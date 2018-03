Η τελετή απονομής των επετειακών 90ών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Αμερικανό παρουσιαστή, Τζίμι Κίμελ. Καθώς μετράμε πλέον αντίστροφά για την βραδιά των Όσκαρ, παρουσιάζουμε αναλυτικά τις σημαντικότερες κατηγορίες και τα φαβορί τους.

Την κούρσα των Υποψηφιοτήτων οδηγεί το «Σχήμα του Νερού» του Μεξικανού σκηνοθέτη, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με 13. Ακολουθούν η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν με 8 υποψηφιότητες και το φιλμ, «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, το οποίο έχει αποσπάσει 7 υποψηφιότητες. Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

H Μορφή Του Νερού / The Shape Of Water

Στο μυστικό, υψίστης ασφαλείας εργαστήριο στο οποίο δουλεύει, η μοναχική Ελίζα (Σάλι Χόκινς) είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση απόλυτης απομόνωσης. Η ζωή της θα αλλάξει για πάντα, όταν μαζί με τη συνάδελφό της, Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ), θα ανακαλύψουν ένα άκρως απόρρητο πείραμα.

Έχοντας αποσπάσει την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας, η «Μορφή Του Νερού», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες του 2018. Το φιλμ σηματοδοτεί παράλληλα και την σπουδαία επιστροφή του χαρισματικού παραμυθά και αξιόλογου κινηματογραφιστή, Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

«Εάν παραμείνετε αυθεντικοί και πιστοί στα πιστεύω σας, σε όσα πραγματικά πιστεύετε, στην περίπτωσή μου στα τέρατα, θα μπορέσετε να κάνετε όλα όσα θέλετε.» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Δουνκέρκη / Dunkirk

O Κρίστοφερ Νόλαν («Inception», τριλογία «The Dark Knight») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο στην επική, δραματική ταινία «Δουνκέρκη», το νέο του κινηματογραφικό project, τρία χρόνια μετά το «Interstellar». Μία αξιόλογη ταινία είδους, με εξαιρετική φωτογραφία, καλές ερμηνείες κι ένα υποβλητικό μουσικό σκορ - το οποίο υπογράφει ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χανς Ζίμμερ - που συντροφεύει και ταξιδεύει τον θεατή σε κάθε σεκάνς. Το αντιπολεμικό αριστούργημα του Βρετανού σκηνοθέτη διεκδικεί με άνεση μία θέση στις καλύτερες ταινίες του 2017.

«Ήθελα για πολλά χρόνια να παρουσιάσω τα γεγονότα της ιστορίας, από τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα. Ιδωμένα δηλαδή από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία, από εκείνους που έρχονταν να βοηθήσουν με τα σκάφη τους, αλλά και από τους πιλότους που προσπαθούσαν να τους προστατεύσουν από ψηλά.» - Κρίστοφερ Νόλαν

Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Τι συμβαίνει όταν η συσσωρευμένη οργή έρχεται αντιμέτωπη με ζητήματα ηθικής σε μια μικρή φιλήσυχη κωμόπολη; Η φιλήσυχη κωμόπολη Έμπινγκ, στο Μιζούρι, αναταράσσεται όταν η δυναμική Μίλντρεντ Χέιζ αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να έρθει αντιμέτωπη με την αστυνομία, για να βρει το δολοφόνο της κόρης της.

Tο φιλμ «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι», είναι ένα ανατρεπτικό δράμα, με αρκετές δόσεις χιούμορ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάρτιν ΜακΝτόνα (Αποστολή στη Μπριζ - 2008), ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, σε μία σπουδαία ερμηνεία.

«Αποφάσισα πως ο αγοραστής των πινακίδων ήταν μία ταραγμένη μητέρα, και από εκεί και έπειτα, όλα πήραν το δρόμο τους. Η Μίλντρεντ ήταν ένας δυνατός, αποφασισμένος και οργισμένος άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα, κάτι είχε σπάσει μέσα της. Αυτή ήταν η γέννηση της ιστορίας.» - Μάρτιν ΜακΝτόνα

Ερμηνείες:

Στους πρώτους ρόλους αρχικά και όσο αφορά τις γυναίκες, η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το φιλμ «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι», είναι δικαίως το μεγάλο φαβορί της φετινής χρονιάς, με την Μέριλ Στριπ να διευρύνει το ήδη εντυπωσιακό ρεκόρ της, καθώς για το «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, απέσπασε της 21η Υποψηφιότητά της.

Αντίστοιχα, στους άνδρες, ο Γκάρι Ολντμαν για το φιλμ «Η Πιο Σκοτεινή Ώρα» (Darkest Hour - 2017) του Τζο Ράιτ, ξεχωρίζει με την ερμηνεία του. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Ντάνιελ Ντέι Λούις είναι ο μοναδικός ηθοποιός στην Ιστορία του Κινηματογράφου που έχει κερδίσει τρία Βραβεία Όσκαρ Ά Ανδρικής Ερμηνείας - My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989), There Will Be Blood (2007), Lincoln (2012) - ενώ έχει δηλώσει πως η «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον, με την οποία είναι φέτος Υποψήφιος, θα αποτελέσει παράλληλα και τον τελευταίο του κινηματογραφικό ρόλο.

Στους δεύτερους ρόλους, φαβορί στις γυναίκες είναι η Άλισον Τζάνεϊ για το φιλμ «Εγώ, η Τόνια», ενώ στους άντρες ξεχωρίζει ο Σαμ Ρόκγουελ για την ερμηνεία του στην ταινία, «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ Καννών, απέναντι στην Χρυσή Άρκτο της Μπερλινάλε, καθώς «Το Τετράγωνο» του Ρούμπεν Έστλουντ και «Η Ψυχή και το Σώμα» της Ίλντικο Ενιέντι, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί στην Κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, η οποία παραδοσιακά φιλοξενεί σπουδαίες δημιουργίες.

