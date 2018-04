Μπορεί το 71ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών να κερδίζει τις εντυπώσεις τον Μάιο, όμως δεν είναι και λίγες οι ταινίες που κυκλοφορούν στις Αίθουσες και αυτόν τον μήνα. Την τιμητική τους έχουν τα μπλοκμπάστερ, με το «Deadpool 2» του Ντέιβιντ Λιτς και το «Solo: A Star Wars Story» του Ρον Χάουαρντ. Προβάλλεται επίσης η νέα ταινία της Σαρλίζ Θερόν, «Tully: Τα Παιδιά Είναι Ευτυχία», ενώ το εξαιρετικό «Το Αίμα των Σάμι», είναι το φιλμ που τιμήθηκε με το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Anon» (2018) του Άντριου Νίκολ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 3 Μαΐου

Το τέλος της ανωνυμίας. Στο προσεχές μέλλον δεν υπάρχει ιδιωτική ζωή ή ανωνυμία. Όλες οι προσωπικές στιγμές καταγράφονται και το έγκλημα φθίνει. Στην απόπειρα του να ρίξει φως σε μια σειρά από φόνους, ο αστυνομικός Σαλ Φρίλαντ (Κλάιβ Όουεν) πέφτει πάνω σε μια νεαρή γυναίκα (Αμάντα Σέιφριντ), η οποία δεν έχει κανένα ψηφιακό αποτύπωμα και άρα είναι αόρατη στο σύστημα. Η μυστηριώδης γυναίκα γνωστή ως The Girl, δεν έχει ταυτότητα, ιστορία ή οποιοδήποτε αρχείο. Ο Σαλ πρέπει να την εντοπίσει πριν γίνει ο ίδιος το επόμενο θύμα.

Ο δημιουργός Άντριου Νίκολ, που σκηνοθέτησε και έγραψε το αριστουργηματικό «Gattaca» και συνέλαβε την ιστορία του συναρπαστικού «The Truman Show» - που του χάρισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Σεναρίου - επιστρέφει με μια καθηλωτική ιστορία που διαδραματίζεται στο προσεχές μέλλον, αντλώντας έμπνευση από το παρόν. Πιστός στα θέματα που θέτουν ερωτήματα για τις ηθικές επιπλοκές της χρήσης της τεχνολογίας, ο δημιουργός εξερευνά τον ρόλο της πληροφορίας και την έλλειψη ιδιωτικότητας στην εποχή των social media, του σκανδάλου Σνόουντεν και του WikiLeaks. Στο φιλόδοξο αυτό φιλμ νουάρ επιστημονικής φαντασίας, που γράψει και σκηνοθετεί ο Νίκολ, πρωταγωνιστεί ο καθηλωτικός Κλάιβ Όουεν («Εξ Επαφής», «Τα Παιδιά των Ανθρώπων») και η αιθέρια Αμάντα Σέιφριντ («Mamma Mia! Η ταινία», «Οι Άθλιοι»).

«Revenge» (2017) της Κοραλί Φαρζάτ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 3 Μαΐου

Τρεις πλούσιοι, παντρεμένοι άνδρες συναντιούνται για το ετήσιο, καθιερωμένο κυνήγι τους στην έρημο. Μόνο που αυτήν τη φορά, ο ένας θα φέρει μαζί και την ερωμένη του, μια σέξι «Λολίτα» που με το σεξαπίλ της θα προκαλέσει γρήγορα το ενδιαφέρον των άλλων δύο. Τα πράγματα θα βγουν εκτός ελέγχου όταν οι τρεις άνδρες εκμεταλλεύονται τη νεαρή κοπέλα και την εγκαταλείπουν στην κόλαση της ερήμου, θεωρώντας τη νεκρή. Διψασμένη για εκδίκηση, εκείνη θα επιστρέψει και θα μετατρέψει το κυνήγι στο πιο ανελέητο και αιματηρό ανθρωποκυνηγητό. Πρωταγωνιστούν: Ματίλντα Άννα Ίνγκριντ Λουτζ, Κέβιν Τζάνσενς, Γκιγιόμ Μπουσέντ.

Το «Revenge» είναι μια ιστορία βιασμού και κακοποίησης που καταλήγει σε ένα ακραίο λουτρό αίματος, πάντα με γνώμονα το στιλ και τον συμβολισμό. Για τον λόγο αυτό, η σκηνοθέτης Κοραλί Φαρζάτ, «έντυσε» την ταινία της με κραυγαλέα φλούο χρώματα και indie ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας ένα insta-cult φιλμ για γερά στομάχια: «Ο τρόπος με τον οποίο σκηνοθέτησα την ταινία έχει στόχο να υποβάλει τον θεατή σε ένα σκληρό, σαρκικό, αισθητηριακό, εχθρικό, βίαιο κόσμο. Για τον λόγο αυτό, δεν πάτησα στον ρεαλισμό και προτίμησα να φτιάξω ένα αγνό genre που προκαλεί συναισθήματα, έναν κόσμο που πολλαπλασιάζει τις αισθήσεις, μια ολοκληρωτική βύθιση σε ένα χάος μεταξύ φαντασμαγορίας και πραγματικότητας».

«Το Αίμα των Σάμι» (Sami Blood - 2016) της Αμάντα Κέρνελ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 3 Μαΐου

Ένας φόρος τιμής και αγάπης για όσους έμειναν και όσους έφυγαν από μια κοινωνία στην άκρη του κόσμου, και ταυτόχρονα μια εναλλακτική, προσωπική αφήγηση για το αποικιοκρατικό παρελθόν μιας «πολιτισμένης» χώρας, μέσα από τα μάτια μιας έφηβης. Η 14χρονη Έλε Μάργια ανήκει στη φυλή των Σάμι, που ζουν εκτρέφοντας ταράνδους. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του ‘30 κι ο ρατσισμός καλά κρατεί· έτσι, στο οικοτροφείο της κάνουν βιολογικές εξετάσεις που μετρούν το πότε μπορεί ένας ιθαγενής να εισαχθεί στην κοινωνία των λευκών. Η Έλε Μάργια αρχίζει να ονειρεύεται μια άλλη ζωή. Αλλά για να καταφέρει να ζήσει το όνειρό της, πρέπει να γίνει κάποια άλλη και να σπάσει όλους τους δεσμούς με την οικογένεια και την κουλτούρα της.

Μία εξαιρετική δημιουργία την οποία είχαμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε αρχικά στο διαγωνιστικό τμήμα του 57ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου τιμήθηκε με το Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες», ενώ απέσπασε και το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο στηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία και βοηθά στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σε εμπειρίες που διηγήθηκε στη δημιουργό Αμάντα Κέρνελ η γιαγιά της. Πρωταγωνιστούν: Λένε Σεσίλια Σπάροκ, Μία Έρικα Σπάροκ.

«Το βραβείο LUX είναι πρωτοπόρο στην προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, της δημιουργικής μας βιομηχανίας και της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας μας. Η έβδομη τέχνη γεννήθηκε εδώ στην Ευρώπη. Ο κινηματογράφος είναι η κινητήρια δύναμη του πολιτισμού, των αξιών και του διαλόγου. Το φετινό βραβείο ανοίγει το δρόμο για ένα επιτυχημένο 2018 που έχει ονομαστεί έτος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελείται μόνο από τη λογοτεχνία και την τέχνη. Αποτελείται και από τις ιστορίες που αφηγούμαστε και τις ταινίες που παρακολουθούμε. Είναι ο ιστός της ζωής μας.» - Αντόνιο Ταγιάνι (Πρόεδρος της Ευρωβουλής)

«Νίνα» (Nina - 2016) της Σίνθια Μορτ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 10 Μαΐου

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της θρυλικής Αμερικανίδας τραγουδίστριας και ακτιβίστριας για τα πολιτικά δικαιώματα, Νίνα Σιμόν (Ζόε Σαλντάνα). Η ιστορία ακολουθεί τον αγώνα της για να ισορροπήσει την καριέρα της στη μουσική, την οικογένεια αλλά και τα πιστεύω της, ένας αγώνας που την αφήνει να ζει μόνη της στη Γαλλία, αισθανόμενη εξόριστη από την ίδια την πατρίδα της. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει τον Κλίφτον Χέντερσον (Ντέιβιντ Ογέλοουο), ο οποίος βοηθάει την ιέρεια της soul μουσικής να ξαναβρεί το νόημα στη ζωή και τη μουσική της. Η ταινία είναι μία μοναδικά δυνατή και συγκινητική ιστορία λύτρωσης και ελπίδας.

