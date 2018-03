Από το αγαπημένο «Ποια είστε, Πόλι Μαγκού» (Who Are You, Polly Maggoo? - 1966) του Ουίλιαμ Κλάιν, μέχρι το κλασσικό «Έξυπνο Μουτράκι» (Funny Face - 1957) του Στάνλεϊ Ντόνεν, με την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Φρεντ Αστέρ, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Κινηματογράφος προσπάθησε να εισχωρήσει στον λαμπερό, αλλά συχνά πυκνά επικίνδυνο κόσμο της μόδας. Με αφορμή την «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον, με τον Ντάνιελ Ντέι Λούις στον τελευταίο ρόλο της καριέρας του, θυμόμαστε πέντε χαρακτηριστικές ταινίες του 21ου αιώνα.

«Ο Διάβολος Φοράει Prada» (The Devil Wears Prada - 2006) του Ντέιβιντ Φράνκελ

Η Άντι, μια τελειόφοιτος σχολής δημοσιογραφίας με μποέμ αντιλήψεις για τη ζωή και τη μόδα, υποφέρει τα πάνδεινα από την αυταρχική αφεντικίνα της Μιράντα Πρίστλι, διευθύντρια διάσημου περιοδικού μόδας, που της αρέσει να εξευτελίζει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σαν σκλάβοι γύρω της. Πρόκειται για την εκδότρια ενός μεγάλου γυναικείου περιοδικού (Μέριλ Στριπ) - με άλλα λόγια, η Άνα Γουίντουρ της αμερικάνικης Vogue - η οποία τρομοκρατεί μια νεαρή (Αν Χάθαγουεϊ) που εργάζεται ως προσωρινή γραμματέας, με αποτέλεσμα εκείνη να καταπιεστεί ώστε να συμμορφωθεί στην ανορεξική σιλουέτα και στα μοντελάκια που επιτάσσει ο αμείλικτος χώρος της μόδας. Η Μέριλ Στριπ ανυψώνει το θέμα σε μια σπουδή για τη διαβρωτική επιβολή του αφεντικού και ανταμείβεται με μία υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Αν Χαθαγουέι, Στάνλεϊ Τούτσι, Έμιλι Μπλαντ.

«Coco Before Chanel» (2009) της Αν Φοντέν

Ένα μικρό κορίτσι μπαίνει με την αδελφή του σε ορφανοτροφείο της κεντρικής Γαλλίας, περιμένοντας μάταια κάθε Κυριακή τον πατέρα τους να έρθει. Μια τραγουδίστρια καμπαρέ με αδύναμη φωνή προσπαθεί να διασκεδάσει ένα κοινό από μεθυσμένους στρατιώτες. Μια ντροπαλή μοδίστρα φτιάχνει στριφώματα σε ένα επαρχιακό ραφείο. Μια νεαρή, αδύνατη μετρέσα βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του προστάτη της, Ετιέν Μπαλσάν. Μια ερωτευμένη γυναίκα αρνείται τον γάμο ακόμα και στον άντρα που αγαπά. Μια επαναστάτρια που αντιδρά στις συμβάσεις της εποχής και ντύνεται με τα πουκάμισα των εραστών της. Αυτή είναι η ιστορία της Κοκό Σανέλ, που μέσα από ένα απίστευτο προσωπικό ταξίδι, κατέληξε να γίνει η θρυλική σχεδιάστρια μόδας, ένα διαχρονικό σύμβολο επιτυχίας, ελευθερίας και στυλ. Πρωταγωνιστούν: Οντρέ Τοτού, Αλεσάντρο Νίβολα, Μπενουά Πελβό.

«Με γοήτευε το σύγχρονο του χαρακτήρα της Σανέλ, το πνεύμα της και η θέση που κατάκτησε για τις γυναίκες. Όταν η Αν μου εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα προσέγγιζε το θέμα, αμέσως δέχτηκα. Η Αν μου επέτρεψε να αναπτύξω τη φύση της Σανέλ φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές και συναισθήματά της, να είμαι γλυκιά και ευάλωτη αλλά ταυτόχρονα απαιτητική και περήφανη. Ήταν μεγάλο πλεονέκτημα το ότι η σκηνοθέτης ήταν γυναίκα, γιατί μόνο μια γυναίκα θα μπορούσε να αποτυπώσει τη θέση του "ασθενούς φύλου" την εποχή εκείνη.» - Οντρέ Τοτού

Διαβάστε επίσης:

«Ιβ Σεν Λοράν» (Yves Saint Laurent - 2014) του Τζαλίλ Λεσπέρ

Παρίσι, 1957. Ο Ιβ Σεν Λοράν είναι μόλις είκοσι ενός και πραγματοποιεί τα πρώτα του βήματα στον διάσημο οίκο του Christian Dior. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πρώτη του κολεξιόν, οι δημιουργίες του εκθειάζονται και ο ευφυής σχεδιαστής γνωρίζει τον έρωτα της ζωής του, μετέπειτα σύντροφο και συνέταιρο του, Pierre Bergé. Μέσα σε τρία χρόνια, η αυτοκρατορία Yves Saint Laurent είναι πραγματικότητα. Ξεχωρίζει θριαμβευτικά στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, όμως οι δαίμονες και οι αμφιβολίες συντροφεύουν τον μανιοκαταθλιπτικό και ευφυή σχεδιαστή μέχρι την κορυφή. Πρωταγωνιστούν: Πιερ Νινέι, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Σαρλότ Λε Μπον, Λάουρα Σμετ, Μαρί Ντε Βιλεπίν, Νικολάι Κίνσκι, Ρούμπεν Άλβες, Άστριντ Γουέτνολ.

