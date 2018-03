Ο Στίβεν Χόκινγκ έλεγε ότι «ο μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης δεν είναι η άγνοια, αλλά η ψευδαίσθηση της γνώσης». Ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός, έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαρτίου του 2018, διευρύνοντας για πάντα με το ευφυές έργο του, τους ανθρώπινες ορίζοντες και το μέλλον της ανθρωπότητας. Το 2014 ενσαρκώθηκε ιδανικά από τον συμπατριώτη του Βρετανό ηθοποιό, Έντι Ρέντμεϊν, στην αξιόλογη βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μαρς: «Η Θεωρία των Πάντων» (The Theory of Everything).

«Εζησα πέντε δεκαετίες περισσότερο από αυτό που είχαν προβλέψει για μένα οι γιατροί. Προσπάθησα να κάνω καλή χρήση του χρόνου μου... Επειδή κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία μου, έχω την επιθυμία να αντλήσω το καλύτερο από κάθε λεπτό» - Στίβεν Χόκινγκ, στο ντοκιμαντέρ «Hawking» του 2013

Έχοντας αποσπάσει δύο Χρυσές Σφαίρες και ένα Βραβείο Όσκαρ, η «Θεωρία των Πάντων» (The Theory of Everything) του Τζέιμς Μαρς, αποτέλεσε μία από τις πιο συζητημένες ταινίες του 2014 και δικαίως. Το φιλμ - υπό τους ήχους του γλυκού όσου και μελαγχολικού μουσικού σκορ του Jóhann Jóhannsson - περιγράφει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, που παρά το γεγονός ότι η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα τον καθήλωσε από νωρίς σε αναπηρικό καροτσάκι, κατάφερε όχι μόνο να το αντιμετωπίσει και να διαπρέψει στον τομέα του, αλλά με τη βοήθεια των αγαπημένων του προσώπου, αποτέλεσε έναν φωτεινό φάρο ελπίδας και πηγή έμπνευσης για την ανθρωπότητα. Οι νεαροί ηθοποιοί Έντι Ρέντμεϊν και Φελίσιτι Τζόουνς είναι πραγματικά υπέροχοι, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό σ' ένα φιλμ που είναι πολλά περισσότερα από μία απλή βιογραφική ιστορία.

Η Θεωρία των Πάντων / The Theory of Everything

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μαρς / James Marsh

Σενάριο: Anthony McCarten (screenplay), Jane Hawking (book)

Πρωταγωνιστούν: Έντι Ρέντμεϊν, Φελίσιτι Τζόουνς, Έμιλι Γουάτσον, Τσάρλι Κοξ, Ντέιβιντ Θιούλις

Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 2014

Διάρκεια: 123 λεπτά

«Όσο άσχημη κι αν φαίνεται η ζωή, όπου υπάρχει ζωή υπάρχει ελπίδα...» - Στίβεν Χόκινγκ

Η ταινία, ακολουθεί τα βήματα του σπουδαίου Στίβεν Χόκινγκ (Έντι Ρέντμεϊν - Eddie Redmayne) από το 1963. Τότε δηλαδή που σπουδάζει στο Κέιμπριτζ, όπου γνωρίζει και ερωτεύεται τη συμφοιτήτρια και μετέπειτα σύζυγό του Τζέιν Γουάιντ (Φελίσιτι Τζόουνς - Felicity Jones).

Παρακολουθούμε τη ζωή τους, τη μοιραία διάγνωσή στον Χόκινγκ - ότι πάσχει από τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα - γεγονός που τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι, επιτρέποντάς του την επικοινωνία μόνο μέσω συσκευής ομιλίας. Πως όμως το γεγονός αυτό επηρέασε τη σχέση των δύο νεαρών ανθρώπων, τα όνειρά τους, αλλά και την εξέλιξη τους, κατά τη διάρκεια εικοσιένα (21) χρόνων, έως και σήμερα;

Ο θεατής παράλληλα γίνεται κοινωνός στις καινοτόμες και αιχμηρές απόψεις του Χόκινγκ για τη Φυσική και κυρίως την πρωτοποριακή έρευνά του, που προκάλεσε τον θαυμασμό των καθηγητών του και τελικά οδήγησε στην ρηξικέλευθη θεωρία του για το σύμπαν.

Ταυτόχρονα όμως παρακολουθούμε και τη γεμάτη αγάπη, περίπλοκη σχέση του με τη γυναίκα που τον στήριξε σε όλα τα πρώτα δύσκολα χρόνια προκειμένου εκείνος να συνεχίσει να ψάχνει τη μία και μοναδική αιτιολογική εξίσωση για το Σύμπαν και τον Χρόνο.

Το φιλμ «Η Θεωρία των Πάντων» (The Theory of Everything) του Τζέιμς Μαρς, αποτυπώνει την εκπληκτική, ανθρώπινη ιστορία ενός από τα σημαντικότερα μυαλά που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, του Στίβεν Χόκινγκ, τον οποίο εδώ τον υποδύεται συγκλονιστικά, ο νεαρός και ταλαντούχος ηθοποιός Έντι Ρέντμεϊν (Οι Άθλιοι / Les Misérables - 2012), σε μία ερμηνεία που του χάρισε το Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου.