Μεγάλος χαμένος ο Φατίχ Ακίν, ο οποίος εκπροσωπώντας την Γερμανία έφτασε μέχρι την πηγή - ήταν στην shortlist των 9 επιλογών - αλλά τελικά είδε το «In the Fade», με την εξαιρετική Νταϊάν Κρούγκερ, να μένει εκτός. Ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε το φιλμ «Amerika Square» του Γιάννη Σακαρίδη.

Διαβάστε επίσης:

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Πέντε διαφορετικές, αλλά εξίσου σπουδαίες ταινίες τεκμηρίωσης συναντάμε στην συγκεκριμένη κατηγορία. Δύο από αυτά έχουν ήδη προβληθεί και στην Ελλάδα. Πρόκειται για το συγκινητικό «Αυτοί Που Έμειναν στο Αλέπο» (Last Men In Aleppo - 2017) του Φιράς Φαγιάντ, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Σεπτέμβριο στο 23ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας. Αλλά και το εξαιρετικό «Πρόσωπα και Ιστορίες» (Faces Places / Visages Villages - 2017) των Ανιές Βαρντά και JR, το οποίο αποτέλεσε την Ταινία Έναρξης του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Ολύμπιον, όπου και είχαμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε, ενώ θα κυκλοφορήσει σύντομα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή της εταιρείας One from the Heart.

Διαβάστε επίσης:

Αναλυτικά οι Υποψηφιότητες των 90ών Βραβείων Όσκαρ της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου:

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας

H Μορφή του Νερού

Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Lady Bird

Τρέξε!

Δουνκέρκη

Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

The Post: Απαγορευμένα Μυστικά

H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Αόρατη Κλωστή

Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για τo H Μορφή του Νερού

Γκρέτα Γκέργουιγκ για το Lady Bird

Τζόρνταν Πιλ για το Τρέξε!

Πόλ Τόμας Αντερσον για την Αόρατη Κλωστή

Κρίστοφερ Νόλαν για τη Δουνκέρκη

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

«Το τετράγωνο» (Σουηδία)

«Μια φανταστική γυναίκα» (Χιλή)

«Η ψυχή και το σώμα» (Ουγγαρία)

«Χωρίς αγάπη» (Ρωσία)

«The insult» (Λίβανος)

Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου

Γκάρι Ολντμαν για το H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Ντάνιελ Ντέι Λιούις για την Αόρατη Κλωστή

Τίμοθι Σαλαμέ για το Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

Ντάνιελ Καλούγια για το Τρέξε!

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το Roman J. Israel, Esq.

Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Μάργκο Ρόμπι για το Εγώ, η Τόνια

Μέριλ Στριπ για το The Post: Απαγορευμένα Μυστικά

Σίρσα Ρόναν για το Lady Bird

Σάλι Χόκινς για το H Μορφή του Νερού

Όσκαρ 'Β Ανδρικού Ρόλου

Σαμ Ρόκγουελ για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Γουίλεμ Νταφόε για το The Florida Project

Γούντι Χάρελσον για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Ρίτσαρντ Τζένκινς για το H Μορφή του Νερού

Κρίστοφερ Πλάμερ για το Ολα τα Λεφτά του Κόσμου

Όσκαρ 'Β Γυναικείου Ρόλου

Αλισον Τζάνεϊ για το Εγώ, η Τόνια

Λόρι Μέτκαλφ για το Lady Bird

Οκτάβια Σπένσερ για το H Μορφή του Νερού

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ για το Mudbound

Λέσλι Μάνβιλ για την Αόρατη Κλωστή

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Τhe Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Φερδινάνδος

Loving Vincent

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Lou

Dear Basketball

Revolting Rhymes

Negative Space

Garden Party

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

Τζέιμς Αϊβορι για το Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

Ααρον Σόρκιν για το Molly’s Game

Σκοτ Νιουστάντερ και Μάικλ Χ. Γουέμπερ για το The Disaster Artist

Ντι Ρις και Βέρτζιλ Γουίλιαμς για το Mudbound

Σκοτ Φρανκ, Τζέιμς Μάνγκολντ, Μάικλ Γκριν για το Logan

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

Μάρτιν ΜακΝτόνα για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Γκρέτα Γκέργουιγκ για το Lady Bird

Τζόρνταν Πιλ για το Τρέξε!

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και Βανέσα Τέιλορ για το H Μορφή του Νερού

Εμιλι Β. Νόρτον και Κουμάιλ Ναντζιάνι για το Ερωτας Μετ’ Εμποδίων

Όσκαρ Φωτογραφίας

Ρότζερ Ντίκινς για το Blade Runner 2049

Χόιτε βαν Χόιτεμα για τη Δουνκέρκη

Νταν Λόστσεν για το H Μορφή του Νερού

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Ρέιτσελ Μόρισον για το Mudbound

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Heroin(e)

Edith+Eddie

Knife Skills (Thomas Lennon)

Traffic Stop

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Όσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινία

The Eleven O'Clock

The Silent Child

My Nephew Emmett

DeKalb Elementary

Watu Wote: All of Us

Τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των 90ων Βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με οικοδεσπότη της βραδιάς τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Αν και παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια η απονομή των βραβείων Όσκαρ διεξάγεται την τελευταία Κυριακή του Φεβρουάριου, φέτος αποφασίστηκε να λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου, έτσι ώστε να μην συμπέσει χρονικά με την τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουάριου, στην πόλη Πιόνγκτσανγκ, της Νότιας Κορέας.