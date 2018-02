Η καινούργια Κινηματογραφική Εβδομάδα μας υποδέχεται με έξι νέες ταινίες να κυκλοφορούν στις Αίθουσες και άρωμα από Όσκαρ, καθώς αποκαλύπτονται σταδιακά οι υποψήφιες δημιουργίες της φετινής 90ής απονομής. Μαζί μας και η παρέα των CINEmojis τα οποία θα μας βοηθήσουν να συναρμολογήσουμε το σινεφίλ παζλ, αξιολογώντας τα φιλμ που κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες.

Ταινία της εβδομάδας είναι το εξαιρετικό, «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» του Λούκα Γκουαντανίνο - έχει αποσπάσει 4 Υποψηφιότητες για Όσκαρ - το οποίο εξελίσσεται με φόντο την σεξουαλική αφύπνιση ενός έφηβου αγοριού. Ιδιαίτερα αξιόλογη πρόταση αποτελεί και το ντοκιμαντέρ «Ανθρώπινη Ροή» του Άι Γουέι Γουέι, σχετικά με την προσφυγική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διαδίκτυο, αλλά και για τον ρόλο και την ηθική ευθύνη του καλλιτέχνη, στην σύγχρονη εποχή. Αναλυτικά:

«Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017) του Λούκα Γκουαντανίνο (Ιταλία, Γαλλία, Βραζιλία, Η.Π.Α.)

Ο δεκαεπτάχρονος Elio (Τίμοθι Κάλαμετ / Timothée Chalamet) περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Oliver (Άρμι Χάμερ / Armie Hammer), ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Elio (Μάικλ Στούλμπαργκ / Michael Stuhlbarg) στην έρευνά του. Στην αρχή ο Elio αντιμετωπίζει τον νεοφερμένο επιφυλακτικά και παρόλο που ψάχνει αφορμές για να περάσει χρόνο με τον Oliver, του φέρεται με υπεροψία. Παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, ο Elio κοροϊδεύει την αμερικάνικη αργκό του Oliver. Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά και σύντομα ο Elio και ο Oliver γίνονται αχώριστοι. Παρόλο που κάποια στιγμή ο Oliver πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Elio και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα. Το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Άιβορι, βασισμένος στο ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Ακιμάν.

Δύο χρόνια μετά το εξαιρετικό φιλμ «Κάτω Από Τον Ήλιο» (A Bigger Splash - 2015) - με πρωταγωνιστές τους: Τίλντα Σουίντον, Ρέιφ Φάινς, Ντακότα Τζόνσον και Ματίας Σένερτς - Λούκα Γκουαντανίνο, επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του δημιουργία: «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017). Ο Ιταλός σκηνοθέτης υπογράφει ένα από τα καλύτερα φιλμ της νέας σεζόν, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε και στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Η ταινία βρέθηκε σε πολλές λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 2017, όπως για παράδειγμα στην αντίστοιχη του Guardian, όπου κατέλαβε την 1η θέση! Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι η ταινία έχει αποσπάσει 4 Υποψηφιότητες για Όσκαρ στις Κατηγορίες:

Καλύτερης Ταινίας

Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Timothée Chalamet

Διασκευασμένου Σεναρίου

Καλύτερου τραγουδιού (Mystery of Love του Sufjan Stevens)

«Tα Αστέρια δεν Πεθαίνουν στο Λίβερπουλ» (Film Stars Don’t Die in Liverpool - 2017) του Πολ ΜακΓκίγκαν (Ηνωμένο Βασίλειο)

Βασισμένη στα απομνημονεύματα του Πίτερ Τέρνερ, η ταινία ακολουθεί την ζωηρή και παθιασμένη σχέση ανάμεσα στον Τέρνερ (Τζέιμι Μπελ) και την εκκεντρική, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Γκλόρια Γκρέιαμ (Ανέτ Μπένινγκ) στο Λίβερπουλ του 1978. Αυτό που ξεκινά ως σχέση γεμάτη ζωντάνια ανάμεσα σε μία θρυλική femme fatale και τον νεαρό εραστή της, γρήγορα θα εξελιχθεί σε μία βαθύτερη ρομαντική σχέση, με τον Τέρνερ να είναι το πρόσωπο στο οποίο στρέφεται η Γκλόρια για παρηγοριά.

Η ταινία αποτελεί ύμνο στη γυναικεία δύναμη και είναι ήδη υποψήφια για τρία βραβεία BAFTA (Διασκευασμένο Σενάριο, Α’ Γυναικείος Ρόλος, Α’ Αντρικός Ρόλος). Πρωταγωνιστούν: Ανέτ Μπένινγκ, Τζέιμι Μπελ, Τζούλι Ουόλτερς, Κένεθ Κράνχαμ, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Στίβεν Γκράχαμ.

«Ημερολόγιο Φόνων» (The Limehouse Golem - 2016) του Χουάν Κάρλος Μεδίνα (Ηνωμένο Βασίλειο)

Με φόντο τους σκοτεινούς κι επικίνδυνους δρόμους του Βικτωριανού Λονδίνου του 1880, η ιστορία ξεκινά σε μία μπαρόκ, μεγαλοπρεπή αίθουσα μουσικής όπου ο πιο διάσημος καλλιτέχνης της πρωτεύουσας, Νταν Λίνο (Ντάγκλας Μπουθ), ανεβαίνει στη σκηνή. Ο ιδιαίτερος καλλιτέχνης εκφωνεί έναν μονόλογο, ενημερώνοντας, έτσι, το αφοσιωμένο κοινό του για τη φρικτή μοίρα μιας νεαρής γυναίκας που κάποτε κοσμούσε αυτή τη σκηνή, της αγαπημένης του φίλης Ελίζαμπεθ Κρέ (Ολίβια Κουκ). Η νεαρή τραγουδίστρια πρόκειται να σταλεί στην κρεμάλα, μιας και της επέρριψαν τη δολοφονία του συζύγου της, Τζον Κρι (Σαμ Ράιντ). Ο θάνατος της Λίζι φαίνεται αναπόφευκτος, έως ότου ο Επιθεωρητής Τζον Κιλντέαρ (Μπιλ Νάι) ανέλαβε την υπόθεση του Γκόλεμ του Λάιμχαουζ - ενός αδυσώπητου κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος σκοτώνει αθώους, χωρίς σύνδεση μεταξύ τους, ανθρώπους, αφήνοντας πίσω του πτώματα τόσο παραμορφωμένα που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν - πάντα όμως με την διακριτική του υπογραφή... από αίμα. Στο «Ημερολόγιο Φόνων» τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, όλοι είναι ύποπτοι και ο καθένας τους έχει από ένα κρυμμένο μυστικό.

Μία σκοτεινή ταινία τρόμου και μυστηρίου, από τον Χουάν Κάρλος Μεδίνα - σεναριογράφο της ταινίας: «Η Γυναίκα με τα Μαύρα». Το σενάριο υπογράφει η Τζέιν Γκόλντμαν, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημά του Πήτερ Ακρόιντ, «Ο Νταν Λίνο και το Λάιμχαουζ Γκόλεμ», που περιλαμβάνει τόσο φανταστικούς χαρακτήρες, όπως η Λίζι Κρι, όσο και ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Καρλ Μαρξ, ο Νταν Λίνο και ο Τζορτζ Γκίσινγκ, θέτοντας τους τρεις προαναφερθέντες ύποπτους στην έρευνα για το μυστήριο του Γκόλεμ. Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κουκ, Μπιλ Νάι, Ντάγκλας Μπουθ, Σαμ Ράιντ, Μαρία Βαλβέρντε, Χένρι Γκούντμαν, Πολ Ράιτερ, Πήτερ Σάλιβαν.

«Οι Δικοί Μου Άνθρωποι» (Tesnota / Closeness / Теснота - 2017) του Καντεμίρ Μπαλάγκοβ (Ρωσία)

Βρισκόμαστε στη Ρωσία του 1998, στην πόλη Νάλτσικ στον Βόρειο Καύκασο. Η 24χρονη Ιλάνα, που είναι μέλος μιας σκληροπυρηνικής εβραϊκής κοινότητας, δουλεύει στο γκαράζ του πατέρα της για να τον βοηθήσει να βγάλει τα προς το ζην. Ένα βράδυ συγκεντρώνονται φίλοι και συγγενείς για να γιορτάσουν τους αρραβώνες του μικρού αδελφού της. Το ίδιο βράδυ, όμως, κάποιοι απαγάγουν το ζευγάρι και ζητούν λύτρα. Ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης - που υπήρξε μαθητής του Αλεξάντερ Σοκούροφ - παραδίδει ένα τολμηρό ντεμπούτο που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, για το αίμα που κυλά στις φλέβες ορίζοντας τους πιο ισχυρούς δεσμούς και για το αίμα που χύνεται στο όνομα της «αμοιβαίας ανοχής». Η ταινία πραγματοποίησε την ελληνική της πρεμιέρα, στο 58ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Πρωταγωνιστούν: Άτρεμ Κίπιν, Όλγα Ντραγκούνοβα, Βενιαμίν Κατς, Ντάρια Ζόβναρ, Ναζίρ Ζούκοφ.

