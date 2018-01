Γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου του 1974, ο Κρίστιαν Μπέιλ αρέσκεται συχνά πυκνά να μεταφορφώνεται για τις ανάγκες των ρόλων του: Από την «Αυγή της Απόδρασης» του Βέρνερ Χέρτζογκ, μέχρι την τριλογία «Ο Σκοτεινός Ιππότης» του Κρίστοφερ Νόλαν. Με αφορμή τα γενέθλια του Βρετανού ηθοποιού, αλλά και της νέας του ταινίας «Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» - η οποία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 22 Φεβρουάριου - θυμόμαστε δέκα χαρακτηριστικές ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

«Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» (Hostiles - 2017) του Σκοτ Κούπερ (Η.Π.Α.)

1892, Νιου Μέξικο: Ο θρυλικός λοχαγός Τζόζεφ Τζ. Μπλόκερ (Κρίστιαν Μπέιλ) αναλαμβάνει μία τελευταία αποστολή πριν αποστρατευτεί. Πρέπει να συνοδέψει το Κίτρινο Γεράκι - έναν ετοιμοθάνατο πολέμαρχο των Ινδιάνων Τσεγιέν - και την οικογένεια του πίσω στα ιερά εδάφη τους. Μετά από 20 χρόνια βίαιων εχθροπραξιών, αυτή η ειρηνική χειρονομία είναι αδιανόητη, όσο και οδυνηρή. Μαζί, θα παλέψουν ενάντια σε εξαντλητικά τοπία και την βιαιότητα των ανθρώπων, διασώζοντας μία νεαρή χήρα (Ρόζαμουντ Πάικ) εν μέσω του μακελειού της δολοφονημένης της οικογένειας. Δύο σπουδαίοι πολεμιστές, κάποτε αντίπαλοι στο πεδίο της μάχης, πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να βρουν την ειρήνη σε μία ασυγχώρητη γη.

Μία ηρωική οδύσσεια επιβίωσης, το «Hostiles», είναι μία ιστορία όχι για την απόσταση που διανύεις ή τις μάχες που δίνεις, αλλά για το ταξίδι προς τον σεβασμό, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση. Πρωταγωνιστούν: Κρίστιαν Μπέιλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Τζέσι Πλέμονς, Ουές Στούντι.

Στα τέλη του 2008 έσκασε η φούσκα της αμερικάνικης κτηματαγοράς. Οι τιμές των σπιτιών, που είχαν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, κατέρρευσαν μέσα σε ελάχιστους μήνες. Μαζί τους συμπαρέσυραν και την παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας στη χειρότερη κρίση των τελευταίων 80 ετών που παρέσυρε στο διάβα της, κυβερνήσεις και υπόγειες διασυνδέσεις. Τέσσερις outsiders μικροεπενδυτές - ένας αθυρόστομος αναλυτής (Στιβ Καρέλ), ένας αντικοινωνικός γιατρός με ταλέντο στα μακροοικονομικά (Κρίστιαν Μπέιλ), δυο πιτσιρικάδες μικροεπενδυτές που έστησαν επενδυτικό κεφάλαιο στο γκαράζ του σπιτιού τους (Φιν Γουίτροκ και Τζον Μαγκάρο) κι ένας τραπεζίτης που απλά αξιοποίησε προς ίδιον όφελος μια πληροφορία (Ράιαν Γκόσλινγκ) - διαπιστώνουν αυτό που οι τράπεζες, τα ΜΜΕ και η αμερικανική κυβέρνηση αρνούνταν να δουν...

Πρόκειται για την επικείμενη κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας, με ανεξέλεγχτες διαστάσεις και ανυπολόγιστες συνέπειες. Όμως στο γενικευμένο αυτό παγκόσμιο «κραχ», υπήρχαν και άτομα που ωφελήθηκαν, εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και πλούτισαν. Ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Στιβ Καρέλ, o Μπραντ Πιτ κι ο Ράιαν Γκόσλινγκ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Άνταμ ΜακΚέι (σκηνοθέτη της ταινίας Anchorman), συμπράττουν σε μια σπονδυλωτή ταινία που γυρίζει πίσω στις αρχές της οικονομικής κρίσης στα τέλη του 2008. Με πολύ χιούμορ, το φιλμ αναπτύσσει τους ιδιόμορφους αυτούς χαρακτήρες που, ενώ όλοι αγόραζαν σαν τρελοί, εκείνοι σόρταραν - πόνταραν δηλαδή στην πτώση της αξίας συγκεκριμένων τίτλων.

«Ελπίζω η ταινία να εξαγριώσει τον κόσμο και να βγουν από την αίθουσα με τη διάθεση να εξετάσουν την ψήφο του κυβερνήτη τους στην τραπεζική αναδιάρθρωση. Πρόκειται για μια απολαυστική, αλλά συνάμα κι αποκαλυπτική ταινία, που αφορά σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που άλλαξε τις ζωές όλων μας.» - Άνταμ Μακέι

Η ταινία «Οδηγός Διαπλοκής» του Ντέιβιντ Ο' Ράσελ, μας ταξιδεύει στον σαγηνευτικό κόσμο ενός από τα πλέον παράξενα σκάνδαλα της δεκαετίας του ’70. Το φιλμ αφηγείται την ιστορία του πανούργου απατεώνα Ίρβιν Ρόζενφελντ (Κρίστιαν Μπέιλ), ο οποίος μαζί με την εξίσου γοητευτική και πολυμήχανη συνεταίρο του Σίντνεϊ Πρόσερ (Έιμι Άνταμς), αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν ιδιόμορφο πράκτορα του FBI, τον Ρίτσι ΝτιΜάσιο (Μπράντλεϊ Κούπερ). Σκοπός τους είναι να παγιδεύσουν άλλους απατεώνες, μαφιόζους και πολιτικούς, που επιδίδονται σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες. Ο ΝτιΜάσιο τους ωθεί στον κόσμο διαμεσολαβητών εξουσίας του Τζέρσεϊ και της Μαφία. Έναν κόσμο τόσο επικίνδυνο όσο και μαγευτικό, που παρασέρνει τους ήρωες μας.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Ντέιβιντ Ο' Ράσελ, ξανασυνεργάζετε στη νέα του ταινία, με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές της προηγούμενης ταινίας του, «Οδηγός Αισιοδοξίας» του 2012, Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζένιφερ Λόρενς. Μαζί τους οι δύο πρωταγωνιστές μίας ακόμη ταινία του Ο' Ράσελ, ο Κρίστιαν Μπέιλ και η Έιμι Άνταμς, από το «The Fighter» του 2010. Στο καστ προστίθενται τόσο ο ανερχόμενος Τζέρεμι Ρένερ, όσο και ο βετεράνος Ρόμπερτ Ντε Νίρο (επίσης πρωταγωνιστούσε στον «Οδηγό Αισιοδοξίας»), σε έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των ταινιών του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ είναι το γεγονός ότι καταφέρνει να αποσπάσει από τους ηθοποιούς του τα μέγιστα και να τους οδηγήσει έτσι στις σημαντικότερες διακρίσεις στην καριέρα τους. Στο «The Fighter» του 2010, η Έιμι Άνταμς, ο Κρίστοφερ Μπέιλ και η Μελίσα Λίο προτάθηκαν για Όσκαρ, ενώ ο Μπέιλ και η Λίο το κέρδισαν. Στον «Οδηγό Αισιοδοξίας» (Silver Linings Playbook), τέσσερις ηθοποιοί, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Τζένιφερ Λόρενς, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τζάκι Γουίβερ, προτάθηκαν για Όσκαρ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ η Λόρενς κέρδισε το Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Ο Ράσελ (Κρίστιαν Μπέιλ) και ο μικρός του αδερφός Ρόντνι (Κέισι Άφλεκ), ζουν στο οικονομικά υποβαθμισμένο Ραστ Μπελτ. Οι δυο τους, ονειρεύονται από μικρά παιδιά να αποδράσουν για μία καλύτερη ζωή. Μια σκληρή τροπή της μοίρας όμως, κι ο Ράσελ θα βρεθεί μοιραία στη φυλακή, μετά από ένα θανατηφόρο δυστύχημα. Ο Ρόντνι, που κατά το παρελθόν θήτευσε στον Αμερικανικό στρατό, μεταβαίνοντας τέσσερις φορές στον πόλεμο του Ιράκ, επιστρέφει στην πατρίδα του, αλλά πλέον νιώθει μόνος και εγκατελειμένος απ' όλους. Σταδιακά θα παρασυρθεί σε μία από τις πιο βίαιες κι αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής. Αυτό όμως είναι ένα μοιραίο λάθος, που θα του στοιχίσει πολύ ακριβά. Πλέον, ο αποφυλακισμένος Ράσελ, με την κοπέλα του (Ζόι Σαλντάνα) να τον χωρίζει για λογαριασμό του τοπικού αστυνομικού διευθυντή (Φόρσετ Γουίτακερ) καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη δική του ελευθερία και το μέλλον ή την απονομή δικαιοσύνης για χάρη του μικρού του αδερφού...

Μετά το «Crazy Heart» - που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Σάουντρακ και χάρισε το χρυσό αγαλματίδιο για Ά Ανδρικό Ρόλο στον Jeff Bridges, καθώς και μία υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου στην Maggie Gyllenhaal - ο Σκοτ Κούπερ σκηνοθετεί μια σκοτεινή, δραματική ταινία που εκτυλίσσεται σε μία αμερικανική βιομηχανική πόλη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Μία ιστορία εκδίκησης, που παρά το καθόλα προβλέψιμο τέλος της, κερδίζει τον θεατή χάρη στο εντυπωσιακό καστ της και κυρίως λόγω των υπέροχων ερμηνειών δύο ιδιαίτερα ταλαντούχων ηθοποιών, του Κέισι Άφλεκ και φυσικά του Κρίστιαν Μπέιλ.

«Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» (The Dark Knight Rises - 2012) του Κρίστοφερ Νόλαν

Με την ταινία «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» ολοκληρώνεται η επική τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη, του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που ο Μπάτμαν εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Στη συνείδηση του κόσμου θεωρήθηκε από ήρωας, φυγάς. Έχοντας κατηγορηθεί για το θάνατο του εισαγγελέα Χάρβεϊ Ντεντ, ο Σκοτεινός Ιππότης θυσίασε τα πάντα για ό,τι ο ίδιος και ο Επίτροπος Γκόρντον ήλπιζαν ότι ήταν καλύτερο για το κοινό καλό. Για ένα διάστημα, η εγκληματική δραστηριότητα μειώθηκε δραστικά στην Γκόθαμ Σίτι και πολλοί πίστεψαν ότι αυτό οφειλόταν στο νόμο που είχε εισάγει ο Ντεντ. Όμως, όλα θ’ αλλάξουν με την άφιξη μιας παμπόνηρης διαρρήκτη, η οποία διαθέτει μυστηριώδη ατζέντα. Πολύ πιο επικίνδυνη, όμως, είναι η εμφάνιση του Μπέιν, ενός τρομοκράτη του οποίου τα αδίστακτα σχέδια για την Γκόθαμ, ωθούν τον Μπρους να βγει από την αυτοεξορία του. Αλλά ακόμα κι όταν φορέσει και πάλι τη στολή του, ο Μπάτμαν ίσως να μην καταφέρει να τον σταματήσει.

Πρωταγωνιστεί - μεταξύ ενός διεθνούς all-star καστ - ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κρίστιαν Μπέιλ ("The Fighter"), ο οποίος αναλαμβάνει και πάλι τον διπλό ρόλο του Μπρους Γουέιν / Μπάτμαν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ, ως Σελινα Κάιλ, ο Τομ Χάρντι, ως Μπέιν, η βραβευμένη με Όσκαρ, Μαριόν Κοτιγιάρ ("La Vie en Rose"), στον ρόλο της Μιράντα Τέιτ και ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ, ως Τζον Μπλέικ. Στο καστ επιστρέφουν επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μάικλ Κέιν (“The Cider House Rules”), ο οποίος ενσαρκώνει τον Άλφρεντ, ο Γκάρι Όλντμαν, ως Επίτροπος Γκόρντον και ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ, Μόργκαν Φρίμαν ("Million Dollar Babe"), τον οποίο θα δούμε και πάλι στον ρόλο του Λούσιους Φοξ. Το σενάριο είναι γραμμένο από τον Τζόναθαν Νόλαν και τον Κρίστοφερ Νόλαν, βασισμένο σε ιστορία του Κρίστοφερ Νόλαν και του Ντέιβιντ Σ. Γκόγερ. Τα γυρίσματα έγιναν σε 3 ηπείρους, και περιλάμβαναν τις αμερικανικές πόλεις του Πίτσμπουργκ, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, καθώς και τοποθεσίες στην Ινδία, την Αγγλία και τη Σκωτία. Ενώ αλίζει να σημειώσουμε ότι η Αν Χάθαγουέι είναι η μοναδική βασική ηθοποιός του καστ που συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

«The Fighter» (2010) του Ντέιβιντ Ο' Ράσελ

Η ιστορία ξεκινά καθώς ο Ντίκι, το καμάρι της πόλης που κάποτε αναμετρήθηκε με τον Σούγκαρ Ρέι Λέοναρντ, περνά δύσκολες στιγμές. Στο μεταξύ, ο Μίκι έχει εξελιχτεί ως ο βασικός πυγμάχος στην οικογένεια, με τη μητέρα του Άλις (Μελίσσα Λίο) να μανατζάρει την ανερχόμενη καριέρα του. Παρόλα αυτά, και παρά τη δυνατό αριστερό του χτύπημα, πάντα βγαίνει χαμένος στο ρινγκ. Όταν σε έναν από τους τελευταίους του αγώνες κινδυνεύει να χάσει και τη ζωή του, πείθεται από τη δυναμική του σύντροφο, την Σαρλίν (Έιμι Άνταμς) να κάνει το αδιανόητο: να μείνει μακριά από την οικογένειά του, να κοιτάξει το συμφέρον του και να ξεκινήσει προπονήσεις χωρίς τον προβληματικό του αδερφό. Ξαφνικά όμως, ο Μίκι βρίσκεται μπροστά στην ευκαιρία της ζωής του - να παίξει σε ένα αγώνα για ένα σημαντικό τίτλο. Για να το πετύχει όμως αυτό πρέπει να έχει στο πλευρό του τον αδερφό του και όλη του την οικογένεια. Αψηφώντας εκείνους που τον αμφισβητούν, ξεκινά έναν αγώνα που θα ενώσει ξανά τον Ντίκι, την Σαρλίν, την Άλις και όλα τα μέλη της οικογένειας Γουόρντ / Έκλαντ, στη δική του γωνιά του ρινγκ και θα οδηγήσει σε μία από τις πιο διάσημες νίκες στην ιστορία του αθλήματος.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία «The Fighter» διηγείται την σχέση δυο αδερφών μποξέρ, με φόντο τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αδυσώπητο κόσμο του μποξ. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Κρίστιαν Μπέιλ («Batman Begins», «The Dark Knight», «Terminator: Salvation»), στον ρόλο του Ντίκι Έκλαντ, ενός μποξέρ από την Μασαχουσέτη που κατέληξε να εθιστεί στο κρακ και την κοκαΐνη. Συμπρωταγωνιστής του Μπέιλ, είναι ο Μαρκ Γουόλμπεργκ («The Departed», «Max Payne»), ως ο «Ιρλανδός» Μίκι Γουόρντ. Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ («Three Kings»). Ο Κρίστιαν Μπέιλ κέρδισε το Όσκαρ 'Β Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας και η Μελίσσα Λίο το Όσκαρ 'Β Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.

O Αμερικανός, Γερμανικής καταγωγής, πιλότος Ντίτερ Ντέγκλερ (Κρίστιαν Μπέιλ), από παιδί είχε ένα και μοναδικό όνειρο, να πετάξει. Το μόνο μέρος όπου λαχταρούσε να βρεθεί ήταν ο ουρανός. Αρκετά χρόνια αργότερα είναι πια πιλότος στην Αμερικανική Αεροπορία, όταν στην πρώτη του μυστική αποστολή το αεροπλάνο του καταρρίπτεται πάνω από το Λάος. Βρίσκεται παγιδευμένος σε μια αδιαπέραστη ζούγκλα και πιάνεται αιχμάλωτος από τους αντάρτες που ελέγχουν την περιοχή. Σύντομα αντιλαμβάνεται ότι είναι ευάλωτος και εκτεθειμένος στις πιο τρομακτικές συνθήκες που θα μπορούσε να φανταστεί. Μετά από μια βίαιη διαδικασία, οδηγείται σε ένα μικρό στρατόπεδο αιχμαλώτων στη μέση της ζούγκλας. Εκεί συναντά άλλους δύο Αμερικανούς στρατιώτες, ήδη δύο χρόνια φυλακισμένους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει κάθε διάθεση επιβίωσης, έχοντας λυγίσει από τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τις ταπεινώσεις: τον Ντουέιν (Στιβ Ζαν), ο οποίος προσπαθεί απλά να μείνει ζωντανός, και τον σχεδόν παρανοϊκό "Τζιν από το Γιουτζίν" (Τζέρεμι Ντέιβις) ο οποίος επιμένει ότι από μέρα σε μέρα θα τους ελευθερώσουν. Ο Ντέγκλερ αρνείται να δεχτεί πως θα παραμείνει στο εφιαλτικό στρατόπεδο και καταστρώνει ένα τολμηρό αλλά και ριψοκίνδυνο σχέδιο απόδρασης για όλους. Μπορεί να μην γνωρίζει που ακριβώς βρίσκονται, αλλά διαισθάνεται ότι δεν πρέπει να σταματήσει να παλεύει για τη ζωή του. Η απόδρασή τους στέφεται με επιτυχία, πράγμα που τελικά όμως μοιάζει παιχνιδάκι μπροστά σε αυτό που τους περιμένει στην αφιλόξενη ασιατική ζούγκλα...

Το 2006 ο αγνώριστος Κρίστιαν Μπέιλ συνερργάζεται με τον σπουδαίο Γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ. Η «Αυγή της Απόδρασης» σε μια πρώτη ανάγνωση θα λέγαμε ότι ασχολείται με τον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου ένας αιχμάλωτος πολέμου διαφεύγει στη ζούγκλα, στην ουσία όμως η ταινία μετρά τα ανθρώπινα όρια. Το φιλμ, αφηγείται την περιπέτεια του Dieter Dengler - τον οποίο εδώ ενσαρκώνει μοναδικά, ο Μπέιλ - και που παλιότερα ο Χέρτζογκ είχε παρουσιάσει στο ντοκιμαντέρ «Ο μικρός Ντίτερ θέλει να πετάξει - Little Dieter Needs to Fly» του 1997. Πρόκειται για την συναρπαστική Οδύσσεια ενός ανθρώπου προς την ελευθερία.

«Άγρυπνος» (The Machinist - 2004) του Μπραντ Άντερσον

Ο Τρέβορ Ρέζνικ, είναι εργάτης σ΄ ένα εργοστάσιο. Εχει να κοιμηθεί έναν χρόνο και έχει χάσει τόσα πολλά κιλά που είναι σχεδόν αποστεωμένος. Όλοι ανησυχούν για αυτή του την αδυναμία καθώς και για την αλλόκοτη συμπεριφορά του που κορυφώνεται όταν εξαιτίας του ένα συνάδελφός του χάνει το χέρι του εν ώρα εργασίας. Ο Τρέβορ είναι σαν να ζει τον χειρότερο του εφιάλτη καθώς κατατρύχεται από άγνωστους εχθρούς. Μοναδικά του στηρίγματα σε αυτό το παραλήρημα μία πόρνη, η Στίβι και η Μαρί, μία συμπαθητική γκαρσόνα. Γιατί πολλές φορές οι εφιάλτες

ζωντανεύουν όταν είσαι ξύπνιος. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες, του για ακόμα μία φορά αγνώριστου Κρίστιαν Μπέιλ, σε μία παραισθησιακή ερμηνεία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπραντ Άντερσον. Πρωταγωνιστούν: Κρίστιαν Μπέιλ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τζον Σαχριάν.

«Ανθρώπινο Μίσος» (Equilibrium - 2002) του Kurt Wimmer

Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον, αρχές 21ου αιώνα. Έχει προηγηθεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που συγκλόνησε την ανθρωπότητα και την άλλαξε ριζικά. Αποφασίστηκε οτι δραστικά μέτρα έπρεπε να παρθούν για να μην ξανασυμβεί τίποτε παρόμοιο. Καταπολεμήθηκε λοιπόν, η πηγή του κακού και της συμφοράς: το ανθρώπινο συναίσθημα. Αυτό έγινε με τρεις τρόπους: Απόλυτη και αυστηρή αστυνόμευση των πάντων, υποχρεωτική λήψη του φαρμάκου "Πρόζιουμ" το οποίο καταστέλλει τα συναισθήματα, και ένα εξελιγμένο αστυνομικό σώμα, οι Grammaton Clerics, μάστερ των απαραίτητων πολεμικών τεχνών με θανασιμότερη τεχνική τα Gun Katas. Τι μπορεί να συμβεί όμως όταν ο ανώτατος Grammaton Cleric αρνείται να πάρει την καθημερινή του δόση από το φάρμακο και αμφισβητεί το σύστημα; Ο Κρίστιαν Μπέιλ και η Έμιλι Γουάτσον (Δαμάζοντας τα Κύματα), σε μία συμπαθητική ταινία επιστημονικής φαντασίας, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Kurt Wimmer.

«American Psycho» (2000) της Μαίρη Χάρον

Στη Νέα Υόρκη του 1987, ο Πάτρικ Μπέιτμαν, ψυχρός χρηματιστής της Γουόλ Στριτ που διακατέχεται από την ψύχωση της κοινωνικής επίδειξης, επιδίδεται ταυτόχρονα σε φρικτούς φόνους, βιασμούς και κανιβαλιστικές πράξεις, τις οποίες δεν αντιλαμβάνεται κανείς, ίσως γιατί αποτελούν φαντασιώσεις του. Η ταινία της Μαίρη Χάρον είναι αυτή που σύστησε ουσιαστικά τον Κρίστιαν Μπέιλ στο ευρύ κοινό, μεταφέροντας στην μεγάλη οθόνη το βιβλίο του Bret Easton Ellis. Πρωταγωνιστούν: Κρίστιαν Μπέιλ, Γουίλεμ Νταφόε, Κλοέ Σεβινί, Ριζ Γουίδερσπουν, Σαμάνθα Μάθις, Τζάρεντ Λέτο, Κάρα Σέιμουρ.