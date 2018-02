Με αφορμή τα γενέθλια της Αμερικανίδας ηθοποιού Σίμπιλ Σέπερντ, η οποία γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1950, θυμήθηκα μία όμορφη ιστορία που είχα ανακαλύψει πριν από αρκετό καιρό, με αφορμή ένα αναλυτικό αφιέρωμα που ετοίμαζα στον κορυφαίο Αμερικανό σκηνοθέτη Όρσον Γουέλς, αλλά και μία ξεχασμένη τηλεοπτική σειρά, φορτωμένη όμως με παιδικές και όμορφες αναμνήσεις. Πρόκειται για το αγαπημένο «Moonlighting» ή αλλιώς «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια»...

Στις 10 Οκτωβρίου του 1985, σε ηλικία 70 χρονών, φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία της Έβδομης Τέχνης, ο Όρσον Γουέλς. Πέντε ημέρες μετά, οι Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολουθούν το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting: 1985 - 1989). Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πείραμα και παράλληλα για την τελευταία εμφάνιση του Γουέλς μπροστά από κάμερα. Είναι η ημέρα όπου ο Κινηματογράφος χάρισε απλόχερα λίγη από τη μαγεία του στην Τηλεόραση...

«Καλησπέρα σας. Είμαι ο Όρσον Γουέλς. Το αποψινό επεισόδιο κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα πίσω. Στην εποχή της έγχρωμης εικόνας και του στερεοφωνικού ήχου, η τηλεοπτική εκπομπή «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting) τολμά να κάνει τη διαφορά και να μοιραστεί μαζί σας μία ώρα μονόχρωμης και μονοφωνικής ψυχαγωγίας. Περίπου στο 12ο λεπτό του αποψινού επεισοδίου, η εικόνα στην τηλεόραση σας θα γίνει ασπρόμαυρη. Δεν έχει τίποτα η τηλεόρασή σας. Επαναλαμβάνω. Δεν έχει τίποτα η τηλεόρασή σας. Το αποψινό επεισόδιο είναι ένα πείραμα. Ελπίζουμε να το απολαύσετε, οπότε μαζέψτε τα παιδιά, τον σκύλο, τη γιαγιά και κλειδώστε τους στο άλλο δωμάτιο. Μετά καθίστε και απολαύστε αυτό το σπέσιαλ επεισόδιο του «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting)...»

«Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting: 1985 - 1989)

2η Σεζόν, 4ο Επεισόδιο: The Dream Sequence Always Rings Twice (1985)

«Αυτό το επεισόδιο, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Όρσον Γουέλς« (1915 - 1985)

Η τηλεοπτική σειρά «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting: 1985 - 1989), κυκλοφόρησε το πρώτο της επεισόδιο, στις 3 Μαρτίου του 1985. Μετά από πέντε ιδιαίτερα επιτυχημένες σεζόν και συνολικά 66 επεισόδια, η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά - έχοντας εν τω μεταξύ τιμηθεί και με τρεις Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes) - ολοκληρώνεται στις 14 Μαΐου του 1989.

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για την συγκεκριμένη σειρά, που έχει διαγράψει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία στα τηλεοπτικά δρώμενα. Ως γνωστόν το «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια», γράφτηκε με βάση την Σίμπιλ Σέπερντ, η οποία ήταν τότε η σταρ της εποχής, πίσω στο 1985. Μάλιστα, τόσο η πρωταγωνίστρια, όσο και το στούντιο ABC, ήθελαν ως συμπρωταγωνιστή, τον ηθοποιό Harley Venton, ο οποίος είχε ήδη στο ενεργητικό του δύο τηλεοπτικές σειρές: «Guiding Light» (1982) και «Kate & Allie» (1984 - 1985).

Η τελική επιλογή του Μπρους Γουίλις, ανήκει στον δημιουργό και σεναριογράφο της σειράς, τον Glenn Gordon Caron, ο οποίος τον επέλεξε ανάμεσα σε 3.000 ηθοποιούς που πέρασαν από οντισιόν, για τον ρόλο του Ντέιβιντ Άντισον. Η επιτυχία της σειράς, βασίζεται πέρα από το καλογραμμένο σενάριο, στην εντυπωσιακή χημεία που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

Είναι πλέον βέβαια κοινό μυστικό, ότι εκτός πλατό οι σχέσεις της Σίμπιλ Σέπερντ και του Μπρους Γουίλις, δεν ήταν ιδιαίτερα αρμονικές, με τα πράγματα να χειροτερεύουν ιδιαίτερα μετά την εμπορική επιτυχία του ηθοποιού, με την ταινία του «Die Hard» το 1988. Ενώ ένας ακόμη σημαντικός λόγος που επηρέασε και την εξέλιξη της σειράς, ήταν η ιστορική απεργία των σεναριογράφων, που πραγματοποιήθηκε το 1987 και διήρκεσε συνολικά τρεις μήνες.

Όρσον Γουέλς / Orson Welles

Στο 4ο Επεισόδιο της 2η Σεζόν, της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, ο Όρσον Γουέλς γράφει για ακόμη μία φορά ιστορία. Αυτή τη φορά όμως όχι κινηματογραφική, ούτε ραδιοφωνική όπως στο ξεκίνημα της καριέρας του, αλλά τηλεοπτική... καθώς με την τελευταία του εμφάνιση μπροστά από την κάμερα, για λογαριασμό της σειράς «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting: 1985 - 1989) και το Επεισόδιο με τίτλο: The Dream Sequence Always Rings Twice (1985), μας προτείνει να λάβουμε μέρος σ' ένα εικαστικό πείραμα.

Γεννημένος στις 6 Μαΐου του 1915, ο Όρσον Γουέλς υπήρξε αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία της Έβδομης Τέχνης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης που σε ηλικία μόλις εικοσιέξι χρονών ολοκληρώνει την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, τον αριστουργηματικό «Πολίτη Κέιν» (Citizen Kane, 1941), επαναπροσδιορίζοντας ουσιαστικά την έννοια του Σινεμά. Η Έβδομη Τέχνη είχε μόλις ανακαλύψει το παιδί - θαύμα της και ο Γουέλς με τη σειρά του, έμελλε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον Κινηματογράφο.

«Εδώ και χρόνια προσπαθώ να γυρίσω την πλάτη μου στον κινηματογράφο, γιατί του αφιερώνω 90% της ύπαρξής μου, της ενεργητικότητάς μου. Πρέπει να σταματήσω να καταστρέφω έτσι τη ζωή μου, προσπαθώντας να εκφραστώ μέσα από τις ταινίες. Δεν είναι δυνατόν να περάσω τη ζωή μου ολόκληρη σε φεστιβάλ κι εστιατόρια, ζητιανεύοντας για χρήματα. Εδώ και τριάντα χρόνια οι άνθρωποι με ρωτούν πως κατορθώνω να συνδυάζω αρμονικά το Α και το Β. Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν το καταφέρνω. Τα πάντα μέσα μου αποτελούνται από αντιφάσεις. Όλοι μας αποτελούμαστε από αντιθέσεις, που δεν καταφέρνουμε να εναρμονίσουμε.» - Τζορτζ Όρσον Γουέλς (George Orson Welles) (6 Μαΐου, 1915 - 10 Οκτωβρίου, 1985)

Σίμπιλ Σέπερντ / Cybill Shepherd

Η Σίμπιλ Σέπερντ (Cybill Shepherd), γεννήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί, στις 18 Φεβρουαρίου του 1950. Είναι περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό από τις ερμηνείες της στους ρόλους: ως "Τζέισι Φάροου" στην ταινία "Η Τελευταία Παράσταση" (The Last Picture Show) του 1971, ως "Μπέτσι" στον Ταξιτζή (Taxi Driver - 1976) του Μάρτιν Σκορσέζε, ως "Μαντλίν Σπένσερ" στην τηλεοπτική σειρά "Psych" (2008 - 2013), ως "Σίμπιλ Σέρινταν" στο "Cybill" του 1995 και ως "Φίλις Κρολ" στην τηλεοπτική σειρά "The L Word" (2007 - 2009).

