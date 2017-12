Το 2017 υπήρξε μία ενδιαφέρουσα κινηματογραφική χρονιά με πολλές και αξιόλογες δημιουργίες. Οι σκηνοθέτες κατάφεραν να δημιουργήσουν αξιόλογα φιλμ, συγκινώντας κοινό και κριτικούς, τόσο εντός των συνόρων, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, επιλέγουμε τις τριάντα (30) δημιουργίες που ξεχωρίσαμε και που αξίζει να θυμόμαστε από την πλούσια κινηματογραφική σοδειά του έτους που ολοκληρώθηκε*.

Ταινίες που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ, που ίσως να περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, βραβευμένες αλλά και μη, εμπορικές επιτυχίες ή όχι, ανεξάρτητες παραγωγές κ.ά. Όλες παρελαύνουν κάθε μία αναλυτικά, από το κινηματογραφικό μας αφιέρωμα που ακολουθεί και που περιλαμβάνει τις τριάντα (30) πιο όμορφες δημιουργίες που απολαύσαμε το 2017 επί της μεγάλης οθόνης.

*Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, στη λίστα μας συμμετέχουν μόνο όσες ταινίες έλαβαν διανομή στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου του 2017, έως και την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου του 2017.

30. «Η Ιστορία του Hedi» (Inhebek Hedi - 2016) του Μοχάμεντ Μπεν Ατιά

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Τυνήσιος σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπεν Ατιά, ήταν ο μεγάλος νικητής του περσινού 22ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας, καθώς είδε την αξιόλογη ταινία του «Η Ιστορία του Χέντι», να αποσπά την Χρυσή Αθηνά της διοργάνωσης. Η ταινία φέρει τη σφραγίδα των αδερφών Νταρντέν στην παραγωγή και εκτυλίσσεται στη σύγχρονη Τυνησία, όπου παρά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης που οδήγησαν σε μια ριζοσπαστική συνταγματική αναθεώρηση, μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού παραμένει προσκολλημένη στον συντηρητισμό του παρελθόντος. Χωρίς να αφορίζει ολοσχερώς την παράδοση, ο Μπεν Ατιά αναδεικνύει αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και το νέο μέσα από μια γήινη ερωτική ιστορία. Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας και Αργυρή Άρκτος Ανδρικής Ερμηνείας για τον εξαιρετικό πρωταγωνιστή Μαζντ Μαστούρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

29. «Δολοφονικά Αμαξίδια» (Kills on Wheels / Tiszta szívvel - 2016) του Ατίλα Τιλ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 02 Φεβρουαρίου

Τα «Δολοφονικά Αμαξίδια» αποτελούν τη δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία του Ατίλα Τιλ. Με χιούμορ και ευαισθησία, ο σκηνοθέτης από την Ουγγαρία, παρουσιάζει μία ταινία για ανθρώπους με αναπηρία, που δεν τους υποδύονται ηθοποιοί, αλλά αληθινοί ήρωες. Το φιλμ παρουσιάστηκε και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπου και απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο της 57ης διοργάνωσης. Μια ουσιαστική κωμωδία δράσης για μια συμμορία δολοφόνων που είναι καθηλωμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια. Ένα 20χρονο αγόρι, ο φίλος του κι ένας πρώην πυροσβέστης, κυριευμένοι από απελπισία κι από φόβο πως σύντομα θα θεωρούνται άχρηστοι, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μαφία. Τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία θολώνουν...

28. «Νερούδα» (Neruda - 2016) του Πάμπλο Λαρέν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 09 Φεβρουαρίου

Το 1948, στη Χιλή του Ψυχρού Πολέμου, ο Γερουσιαστής Πάμπλο Νερούδα (Λουίς Νιέκο) κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προδίδει το Κομμουνιστικό Κόμμα, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση του Προέδρου Γκονζάλες Βιντέλα (Αλφρέντο Κάστρο). Ο αστυνομικός Όσκαρ Πελουτσοναου (Γκαέλ Γκαρσία Μπενάλ) έχει αναλάβει να συλλάβει τον ποιητή. Ο Νερούδα προσπαθεί να διαφύγει από τη χώρα, με την γυναίκα του, τη ζωγράφο Ντέλια Ντελ Καρίλ, αλλά αναγκάζονται τελικά να κρυφτούν. Εμπνευσμένος από τα δραματικά γεγονότα της νέας του ζωής, ως φυγάς, ο Νερούδα γράφει την επική ποιητική συλλογή του «Canto General». Παράλληλα στην Ευρώπη ο θρύλος του κυνηγημένου από την αστυνομία ποιητή μεγαλώνει και οι καλλιτέχνες με επικεφαλής τον Πάμπλο Πικάσο κραυγάζουν για την ελευθερία του Νερούδα. Ωστόσο, ο ποιητής βρίσκει τον αγώνα με την νέμεσή του, τον επιθεωρητή, ως ευκαιρία να επανεφεύρει τον εαυτό του.

