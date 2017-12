Ο Κολοκυθάκης είναι εννιά χρονών και ζει με την αλκοολική μητέρα του, η οποία ξαφνικά σκοτώνεται σε ένα δυστύχημα. Τον στέλνουν σε ορφανοτροφείο και ύστερα από ένα δύσκολο ξεκίνημα, καταφέρνει σταδιακά να προσαρμοστεί. Τα πράγματα καλυτερεύουν, όταν καταφτάνει ένα κορίτσι, η Καμίγ. Στο πλευρό του έχει τον αστυνόμο Ρειμόν, ο οποίος θα κάνει τα πάντα ώστε ο μικρός να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Πρόκειται για μια τρυφερή και ταυτόχρονα αυθεντική δημιουργία. Ένα εξαιρετικό animation, με φόντο την αθωότητα και την προσαρμοστικότητα των παιδιών.

Εγώ, o Κολοκυθάκης / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette

Σκηνοθεσία: Κλωντ Μπαράς / Claude Barras

Σενάριο: Céline Sciamma

Διεύθυνση φωτογραφίας: David Toutevoix

Μουσική: Sophie Hunger

Χώρα: Ελβετία, Γαλλία

Έτος: 2016

Φορμάτ: Έγχρωμη

Διάρκεια: 75 λεπτά

Το «Κολοκυθάκης» είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παρατσούκλι για ένα εννιάχρονο αγόρι και παρότι η ιστορία του είναι ασυνήθιστη, όλοι μας θα βρούμε σε αυτήν κάτι που θα μας αγγίξει.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας του, ο Κολοκυθάκης γίνεται φίλος με τον καλόκαρδο αστυνομικό Ρέιμοντ, που συνοδεύει τον Κολοκυθάκη στην καινούργια του ανάδοχη οικογένεια, όπου ήδη υπάρχουν πολλά συνομήλικά του ορφανά παιδιά.

Στην αρχή, ο Κολοκυθάκης παλεύει να βρει τη θέση του μέσα σε αυτό το παράξενο και κάποιες φορές, εχθρικό περιβάλλον. Ωστόσο, με τη βοήθεια του Ρέιμοντ και με τους καινούργιους του φίλους, ο Κολοκυθάκης θα μάθει σιγά σιγά να εμπιστεύεται, θα βρει την αληθινή αγάπη και θα αποκτήσει μια νέα οικογένεια.

Η ιστορία είναι ειπωμένη μέσα από τα μάτια των παιδιών και τη φωνή τους έχουν δανείσει νεαροί ερασιτέχνες ηθοποιοί. Είναι μια αφοπλιστικά ειλικρινής και αστεία ταινία.

Πρόκειται για ένα συγκινητικό animation για το bullying, την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και την πραγματική φιλία, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα το animation «Εγώ, o Κολοκυθάκης» αποτέλεσε και μία από τις τρεις ταινίες - φιναλίστ, που διεκδίκησαν το Κινηματογραφικό Βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Lux Prize 2016.

Ο Κλωντ Μπαράς, γεννήθηκε το 1973 στη Σιέρ της Ελβετίας. Σπούδασε εικονογράφηση και ιδεογραφία στην Ecole Emile Cohl της Λυών στη Γαλλία. Επίσης, σπούδασε συνθετικές εικόνες στην ECAL (Σχολή Καλών Τεχνών της Λωζάννης). Εργάζεται ως ανεξάρτητος εικονογράφος κι έχει σκηνοθετήσει 14 μικρού μήκους ταινίες. Ζει στη Γενεύη και εργάζεται στη Λωζάνη.

Ο Κλοντ Μπαράς προσέλαβε την Γαλλίδα σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Σελίν Σκιαμά, να γράψει το σενάριο και να κάνει τη διασκευή ενός δημοφιλούς παιδικού βιβλίου. Η ιστορία είναι ειπωμένη μέσα από τα μάτια των παιδιών και τη φωνή τους έχουν δανείσει νεαροί ερασιτέχνες ηθοποιοί.

Τέλειο ως την τελευταία του λεπτομέρεια, το animation είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς δύο ετών, περισσότερων από εκατό συντελεστών.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι το «Εγώ, o Κολοκυθάκης», ήταν Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Animation, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε και μία από τις εννέα (9) δημιουργίες που διεκδίκησαν μία θέση στην τελική πεντάδα των υποψηφίων για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, εκπροσωπώντας την Ελβετία.

Το animation «Εγώ, o Κολοκυθάκης» (My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette - 2016) του Κλωντ Μπαράς, θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, σε διανομή των εταιρειών Seven Films και Rosebud .21.