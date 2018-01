Η πρώτη Κινηματογραφική Εβδομάδα του 2018 μας υποδέχεται με μόλις τρεις νέες ταινίες. Μαζί μας βρίσκεται και η παρέα των CINEmojis, τα οποία θα μας βοηθήσουν να συναρμολογήσουμε το σινεφίλ παζλ, αξιολογώντας τις ταινίες που κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες.

Ταινία της εβδομάδας είναι ο «Μικρόκοσμος» του ελληνικής καταγωγής Αμερικανού σκηνοθέτη, Αλεξάντερ Πέιν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον. Ενώ αξιόλογη πρόταση αποτελεί το ενδιαφέρον σκηνοθετικό ντεμπούτο του Άαρον Σόρκιν, «Molly's Game», με τους Τζέσικα Τσαστέιν και Ίντρις Έλμπα. Αναλυτικά:

«Μικρόκοσμος» (Downsizing - 2017) του Αλεξάντερ Πέιν (Νορβηγία, Η.Π.Α)

Τι θα συνέβαινε αν σε ένα κοντινό μέλλον, οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να συρρικνώνουν τον εαυτό τους; Έτσι, οι συρρικνωμένοι άνθρωποι θα ζούσαν σε μικρές πόλεις, θα τρέφονταν λιγότερο, θα έπιαναν λιγότερο χώρο, θα δημιουργούσαν λιγότερα σκουπίδια και γενικά η δική τους ζωή θα έκανε καλό στην ανθρωπότητα. Συνεκτιμώντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του μικρόκοσμου, ο Πολ (Ματ Ντέιμον) αποφασίζει να συρρικνωθεί μαζί με τη σύζυγό του (Κρίστεν Γουίγκ) προκειμένου να μειώσουν τα τεράστια έξοδα διαβίωσης που συνεπάγεται μια ζωή σε κανονικό μέγεθος. Μόνο που μια μικρότερη σε μέγεθος κοινωνία, δεν παύει να είναι μια κανονική κοινωνία με κανονικούς (αν και μικρότερους - σε μέγεθος - ανθρώπους) και άρα δεν παύει να έχει κι αυτή τα προβλήματά της.

Ο Αλεξάντερ Πέιν επιστρέφει δυναμικά με το νέο του φιλμ. Πρόκειται για μία σουρεαλιστική κοινωνική σάτιρα επιστημονικής φαντασίας, που σχολιάζει ανατρεπτικά τις επιπτώσεις του υπερπληθυσμού και η οποία άνοιξε το τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας. Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Κρίστοφ Γουόλτζ, Χονγκ Τσάου, Τζέισον Σουντέικις, Κρίστεν Γουίγκ.

«Δεν θεωρώ ότι τα σενάριά μου είναι ευφυή. Αυτή είναι η άποψη των ανθρώπων των στούντιο. Καταλαβαίνω όμως ότι όταν κάνεις μία ταινία με μεγάλο προϋπολογισμό πρέπει να έχει απήχηση σε μεγάλο αριθμό θεατών. Συνήθως βρίσκεται κάποιος για να κάνω μαζί του την ταινία κι αυτή τη φορά βρήκα έναν άνθρωπο που μου είπε "ξέρω ότι η ταινία στο χαρτί δεν λέει πολλά, αλλά θα την κάνουμε". Η καριέρα μου εξαρτήθηκε από άτομα που όλα αυτά τα χρόνια μου έλεγαν το ίδιο. Δεν αμφέβαλα, ωστόσο, ποτέ ούτε για τον εαυτό μου ούτε για την ταινία.» - Αλεξάντερ Πέιν

«Molly's Game» (2017) του Άαρον Σόρκιν (Η.Π.Α.)

