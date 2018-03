Η καινούργια Κινηματογραφική Εβδομάδα μας υποδέχεται με έξι νέες ταινίες να κυκλοφορούν στις Αίθουσες και σε δύο από αυτές πρωταγωνιστεί ο Χοακίν Φίνιξ. Ξεχωρίζει το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» της Λιν Ράμσεϊ, ενώ στο πνέυμα των ημερών, η Ρούνεϊ Μάρα είναι η «Μαρία Μαγδαληνή» του Γκαρθ Ντέιβις. Αξιόλογες προτάσεις αποτελούν επίσης, το «Ραντεβού Εκεί Ψηλά» του Αλμπέρ Ντιποντέλ και «Το Όραμα» του Ξαβιέ Τζιανόλι. Αναλυτικά:

«Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» (You Were Never Really Here - 2017) της Λιν Ράμσεϊ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Η.Π.Α.)

Η προσπάθεια ενός βετεράνου του πολέμου (Χοακίν Φίνιξ) να σώσει μια νεαρή κοπέλα που αγνοείται από ένα δίκτυο διακίνησης λευκής σάρκας (trafficking) καταλήγει σε λουτρό αίματος. Η διεφθαρμένη εξουσία και η εκδίκηση απελευθερώνουν μια έκρηξη βίας που οδηγεί στην αφύπνιση του ήρωα.

Έξι χρόνια μετά το αξιόλογο φιλμ «Πρέπει να Μιλήσουμε για τον Κέβιν», η σκηνοθέτης Λιν Ράμσεϊ παρουσιάσει την καινούρια ταινία της. Το «Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» τιμήθηκε στο 70ό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου (εξ ημισείας με τον Γιώργο Λάνθιμο για την ταινία του "Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού / The Killing of a Sacred Deer) και με το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον Χοακίν Φίνιξ.

Μία από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές του μοντέρνου σινεμά, η Λιν Ράμσεϊ, παραδίδει ένα αιματοβαμμένο θρίλερ για έναν αλύτρωτο εξολοθρευτή άγγελο, που διακατέχεται από την μινιμαλιστική αλλά εκρηκτική ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ.

«Μαρία Μαγδαληνή» (Mary Magdalene - 2018) του Γκαρθ Ντέιβις (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το ανθρώπινο πορτρέτο μίας από τις πλέον αινιγματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην Ιστορία. Η Ρούνεϊ Μάρα, στην ιδιαίτερη αυτή βιογραφία, υποδύεται τη Μαρία, μια νεαρή γυναίκα που αναζητά ένα νέο τρόπο ζωής και αψηφώντας τις ιεραρχίες και τις αξίες της παραδοσιακής της οικογένειας, γίνεται μέλος ενός κοινωνικού κινήματος με επικεφαλής τον Ιησού το Ναζωραίο (στον ρόλο ο Χοακίν Φίνιξ). Σύντομα, η Μαρία βρίσκει τη θέση της μέσα στο κίνημα και το πνευματικό της ταξίδι την τοποθετεί στην καρδιά μιας ιστορίας που θα τη φέρει αντιμέτωπη με το πεπρωμένο του Ιησού και τη δική της θέση σ' αυτό. Η ανείπωτη ιστορία της Μαρία Μαγδαληνής, της πιστής ακολούθου του Ιησού, για πρώτη φορά θα ακουστεί. Πρωταγωνιστούν: Ρούνι Μάρα, Γιοακίν Φίνιξ, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Αριάν Λαμπντ, Ταχάρ Ραχίμ.

O Γκαρθ Ντέιβις (Το Μυστικό της Λίμνης - 2013), πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην μεγάλη οθόνη, παρουσιάζοντας μία δραματική, συγκινητική ιστορία, βασιζόμενη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο «Ο Μακρύς Δρόμος της Επιστροφής» του Σαρού Μπρίρλι. Η ταινία «Lion» (2016), διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών, εκ των οποίων ξεχωρίζουν η Νικόλ Κίντμαν, ο Ντεβ Πατέλ και η Ρούνι Μάρα. Δύο χρόνια μετά, ο Αυστραλός κινηματογραφιστής, επιστρέφει με τη νέα του ταινία, «Μαρία Μαγδαληνή», έχοντας και πάλι στο πλευρό τη Ρούνι Μάρα να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο, ενώ ο Γιοακίν Φίνιξ ενσαρκώνει τον Χριστό.

