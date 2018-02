Ο Φεβρουάριος μας αποχαιρετά κινηματογραφικά με έξι νέες ταινίες να κυκλοφορούν στις Αίθουσες, αρκετές εκ των οποίων αποτελούν μία αξιόλογη επιλογή. Μαζί μας βρίσκεται και η παρέα των CINEmojis τα οποία θα μας βοηθήσουν να συναρμολογήσουμε το σινεφίλ παζλ, αξιολογώντας τα φιλμ που κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη στους Κινηματογράφους.

Ταινία της εβδομάδας είναι το εξαιρετικό «Μαζί ή Τίποτα» του Φατίχ Ακίν, με πρωταγωνίστρια την Νταϊάν Κρούγκερ, σε μία σπουδαία ερμηνεία. Αξιόλογες προτάσεις αποτελούν επίσης τόσο το γουέστερν «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» του Σκοτ Κούπερ, με τον Κρίστιαν Μπέιλ, όσο και το φιλμ «Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή» της Ντι Ρις. Στις Αίθουσες και η νέα ταινία του Κλιντ Ίστγουντ, «Αναχώρηση για Παρίσι 15:17», βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Αναλυτικά:

«Μαζί ή Τίποτα» (Aus dem Nichts / In the Fade - 2017) του Φατίχ Ακίν (Γερμανία, Γαλλία)

Μια γυναίκα καταδύεται στην κόλαση μετά τον θάνατο του συζύγου και του γιου της σε βομβιστική επίθεση και αναδύεται στο καθαρτήριο, επιζητώντας την τιμωρία των δύο νεοναζί που κρύβονται πίσω από το έγκλημα. Το οδυνηρό αυτό ταξίδι με μόνη καύσιμη ύλη την οργή και το πένθος γίνεται μέσα από τον φακό του Φατίχ Ακίν ένα σαφές, ριζοσπαστικό πολιτικό σχόλιο, που φιλοδοξεί να διαλύσει την ομίχλη της εποχής. Μια αιχμηρή ιστορία εκδίκησης, επίκαιρη και καθηλωτική, η νέα ταινία του καταξιωμένου δημιουργού τιμήθηκε πρόσφατα με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ η πρωταγωνίστρια Νταϊάν Κρούγκερ απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών.

Συγκινητική, αιχμηρή, και εξαιρετικά επίκαιρη, η νέα ταινία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν - «Μαζί, Ποτέ», «Η Άκρη του Ουρανού», «Soul kitchen», «Ο Ήχος της Πόλης» - έρχεται για να αφηγηθεί μια ιστορία απώλειας και εκδίκησης. Ο Γερμανός σκηνοθέτης τουρκικής καταγωγής, διερευνά τη δική των νεοναζί και και τη σύνδεση τους με την Χρυσή Αυγή. Εξαιρετική στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Νταϊάν Κρούγκερ, στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρα της.

«Είμαι κατά κάποιον τρόπο ο «άλλος» (στη Γερμανία) με το background μου. Έχω μαύρα μαλλιά, οι γονείς μου είναι από την Τουρκία. Κάπως έτσι, είμαι ο τέλειος στόχος για αυτές τις ξενοφοβικές επιθέσεις. Πριν μερικά χρόνια, υπήρχε μια λίστα, ένα website με το όνομα «Nuremburg 2.0» με ονόματα πολιτικών και καλλιτεχνών. Το όνομα μου ήταν σε αυτή τη λίστα, ως στόχος των νεοναζί. Αυτό με οδήγησε στο να γράψω και να κινηματογραφήσω (την ταινία) επειδή είμαι πιθανός στόχος αυτών των ομάδων. Αυτό που έκανα με αυτήν την ταινία ήταν ενός είδους αντεπίθεσης.» - Φατίχ Ακίν

«Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» (Hostiles - 2017) του Σκοτ Κούπερ (Η.Π.Α.)

