Εντυπωσιακή η καινούργια Κινηματογραφική Εβδομάδα, η οποία μας υποδέχεται με οκτώ νέες ταινίες να κυκλοφορούν στις Αίθουσες, αρκετές εκ των οποίων αποτελούν μία αξιόλογη επιλογή. Μαζί μας βρίσκεται και η παρέα των CINEmojis τα οποία θα μας βοηθήσουν να συναρμολογήσουμε το σινεφίλ παζλ, αξιολογώντας τις ταινίες που κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη στους Κινηματογράφους.

Ταινία της εβδομάδας είναι το εξαιρετικό «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με την Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς. Ενώ αξιόλογες προτάσεις αποτελούν, τόσο το «Γουέστερν» της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, όσο και το «Δωμάτιο των Θαυμάτων» του Τοντ Χέινς, με πρωταγωνίστρια την Τζούλιαν Μουρ. Αναλυτικά:

«Γουέστερν» (Western - 2017) της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ [Γερμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο]

Μια σπουδαία Γερμανίδα σκηνοθέτιδα επιστρέφει μετά από δώδεκα χρόνια με ένα δικό της «Γουέστερν». Μέσα από τα μάτια ενός μοναχικού παρατηρητή που επιβλέπει ένα μεγάλο έργο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας σύγκρουσης πολιτισμών. Στον δικό της ορισμό αυτού του ανδροκρατούμενου είδους, οι καουμπόηδες είναι οι Γερμανοί υπάλληλοι μιας κατασκευαστικής εταιρείας που αναλαμβάνει έργα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι Ινδιάνοι είναι οι Βούλγαροι γηγενείς που φαντάζουν εξωτικοί - άλλοτε διασκεδαστικοί κι άλλοτε επικίνδυνοι - στα μάτια των εισβολέων, αλλά η Δύση παραμένει άγρια και σταθερά προσανατολισμένη στην «ανάπτυξη». Αξίζει τέλος να σημειώσουμε, ότι το έγκυρο βρετανικό περιοδικό κινηματογράφου, Sight & Sound, την έχει κατατάξει στην 5η θέση με τις καλύτερες ταινίες του 2017.

«Το Δωμάτιο των Θαυμάτων» (Wonderstruck - 2017) του Τοντ Χέινς (Η.Π.Α.)

Η ταινία εξελίσσεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1927 και το 1977, με πρωταγωνιστές δύο κωφά παιδιά που αναζητούν την ίδια μυστηριώδη σύνδεση. Στην πρώτη ιστορία, μια κοπέλα φεύγει από το σπίτι της στην Νέα Υόρκη για να συναντήσει το αγαπημένο της κινηματογραφικό είδωλο, ενώ στη δεύτερη περίοδο, ένας νέος ψάχνει στα μεσοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, για να βρει τον χαμένο από χρόνια πατέρα του, μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Δύο χρόνια μετά το εξαιρετικό «Carol» (2015), ο Τοντ Χέινς, επιστρέφει δυναμικά με την έβδομη μεγάλου μήκους δημιουργία του, μεταφέροντας στην μεγάλη οθόνη το ομώνυμο εικονογραφημένο βιβλίο του Μπράιαν Σέλζνικ: «Wonderstruck». Ένα όμορφο και συγκινητικό έργο, με πρωταγωνίστρια την Τζούλιαν Μου. Το φιλμ κέρδισε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ αποτέλεσε την επίσημη ταινία έναρξης του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Τζούλιαν Μουρ, Όουκς Φέγκλεϊ, Μίλισεντ Σίμοντς, Μισέλ Γουίλιαμς, Τζέιντεν Μάικλ. Τη μουσική υπογράφει ο πολυβραβευμένος Κάρτερ Μπέργουελ, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο καταξιωμένος Έντουαρντ Λάκμαν.

«The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» (The Post - 2017) του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Η.Π.Α.)

O Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί την Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς στην ταινία «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά». Πρόκειται για μία συγκλονιστική δραματική ταινία που αφηγείται την ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στην πρώτη γυναίκα εκδότη εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ), και στον άτεγκτο συντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς). Καθώς προσπαθούν να προλάβουν να δημοσιεύσουν ένα τεράστιο σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων, η Κέι Γκράχαμ και ο Μπεν Μπράντλι πρέπει να βρουν τρόπο να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, καθώς θέτουν τόσο τις καριέρες τους όσο και την ελευθερία τους σε κίνδυνο, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια.

