Η καινούργια Κινηματογραφική Εβδομάδα μας υποδέχεται με επτά νέες ταινίες να κυκλοφορούν στις Αίθουσες και άρωμα από Χρυσές Σφαίρες, καθώς αποκαλύπτονται σταδιακά οι βραβευμένες δημιουργίες της φετινής απονομής. Μαζί μας και η παρέα των CINEmojis τα οποία θα μας βοηθήσουν να συναρμολογήσουμε το σινεφίλ παζλ, αξιολογώντας τις ταινίες που κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες.

Ταινία της εβδομάδας είναι το εξαιρετικό, «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ σε μία σπουδαία ερμηνεία. Αξιόλογες προτάσεις αποτελούν, τόσο το φιλμ «Η Πιο Σκοτεινή Ώρα» του Τζο Ράιτ, με τον απολαυστικό Γκάρι Όλντμαν, να ενσαρκώνει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, όσο και το «Ζάμα» της Λουκρέσια Μαρτέλ, σε παραγωγή του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αναλυτικά:

«Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο)

Μετά από μήνες χωρίς να έχει βρεθεί ο ένοχος στην υπόθεση δολοφονίας της κόρης της, η Μίλντρεντ Χέις (βραβευμένη με Όσκαρ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ) κάνει μία τολμηρή κίνηση, παραγγέλνοντας τρεις πινακίδες στο δρόμο που οδηγεί στην κωμόπολη της, οι οποίες έχουν ένα αμφιλεγόμενο μήνυμα για τον σεβαστό σερίφη της περιοχής, Ουίλιαμ Ουίλοουμπι (υποψήφιος για Όσκαρ, Γούντι Χάρελσον). Όταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, Αξιωματικός Ντίξον (Σαμ Ρόκγουελ), ένας ανώριμος τύπος με ροπή προς τη βία, μπλέκεται στην υπόθεση, η μάχη μεταξύ της Μίλντρεντ και της αστυνομίας του Έμπινγκ θα επιδεινωθεί.

Ένα σκοτεινό, κωμικό δράμα, που αναφέρεται στην αγωνιώδη προσπάθεια μιας γυναίκας από μια μικρή πόλη του Μιζούρι, η οποία πιέζει με έναν ξεχωριστό τρόπο τις τοπικές αρχές προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση δολοφονίας της κόρης της. Κέρδισε τέσσερις Χρυσές Σφαίρες: Καλύτερης Ταινίας - Δράμα, Α' Γυναικείου Ρόλου - Δράμα για την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Σαμ Ρόκγουελ και Καλύτερου Σεναρίου.

«Η Πιο Σκοτεινή Ώρα» (Darkest Hour - 2017) του Τζο Ράιτ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Η ταινία αφηγείται τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας του Τσόρτσιλ, όταν οι Ναζί είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν την Ευρώπη και ο ίδιος έπρεπε, έχοντας όχι μόνο την απειλή της εισβολής των δυνάμεων του Χίτλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και 300.000 στρατιώτες εγκλωβισμένους στη Δουνκέρκη, να αποφασίσει αν θα συνθηκολογήσει μαζί τους, στην πιο σκοτεινή στιγμή της δικής του αλλά και της ιστορίας της χώρας του ή αν θα τους αντιμετωπίσει στο πεδίο της μάχης. Παρά τον εσωτερικό πόλεμο που δέχεται από το κόμμα του και τον σκεπτικισμό του Βασιλιά, ο Τσόρτσιλ, με την αρωγή της επί 31 χρόνια συζύγου του, αποφασίζει να πολεμήσει για τα ιδανικά, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας του και οι λόγοι που συνέταξε με σκοπό να ανυψώσει το ηθικό των Βρετανών, έξοχο δείγμα της ρητορικής του δεινότητας, έχουν μείνει στην Ιστορία.

O βραβευμένος με BAFTA σκηνοθέτης Τζο Ράιτ (Pride & Prejudice /Περηφάνια & Προκατάληψη, Atonement / Εξιλέωση και Anna Karenina / Άννα Καρένινα) επιστρέφει δυναμικά στην μεγάλη οθόνη με την κινηματογραφική βιογραφία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου Άντονι ΜακΚάρτεν (The Theory of Everything / Η Θεωρία των Πάντων). Πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός Γκάρι Όλντμαν, με μία ακόμη σπουδαία ερμηνεία, η οποία ήδη του έχει χαρίσει μία Υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες. Μαζί του εμφανίζονται και οι ηθοποιοί: Λίλι Τζέιμς, Μπεν Μέντελσον και Κριστίν Σκοτ Τόμας.

«Maria by Callas - η Μαρία Κάλλας Εξομολογείται» (2017) του Τομ Βολφ (Γαλλία)

Η ταινία «Maria by Callas – η Μαρία Κάλλας εξομολογείται» είναι η ιστορία μιας ζωής ξεχωριστής, σε πρώτο πρόσωπο.

