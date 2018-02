Δέκα χρόνια μετά την διαχρονική ταινία «Θα Χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood - 2007) ο Ντάνιελ Ντέι Λούις και ο Πολ Τόμας Άντερσον, συνεργάζονται και πάλι στην «Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread - 2017). Ο Βρετανός ηθοποιός είναι εντυπωσιακός στο κύκνειο άσμα της κινηματογραφικής του καριέρας, ενώ τις εντυπώσεις κερδίζει επάξια η εξαιρετική Βίκι Κριπς. Την τριάδα των βασικών πρωταγωνιστών συμπληρώνει αρμονικά η σπουδαία Λέσλι Μάνβιλ (Μυστικά και Ψέματα - 1996).

Πρόκειται για μια απρόσμενη ερωτική ιστορία που αποτυπώνει ατμοσφαιρικά την προσπάθεια δύο ανθρώπων να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, προσπαθώντας να επιβληθούν στα ένστικτά τους και να επιβάλλει ο καθένας τους δικούς του όρους. Μοναδικές ερμηνείες, υπέροχα φορέματα και μια συγκλονιστική μουσική από τον Jonny Greenwood των Radiohead.

Ο Ντάνιελ Ντέι Λούις είναι ο μοναδικός ηθοποιός στην Ιστορία του Κινηματογράφου που έχει κερδίσει τρία Βραβεία Όσκαρ Ά Ανδρικής Ερμηνείας - My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989), There Will Be Blood (2007), Lincoln (2012) - ενώ έχει δηλώσει πως η «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον, θα αποτελέσει τον τελευταίο του κινηματογραφικό ρόλο.

«Είναι προνόμιο να δουλεύεις μαζί του και λίγοι σκηνοθέτες είχαν αυτή τη χαρά. Επιστράτευσα όλο μου το θάρρος για να του προτείνω τον ρόλο, αλλά ήξερα ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να τον ερμηνεύσει» - είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Πολ Τόμας Άντερσον, το 2007 για τον Ντάνιελ Ντέι Λούις, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία: «Θα Χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood)

Αόρατη Κλωστή / Phantom Thread

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ντέι Λούις, Βίκι Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ, Καμίλα Ράδερφορντ, Ρίτσαρντ Γκρέιαμ

Μουσική: Jonny Greenwood (Radiohead)

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 130 λεπτά

Στο μεταπολεμικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50 ο σχεδιαστής ρούχων Ρέινολντς Γούντκοκ (Ντάνιελ Ντέι Λούις) και η αδερφή του, Σίριλ (Λέσλι Μάνβιλ) κυριαρχούν στον χώρο της βρετανικής υψηλής ραπτικής, ντύνοντας μέλη βασιλικών οικογενειών, αστέρες του κινηματογράφου και εκπροσώπους της ανώτατης κοινωνικής τάξης.

Παράλληλα, πλήθος γυναικών μπαίνουν εφήμερα στη ζωή του ιδιόρρυθμου Ρέινολντς, ενσαρκώνοντας τις κατά διαστήματα μούσες του και σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους στις επόμενες, που θα έχουν ανάλογη τύχη. Η μόνη σταθερή γυναίκα στη ζωή του Ρέινολντς είναι η αδερφή του μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει, τυχαία, μια νεαρή γυναίκα, την Άλμα, η οποία γίνεται ερωμένη και μούσα του.

Από τη στιγμή που ερωτεύεται και παραδίδεται στην Άλμα συνειδητοποιεί πως διασαλεύεται η απόλυτα ελεγχόμενη και προγραμματισμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια ζωή του και κάτι τέτοιο τον τρομοκρατεί. Η απρόσμενη αυτή ερωτική σχέση έρχεται να μεταμορφώσει και τους δύο, αλλά και την ίδια την ερωτική τους σχέση.

Ο τίτλος της ταινίας «Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread), παραπέμπει στην Βικτωριανή εποχή όπου οι ράφτρες στο Ανατολικό Λονδίνο εργάζονταν ατελείωτες ώρες, κάτω από άθλιες συνθήκες που τις εξουθένωνε τόσο σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, ώστε ακόμα και εκτός δουλειάς να κάνουν πως ράβουν στον αέρα, σαν αυτόματα. Επίσης ο τίτλος υπαινίσσεται μια παρουσία - φάντασμα, κάτι που υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης πραγματικότητας κι αντίληψης, απέναντι στο οποίο συχνά πυκνά δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.

Η ταινία διαδραματίζεται στον κόσμο της μόδας την δεκαετία του 1950 στο Λονδίνο, όπου ένας σχεδιαστής μόδας αναλαμβάνει να ντύσει τα μέλη της υψηλής κοινωνίας και της βασιλικής οικογένειας.

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, στην τοποθετημένη στο Λονδίνο της δεκαετίας του '50 «Αόρατη Κλωστή». Ο Βρετανός ηθοποιός, ενσαρκώνει τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Ρείνολντς Γούντκοκ, ο οποίος γνωρίζει τη νεαρή Άλμα (Βίκι Κριπς) που θα γίνει η μούσα του και θα του αναστατώσει τη ζωή.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί: Λέσλι Μάνβιλ, Καμίλα Ράδερφορντ, Ρίτσαρντ Γκρέιαμ. H νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον («Μανόλια», «Θα Χυθεί Αίμα») με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις στον τελευταίο ρόλο της καριέρας του, απέσπασε δύο Υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες 2018 - χωρίς όμως να κερδίσει κάποιο βραβείο, ενώ θα μας απασχολήσει και στα επερχόμενα Όσκαρ, καθώς έχει λάβει έξι Υποψηφιότητες, στις Κατηγορίες:

Καλύτερης Ταινίας

Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον)

Καλύτερου 'Α Ανδρικού Ρόλου (Ντάνιελ Ντέι Λιούις)

Καλύτερου 'Β Γυναικείου Ρόλου (Λέσλι Μάνβιλ)

Καλύτερης Μουσικής (Jonny Greenwood)

Καλύτερα Κουστούμια (Mark Bridges)

Μολονότι στον Οίκο, φαινομενικά, δεσπόζει ένας άντρας, ο Ρέινολντς, η όλη επιχείρηση υπάρχει και λειτουργεί χάρη στις γυναίκες: τις ράφτρες, τις πλούσιες πελάτισσες, τις μούσες, και τη δυναμική διευθύντρια κι αδερφή του σχεδιαστή, Σίριλ, που είναι η γυναίκα στυλοβάτης, στη σκιά του δημιουργικού άντρα.

Ακόμα, στο σπίτι είναι έντονη η παρουσία του φαντάσματος της νεκρής μητέρας του Ρέινολντς που τον στοιχειώνει, ενώ η Άλμα, η πιο πρόσφατη μούσα κι ερωμένη του, που έρχεται και αψηφώντας τις όποιες ταξικές διαφορές, εισβάλει κι αλλάζει τις ισορροπίες στον Οίκο των Γούντκοκ. Στον ρόλο της Άλμα, η γεννημένη στο Λουξεμβούργο και με καριέρα σε Γερμανία και Γαλλία, Βίκι Κριπς, στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνή παραγωγή, κερδίζει άξια τις εντυπώσεις.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Mark Bridges υπογράφει τα κουστούμια της ταινίας, με τα ρούχα να αντανακλούν την ψυχολογία των χαρακτήρων. Ενώ ο Jonny Greenwood των Radiohead και ο Dylan Ticheron, επενδύουν την ταινία με ορχηστρική μουσική που παίζει σημαίνοντα ρόλο στη δράση και στην επιβλητική ατμοσφαίρα που επικρατεί.