Η ταινία «Molly's Game» βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Μόλι Μπλουμ (Τζέσικα Τσαστέιν), μιας νέας χαρισματικής σκιέρ των Ολυμπιακών Αγώνων που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αθλητισμό μετά από έναν τραυματισμό. Κάνοντας ένα διάλειμμα από τις σπουδές της στη Νομική, η Μόλι ξεκινά να δουλεύει ως υπεύθυνη ενός χώρου στον οποίο διοργανώνονται παρτίδες πόκερ με υψηλά πονταρίσματα και στις οποίες συμμετέχουν κινηματογραφικοί αστέρες, επιχειρηματίες και διαβόητοι μαφιόζοι.

Για μία λαμπερή δεκαετία, η Μόλι απολαμβάνει την επιτυχία και τα χρήματα, όμως η «τύχη» της τελειώνει όταν το «παιχνίδι» της μπαίνει στο μάτι της ρωσικής μαφίας. Μέσα στη νύχτα, συλλαμβάνεται από 17 πράκτορες του FBI με αυτόματα όπλα και έρχεται αντιμέτωπη με εγκληματικές κατηγορίες. Μοναδικός σύμμαχός της είναι ο δικηγόρος της (Ίντρις Έλμπα), ο οποίος σταδιακά ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα κρυμμένα «χαρτιά», απ’ όσα έχει καταφέρει να βγάλει στην επιφάνεια ο κίτρινος Τύπος για την Μόλι Μπλουμ.

Ο καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, Άαρον Σόρκιν - βραβευμένος με Όσκαρ Σεναρίου για το φιλμ «The Social Network» (2010) - πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, με την ταινία: «Molly's Game» (2017). Έχοντας ένα εξαιρετικό καστ στη διάθεσή του, με την Τζέσικα Τσαστέιν, τον Ίντρις Έλμπα, τον Κέβιν Κόστνερ, και τον Μάικλ Σέρα, ο δημιουργός περιγράφει την πραγματική ιστορία της Μόλι Μπλουμ.

«Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο Κλειδί» (Insidious: The Last Key - 2018) του Άνταμ Ρόμπιτελ (Η.Π.Α., Καναδάς)

Η βετεράνος Δρ. Elise Rainier (Λιν Σαγιέ) πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει ένα προσωπικό και ίσως το πιο τρομαχτικό κυνήγι φαντασμάτων της ζωής της. Η αποστολή της αποκτά βαρύνουσα σημασία, αφού η πηγή όλων των κακών προέρχεται από το ίδιο της το πατρικό σπίτι, όπου έζησε τα πιο μαρτυρικά χρόνια της ζωής της. Ενώ τότε αποφάσισε να κρύψει τους φόβους της επιμελώς, και να μην τους αντιμετωπίσει ποτέ, τώρα καλείται να ξεκλειδώσει όλες τις πτυχές του σκοτεινού οικογενειακού δράματός της, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον υπέρτατο δαίμονα, αυτόν με το Πρόσωπο-Κλειδί. Είτε θα κερδίσει και όλα θα πάνε καλά είτε θα χάσει και θα βυθιστεί η ίδια, αλλά και πολλές άλλες ψυχές, στο απόλυτο σκοτάδι.

Το franchise τρόμου «Παγιδευμένη Ψυχή» (Insidious) επιστρέφει με το τέταρτο μέρος του. Το σενάριο της ταινίας έχει επιμεληθεί ο Leigh Whannell (Saw), σεναριογράφος των τριών πρώτων ταινιών και σκηνοθέτης του «Παγιδευμένη Ψυχή: Κεφάλαιο 3». Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι συνήθεις ύποπτοι, Jason Blum (The Purge series, Get Out, Split), Oren Peli (Paranormal Activity) και James Wan (The Conjuring, Furious 7). Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο νέος στη σειρά Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan). Την «ψυχή» του πρωταγωνιστικού ρόλου της Δρ. Elise Rainier, επιτυχημένης παραψυχολόγου και κυνηγού δαιμονικών στοιχείων, καταλαμβάνει για άλλη μια φορά η Λιν Σαγιέ / Lin Shaye (Παγιδευμένη Ψυχή, Κάτι Τρέχει Με τη Μαίρη).