Η Κάλλας αποκαλύπτει τη Μαρία και φανερώνει μια προσωπικότητα φλογερή όσο και ευάλωτη. Η ταινία προσφέρει μια σπάνια στιγμή οικειότητας με έναν θρύλο και με όλα τα συναισθήματα συγκίνησης που προκαλεί αυτή η μοναδική φωνή. Σαράντα χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατο της, για πρώτη φορά, η πιο διάσημη τραγουδίστρια όπερας στην ιστορία, η Μαρία Κάλλας, διηγείται η ίδια την ιστορία της, με τη δική της φωνή. Χωρίς άλλους να μιλούν για εκείνη, χωρίς ειδικούς, με κοντινούς της ανθρώπους, η ίδια η Κάλλας, μιλάει για τον εαυτό της μέσα από συνεντεύξεις της - πολλές από τις οποίες άγνωστες ή μη δημοσιευμένες στο παρελθόν - και αποκαλύπτεται μέσα από σπάνιες επιστολές που είχε στείλει στην οικογένεια, τους φίλους της, τον πρώτο της σύζυγο και τον Αριστοτέλη Ωνάση. Η χαρακτηριστική φωνή της Φανύ Αρντάν δίνει πνοή στις λέξεις που έγραψε η Κάλλας στο χαρτί.

«Η Ληστεία του Αιώνα» (Den of Thieves - 2018) του Κρίστιαν Γκούντεκαστ (Η.Π.Α.)

Η «Ληστεία του Αιώνα» είναι ένα σκοτεινό φιλμ εγκληματικότητας με φόντο το Λος Άντζελες. Εστιάζει στις συχνά αλληλένδετες ζωές μεταξύ της επίλεκτης ομάδας δράσης του Αστυνομικού Τμήματος και της ομάδας ληστών τραπεζών της Πολιτείας, καθώς οι τελευταίοι σχεδιάζουν μια φαινομενικά αδύνατη ληστεία στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων. Ο Τζέραρντ Μπάτλερ πρωταγωνιστεί σε αυτή την περιπέτεια υπό τις οδηγίες του Κρίστιαν Γκούντεκαστ, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας και μαζί με τους Πάμπλο Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Έβαν Τζόουνς και 50 Cent συνθέτουν το καστ.

«12 Δυνατοί« (12 Strong / Horse Soldiers - 2018) του Νικολάι Φούγκλσιγκ (Η.Π.Α.)

Λίγες εβδομάδες μετά το εφιαλτικό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, μία επίλεκτη ομάδα δώδεκα αντρών των Ειδικών Δυνάμεων αναλαμβάνει την πρώτη απόρρητη αποστολή αντεπίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δώδεκα στρατιώτες προσγειώνονται σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή του Αφγανιστάν με σκοπό να συνεργαστούν με έναν τοπικό πολέμαρχο εναντίον των Ταλιμπάν. Όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, καθώς υστερούν όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε πυρομαχικά.

Ο Κρις Χέμσγουερθ («Thor») πρωταγωνιστεί σε μία στρατιωτική περιπέτεια, βασισμένη στη μέχρι πρόσφατα απόρρητη των 12 στρατιωτών που επιστρατεύθηκαν στο Αφγανιστάν ως πρώτη αποστολή αντεπίθεσης. Το σενάριο συνυπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος Τεντ Τάλι («Η Σιωπή των Αμνών»), τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο πρωτοεμφανιζόμενος Νικολάι Φούγκλσιγκ, ενώ στον ρόλο του παραγωγού βρίσκεται ο έμπειρος στο είδος, Τζέρι Μπρουκχάιμερ («Αρμαγεδδών», «Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού»). Πρωταγωνιστούν: Κρις Χέμσγουερθ, Μάικλ Σάνον, Μάικλ Πένια.

«Ζάμα» (Zama - 2017) της Λουκρέσια Μαρτέλ (Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Η.Π.Α., Βραζιλία, Μεξικό, Πορτογαλία, Λίβανος)

Σε μια μακρινή και απομονωμένη αποικία της Νοτίου Αμερικής, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Ζάμα, ένας αξιωματικός του Ισπανικού Στέμματος, περιμένει μάταια μια μετάθεση σ’ ένα καλύτερο πόστο. Αναγκασμένος να υπομείνει τα μικροπολιτικά παιχνίδια και τους εξευτελισμούς, δεν θα αργήσει να υποκύψει στην λαγνεία και την παράνοια. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αντόνιο Ντι Μπενεντέτο (1956), σε παραγωγή του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Εννέα χρόνια μετά την τελευταία της ταινία, μία από τις σημαντικότερες auteur του Λατινοαμερικανικού σινεμά, επιστρέφει με μια ταινία εποχής. Η Λουκρέσια Μαρτέλ, προσεγγίζει ένα λογοτεχνικό αριστούργημα της πατρίδας της, παραδίδοντας, για πρώτη φορά στη φιλμογραφία της, ένα ιστορικό έπος, με την δική της ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά. Η ταινία αποτελεί την Επίσημη Υποβολή της Αργεντινής για το Όσκαρ Kαλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2018.

Κυκλοφορούν επίσης:

«Mountain» (2017) της Τζένιφερ Πίντομ (Αυστραλία)

Πριν από τρεις αιώνες η αναρρίχηση ενός βουνού θεωρείτο παράνοια. Η σκέψη ότι τα άγρια τοπία του πλανήτη μας θα μπορούσαν να έχουν οποιοδήποτε είδος έλξης, δεν υπήρχε καν. Οι βουνοκορφές ήταν μέρη επικίνδυνα, όχι όμορφα. Γιατί, τότε, η έλξη που νιώθουμε τώρα για τα βουνά είναι τόσο έντονη; Το ντοκιμαντέρ «Mountain» μας παρουσιάζει τη σαγηνευτική δύναμη των βουνών και τη συνεχή επιρροή που έχουν στη διαμόρφωση της ζωής και των ονείρων μας. Μια μοναδική κινηματογραφική και μουσική οδύσσεια με αφηγητή τον Γουίλεμ Νταφόε.