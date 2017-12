Ο Μάικ Νίκολς, υπήρξε ένας καλλιτέχνης που με το ιδιαίτερο έργο του, τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στο θέατρο, αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, παρουσιάζοντας μία αξιοζήλευτη φιλμογραφία. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έμεινε στην ιστορία με τη δεύτερη μόλις μεγάλου μήκους ταινία του «Ο Πρωτάρης», για την οποία κέρδισε και το μοναδικό του Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Έναν χρόνο πριν είχε προηγηθεί το αριστουργηματικό του ντεμπούτο: «Ποιος Φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;».

Ο Πρωτάρης / The Graduate

Σκηνοθεσία: Μάικ Νίκολς / Mike Nichols

Σενάριο: Calder Willingham (screenplay), Buck Henry (screenplay), Charles Webb (based on the novel by)

Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Αν Μπάνκροφτ, Κάθριν Ρος

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 1967

Διάρκεια: 106 λεπτά

Η ιστορία της θρυλικής αυτής ταινίας του 1967, αφορά τη μύηση στον έρωτα ενός νέου άντρα - που μόλις αποφοίτησε από το κολέγιο - από μια μεγαλύτερή του γυναίκα. Μεγαλύτερη μεν αλλά που διατηρεί ακέραιη την ομορφιά και τη γοητεία της.

Φυσικά, το «στόρι» του «Πρωτάρη» έχει και την ιδιαιτερότητά του, καθώς η κυρία που αποπλανεί τον Μπεν είναι σύζυγος του συνεταίρου του πατέρα του Μπεν και το χειρότερο, μητέρα της κοπέλας που ο Μπεν ερωτεύεται σταδιακά.

Μέσα στην επαναστατική έξαψη εκείνης της εποχής, ο Ντάστιν Χόφμαν έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Στον ρόλο του αμφισβητία του συστήματος φοιτητή Μπέντζαμιν Μπράντοκ παρασύρεται ερωτικά από την κυρία Ρόμπινσον που υποδύεται η Άνν Μπάνκροφτ.

Υπό τους ήχους του «And here's to you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know» από το θρυλικό κομμάτι των Σάιμον & Γκαρφάνκελ και μέσα στην επαναστατική έξαψη εκείνης της εποχής, ο Ντάστιν Χόφμαν έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.

Ενσαρκώνοντας ιδανικά τον ρόλο του αμφισβητία του συστήματος φοιτητή Μπέντζαμιν Μπράντοκ, ο οποίος "παρασύρεται" ερωτικά από την κυρία Ρόμπινσον που υποδύεται μοναδικά η Άνν Μπάνκροφτ.

Από τα παραλειπόμενα του «Πρωτάρη», το γεγονός ότι ο Μπακ Χένρι και ο Κάλντερ Γουίλινγκτον (που έγραψαν το σενάριο) εμφανίστηκαν και στην ταινία ως εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο όπου η Αν Μπάνκροφτ ως κυρία Ρόμπινσον αποπλανεί τον ήρωα.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι για τον ρόλο του Ντάστιν Χόφμαν είχε προταθεί αρχικά ο Γουόρεν Μπίτι, που απέρριψε όμως την πρόταση γιατί τότε γύριζε το φιλμ, «Μπόνι και Κλάιντ». Ενώ οι πρώτες που έκαναν δοκιμαστικά για τον ρόλο της Ιλέιν, τον οποιό πήρε τελικά η Κάθριν Ρος, ήταν η Νάταλι Γουντ και η Σάλι Φιλντ.

Η αρχική σκέψη για τον ρόλο της κυρίας Ρόμπινσον ήταν να προταθεί στη Μέριλιν Μονρόε. Αντιθέτως προτάθηκε στην Πατρίτσια Νιλ που αρνήθηκε, όπως και η Ντόρις Ντέι. Όταν γυριζόταν η ταινία, ο Χόφμαν, που θα έπαιζε έναν 21χρονο απόφοιτο κολεγίου, ήταν 29 χρόνων, η Μπάνκροφτ που ο ρόλος την ήθελε 40άρα, ήταν 35 χρόνων και η Ρος 26 χρόνων. Και οι τρεις τελικοί πρωταγωνιστές της ταινίας προτάθηκαν για Όσκαρ. Τελικά το μοναδικό χρυσό αγαλματάκι (7 Υποψηφιότητες) κέρδισε ο Μάικ Νίκολς για τη σκηνοθεσία.

Μία ταινία που γυρίστηκε τη δεκαετία του '60 και κάθε άλλο παρά έχει χάσει την αίγλη της. Ποιος μπορεί να λησμονήσει τις υποβλητικές εκείνες σκηνές με τον Ντάστιν Χόφμαν να μελαγχολεί στην πισίνα του σπιτιού του ή μπροστά στο ενυδρείο του; Να μοιάζει σαν χαμένος ανάμεσα στους φίλους των γονιών του και βέβαια, μπροστά στην κυρία Ρόμπινσον;

Η ταινία γυρίστηκε το 1967 από τον Μάικ Νίκολς, με παραγωγό τον Τζόζεφ Λιβάιν, που αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου από τον συγγραφέα Τσαρλς Γουέμπ. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Robert Surtees, βραβευμένος με Όσκαρ για τη δουλειά του στην ταινία «Μπεν Χούρ».

Ο "Πρωτάρης" είχε μεγάλη απήχηση και κατάφερε μεταξύ άλλων να αποσπάσει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 5 Χρυσές Σφαίρες, 5 Βραβεία BAFTA, 1 Grammy για το τραγούδι, καθώς και το μοναδικό Όσκαρ σκηνοθεσίας στην σπουδαία καριέρα του Μάικ Νίκολς.

Γεννημένος στις 8 Αυγούστου του 1937, στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντάστιν Χόφμαν έχει βραβευτεί δύο φορές από την Ακαδημία Αμερικανικού Κινηματογράφου με το Όσκαρ Καλύτερης Ερμηνείας, ενώ έχει προταθεί πέντε ακόμη φορές. Πρόκειται αναμφίβολα για μία μοναδική υποκριτική ιδιοφυΐα της Έβδομης Τέχνης.