Ένα καθηλωτικό δράμα, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν όταν η Ουάσινγκτον Ποστ και οι Νιου Γιορκ Τάιμς συμμάχησαν λόγω της επερχόμενης αποκάλυψης στους Τάιμς για μια μυστική κυβερνητική συνωμοσία που θα γινόταν αργότερα γνωστή στον κόσμο ως «Φάκελοι του Πενταγώνου». Ο Σπίλμπεργκ, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχει αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τις Έιμι Πασκάλ και Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ. Το σενάριο συνυπογράφουν η Λιζ Χάνα και ο Τζος Σίνγκερ. Η ταινία υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ενός ελεύθερου Τύπου, ο οποίος οφείλει να ελέγχει αμερόληπτα τους ηγέτες της δημοκρατίας.

«Ο Επιβάτης» (The Commuter - 2018) του Ζομ Κολέ Σερά (Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α)

Ο Μάικλ ΜακΚόλει είναι μάνατζερ σε μία απρόσωπη ασφαλιστική εταιρία και ζει με την σύζυγό του και τον γιό τους σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης. Όπως τόσοι άλλοι εργαζόμενοι οικογενειάρχες αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με τον γιο του να είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις σπουδές του στο κολέγιο. Ξαφνικά μία μέρα η κατάσταση του γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς πάει στη δουλεία του και του ανακοινώνουν ότι απολύεται.

Παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι το μόνο γεγονός που θα του χαλάσει το βράδυ. Στην συνήθη διαδρομή με το τρένο επιστρέφοντας σπίτι του, μια επιβάτης κάθεται απέναντι του, του συστήνεται ως Τζοάνα και του κάνει μία δελεαστική πρόταση: να βρει ποιος επιβάτης του τρένου δεν είναι τακτικός, με ανταμοιβή ένα απίστευτο οικονομικό έπαθλο. Μία εύκολή δουλειά θα έλεγε κάποιος. Όχι όμως για έναν πρώην αστυνομικό που έχει ισχυρή ηθική συνείδηση.

O Μάικλ δέχεται να βρει τον «ύποπτο» ανάμεσα στο πλήθος των επιβατών χρησιμοποιώντας το μυαλό και το ταλέντο του στο να αποκαλύπτει ταυτότητες. Σύντομα όμως καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο κέντρο μιας θανάσιμης συνωμοσίας που θα καταλήξει στη δολοφονία όλων όσων βρίσκονται στο τρένο ενώ αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να το αποτρέψει. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα και ο Μάικλ προσπαθεί να στηριχθεί στους τακτικούς συνεπιβάτες του που γνωρίζει χρόνια προσπαθώντας ταυτόχρονα να παγιδέψει τους δολοφόνους, να αποκαλύψει τη συνωμοσία και το τρένο με τους επιβάτες να φθάσει σώο και ασφαλές στο τέρμα. Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Βέρα Φαρμίγκα, Πάτρικ Γουίλσον, Σαμ Νιλ, Ελίζαμπεθ Μακγκόβερν, Ντιν Τσαρλς Τσάπμαν.

«Του Θεού η Χώρα» (God's Own Country - 2017) του Φράνσις Λι

Σε μια φάρμα στο Γιόρκσαϊρ, ένας απομονωμένος νεαρός κτηνοτρόφος κάνει ό,τι μπορεί για να στεριώσει το μέρος στο οποίο αφιέρωσε ο πατέρας του όλη του τη ζωή. Πνίγει συστηματικά τις καθημερινές του απογοητεύσεις στο ποτό κι επιδίδεται σε περιστασιακό σεξ με άλλους άνδρες, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη τού αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο.

Το σκληρό τοπίο του βορρά της Βρετανίας καθρεφτίζει την αγωνία των ανθρώπων που εκτονώνουν κάθε επιθυμία τους στην επίπονη σωματική εργασία, μέχρι η γενναιοδωρία της φύσης να δώσει έδαφος στα ανείπωτα συναισθήματα. Η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Σάντανς ταινία του Φράνσις Λι, η οποία προβλήθηκε και στο 58ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

«Jumanji: Καλώς ήρθατε στη Ζούγκλα» (Jumanji: Welcome to the Jungle - 2017) του Τζέικ Κάσνταν

Tέσσερα γυμνασιόπαιδα ανακαλύπτουν μια παλιά κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια με έναν τίτλο video game που δεν έχουν ακούσει ποτέ έως τότε - Jumanji - και αμέσως μεταφέρονται στην καρδιά της ζούγκλας του παιχνιδιού. Εκεί γίνονται κυριολεκτικά τα avatars που επέλεξαν: ο παίκτης Spencer γίνεται ένας αδίστακτος τυχοδιώκτης (Ντουέιν Τζόνσον), ο ποδοσφαιριστής Fridge χάνει "τα δύο καλύτερα πόδια του σώματός του" και γίνεται ένας Αϊνστάιν (Κέβιν Χαρτ), η δημοφιλής Bethany γίνεται ένας μεσήλικας καθηγητής (Τζακ Μπλακ) και η συνεσταλμένη Martha γίνεται ένας σκληρός πολεμιστής (Κάρεν Γκίλιαν). Αυτό που ανακαλύπτουν είναι ότι δεν παίζουν απλά το Jumanji - πρέπει να επιζήσουν από αυτό. Προκειμένου να νικήσουν το παιχνίδι και να επιστρέψουν στον πραγματικό κόσμο, θα πρέπει να επιβιώσουν μέσα από την πιο επικίνδυνη περιπέτεια της ζωής τους ή να παραμείνουν εγκλωβισμένοι και φυλακισμένοι στο παιχνίδι για πάντα.

