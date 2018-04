Έξι χρόνια μετά το αξιόλογο φιλμ «Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν», η σκηνοθέτης Λιν Ράμσεϊ παρουσιάσει την καινούρια ταινία της. Πρόκειται για ένα προσεγμένο έργο, με καλή σκηνοθεσία και αργό, αλλά σταθερό ρυθμό, το οποίο διακατέχεται από την εξαιρετική ερμηνεία του Χοακίν Φοίνιξ, ως ένας νέο νουάρ εξολοθρευτής άγγελος. Ένα αιματοβαμμένο υπαρξιακό θρίλερ, που συνδυάζει ιδανικά τον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε με το θρυλικό «Oldboy» του Παρκ Τσαν-Γουκ.

Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ / You Were Never Really Here

Σκηνοθεσία: Λιν Ράμσεϊ

Σενάριο: Jonathan Ames (novel), Lynne Ramsay (screenplay)

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Εκατερίνα Σαμσόνοφ, Αλεσάντρο Νίβολα, Άλεξ Μανέτ, Τζον Ντόμαν, Τζούντιθ Ρόμπερτς

Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 85 λεπτά

Η ταινία περιγράφει την προσπάθεια ενός βετεράνου του πολέμου (Χοακίν Φίνιξ) να σώσει μια νεαρή κοπέλα (Εκατερίνα Σαμσόνοφ), η οποία αγνοείται. Το κορίτσι έχει απαχθεί από ένα δίκτυο διακίνησης λευκής σάρκας (trafficking) και η απελευθέρωση του καταλήγει σ' ένα στυλιζαρισμένο λουτρό αίματος. Αυτή η διεφθαρμένη εξουσία και η επιθυμία για εκδίκηση είναι που απελευθερώνουν μοιραία την έκρηξη βίας, η οποία οδηγεί σταδιακά στην αφύπνιση του ήρωα μας.

Το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» (You Were Never Really Here - 2017) της Λιν Ράμσεϊ, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του πέρσι τον Μάιο στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του 70ού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, όπου και απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου - εξ ημισείας με τον Γιώργο Λάνθιμο για την ταινία του «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» (The Killing of a Sacred Deer), ενώ ο Χοακίν Φίνιξ τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας. Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να το δούμε αρχικά πέρσι τον Σεπτέμβριο, όταν και προβλήθηκε στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας.

Δεκαοχτώ χρόνια μετά το θαυμάσιο ντεμπούτο της («Ratcatcher»), η Λιν Ράμσεϊ επιβεβαιώνει πως δικαίως συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες γυναικείες φωνές του μοντέρνου σινεμά, ακολουθώντας για πρώτη φορά στη φιλμογραφία της έναν αρσενικό ήρωα στην αιματηρή σταυροφορία του για μια κάποια υποψία λύτρωσης.

Η Βρετανίδα σκηνοθέτης, καταφέρνει να μας παρουσιάσει ένα αιματοβαμμένο θρίλερ για έναν αλύτρωτο εξολοθρευτή άγγελο, που διακατέχεται από την μινιμαλιστική αλλά εκρηκτική ερμηνεία του εξαιρετικού Χοακίν Φίνιξ, σε μία από τις καλύτερες στιγμές την πλούσιας φιλμογραφίας του.

Η Λιν Ράμσεϊ αναγνωρίστηκε με τη μικρού μήκους της «Small Deaths», η οποία ήταν η διπλωματική της όταν αποφοίτησε από την Αγγλία και κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στις Κάννες το 1996. Ακολούθησαν τα «Kill the Day» (1996) και «Gasman» (1997), τα οποία έλαβαν τα βραβεία κριτικής επιτροπής στα Κλερμόντ Φερράντ και στις Κάννες αντίστοιχα.

Η Ράμζι γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα του βρετανικού σινεμά. Η πρώτη μεγάλου μήκους της, το «Ratcatcher» (1999), έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου και κέρδισε το βραβείο BAFTA για την καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα το 2000.

Η επόμενη ταινία της «Morvern Callar» (2002), βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλαν Γουόρνερ, και είναι η ιστορία μιας νεαρής υπαλλήλου σουπερμάρκετ (Σαμάνθα Μόρτον), που μαθαίνει ότι ο φίλος της έχει αυτοκτονήσει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα επακόλουθα.

Ακολούθησε το 2011 το φιλμ «Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν» (We Need to Talk About Kevin), με τους Τίλντα Σουίντον, Τζον Σ. Ράιλι και Έζρα Μίλερ . Η εξαιρετική ερμηνεία της Τίλντα Σουίντον, της χάρισε μία Υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία της Λιν Ράμσεϊ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την μουσική σκορ υπογράφει ο Τζόναθαν Ρίτσαρντ «Τζόνι» Γκρίνγουντ, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός ως κιθαρίστας των Radiohead. Στο παρελθόν έχει συνθέσει μουσική για τις ταινίες «Θα χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood - 2007), «Norwegian Wood» (2010), «The Master» (2012) κι «Έμφυτο Ελάττωμα» (Inherent Vice - 2014). Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του με τη Λιν Ράμσεϊ μετά το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν» (We Need To Talk About Kevin - 2011).

Η ταινία «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» (You Were Never Really Here - 2017) της Λιν Ράμσεϊ, κυκλοφορεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 22 Μαρτίου, σε διανομή της εταιρείας Seven Films.