Η ιστορία του Χριστού έχει εμπνεύσει γενιές και γενιές σκηνοθετών, μεταξύ αυτών τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Μελ Γκίμπσον. Πρόκειται για μια ιστορία που έχει ειπωθεί με τόσους διαφορετικούς τρόπους, αλλά, η οποία, ούσα τόσο πλούσια και ανοιχτή σε ερμηνείες, ενέπνευσε τους παραγωγούς της συγκεκριμένης ταινίας ώστε να την προσεγγίσουν από διαφορετική σκοπιά, με εφαλτήριο ένα αρχαιολογικό εύρημα.

«Η ανακάλυψη τμημάτων μιας περγαμηνής με το φερόμενο ως Ευαγγέλιο της Μαρίας Μαγδαληνής πυροδότησε την ιδέα να ειπωθεί η ιστορία αυτής της γυναίκας. [...] Κάθε γενιά, άλλωστε, προσεγγίζει από τη δική της σκοπιά ιστορίες που βασίζονται στη σύγχρονη εποχή. Μια ταινία, λοιπόν, για να έχει κοινό οφείλει να έχει κάτι να πει που να το αφορά. Η γυναικεία οπτική της ιστορίας της ζωής και του θανάτου του Ιησού Χριστού ρίχνει φως σε θέματα που άπτονται στο σήμερα. [...] Από την άλλη είναι μεγάλη η ευθύνη όταν αφηγείσαι μια ιστορία που είναι τόσο σημαντική για τους ανθρώπους.» σχολιάζει ο Ι. Κάνινγκ, παραγωγός.

Για τον σκηνοθέτη Γκαρθ Ντέιβις, μια από τις βασικές πηγές έμπνευσής του ήταν η Μαλάλα Γιουσαφζάι, η οποία, αν και οι Ταλιμπάν την πυροβόλησαν στο πρόσωπο επειδή ήθελε να πάει σχολείο, εκείνη κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, δίνοντας έναν εξαιρετικό λόγο, συγχωρώντας τους Ταλιμπάν για τις πράξεις τους. «Η πράξη της συγχώρεσης, η απόλυτη πράξη αγάπης είναι η καρδιά αυτής της ταινίας. Διαβάζοντας το σενάριο σκέφτηκα τη Μαλάλα και πόσο με συγκίνησε και πόσο αναγνωρίζω σε εκείνη την ιστορία της Μαρίας» σχολιάζει ο σκηνοθέτης.

«Το Όραμα» (L' Apparition / The Apparition - 2018) του Ξαβιέ Τζιανόλι (Γαλλία)

Ο Ζακ είναι δημοσιογράφος σε μία μεγάλη γαλλική εφημερίδα. Φημίζεται για την αμεροληψία του και θεωρείται χαρισματικός ερευνητής γι’ αυτό και τραβά την προσοχή του Βατικανού που του αναθέτει μια ιδιαίτερη αποστολή: να γίνει μέλος της επιτροπής που ερευνά την εγκυρότητα ενός οράματος σε ένα μικρό γαλλικό χωριό. Πρόκειται για μια αληθινή έρευνα βάσει θεσμοθετημένων κανόνων. Αμέσως μετά την άφιξη του στο χωρίο, γνωρίζει την εύθραυστη Άννα που ισχυρίζεται ότι εμφανίστηκε στη ίδια η Παρθένος Μαρία. Την ακολουθεί ένα πλήθος ευλαβών και φανατικών πιστών με αποτέλεσμα η Άννα να είναι εγκλωβισμένη μεταξύ της Πίστης της και των αμέτρητων παρακλήσεων που δέχεται συνεχώς. Αντιμέτωπος με αντίθετες οπτικές από τα μέλη των κληρικών και από τους σκεπτικιστές της επιτροπής, ο Ζακ σταδιακά αποκαλύπτει τα κρυφά κίνητρα της «ιερής εμφάνισης» και νιώθει τις πεποιθήσεις του να κλονίζονται. Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Λιντόν, Γκαλατέα Μπελούγκι.

«Pacific Rιm: Εξέγερση» (Pacific Rim Uprising - 2018) του Στίβεν Σ. Ντενάιτ (Η.Π.Α.)