«Ο Διπλός Εραστής» (L'amant double - 2017) του Φρανσουά Οζόν (Γαλλία)

Η Chloé (Μαρίν Βαχτ / Marine Vacth), μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα με καταθλιπτικές τάσεις, αρχίζει ψυχοθεραπεία και ερωτεύεται τον ψυχίατρο της Paul (Ζερεμί Ρένερ / Jérémie Renier). Μερικούς μήνες αργότερα μετακομίζουν στο ίδιο σπίτι και σύντομα ανακαλύπτει ότι ο εραστής της κρύβει την πραγματική του ταυτότητα. Πρωταγωνιστούν: Μαρίν Βαχτ, Ζερεμί Ρένερ, Ζακλίν Μπισέ, Μιριάμ Μπογιέ, Ντομινίκ Ρεϊμόντ.

Ο Φρανσουά Οζόν (Η Καινούργια Φιλενάδα), επιστρέφει με τον «Διπλό Εραστή», ένα μεστό ερωτικό θρίλερ με αποχρώσεις ηδονοβλεψίας και εκλεπτυσμένης διαστροφής. Πεδίο εξέλιξης της ιστορίας αποτελεί το πάντα γόνιμο έδαφος για ιστορίες πάθους, Παρίσι και πρωταγωνιστές ένα τρίο με καλή χημεία. Μετά το ασπρόμαυρο και εσωστρεφές «Frantz», ο σκηνοθέτης επιστρέφει στον ερωτισμό (Jeune & Jolie - 2013), με τολμηρή και παιγνιώδη διάθεση που διαποτίζει τους διαλόγους, τα σκηνικά, τις διαδρομές της κάμερας, τις φροϋδικές συνευρέσεις, τους εφιάλτες και την ονειροπόληση. Η καθηλωτικά φωτογενής, εύθραυστη και παραπλανητική παρουσία της Μαρίν Βαχτ, βρίσκει το τέλειο ταίρι στο εύπλαστο πρόσωπο του Ζερεμί Ρένερ, ο οποίος καλείται να υποδυθεί τον εραστή σε μία ακόρεστη σεξουαλική πλάνη. Η ταινία φιλοξενεί και την εμβληματική Ζακλίν Μπισέ, ενώ βασίζεται σε βιβλίο της Αμερικανίδας, Joyce Carol Oates.

«Bitter Harvest» (2016) του Τζορτζ Μέντελουκ (Καναδάς)

Βασισμένο σε μία από τις λιγότερο προβεβλημένες τραγωδίες του 20ου αιώνα, το «Bitter Harvest» είναι μία ιστορία αγάπης και επιβίωσης, μέσα από τα μάτια δύο νεαρών ερωτευμένων που βρίσκονται στην Ουκρανία του ’30, όταν ο Ιωσήφ Στάλιν αποφασίζει πρακτικές γενοκτονίας απέναντι στη χώρα. Την ώρα που ο Στάλιν εντείνει τις φιλοδοξίες των κομμουνιστών στο Κρεμλίνο, ένας νεαρός καλλιτέχνης, ο Γιούρι (Μαξ Άιρονς) αγωνίζεται για να επιβιώσει από τον λιμό, τη φυλάκιση και τα βασανιστήρια, προκειμένου να σώσει την αγαπημένη του Νατάλκα (Σαμάνθα Μπαρκς) από το Γολοντομόρ, τον λιμό που κατάληξε στον θάνατο εκατομμυρίων Ουκρανών. Γυρισμένο στην Ουκρανία, το φιλμ προσπαθεί να φωτίσει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ευρωπαϊκής ιστορίας.

«Υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ, ρωσικές και ουκρανικές ταινίες με θέμα το Γολοντομόρ, αλλά καμία αγγλόφωνη. Με ιντρίγκαρε η ευκαιρία και η σημασία του να εξιστορηθεί αυτό το γεγονός σε παγκόσμιο κοινό, με έναν τρόπο που θα επιδρούσε στα συναισθήματα των θεατών.» - Τζορτζ Μέντελουκ