«Όταν διάβασα το σενάριο με άφησε έκπληκτο το τι είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος και τι είχε κατορθώσει από το 1963. Είναι από τις πιο εμπνευσμένες ιστορίες που έχω διαβάσει. Ο Στίβεν Χόκινγκ ενσαρκώνει την ελπίδα. Αλλά η ταινία αφορά και στον άνθρωπο πίσω από το είδωλο. Όταν τον συναντάμε είναι 21, γεμάτος ζωή. Παρά τα όσα βιώνει συνεχίζει να αγωνίζεται και να ζει, κλείνοντας το μάτι στη ζωή. Έχει ευφυΐα, θέληση, σοφία και πείσμα. Με τη γυναίκα του, ήταν διαφορετικοί άνθρωποι που συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον, παρά τις όποιες αντιξοότητες. Αυτό κι αν είναι ρομαντικό!» - Έντι Ρέντμεϊν

Η ταινία του Τζέιμς Μαρς - βραβευμένος με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «Man on Wire» του 2009 - βασίζεται σε υλικό από το βιβλίο «Traveling to Infinity: My Life with Stephen Hawking», της πρώην συζύγου του Χόκινγκ, Τζέιν Χόκινγκ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1995. Στην ταινία την υποδύεται σε μια εξαιρετικά ισορροπημένη και ανθρώπινη ερμηνεία, η Φελίσιτι Τζόουνς (Like Crazy - 2011, The Invisible Woman - 2013).

«Είναι κάποια που ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Αφιέρωσε τη ζωή της στον Στίβεν, αλλά κάποια στιγμή θέλησε να διεκδικήσει και τη δική της υπόσταση ως ανεξάρτητος άνθρωπος. Ήθελε να είναι μια ξεχωριστή οντότητα γι’ αυτό και συνέχισε τις σπουδές της, ενώ παράλληλα φρόντιζε τον άνθρωπό της και την οικογένειά της [...] Από την αρχή υπήρξε μεταξύ τους έλξη, αλλά υπήρξε και πνευματική χημεία. Υπήρχε υγιής άμιλλα μεταξύ τους, που προκαλούσε καθέναν τους να γίνεται καλύτερος.» - Φελίσιτι Τζόουνς

Ο χρόνος υπήρξε πάντα αγαπημένο θέμα του αστροφυσικού Στίβεν Χόκινγκ, προκειμένου να προσδιορίσει την αρχή και το τέλος του σύμπαντος, καθώς και ό,τι συντελείται ενδιαμέσως. Δυστυχώς, το θέμα του χρόνου άρχισε να τον αφορά και σε προσωπικό επίπεδο, όταν στα εικοσιένα (21) του χρόνια και συγκεκριμένα το 1963, διαγνώστηκε με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα και οι γιατροί του έδωσαν μόνο δύο χρόνια ζωής.

Όμως εκείνος - σε πείσμα όλων των προγνώσεων - αγωνίστηκε για την επιβίωση του, ακόμα κι αν αυτό συνεπαγόταν απώλεια ομιλίας και κίνησης. Πολύτιμος σύντροφος ζωής του ήταν η γυναίκα του, Τζέιν Γουάιλντ, ένα επίσης πολύ οξυδερκές μυαλό, που αφοσιώθηκε στον Στίβεν και στην οικογένεια που δημιούργησαν. Ο σεναριογράφος Άντονι ΜακΚάρτεν, που διάβασε το βιβλίο της Τζέιν Χόκινγκ, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«...υπέροχη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο πολύ έντονα και ευφυή μυαλά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τόσο τους φυσικούς περιορισμούς της ασθένειας όσο και τη δόξα που ήρθε στη ζωή τους. Με την πάροδο των δεκαετιών η αγάπη τους εξελίχτηκε και πήρε μια ανορθόδοξη τροπή προκειμένου να επιβιώσει. Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης χωρίς προηγούμενο [...] Η Τζέιν έκανε κάτι μοναδικό. Επέλεξε να παντρευτεί τον Στίβεν και να συμπορευτεί μαζί του. Αυτό ήταν καθοριστικό για τον Στίβεν, καθώς, όπως παραδέχεται κι ο ίδιος, ζούσε σε μια μαύρη τρύπα εκείνη την περίοδο. Μόλις ξεκινούσε τη ζωή του και ενημερώνεται πως αυτή θα λήξει πολύ σύντομα. Παρά τις όποιες αμφιβολίες, με την Τζέιν ξεκίνησαν έναν χαρούμενο και αισιόδοξο γάμο. Με τη βοήθεια της Τζέιν ξεπέρασε την κατάθλιψή του και έχοντας τη δαμόκλειο σπάθη του θανάτου από πάνω του, έβαλε τα δυνατά του να επιταχύνει τις πνευματικές του διεργασίες. Πολύ σύντομα εξελίχθηκε ως αστροφυσικός. Στην ταινία βλέπουμε την αντίστροφη πορεία που ακολουθεί η διανοητική του εκτόξευση σε σχέση με τη φυσική του κατάρρευση.»

«Την επόμενη φορά που κάποιος σας παραπονεθεί ότι κάνατε ένα λάθος, πείτε του ότι ίσως αυτό είναι καλό. Διότι χωρίς τις ατέλειες, ούτε εσείς, ούτε εγώ, δεν θα υπήρχαμε.» - Στίβεν Χόκινγκ