Διαβάστε επίσης:

«The Neon Demon» (2016) του Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν

Όταν η Τζέσι, ένα επίδοξο μοντέλο, μετακομίζει στο Λος Άντζελες, τα νιάτα και η ζωντάνια της καταβροχθίζονται από μια ομάδα γυναικών, με εμμονή στην ομορφιά. Οι ανταγωνίστριες της θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, για να διεκδικήσουν αυτό που έχει, ώστε να επιβιώσουν στον αδηφάγο χώρο της μόδας...

Τρία χρόνια μετά την ταινία του «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλιν, ο Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν επιστρέφει με τη νέα του δημιουργία: «The Neon Demon» (2016). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο, νεανικό και στυλιζαρισμένο θρίλερ, με φόντο τον χώρο της μόδας, από τον Δανό σκηνοθέτη, με πρωταγωνίστριες τις Έλ Φάνινγκ και Τζένα Μαλόουν.

«Έχω δύο κόρες. Ακόμη και η μικρή που είναι μόλις 12 ετών, έχει μπει στο παιχνίδι της ομορφιάς. Η αψεγάδιαστη εμφάνιση γίνεται εμμονή και σαρώνει τα πάντα. Star system και εταιρείες στοχεύουν σε όλο και νεότερους ανθρώπους. Όμως που οδηγεί αυτός ο δρόμος; Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του «The Neon Demon». Φαίνεται πως αυτή η εκδοχή του μέλλοντος είναι αναπόφευκτη.» - Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν

Διαβάστε επίσης:

«Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread - 2017) του Πολ Τόμας Άντερσον

Στο μεταπολεμικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50 ο σχεδιαστής ρούχων Ρέινολντς Γούντκοκ (Ντάνιελ Ντέι Λούις) και η αδερφή του, Σίριλ (Λέσλι Μάνβιλ) κυριαρχούν στον χώρο της βρετανικής υψηλής ραπτικής, ντύνοντας μέλη βασιλικών οικογενειών, αστέρες του κινηματογράφου και εκπροσώπους της ανώτατης κοινωνικής τάξης. Παράλληλα, πλήθος γυναικών μπαίνουν εφήμερα στη ζωή του ιδιόρρυθμου Ρέινολντς, ενσαρκώνοντας τις κατά διαστήματα μούσες του και σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους στις επόμενες, που θα έχουν ανάλογη τύχη. Η μόνη σταθερή γυναίκα στη ζωή του Ρέινολντς είναι η αδερφή του μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει, τυχαία, μια νεαρή γυναίκα, την Άλμα, η οποία γίνεται ερωμένη και μούσα του. Από τη στιγμή που ερωτεύεται και παραδίδεται στην Άλμα συνειδητοποιεί πως διασαλεύεται η απόλυτα ελεγχόμενη και προγραμματισμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια ζωή του και κάτι τέτοιο τον τρομοκρατεί. Η απρόσμενη αυτή ερωτική σχέση έρχεται να μεταμορφώσει και τους δύο, αλλά και την ίδια την ερωτική τους σχέση.

Δέκα χρόνια μετά την διαχρονική ταινία «Θα Χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood – 2007) ο Ντάνιελ Ντέι Λούις και ο Πολ Τόμας Άντερσον, συνεργάζονται και πάλι στην «Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread – 2017). Ο Βρετανός ηθοποιός είναι εντυπωσιακός στο κύκνειο άσμα της κινηματογραφικής του καριέρας, ενώ τις εντυπώσεις κερδίζει επάξια η εξαιρετική Βίκι Κριπς. Την τριάδα των βασικών πρωταγωνιστών συμπληρώνει αρμονικά η σπουδαία Λέσλι Μάνβιλ (Μυστικά και Ψέματα – 1996). Πρόκειται για μια απρόσμενη ερωτική ιστορία που αποτυπώνει ατμοσφαιρικά την προσπάθεια δύο ανθρώπων να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, προσπαθώντας να επιβληθούν στα ένστικτά τους και να επιβάλλει ο καθένας τους δικούς του όρους. Μοναδικές ερμηνείες, υπέροχα φορέματα και μια συγκλονιστική μουσική από τον Jonny Greenwood των Radiohead.

Διαβάστε επίσης: