για τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, είτε θεματικά είτε από πολιτιστική ή πολιτική άποψη. Και εγωιστικά μιλώντας, πρόκειται για όλες τις ταινίες που θέλω να δω ξανά στην μεγάλη οθόνη. Είμαι τόσο ευγνώμων στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για αυτή την ευκαιρία.» - Σάρα Ντράιβερ

Υπενθυμίζουμε ότι η carte blanche στη Σάρα Ντράιβερ, δίνεται μετά τις cartes blanches στον Δημήτρη Εϊπίδη και στον Ευθύμη Φιλίππου.

Διαβάστε επίσης:

Αυτές είναι οι έντεκα επιλογές της Σάρα Ντράιβερ:

«Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections» του Γιόνας Μέκας (1982): Ο Άντι Γουόρχολ και η μυθολογία του αποθεώνονται μέσα από μια καταιγιστική συρραφή χαρακτηριστικών καρέ από τη ζωή του. Χωρίς λόγια, αλλά με την απίθανη μουσική των Velvet Underground.

«Thelonious Monk: Straight, No Chaser» της Σάρλοτ Ζβέριν (1988): Ο μάγος της τζαζ Θελόνιους Μονκ πρωταγωνιστεί σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μέσα από σπανιότατο υλικό αποκαλύπτει το μεγαλείο του ταλέντου του, την άνοδο αλλά και την πτώση του.

«The Twist» του Ρον Μαν (1992): Ροκ εν ρολ, τουίστ και ατελείωτος χορός. Με επίκεντρο το τουίστ, το φιλμ καταγράφει ένα εκρηκτικό ποπ φαινόμενο, φιλοξενώντας συνεντεύξεις θρυλικών μουσικών όπως οι Τσάμπι Τσέκερ, Φρανκ Άβαλον, Φατς Ντόμινο, κ.ά.

«The Land of Look Behind» του Άλαν Γκρίνμπεργκ (1982): Μια εμβληματική ταινία για τους ρασταφάρι, τη ρέγκε και τη Τζαμάικα, για την οποία ο Βέρνερ Χέρτζογκ είπε «αυτό το φιλμ καταφέρνει πράγματα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία του σινεμά».

«Native Land» των Λίο Χόρβιτς και Πολ Στραντ (1942): Ένα καθηλωτικό δραματοποιημένο ντοκουμέντο που εκθέτει την καταπίεση των ελευθεριών του λαού της Αμερικής. Οι σκηνοθέτες, στρατευμένοι αριστεροί, καθώς και ο αφηγητής - ο Αφροαμερικανός ακτιβιστής Πολ Ρόμπεσον - υπήρξαν θύματα της λίστας Μακάρθι.

«Atomic Cafe» των Κέβιν Ράφερτι, Τζέιν Λόαντερ και Πιρς Ράφερτι (1982): Κλασικό κι εντελώς αντισυμβατικό ντοκιμαντέρ που αποκαθηλώνει με αφοπλιστικό, γεμάτο μαύρο χιούμορ τρόπο την παράνοια της αμερικανικής προπαγάνδας των 40s και 50s υπέρ της πυρηνικής ενέργειας.

«Rivers and Tides: Andy Goldsworthy Working with Time» του Τόμας Ρίντελσμάιερ (2001): Μια ωδή στο έργο του ανατρεπτικού καλλιτέχνη Άντι Γκόλντσουόρθι, τα εφήμερα γλυπτά του οποίου, φτιαγμένα από υλικά της φύσης –πέτρα, ξύλο, πάγο, κ.ά.-, είναι μια μάχη με το χρόνο και τη φθορά που προκαλεί.

«June Leaf: A Painter» της Μπρίγκιτ Κένισον (2018): Η σπουδαστική ταινία της νεαρής σκηνοθέτιδας είναι αφιερωμένη στη αναγνωρισμένη Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Τζουν Λιφ και τα αλληγορικά έργα της.

«Energy and How to Get It» του Ρόμπερτ Φρανκ (1981): Σε αυτό το σουρεαλιστικό κράμα ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, ο εφευρέτης Ρόμπερτ Γκόλκα αγωνίζεται εμμονικά να ανακαλύψει το μυστικό της ανεξάντλητης ενέργειας, ενώ ο συγγραφέας Γουίλιαμ Μπάροουζ και ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ντάουνι τον πλαισιώνουν σε κόντρα ρόλους.

«Dream City» του Στίβεν Σίγκελ (1986): Ένα οδοιπορικό στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80 μέσα από αφηγήσεις εφήβων της εποχής. Η κάμερα «τρέχει» σε δρόμους, πάρκα, μετρό και γειτονιές, σε μια ονειρική και ξέφρενη περιπλάνηση, όπως η πόλη τότε.

«Idiocracy» του Μάικ Τζατζ (2006): Ένας άντρας-πειραματόζωο του αμερικανικού στρατού ξυπνά μετά από 500 χρόνια και ανακαλύπτει ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος επί γης. Ξεκαρδιστικό αλλά και προφητικό, το καλτ πλέον φιλμ μυθοπλασίας του Μάικ Τζατζ είναι μια σάτιρα για την ανθρώπινη βλακεία, όπου κι αν αυτή βρίσκεται.

Το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου, στην ιστορική έδρα του θεσμού, Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, καθώς και στις τέσσερις Αίθουσες του Λιμανιού. Το Tvxs.gr θα δώσει και φέτος το παρών και στην Κινηματογραφική του Στήλη, θα σας ενημερώνουμε αναλυτικά με τα νέα, αλλά και τις προτάσεις μας, για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως στο είδος του.