Τοποθετημένο στο 1892, το «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» αφηγείται την ιστορία του θρυλικού λοχαγού Τζόζεφ Τζ. Μπλόκερ (τον υποδύεται ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κρίστιαν Μπέιλ) που, κόντρα στις σθεναρές αντιστάσεις του, συμφωνεί να συνοδεύσει το Κίτρινο Γεράκι (Ουές Στάντι) - έναν ετοιμοθάνατο πολέμαρχο των Ινδιάνων Τσεγιέν - και την οικογένειά του πίσω στη γη τους. Κατά το εξαντλητικό και επικίνδυνο ταξίδι τους από το Οχυρό Μπέρινγκερ, ένα απομονωμένο στρατιωτικό φυλάκιο στο Νέο Μεξικό, προς τα βοσκοτόπια της Μοντάνα, οι μέχρι πρότινος εχθροί συναντούν μια νεαρή χήρα (η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, Ρόζαμουντ Πάικ) της οποίας η οικογένεια δολοφονήθηκε άγρια. Οι τρεις τους πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να καταφέρουν να ξεπεράσουν μια σειρά από κινδύνους: το δύσβατο και κακοτράχαλο τοπίο και τους εχθρούς που θα συναντήσουν στον δρόμο τους. Το «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» είναι μια ιστορία όχι για την απόσταση που διανύεις ή τις μάχες που δίνεις, αλλά για το ταξίδι προς τον σεβασμό, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση.

Μία ηρωική οδύσσεια επιβίωσης, το «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου», είναι μία ιστορία όχι για την απόσταση που διανύεις ή τις μάχες που δίνεις, αλλά για το ταξίδι προς τον σεβασμό, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση. Πρωταγωνιστούν: Κρίστιαν Μπέιλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Τζέσι Πλέμονς, Ουές Στούντι.

«Πάντα ήθελα να κάνω ένα ουέστερν. Ήθελα, όμως, να το κάνω με τους δικούς μου όρους ώστε η ταινία να αντικατοπτρίζει και την κατάσταση στη σημερινή Αμερική, όσον αφορά τη φυλή και την κουλτούρα. Όλοι ξέρουμε πόσο κακοποιήθηκαν οι γηγενείς Αμερικάνοι και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και σήμερα προς τους έγχρωμους. Το βλέπεις να συμβαίνει και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Οπότε η ταινία αγγίζει ζητήματα οικουμενικά.» - Σκοτ Κούπερ

«Κάθε Μέρα Μια Άλλη Μέρα» (Every Day - 2018) του Μάικλ Σούκσι (Η.Π.Α.)

Βασισμένο στο βραβευμένο από τους New York Times μπεστσέλερ μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Λέβιθαν, το «Κάθε Μέρα, Μια Άλλη Μέρα» λέει την ιστορία της Ριάνον (Ανγκούρι Ράις), ενός 16χρονου κοριτσιού που ερωτεύεται ένα μυστήριο πνεύμα ονόματι «Α», το οποίο κατοικεί καθημερινά σε ένα διαφορετικό σώμα. Αισθανόμενοι μια ακατανίκητη έλξη, ο «Α» και η Ριάνον συνεργάζονται κάθε μέρα για να βρουν ο ένας τον άλλον, χωρίς να γνωρίζουν ποιόν ή τί θα τους φέρει η επόμενη μέρα. Όσο περισσότερο ερωτεύονται, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούν τις δυσκολίες τού να αγαπάς κάποιον που αλλάζει μορφή κάθε 24 ώρες, κι έτσι η Ριάνον και ο «Α» έρχονται τελικά αντιμέτωποι με την πιο σκληρή απόφαση που έχουν πάρει ποτέ τους. Πρωταγωνιστούν: Τζάστις Σμιθ, Μαρία Μπέλο, Ανγκούρι Ράις, Ντέμπι Ράιαν, Κόλιν Φορντ.

«Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» (The 15:17 To Paris - 2018) του Κλιντ Ίστγουντ (Η.Π.Α.)

Μετά τις ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο Κλιντ Ίστγουντ καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Νωρίς το βράδυ της 21ης Αυγούστου του 2015, ο κόσμος παρακολουθούσε συγκλονισμένος καθώς τα ΜΜΕ ανέφεραν την αποτροπή μιας τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι. Μια απόπειρα που απετράπη από τρεις θαρραλέους Αμερικανούς που ταξίδευαν στην Ευρώπη. Η ταινία «The 15:17 to Paris» ακολουθεί τις ζωές των τριών φίλων, από τη δύσκολη παιδική τους ηλικία μέχρι την στιγμή που βρήκαν τον δρόμο τους, ως τη σειρά των απίθανων γεγονότων που οδήγησαν στην επίθεση. Καθ’ όλη την διάρκεια της οδυνηρής εμπειρίας που έζησαν, η φιλία τους δεν κλονίστηκε ποτέ και έγινε το πιο δυνατό τους όπλο, επιτρέποντάς τους να σώσουν τις ζωές πάνω από 500 ανθρώπων που επέβαιναν στο τρένο.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι αληθινοί ήρωες των γεγονότων, Σάντλερ, Σκαρλάτος και Στόουν, που θα υποδυθούν τους εαυτούς τους. Δίπλα τους θα δούμε επίσης τους Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι.

«Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή» (Mudbound - 2017) της Ντι Ρις (Η.Π.Α.)

Η οικογένεια McAllan έχει μόλις αφήσει την ήρεμη, πολιτισμένη ατμόσφαιρα του Μέμφις και βρίσκεται εντελώς απροετοίμαστη απέναντι στις σκληρές απαιτήσεις της αγροτικής ζωής στο δέλτα του Μισισιπή. Παρά τα μεγαλεπήβολα όνειρα του Henry McAllan (Τζέισον Κλαρκ), η γυναίκα του Laura (Κάρεϊ Μάλιγκαν) παλεύει να διατηρήσει την πίστη της στο μάταιο εγχείρημα του συζύγου της και να μεγαλώσει τις δύο κόρες της. Εντωμεταξύ, ο Hap και η Florence Jackson (Ρομπ Μόργκαν, Μέρι Μπλάιτζ), οι μαύροι μισθωτοί καλλιεργητές που έχουν δουλέψει τη γη για χρόνια, παλεύουν να πετύχουν το δικό τους μικρό όνειρο παρά τους αμείλικτους κοινωνικούς περιορισμούς. Ο πόλεμος ανατρέπει τα σχέδια των δύο οικογενειών με την επιστροφή των αγαπημένων τους, του Jamie McAllan (Γκάρετ Χέντλουντ) και του Ronsel Jackson (Τζέισον Μίτσελ), οι οποίοι αναπτύσσουν μία δυνατή φιλία προκαλώντας την κοινωνία στην οποία ζουν.

Η σκηνοθέτης Ντι Ρις (Pariah) μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα της Hillary Jordan και ζωντανεύει μία βαθιά ανθρώπινη, σκληρή αλλά και αναπάντεχα τρυφερή ιστορία με πρωταγωνιστές τους αξιόλογους ηθοποιούς Τζέισον Κλαρκ (Zero Dark Thirty), Κάρεϊ Μάλιγκαν (An Education), Γκάρετ Χέντλουντ (TRON: Legacy), Ρομπ Μόργκαν (Stranger Things), Μέρι Μπλάιτζ και Τζέισον Μίτσελ (Contraband). Η ταινία ρίχνει φως σε μία σκοτεινή περίοδο του αμερικάνικου νότου που μαστιζόταν από τις φυλετικές διακρίσεις αλλά και τις συνέπειες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όπως αποτυπώνονται σε όσους επιβίωσαν και επέστρεψαν. To φιλμ έχει αποσπάσει τέσσερις Υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Το «Mudbound» έχει να κάνει με την κοινωνική τάξη, τη φιλία και τον ατελείωτο αγώνα ενάντια στη γη. Παρ’ όλο που είναι τοποθετημένο στον μεταπολεμικό νότο, το προσέγγισα σαν μια πρωτοποριακή ιστορία και σκηνοθέτησα την αφήγηση σαν γουέστερν. Οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με ένα τοπίο που μοιάζει προσωποποιημένο, καθώς η λάσπη, ο ήλιος, η βροχή τους ανταγωνίζονται συνεχώς.» - Ντι Ρις

«Μαζί τα Φάγαμε» (2018) του Στράτου Μαρκίδη (Ελλάδα)

Ο Σωτήρης Παπακώστας εργάζεται ως υπεύθυνος προμηθειών σε έναν γνωστό και μεγάλο Δημόσιο Οργανισμό. Είναι απόλυτα έντιμός και ευσυνείδητος υπάλληλος, συνεπής σε όλα του τα καθήκοντα. Η γυναίκα του Γκέλλυ έχει συμβιβαστεί με τις αρχές του άντρα της αλλά ταυτόχρονα η καθημερινότητά της είναι δύσκολη αφού τα οικονομικά της οικογενείας της πάνε από το κακό στο χειρότερο. Μία μέρα έρχονται σε επαφή μαζί της οι προϊστάμενοι του άντρας της και την πείθουν να υποδείξει εμμέσως στον Σωτήρη έναν δικό τους προμηθευτή, με το αζημίωτο φυσικά. Η Γκέλλυ τα καταφέρνει και από εκείνη την στιγμή αναλαμβάνει με διάφορά γυναικεία κόλπα να επηρεάζει τον Σωτήρη προκειμένου αυτή να εισπράττει πλούσιες μίζες εν αγνοία του.

Ο Στράτος Μαρκίδης μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη το θεατρικό έργο του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλειάδη. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κώστας Αποστολάκης, Μπέσυ Μάλφα, Σωτήρης Καλυβάτσης, Αντώνης Καφετζόπουλος.