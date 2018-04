Λιτή η πρώτη Κινηματογραφική Εβδομάδα του Απριλίου, μας υποδέχεται με λίγα φιλμ, καθώς μόλις τέσσερις νέες ταινίες κυκλοφορούν στις Αίθουσες. Η «Μπάρμπαρα» του Ματιέ Αμαλρίκ κερδίζει τις εντυπώσεις και οι «Ιστορίες μιας Νύχτας» του Στέφαν Κομαντάρεφ, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πορτραίτο της βουλγαρικής κοινωνίας. Ο Τζον Κρασίνσκι πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί τη σύζυγο του Έμιλι Μπλαντ, στο αξιόλογο θρίλερ «Ένα Ήσυχο Μέρος», ενώ η ανανεωμένη Ρέιτσελ Μακάνταμς πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Game Night» των Τζόναθαν Γκόλντσταϊν και Τζον Φράνσις Ντέιλι.

Αναλυτικά:

«Μπάρμπαρα» (Barbara - 2017) του Ματιέ Αμαλρίκ (Γαλλία)

Μια ηθοποιός, η Μπριζίτ, ερμηνεύει την Μπάρμπαρα σε μια ταινία της οποίας τα γυρίσματα ξεκινούν σύντομα. Η Μπριζίτ δουλεύει τον χαρακτήρα της, τα τραγούδια και τις μελωδίες της, τη μίμηση των κινήσεων και τα λόγια της. Ο χαρακτήρας μεγαλώνει μέσα της και την καταλαμβάνει, ώσπου κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ηθοποιό από τον χαρακτήρα. Μια ονειρική βιογραφία της μυστηριώδους τραγουδίστριας, 20 χρόνια μετά τον θάνατο της, με τη Ζαν Μπαλιμπάρ σε διπλό ρόλο. Μια ταινία, ωδή στην Μπάρμπαρα και σχόλιο πάνω στην κινηματογραφική απόδοση της πραγματικότητας, που επαναφέρει τον Ματιέ Αμαλρίκ στα πρώτα του σκηνοθετικά βήματα.

Η «Μπάρμπαρα» αποτέλεσε την Ταινία Έναρξης στο Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 70ού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, όπου και τιμήθηκε με το Βραβείο Ποιητικής Αφήγησης. Τρία χρόνια μετά το εξαιρετικό «Μπλε Δωμάτιο», ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ματιέ Αμαλρίκ, κάθεται και πάλι πίσω από την κάμερα. Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Ζαν Μπαλιμπάρ) στα César 2018, καθώς και Καλύτερου Ήχου. Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας, πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο 19o Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

«Ιστορίες μιας Νύχτας» (Posoki / Directions - 2017) του Στέφαν Κομαντάρεφ (Βουλγαρία, Γερμανία, ΠΓΔΜ)

Σε μια συνάντηση με τον τραπεζίτη του, ένας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, που οδηγεί και ταξί για να τα βγάζει πέρα, ανακαλύπτει ότι το τίμημα που έχει να πληρώσει για να πάρει ένα δάνειο διπλασιάστηκε. Η επιτροπή που ακούει την καταγγελία του για εκβιασμό, τώρα θέλει από τον ίδιο να αναλάβει τις ευθύνες του. Κι αυτός, στην απελπισία του, πυροβολεί τον τραπεζίτη και έπειτα τον εαυτό του. Την ίδια ώρα, έξι ταξιτζήδες και οι επιβάτες τους κινούνται μέσα στη νύχτα, ο καθένας τους ανακαλύπτοντας το μέλλον του.

Ένα εντυπωσιακό πορτραίτο της βουλγαρικής κοινωνίας, είναι η νέα ταινία του σκηνοθέτη Στέφαν Κομαντάρεφ ("Ο κόσμος είναι μεγάλος και η σωτηρία της ψυχής βρίσκεται στη γωνία"). Το φιλμ είχε επίσημη συμμετοχή στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών το 2017. Πρωταγωνιστούν: Βασίλ Μπάνοφ, Ιβάν Μπάρνεφ, Άσεν Μπλατέτσκι, Στέφαν Ντενολιούμποφ, Ντομπρίν Ντοσέφ.

«Ένα Ήσυχο Μέρος» (A Quiet Place - 2018) του Τζον Κρασίνσκι (Η.Π.Α.)