Οι εκδοχές της στα classics «I Put a Spell on You», «Don’t Let Me Be Misunderstood», «Lilac Wine», «Ain’t Got No, I Got Life» και «Wild is the Wind» έχουν μείνει για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του κοινού. Δεν ακολούθησε ποτέ τον εύκολο δρόμο τού να κοπιάρει τα πρωτότυπα κομμάτια, αντίθετα, έκανε δραστικές επανερμηνείες τους: χαρακτηριστικά παραδείγματα το «Suzanne» του Λέοναρντ Κοέν, το «My Way» και το «Everyone’s Gone to the Moon».

«Βηρυτός» (Beirut) (2018) του Μπραντ Άντερσον

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 10 Μαΐου

Δύο μυστικοί πράκτορες της CIA (Ρόζαμουντ Πάικ, Ντιν Νόρις) αναθέτουν στον Mason Skiles (Τζον Χαμ), έναν πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, να επιστρέψει στον Λίβανο μετά από δέκα χρόνια, για να διαπραγματευτεί τη ζωή ενός φίλου του. Τίποτα δεν είναι όπως το θυμόταν και εκτός από τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Mason βρίσκεται αντιμέτωπος με αποκαλύψεις που αφορούν τις προθέσεις του ισραηλινού στρατού, επικεφαλής Αμερικανών πολιτικών, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και διεφθαρμένων γραφειοκρατών.

«Η Ενοχή του Κένεντι» (Chappaquiddick - 2017) του Τζον Κέραν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 10 Μαΐου

18 Ιουλίου του 1969. Ο γερουσιαστής Τεντ Κένεντι φεύγει από ένα πάρτι στο Chappaquiddick της Μασαχουσέτης με συνοδηγό τη Μαίρη Τζο Κόπεχνε, μία πολλά υποσχόμενη σχεδιάστρια στρατηγικής που είχε συνεργαστεί με τον Μπόμπι Κένεντι για την καμπάνια του την προηγούμενη χρονιά. Οι συνθήκες αυτού που ακολούθησε έχουν προκαλέσει αντιδράσεις εδώ και 50 χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το αυτοκίνητο έπεσε από μία γέφυρα με αποτέλεσμα η συνοδηγός να χάσει τη ζωή της, γιατί ο Τεντ Κένεντι ανέφερε το δυστύχημα 10 ώρες μετά. Το περιστατικό σηματοδότησε το τέλος της ζωής της νεαρής Κόπεχνε, καθώς και το τέλος των προσδοκιών του Τεντ Κένεντι για την προεδρική θέση.

Η ταινία «Chappaquiddick» είναι μια ψύχραιμη, αλλά και αγωνιώδης αναπαράσταση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος και των γεγονότων που ακολούθησαν, σε σκηνοθεσία του Τζον Κέραν («Tracks»). Ένα αιχμηρό, αγωνιώδες, μεθοδικό και λεπτομερές χρονικό που ξεδιπλώνει το παρασκήνιο του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος που έλαβε χώρα το 1969 και στοίχισε μια ανθρώπινη ζωή και μαζί την ευκαιρία του Τεντ Κένεντι για προεδρική καριέρα.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Αυστραλός ηθοποιός Τζέισον Κλαρκ («Mudbound», «Zero Dark Thirty») που ενσαρκώνει ικανοποιητικά τον φιλόδοξο γερουσιαστή στις επτά πιο κρίσιμες μέρες της ζωής του, σε σκηνοθεσία του Τζον Κάραν («Διασχίζοντας την Έρημο», «Βαμμένο Πέπλο») και σενάριο των πρωτοεμφανιζόμενων Τέιλορ Άλεν και Άντριου Λόγκαν. Το θύμα του αυτοκινητιστικού αλλά και ενός διεφθαρμένου συστήματος υποδύεται η Κέιτ Μάρα («House of Cards»), ενώ ο Εντ Χελμς («The Hangover») εμφανίζεται στον ρόλο του δικηγόρου και ξαδέρφου του Κένεντι. Η ταινία αποκαλύπτει όχι μόνο τις συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά και το σκάνδαλο που ξέσπασε τις επόμενες μέρες και καθόρισε την καριέρα του εμπλεκόμενου πολιτικού.