Η διαμάχη ανάμεσα στα τεράστια τέρατα μαζικής καταστροφής, τα Καϊτζού και στα γιγαντιαία ρομπότ, τα Γιάγκερ, τα οποία ελέγχονται ταυτόχρονα από δυο πιλότους μέσα από μια γέφυρα νευρώνων, ήταν μονάχα η αρχή για την νέα απειλή που βιώνει η ανθρωπότητα στην ταινία «Pacific Rιm: Εξέγερση». Αυτήν τη φορά ο Τζέικ, ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος πιλότος των Γιάγκερ, του οποίου ο θρυλικός πατέρας έδωσε τη ζωή του για να εξασφαλίσει τη νίκη της ανθρωπότητας ενάντια στα τερατώδη Καϊτζού, καλείται, προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή, να εγκαταλείψει τον υπόκοσμο, όπου έχει μπλεχτεί και να φανεί αντάξιος της κληρονομιάς του πατέρα του, αντιμετωπίζοντας τα εξωγήινα τέρατα. Στο πλευρό του Τζέικ βρίσκουμε τον Λάμπερτ και τη δεκαπεντάχρονη Αμάρα, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους επίλεκτους πιλότους ξεκινούν μια παγκόσμια εξέγερση ενάντια στις δυνάμεις που απειλούν με αφανισμό την ανθρωπότητα.

Η ταινία αποτελεί συνέχεια του πρώτου «Pacific Rim» σε σκηνοθεσία του - βραβρευμένου πλέον με Όσκαρ - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (H Μορφή Του Νερού), όπου πολυδύναμα γιγάντια ρομπότ με χειριστές ανθρώπους, ως πιλότους, αγωνίστηκαν προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα από τα τεράστια τέρατα που εισέβαλαν, μέσω μιας πύλης που άνοιξε στον Ειρηνικό Ωκεανό, από την άλλη διάσταση. Πρωταγωνιστεί ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ, Σκοτ και μαζί του οι ηθοποιοί: Τζον Μπογιέγκα, Άντρια Αριόνα, Τιάν Τζινγκ, Ρίνκο Κικούτσι, Τσάρλι Ντέι, Μπερν Γκόρμαν, Ντάστιν Κλέαρ.

«Η Συμμορία του Τυφώνα» (The Hurricane Heist - 2018) του Ρομπ Κοέν (Η.Π.Α.)

1992, Αλαμπάμα. Ένα σκληρό παιχνίδι της μοίρας παίρνει τη ζωή του αφοσιωμένου πατέρα και επαγγελματία κυνηγού καταιγίδων Μπρους Ράτλετζ, αφήνοντας τους γιους του, Ουίλ και Μπριζ, στο έλεος της Φύσης. 25 χρόνια μετά, ο Ουίλ εργάζεται για την κυβέρνηση ως μετεωρολόγος και παρακολουθεί την γέννηση του πιο δυνατού τυφώνα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς οι ντόπιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ενόψει της επέλασης του εφιαλτικού φυσικού φαινομένου, μία σπείρα θα βάλει στόχο να κλέψει 600 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία και ο Ουίλ, μαζί με τον αδελφό του και μία κυβερνητική πράκτορα, είναι οι μόνοι που μπορούν να τους αποτρέψουν, αν δεν παρασυρθούν από τον φονικό τυφώνα. Πρωταγωνιστούν: Τόμπι Κέμπελ, Μάγκι Γκρέις, Ράιαν Κουάντεν.

«Ραντεβού Εκεί Ψηλά» (See You Up There / Au revoir là-haut - 2017) του Αλμπέρ Ντιποντέλ (Γαλλία)

Νοέμβριος 1918. Λίγες μέρες πριν από την Εκεχειρία, ο Εντουάρ Περικού σώζει τη ζωή του Αλμπέρ Μαγιάρ. Οι δύο άνδρες δεν έχουν τίποτα κοινό, εκτός από τον πόλεμο. Ο υπολοχαγός Πραντέλ, διατάζοντας μια άσκοπη επίθεση, καταστρέφει τις ζωές τους. Στα ερείπια του μακελειού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποφασισμένοι να ζήσουν, οι δυο τους προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορούν. Έτσι, και καθώς ο Πραντέλ σχεδιάζει να κάνει μια περιουσία πάνω στα πτώματα των θυμάτων του πολέμου, ο Αλμπέρ και ο Εντουάρ ετοιμάζουν μια μνημειώδη απάτη με τις οικογένειες των πενθούντων.

O χαρισματικός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλμπέρ Ντιποντέλ, παίρνει το βραβευμένο με Goncourt μυθιστόρημα του Πιέρ Λεμέτρ και φτιάχνει ένα εξαιρετικό κινηματογραφικό έργο που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς, αποσπώντας 5 βραβεία César, μεταξύ των οποίων και καλύτερης σκηνοθεσίας. Πρωταγωνιστούν: Ναχουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Λορέν Λαφίτ, Νιλς Άρεστραπ, Μέλανι Τιερί.