Όμως η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο - που στην πλούσια φιλμογραφία της έχει κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες (δύο για το "Moonlighting" το 1986 και το 1987 και μία το 1996 για το "Cybill") - είναι αναγνωρίσιμη κυρίως ως η εντυπωσιακή "Μάντι Χέις" στη θρυλική τηλεοπτική σειρά "Moonlighting" (1985 - 1989), η οποία στην Ελλάδα προβλήθηκε με τον ευφάνταστο τίτλο "Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια" με συμπρωταγωνιστή της, τον Μπρους Γουίλις. Πρόσφατα την είδαμε και σ' ένα μικρό ρόλο, στην ταινία «Μπερδέματα στο Broadway» (She's Funny That Way - 2014) του Πίτερ Μπογκτάνοβιτς.

Μπρους Γουίλις / Bruce Willis

Ο Μπρους Γουίλις γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1955 στη Δυτική Γερμανία και συμμετείχε σε αρκετά θεατρικά και τηλεοπτικές διαφημίσεις, προτού κερδίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιτυχημένο θεατρικό του Σαμ Σέπαρντ ”Fool for Love” το 1984. Πέτυχε τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και απέσπασε πολλά βραβεία - μεταξύ των οποίων ένα Έμμυ και μία Χρυσή Σφαίρα - για τον ρόλο του Ντέιβιντ Άντισον στη διάσημη τηλεοπτική σειρά: «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting: 1985 - 1989).

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε πλάι στην Κιμ Μπάσιντζερ στη ρομαντική κωμωδία του Μπλέικ Έντουαρντς ”Ραντεβού στα Τυφλά” το 1987. Έναν χρόνο μετά, ερμήνευσε τον ρόλο του Τζον Μακλέιν στο blockbuster ”Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει” (Die Hard - 1988), ενώ επανέλαβε τον ρόλο αυτό στις τέσσερις κινηματογραφικές συνέχειες του φιλμ, το 1990, το 1995, το 2007 και το 2013 με την πέμπτη ταινία του εμπορικά επιτυχημένου franchise: “A Good Day to Die Hard”.

Η καριέρα του Μπρους Γουίλις στον κινηματογράφο περιλαμβάνει πλήθος συμμετοχών σε ταινίες ποικίλης θεματολογίας, όπως ”Pulp Fiction”, “Moonrise Kingdom”, ”Δεν Είμαι Κορόιδο Κανενός”, ”Δώδεκα Πίθηκοι”, ”Οργισμένα Χρόνια”, ”Η Έκτη Αίσθηση”. Κάποιες από τις πρόσφατες ταινίες του Γουίλις είναι οι: ”Διπλή Ομηρία”, ”Αμαρτωλή Πόλη”, ”16 Τετράγωνα”, ”Το Στοίχημα του Σλέβιν”, ”Η Αποπλάνηση Ενός Ξένου”, ”Alpha Dog”, ”Οι Αναλώσιμοι”, ”Αντικαταστάτες”, “Cop Out”, “Red”, “Set Up”, “Catch .44” και “Lay The Favorite”.

Άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε είναι οι: ”Το Τσακάλι”, ”Κωδικός Mercury”, ”Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας” (και η συνέχειά της, ”Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας Ξαναχτυπά”), ”Για Πάντα Παιδί”. Επίσης δάνεισε τη φωνή του στο χαρακτήρα του έξυπνου νήπιου Μίκι στις ταινίες ”Κοίτα Ποιος Μιλάει” και ”Κοίτα Ποιος Άλλος Μιλάει”. Η μεγάλη γκάμα των ρόλων του περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως Μάικλ Μπέι, Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Άλαν Ρούντολφ, Γουόλτερ Χιλ, Ρόμπερτ Μπέντον, Κουέντιν Ταραντίνο, Νόρμαν Τζούισον, Τέρι Γκίλιαμ, Ρομπ Ράινερ, Εντ Ζούικ, Λικ Μπεσόν, Μπάρι Λέβινσον, Ρόμπερτ Ζεμέκις, Αντουάν Φουκουά. Πρόσφατα τον είδαμε στις ταινίες: “The Expendables 2”, “Looper” και «Vice: Η Πόλη της Βίας» (Vice - 2015) του Μπράιαν Μίλερ.

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το σχετικό επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς: «Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting: 1985 - 1989) - 2η Σεζόν, 4ο Επεισόδιο: The Dream Sequence Always Rings Twice (1985).