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο γεμάτο τέρατα, υπερευαίσθητα στον παραμικρό θόρυβο, μια οικογένεια αναγκάζεται να ζει στην απόλυτη σιωπή προκειμένου να επιβιώσει. Οι μέρες περνούν και η απειλή πλησιάζει όλο και περισσότερο. Ακόμα και η ανάσα σου μπορεί να σημάνει το τέλος σου. Η τετραμελής οικογένεια μαθαίνει να χρησιμοποιεί σταδιακά τη γλώσσα των κωφαλάλων, καθώς πρέπει να μάθει να ζει στην απόλυτη σιωπή, από τη στιγμή που κάποια μυστηριώδη πλάσματα, που καταδιώκουν ό,τι κάνει τον οποιονδήποτε ήχο, απειλούν τη ζωή των μελών της. Μόλις σε ακούσουν, σε καταδιώκουν. Η σιωπή είναι η μόνη επιβίωση.

Ο Τζον Κραζίνσκι πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί την ταινία «Ένα Ήσυχο Μέρος», με πρωταγωνίστρια τη σύζυγό του, Έμιλι Μπλαντ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ενδιαφέρον θρίλερ, το οποίο καταφέρνει να σε κρατάει σιωπηλό, βυθισμένο στην αγωνία σου, μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

«Game Night» (2018) των Τζόναθαν Γκόλντσταϊν και Τζον Φράνσις Ντέιλι (Η.Π.Α.)

Κάθε εβδομάδα, ο Μαξ (Τζέισον Μπέιτμαν) και η Άννι (Ρέιτσελ Μακάνταμς) είναι πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού τους για επιτραπέζια, μαζί με φίλους τους. Αυτή τη φορά όμως, ο Μπρουκς, ο χαρισματικός αδερφός του Μαξ, βάζει πολύ ψηλά τον πήχη: τους προσκαλεί να πάρουν μέρος σ’ ένα παιχνίδι μυστηρίου γεμάτο δολοφονίες, κακοποιούς, ομοσπονδιακούς πράκτορες, όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παιχνιδιού, δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Όπως, για παράδειγμα, όταν ο Μπρουκς πέφτει θύμα απαγωγής. Είναι αυτό μέρος του παιχνιδιού ή όχι; Αλλά καθώς οι έξι, ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, παίκτες τα παίζουν όλα για όλα για να ξεδιαλύνουν την υπόθεση και να κερδίσουν, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ούτε "παιχνίδι" παίζουν, ούτε ο Μπρους είναι αυτό που φαίνεται. Κατά τη διάρκεια μιας απίστευτης νύχτας, η μία ανατροπή οδηγεί στην άλλη και χωρίς κανόνες, χωρίς πόντους, αλλά και χωρίς ιδέα για το ποιοι είναι οι πραγματικοί συμπαίκτες τους, οι έξι φίλοι παίρνουν μέρος σ’ ένα παιχνίδι που θ’ αποδειχθεί είτε το πιο διασκεδαστικό, είτε τo τελευταίο της ζωής τους!

O Τζέισον Μπέιτμαν (Horrible Bosses, Arrested Development, Ozark) και η υποψήφια για Όσκαρ, Ρέιτσελ Μακάνταμς (Spotlight, Dr. Strange) πρωταγωνιστούν σε αυτή την μαύρη κωμωδία. Στην ταινία παίζουν επίσης οι Μπίλι Μαγκνούσεν (Bridge of Spies, American Crime Story), Σάρον Χόργκαν (Catastrophe), Λαμόρν Μόρις (New Girl), Κάιλι Μπένμπαρι (Pitch), Τζέσε Πλίμονς (Black Mass, Fargo), Ντάνι Χιούστον (Wonder Woman, X-Men Origins: Wolverine), Τσέλσι Περέτι (Brooklyn Nine-Nine), Μάικλ Χολ (Dexter, Six Feet Under) και Κάιλ Τσάντλερ (Manchester by the Sea, Bloodline). Η σκηνοθεσία είναι των Τζον Φράνσις Ντάλεϊ και Τζόναθαν Γκόλντσταϊν, των οποίων αυτή είναι η δεύτερη ταινία μετά την κωμωδία «Vacation». Το σενάριο είναι του Μαρκ Πέρεζ (Accepted).