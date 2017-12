Δεκαοχτώ (18) ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία του φιλμ «Σίμων ο Μάγος (Simon Mágus - 1999) και η Ίλντικο Ενιέντι, επιστρέφει εντυπωσιακά με την καλύτερη ταινία της σπουδαίας φιλμογραφίας της: «Η Ψυχή και το Σώμα» (On Body and Soul - 2017). Πρόκειται για μία καθηλωτική ιστορία αγάπης, η οποία μας εισάγει στο ονειρικό, σουρεαλιστικό, εκρηκτικό Σινεμά της πολυβραβευμένης Ουγγαρέζας δημιουργού.

«Είναι μια πολύ παθιασμένη ταινία όμως, εάν δεν μπείτε στο μικρό μας λαβύρινθο από την αρχή, δεν θα την ανακαλύψετε. Θα δείτε απλώς το παγωμένο τοπίο, θα δείτε απόμακρους ανθρώπους σε ένα παγωμένο περίγυρο. Όμως το μεγάλο πάθος κρύβεται από πίσω.» - Ίλντικο Ενιέντι

Η Ψυχή και το Σώμα / A Teströl és Lélekröl / On Body and Soul

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ίλντικο Ενιέντι / Ildikó Enyedi

Πρωταγωνιστούν: Μορσάνι Γκέζα, Αλεξάντρα Μπορμπέλι, Ζόλταν Σνάιντερ, Έρβιν Νάγκι, Ταμάς Τζόρνταν

Διεύθυνση φωτογραφίας: Máté Herbai

Μοντάζ: Károly Szalai

Ήχος: Péter Lukács

Μουσική: Ádám Balázs

Χώρα Παραγωγής: Ουγγαρία

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 116 λεπτά

Ο Έντρε (Μορσάνι Γκέζα / Géza Morcsányi) και η Μαρία (Αλεξάντρα Μπορμπέλι / Alexandra Borbély), δύο εσωστρεφείς άνθρωποι, δουλεύουν μαζί, όταν ανακαλύπτουν κατά τύχη ότι μοιράζονται το ίδιο όνειρο κάθε βράδυ. Αισθάνονται αμήχανοι, δύσπιστοι και φοβισμένοι.

Τα όνειρα τους είναι τόσο έντονα και αληθοφανή, ώστε διστακτικά, θα δεχτούν αυτή την παράξενη σύμπτωση και θα επιδιώξουν να αναπαράγουν στο φως της ημέρας αυτά που έχουν δει το προηγούμενο βράδυ.

Η «Ψυχή και το Σώμα» (A Teströl és Lélekröl / On Body and Soul - 2017) της Ίλντικο Ενιέντι, είναι μία ταινία για τους φόβους και τις αναστολές του να “ανοίγεται" κανείς σε άλλους και για το πόσο συναρπαστικό μπορεί να είναι, όταν τελικά συμβαίνει.

Ένα ιδιαίτερο και ανθρώπινο φιλμ, όπου η ομορφιά και το γκροτέσκ δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό παραμύθι με ελάφια και δυο μοναχικές ψυχές που συναντιούνται κάθε βράδυ κυριολεκτικά στα όνειρά τους.

«Ίσως αυτή είναι η πιο υπέροχη ανθρώπινη εμπειρία: το να νιώθεις ότι σε καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ότι είσαι μέρος της ανθρωπότητας, ότι δεν είσαι μόνος.» - Ίλντικο Ενιέντι

Η ταινία «Η Ψυχή και το Σώμα» της Ίλντικο Ενιέντι, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 67ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Βερολίνου, όπου και τιμήθηκε με την Χρυσή Άρκτο, αλλά και το Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής Καλύτερης ταινίας, καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI).

Το φιλμ αποτέλεσε την Ταινία Έναρξης του 58ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ενώ αποτελεί παράλληλα και την Υποψηφιότητα της Ουγγαρίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2018.

Όνειρα, μύθοι και θρύλοι συναντούν το σήμερα σε ιστορίες αναπάντεχες, συχνά σουρεαλιστικές και ταυτόχρονα καθημερινές. Με αυτά τα υλικά, η Ενιέντι, χτίζει έναν κόσμο ευαίσθητο κι αινιγματικό που συνεπαίρνει το θεατή και τον ακολουθεί για καιρό.

«Ήθελα διακαώς το φιλμ να αποτυπώσει τους χαρακτήρες θραυσματικά και συνειρμικά, παραλληλίζοντας αυτό το σκεπτικό με την αληθινή ζωή. Όταν δύο άνθρωποι γνωρίζονται για πρώτη φορά, ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον αποσπασματικά και ελλειπτικά, και όχι σε πλήρη έκταση.» - Ίλντικο Ενιέντι

Η Ουγγαρέζα δημιουργός, είναι από τις πιο δυνατές γυναικείες φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά, διαγράφοντας μια συναρπαστική πορεία από την avant-garde καλλιτεχνική σκηνή του ’70, στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου.

Μια απρόβλεπτη ερωτική ιστορία που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις, μια κινηματογραφική εμπειρία που συνεχίζεται ακόμη κι όταν έχουν πέσει οι τίτλοι τέλους. Η ταινία ακροβατεί μεταξύ ονείρου και πραγματικής ζωής, λογικής και συναισθήματος...

«Στα όνειρα είναι πρακτικά αδύνατον να ορθώσουμε τείχη πολιτικής ορθότητας, καθώς παύουμε να σκεφτόμαστε συνειδητά και βιώνουμε τα συναισθήματά μας στην ολότητά τους. Γι’ αυτόν άλλωστε τον λόγο, η νύχτα και τα όνειρα δρουν ως ασυναίσθητο καταφύγιο που αναζητούμε για να απελευθερωθούμε.» - Ίλντικο Ενιέντι

Η ταινία «Η Ψυχή και το Σώμα» (A Teströl és Lélekröl / On Body and Soul - 2017) της Ίλντικο Ενιέντι (Ουγγαρία), κυκλοφορεί στις ελληνικές Κινηματογραφικές Αίθουσες, από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου σε διανομή των εταιρειών StraDa Films και Seven Films.