«Deadpool 2» (2018) του Ντέιβιντ Λιτς

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 17 Μαΐου

Ο αγαπημένος αθυρόστομος υπερήρωας επιστρέφει σε νέες, ακόμα πιο τρελές περιπέτειες, πάντα με σύντροφο το χιούμορ... που σκοτώνει. O Deadpool αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις αξίες του για τη φιλία, την οικογένεια και αυτό που πραγματικά σημαίνει να είσαι ήρωας. Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Ρέινολντς, Μορένα Μπακάριν, Τζος Μπρόλιν, Ζάζι Μπιτζ, Μπριάνα Χίλντενμπραντ, Έντι Μαρσάν, Κάραν Σόνι, Λέσλι Ούγκαμς, Τζακ Κέσι.

«Solo: A Star Wars Story» (2018) του Ρον Χάουαρντ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 24 Μαΐου

Ανεβαίνουμε στο Millennium Falcon για ένα ταξίδι σ’ ένα γαλαξία πολύ, πολύ μακριά, με οδηγό τον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ, στο «Solo: A Star Wars Story», μια καινούρια ιστορία με τον πιο αγαπημένο απατεώνα του γαλαξία. Μέσα από μια σειρά παράτολμες περιπέτειες σε έναν σκοτεινό και επικίνδυνο εγκληματικό υπόκοσμο, ο Han Solo γίνεται φίλος με τον πελώριο μελλοντικό του συν-πιλότο, τον Chewbacca και συναντά τον περιβόητο τζογαδόρο Lando Calrissian, σε ένα ταξίδι που θα καθορίσει την πορεία ενός από τους πιο αναπάντεχους ήρωες του σύμπαντος που λέγεται Star Wars. Πρωταγωνιστούν: Όλντεν Έρενραϊχ, Εμίλια Κλαρκ, Γούντι Χάρελσον, Ντόναλντ Γκλόβερ, Πολ Μπέτανι, Θάντι Νιούτον.

«Adrift» (2018) του Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 24 Μαΐου

Μετά το χτύπημα του πιο φονικού τυφώνα στην ιστορία του Ειρηνικού ωκεανού, η Τάμι Όλντμαν (Σέιλιν Γούντλεϊ) ξυπνά στη μέση της θάλασσας για να βρει τον αρραβωνιαστικό της άσχημα τραυματισμένο και το σκάφος τους κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επικοινωνήσει με κάποιον ή να βγει από τον ωκεανό, καθώς το πλησιέστερο λιμάνι είναι 1.500 μίλια μακριά. Με τον χρόνο να την κυνηγά και τις μνήμες του δυστυχήματος να δυναμώνουν, η Τάμι πρέπει να βρει γρήγορα ένα τρόπο για να σώσει τον εαυτό της και τον άνδρα που αγαπά. Μια αληθινή ιστορία για τη δύναμη της αγάπης και το ένστικτο της επιβίωσης, με την υπογραφή του Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ, σκηνοθέτη της περιπέτειας «Έβερεστ». Ηθοποιοί: Σέιλιν Γούντλεϊ, Σαμ Κλάφλιν, Τζέφρι Τόμας

«Tully: Τα Παιδιά Είναι Ευτυχία» (Tully - 2018) του Τζέισον Ράιτμαν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 31 Μαΐου

Η Σαρλίζ Θερόν πρωταγωνιστεί στον ρόλο μιας παντρεμένης γυναίκας με δυο παιδιά και έγκυος στο τρίτο, που με μισή καρδιά δέχεται το καλοπροαίρετο δώρο του αδελφού της για «νυχτερινή νταντά», με την ελπίδα να ελαττώσει λίγο το στρες της καθημερινότητας της. Η «νυχτερινή νταντά» φτάνει με την μορφή μιας όμορφης, ανεξάρτητης φοιτήτριας πανεπιστημίου που θα την βοηθήσει όχι μόνο να βρει περισσότερο χρόνο να ξεκουραστεί, αλλά αλλάζοντας εντελώς τη ζωή της με τον πιο απρόσμενο τρόπο.