«Αυτή η ιστορία απαγωγής - σχετικά συχνό φαινόμενο τη δεκαετία του ’90 - είναι κάτι που έμαθα από τον πατέρα μου όταν ήμουν 17 ή 18. Αργότερα, ενώ σπούδαζα, θεώρησα ότι ήταν καλό υλικό για ταινία κι άρχισα να ερευνώ την Εβραϊκή διασπορά. Με ενδιέφερε πολύ να διερευνήσω τα συναισθήματα μιας οικογένειας στο άκουσμα της απαγωγής του παιδιού τους και μέχρι που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να το σώσουν. Για μένα είχε νόημα η αμφισβήτηση της συγκεκριμένης αρχής: είναι ανθρώπινο να αναγκάσεις κάποιον να θυσιαστεί για να σώσει έναν αγαπημένο του άνθρωπο; Από το σημείο αυτό άρχισα να μελετώ τους χαρακτήρες και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είχα βέβαια κάποιες αναφορές στο μυαλό μου: το Mouchette του Ρομπέρ Μπρεσόν και τη Ροζέτα των αδερφών Νταρντέν. Πρόκειται για αληθινή ιστορία αλλά παρακολουθούμε στην ταινία μια σειρά από γεγονότα που προέκυψαν από άλλες ιστορίες. Οι βασικές σκηνές- κλειδιά ωστόσο είναι όλες αληθινές.» - Καντεμίρ Μπαλάγκοβ

«Ανθρώπινη Ροή» (Human Flow - 2017) του Άι Γουέι Γουέι (Γερμανία, Η.Π.Α., Κίνα)

Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους για να ξεφύγουν από την πείνα, τις κλιματικές αλλαγές και τον πόλεμο, στη μεγαλύτερη ανθρώπινη μετατόπιση από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα επικό ταξίδι για τη μετανάστευση από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο εικαστικό και ακτιβιστή Άι Γουέι Γουέι. Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τόσο τις επιδράσεις του φαινομένου της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και τον αντίκτυπο σε ανθρώπινο επίπεδο, μέσα από προσωπικές ιστορίες.

Γυρισμένο σε 23 χώρες, από την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Αφγανιστάν, τη Τουρκία έως το Μεξικό, το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη ροή ενός κύματος ανθρώπων που κινούνται συνεχώς προς αναζήτηση δικαίωσης, καταφύγιου και πατρίδας. Η «Ανθρώπινη Ροή» έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή όπου η ανοχή, η ευσπλαχνία και η εμπιστοσύνη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Μια μαρτυρία του ανυπέρβλητου ανθρώπινου πνεύματος που θέτει ένα από τα πιο καθοριστικά ερωτήματα του αιώνα. Θα επιλέξει η παγκόσμια κοινωνία να απορρίψει τον φόβο και τα προσωπικά συμφέροντα, ώστε να επιλέξει την ελευθερία και τον σεβασμό προς τους συνανθρώπους;

«Η προσφυγική κρίση είναι υπόθεση όλων μας. Συνεχίστε να μιλάτε και να ενεργείτε υπερασπιζόμενος την ανθρωπότητα. Δείτε την ανθρωπότητα ως μία οντότητα. Αν κάποιος τραυματιστεί ή παραμεληθεί, αυτό σημαίνει ότι όλοι θα μπορούσαμε να υποφέρουμε και να είμαστε σε παρόμοια δεινή κατάσταση.» - Άι Γουέι Γουέι

Διαβάστε επίσης:

Συνέντευξη - Ο Άι Γουέι Γουέι στο Tvxs: Η προσφυγική κρίση είναι υπόθεση όλων μας

«Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση» (Fifty Shades Freed - 2018) του Τζέιμς Φόλεϊ (Η.Π.Α.)

Ο κύριος Κρίστιαν Γκρέι και η Αναστάζια Στιλ επιτέλους παντρεύονται, αλλά το happy end της δεύτερης ταινίας ξαφνικά ανατρέπεται και πολύ σύντομα το όνειρο γίνεται εφιάλτης. Ο πρώην εργοδότης της Αναστάζια διψά για εκδίκηση και το παρελθόν του Γκρέι απειλεί τη γεμάτη πάθος σχέση τους. Στην ολοκλήρωση της σχετικής τριλογίας πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν.