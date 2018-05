Η Κρίστεν Στιούαρτ πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια μια ενδιαφέρουσα στροφή στην επαγγελματική της καριέρα, αφήνοντας πίσω της, τις ταινίες της σειράς «Twilight». Μετά τη συμμετοχή της στο αξιόλογο φιλμ, «Τα Σύννεφα του Σιλς Μαρία», διπλά στη σπουδαία Ζιλιέτ Μπινός, κέρδισε την προσοχή του Γούντι Άλεν και πρωταγωνίστησε στο «Café Society». Με αφορμή τη συμμετοχή της στην Κριτική Επιτροπή του 71ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, παρουσιάζουμε πέντε χαρακτηριστικές και πρόσφατες ταινίες της μοναδικής Αμερικανίδας ηθοποιού, η οποία έχει βραβευτεί με το Σεζάρ Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

«Camp X-Ray» (2014) του Πίτερ Σάτλε

Η Κρίστεν Στιούαρτ ερμηνεύει στο φιλμ «Camp X-Ray», την Έιμι Κόουλ, μία δεσμοφύλακα στο κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο. Τα πιστεύω της αρχίζουν να κλονίζονται, όταν γνωρίζεται καλύτερα και γίνεται φίλη με έναν από τους κρατούμενους. Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πίτερ Σάτλερ. Πρωταγωνιστεί ο σπουδαίος Ιρανός ηθοποιός Πεϊμάν Μοαντί, ο οποίος ερμηνεύει τον Αλί Αμίρ, έναν αθώο κρατούμενο που είναι φυλακισμένος στο Γκουαντάναμο, περισσότερα από οκτώ χρόνια.

«Η ταινία μας υπενθυμίζει ένα σοβαρό θέμα, αλλά δεν παίρνει θέση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ αυστηρή, αντικειμενική θεώρηση του τι ξέρουμε γι’ αυτό το μέρος. Σίγουρα δεν προσφέρει απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Αλλά θέτει τα ερωτήματα. Αφορά κυρίως δύο ανθρώπους που περνούν μέσα από αυτόν τον περίπλοκο, αρκετά δύσκολο χώρο.» - Κρίστεν Στιούαρτ

«Είναι μια ταινία που μιλάει για το πώς πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλο, να μιλάμε και να συζητάμε τις ιστορίες που έχει ο καθένας μας. Μου αρέσει πολύ, γιατί δείχνει την αξία της φιλίας και πώς να γίνουμε καλύτεροι. Να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Αυτό είναι που συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και την Κρίστεν Στιούαρτ στο φιλμ.» - Πεϊμάν Μοαντί

«Τα Σύννεφα του Σιλς Μαρία» (Clouds of Sils Maria - 2014) του Ολιβιέ Ασαγιάς

Στο αποκορύφωμα της διεθνούς της καριέρας, η διάσημη ηθοποιός Μαρία Έντερς (Ζιλιέτ Μπινός) δέχεται μια πρόταση για να παίξει σε μία αναβίωση του θεατρικού έργου που την έκανε διάσημη πριν από είκοσι χρόνια. Τότε όμως ερμήνευε τον ρόλο της Σίγκριντ, μιας ελκυστικής νέας κοπέλας που σαγηνεύει και τελικά οδηγεί στην αυτοκτονία το αφεντικό της, την Ελένα. Τώρα, της ζητείται να αναλάβει τον κόντρα ρόλο, δηλαδή εκείνον της μεγαλύτερης σε ηλικία Ελένα. Μαζί με την προσωπική της βοηθό (Κρίστεν Στιούαρτ) αναχωρεί για να ξεκινήσει πρόβες στο Σιλς Μαρία, μια απομονωμένη περιοχή των Άλπεων. Μια νεαρή στάρλετ του Χόλιγουντ με έφεση στα σκάνδαλα (Κλόε Γκρέις Μόριτς) πρόκειται να υποδυθεί το ρόλο της Σίγκριντ και η Μαρία βρίσκει τον εαυτό της στην άλλη πλευρά του καθρέφτη, πρόσωπο με πρόσωπο με μια διφορούμενα γοητευτική γυναίκα που αποτελεί, στην ουσία, μια ανησυχητική αντανάκλαση του ίδιου της του εαυτού.

Τρία χρόνια μετά το αξιόλογο φιλμ του «Μετά τον Μάη» (Après Mai / Something in the Air), ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιά, επιστρέφει ίσως με την πιο ώριμη και σύνθετη δουλειά της καριέρας του, με όμορφο μουσικό σκορ και τέλεια φωτογραφία. Αν και φαινομενικά πραγματεύεται μία απλή ιστορία, ο Γάλλος δημιουργός εκμεταλλεύεται στο έπακρο το υπέροχο καστ του, όπου ξεχωρίζει η πάντα υπέροχη Ζιλιέτ Μπινός, αλλά και η Κρίστεν Στιούαρτ, σε μία ερμηνεία - έκπληξη η οποία της χάρισε το Σεζάρ Γυναικείας Ερμηνείας, γράφοντας ιστορία, όντας η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός που αποσπά τη συγκεκριμένη βράβευση. Μία ταινία μέσα σε μία ταινία και η μοιραία φθορά των ανθρώπινων σχέσεων...

«Αυτή η ταινία, που διαπραγματεύεται το παρελθόν, τη σχέση μας με το δικό μας παρελθόν, και ό,τι μας διαμορφώνει, έχει μια μακρά ιστορία. Μια ιστορία που η Ζιλιέτ Μπινός και εγώ μοιραζόμαστε ανεπιφύλακτα.» - αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς και συνεχίζει:

«Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά όταν και οι δυο μας βρισκόμασταν στο ξεκίνημα της καριέρας μας. Μαζί με τον Αντρέ Τεσινέ, είχα γράψει το «Rendez-vous» (1985), μια ιστορία γεμάτη φαντάσματα, στην οποία εκείνη, σε ηλικία είκοσι ετών, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμα και τότε, η ταινία διαπραγματευόταν το Αόρατο και τον δρόμο που παίρνει μια νεαρή ηθοποιός προκειμένου να εκπληρώσει έναν ρόλο. Από τότε, έχουμε διαγράψει παράλληλες πορείες, που διασταυρώθηκαν μόνο πολύ αργότερα όταν γυρίσαμε μαζί το «Summer Hours» το 2008. Η Ζιλιέτ ήταν που είχε πρώτη την αίσθηση ότι υπήρχε κάποια χαμένη ευκαιρία, ή μάλλον ταινία, η οποία παρέμενε κρυμμένη στην κοινή μας ιστορία και η οποία θα έφερνε και τους δυο μας πίσω στα στοιχειώδη. Με αυτή την ίδια διαίσθηση στο μυαλό μου, ξεκίνησα να κρατάω σημειώσεις, έπειτα να δίνω ζωή σε χαρακτήρες και στη συνέχεια σε μια ιστορία που περίμενε να υπάρξει για πολύ καιρό.»

«Ισότιμοι / Έρωτας Πέρα Από Το Νόμο» (Equals - 2015) του Ντρέικ Ντορέμους

Στην φουτουριστική ερωτική ταινία «Equals», οι άνθρωποι έχουν γενετικά τροποποιηθεί για να μην έχουν αισθήματα. Όσοι εμφανίζουν κάποιο, καταδιώκονται και στο τέλος εκτελούνται. Πρωταγωνιστής είναι ο Σίλας, ένας εικονογράφος, τον οποίο υποδύεται ο Νίκολας Χουλτ. Όταν συμβεί μια αυτοκτονία θα παρατηρήσει ότι η συνάδελφός του Νία, την οποία υποδύεται η Κρίστεν Στιούαρτ, δείχνει να επηρεάζεται συναισθηματικά από την πράξη. Γοητεύεται από τον κόσμο της και σύντομα αντιλαμβάνεται ότι και αυτός αρχίζει να δείχνει συναισθήματα. Το «Equals» είναι η έβδομη ταινία που γυρίζει ο σκηνοθέτης Ντρέικ Ντορέμους. Έκανε πρεμιέρα στα διεθνή φεστιβάλ της Βενετίας και του Τορόντο.

Το δύσκολο για τους δύο πρωταγωνιστές ήταν ότι μπλέκονται σε μια ερωτική ιστορία, στην οποία έπρεπε να δείχνουν ελάχιστα συναισθήματα. Ο 26χρονος Νίκολας Χουλτ εξηγεί με ποιον τρόπο προετοιμάστηκαν για τα γυρίσματα: «Περάσαμε λίγες μέρες σε ένα ξενοδοχείο κάνοντας ασκήσεις υποκριτικής που έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα. Είναι πολύ παράξενο, δεν κοιτάς τον κόσμο στα μάτια για πολλή ώρα. Αλλά όταν το κάνεις, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι, όταν αρχίζει να περνάει η ώρα, μικρο-εκφράσεις που αποκαλύπτουν αισθήματα και κατά κάποιο τρόπο συνδέεσαι με αυτό το άτομο».

Το «Equals» είναι η έβδομη ταινία που γυρίζει ο σκηνοθέτης Ντρέικ Ντορέμους. Έκανε πρεμιέρα στα διεθνή φεστιβάλ της Βενετίας και του Τορόντο.

«Café Society» (2016) του Γούντι Άλεν

Ήρωας της ταινίας μας είναι ο Μπόμπι (Τζέσι Αϊζενμπεργκ). Γέννημα-θρέμμα του Μπρονξ, προσπαθεί πλέον να συμβιβαστεί με την πεζή ζωή του στη Νέα Υόρκη του 1930, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα φιλόδοξα σχέδιά του, και τη συνύπαρξή του με την εκκεντρική οικογένειά του. Οι γονείς του που καυγαδίζουν συνεχώς, ο αμοραλιστής γκάνγκστερ αδελφός του, η καλοκάγαθη αδελφή του που εργάζεται ως δασκάλα και ο άντρας της, ένας αντικοινωνικός διανοούμενος. Απεγνωσμένος να ξεφύγει, ο Μπόμπι θα αφήσει πίσω το κοσμηματοπωλείο του πατέρα του και θα φτάσει στον μαγικό κόσμο του Χόλιγουντ. Εκεί, δουλεύοντας για τον μεγαλοατζέντη θείο του (Στιβ Καρέλ), θα ερωτευτεί παράφορα τη βοηθό του, Βόνι (Κρίστεν Στιούαρτ). Παράλληλα όμως θα γνωρίσει σύσσωμο τον μικρόκοσμο της Μέκκας του κινηματογράφου: από ντίβες και πριμαντόνες, μέχρι αδίστακτους παραγωγούς και επικεφαλής μεγάλων στούντιο. Κάπως έτσι θα καταλήξει να παντρευτεί τη γοητευτική Βερόνικα (Μπλέικ Λάιβλι). Η αγάπη, όμως, έχει ως συνήθως τα δικά της σχέδια...

Το «Café Society» σηματοδοτεί την επιστροφή του Γούντι Άλεν στην αγαπημένη του Νέα Υόρκη και το σενάριο αφορά μια εβραϊκή οικογένεια, η οποία ζει εκεί. Μία ιστορία αγάπης που εξελίσσεται σταδιακά μέσα από το χαρακτηριστικό στιλ, του χαρισματικού Αμερικανού δημιουργού και υπό τους ήχους ενός υπέροχου μουσικού σκορ. Πρωταγωνιστεί ο Τζέσι Αϊζενμπεργκ και μαζί του, η Κρίστεν Στιούαρτ, η Μπλέικ Λάιβλι και ο εξαιρετικός Στιβ Καρέλ.

«Αυτή η περίοδος με ενθουσίαζε πάντοτε. Ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές εποχές που γνώρισε αυτή η πόλη. Όποιος κι αν ήσουν, όπου κι αν βρισκόσουν, τα πάντα ξεχείλιζαν από ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το Χόλιγουντ είχε τους σταρ του σινεμά, ενώ η Νέα Υόρκη είχε πιο σοφιστικέ νυχτερινή ζωή.» - Γούντι Άλεν

«Η Βοηθός» (Personal Shopper - 2016) του Ολιβιέ Ασαγιάς

Η Μορίν (Κρίστεν Στιούαρτ), είναι μια Αμερικανίδα στο Παρίσι, που δουλεύει ως «Personal Shopper» για την Κίρα (Nora von Waldstätten), μια κακομαθημένη σταρ. Κουβαλά τα ρούχα και τα κοσμήματα που δανείζεται για τις εμφανίσεις της στο σπίτι και τα επιστρέφει πίσω στους οίκους απ΄ όπου τα δανείζεται. Στο ενδιάμεσο η Μορίν επισκέπτεται το σπίτι που ζούσε κάποτε, μια έπαυλη στα προάστια, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με το πνεύμα του νεκρού δίδυμου αδελφού της. Ο Λούις ήταν κι εκείνος μέντιουμ κι έπασχε από την ίδια σπάνια καρδιακή δυσμορφία με την Μορίν, η οποία σ' εκείνον απέβη απρόσμενα μοιραία...

Η χημεία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Ολιβιέ Ασαγιάς και στην Κρίστεν Στιούαρτ, συνεχίζει να ευδοκιμεί επί της μεγάλης οθόνης. Με την πρώτη τους συνεργασία στο φιλμ «Τα Σύννεφα του Σιλς Μαρία», η Αμερικανίδα ηθοποιός έγραψε ιστορία, όντας η πρώτη από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού που αποσπά Βραβείο Σεζάρ για την ερμηνεία της. Ενώ φέτος με το έργο «Personal Shopper», ο Γάλλος δημιουργός τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών. Η «Βοηθός» είναι ένα προσεγμένο θρίλερ μυστηρίου, όπου ξεχωρίζει η ανεπιτήδευτη και αξιόλογη ερμηνεία, της ανανεωμένης Κρίστεν Στιούαρτ.

«Είναι μια πολύ στοχαστική ταινία. Στο «Personal Shopper», ο Ολιβιέ καταφέρνει να επικαλεστεί αόρατους κόσμους, με τον δικό του τρόπο, χωρίς να τους κατονομάζει.» - Κρίστεν Στιούαρτ