27. «Νυκτόβια Πλάσματα» (Nocturnal Animals - 2016) του Τομ Φορντ (φωτογραφία & trailer)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 05 Ιανουαρίου

Επτά χρόνια μετά το αξιόλογο φιλμ «Ένας Άνδρας Μόνος» (A Single Man - 2009), ο Τομ Φορντ επιστρέφει εντυπωσιακά με την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του: «Νυκτόβια Πλάσματα» (Nocturnal Animals - 2016). Πρόκειται για μία ερωτική ιστορία, βίας κι εκδίκησης, η οποία δικαίως ενθουσίασε τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς στο περσινό Φεστιβάλ της Βενετίας, κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Πρωταγωνιστεί η εξαιρετική Έιμι Άνταμς και ο Τζέικ Γκίλενχαλ.

26. «Εγώ, o Κολοκυθάκης» (My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette - 2016) του Κλωντ Μπαράς

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 07 Δεκεμβρίου 2017

Ο Κολοκυθάκης είναι εννιά χρονών και ζει με την αλκοολική μητέρα του, η οποία ξαφνικά σκοτώνεται σε ένα δυστύχημα. Τον στέλνουν σε ορφανοτροφείο και ύστερα από ένα δύσκολο ξεκίνημα, καταφέρνει σταδιακά να προσαρμοστεί. Τα πράγματα καλυτερεύουν, όταν καταφτάνει ένα κορίτσι, η Καμίγ. Στο πλευρό του έχει τον αστυνόμο Ρειμόν, ο οποίος θα κάνει τα πάντα ώστε ο μικρός να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Πρόκειται για μια τρυφερή και ταυτόχρονα αυθεντική δημιουργία. Ένα εξαιρετικό animation, με φόντο την αθωότητα και την προσαρμοστικότητα των παιδιών.

25. «Η πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι» (The Happiest Day in the Life of Olli Maki - 2016) του Γιούχο Κουοσμάνεν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 02 Μαρτίου

Το καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ο Όλλι έχει ερωτευτεί τη Ράιγια!

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται σε μία αληθινή ιστορία του γνωστού Φιλανδού μποξέρ Όλλι Μάκι, ο οποίος στην αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί εναντίον του τότε παγκόσμιου πρωταθλητή στην κατηγορία φτερό, του Αμερικανού, Davey Moore. Με αφορμή αυτή την ιστορία, ο Γιούχο Κουοσμάνεν εκμεταλλεύεται στο έπακρο το ιδιαίτερο σενάριο των Μίκο Μιλιλάχτι και Γιούχ Κουοσμάνεν, χτίζοντας καρέ καρέ την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. Ο Φιλανδός σκηνοθέτης επιλέγει να παρουσιάσει το φιλμ του σε ασπρόμαυρο φόντο, επιλογή που αποδεικνύεται ιδανική, καθώς έτσι καταφέρνει να μεταφέρει τον θεατή στο κλίμα της εποχής, έχοντας σύμμαχο του την εξαιρετική φωτογραφία του Τζέι Πι Πάσι.

24. «Αποπλάνηση» (The Beguiled - 2017) της Σοφία Κόπολα

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 06 Ιουλίου

Η ατμοσφαιρική ταινία, «Η Αποπλάνηση», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τόμας Κάλιναν, αφηγείται, μέσα από τη γυναικεία ματιά, την ιστορία ενός πληγωμένου στρατιώτη (Κόλιν Φάρελ) που, κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1864, βρίσκει καταφύγιο, ώσπου να αναρρώσει, σε ένα σχολείο θηλέων οικότροφων στη Βιρτζίνια, όπου τον περιθάλπουν ως ηθικό τους χρέος. Η παρουσία του εκεί όμως, ξυπνά στα κορίτσια και τις μοναχικές γυναίκες του σχολείου (Νικόλ Κίντμαν, Κίρστεν Ντανστ, Ελ Φάνινγκ), καταπιεσμένα ένστικτα, πάθη και ανάγκες, προκαλώντας μεταξύ τους ανταγωνισμούς και συγκρούσεις που φτάνουν ακόμα και στα άκρα.

23. «Lucky» (2017) του Τζον Κάρολ Λιντς

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 23 Νοεμβρίου 2017

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο ενός από τους σημαντικότερους καρατερίστες του αμερικανικού σινεμά ακολουθεί το γεωγραφικό και πνευματικό ταξίδι ενός ηλικιωμένου άθεου προς την αυτογνωσία, την αποδοχή της θνητότητάς του και της ανάγκης για επαφή με άλλους ανθρώπους. Στον τελευταίο μεγάλο ρόλο της καριέρας του, ο Χάρι Ντιν Στάντον υποδύεται τον 90χρονο Λάκι - έναν ρόλο-αναφορά στους μονήρεις, τραυματισμένους ήρωες του Παρίσι, Τέξας, του Straight Story ή και της Ατίθασης Καρδιάς - ο οποίος μας συστήνει καθώς μας αποχαιρετά μια σειρά από μοναδικούς χαρακτήρες που αποκαθιστούν τη χαμένη πίστη μας στην ανθρωπότητα.

22. «Happy End» (2017) του Μίκαελ Χάνεκε

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 16 Νοεμβρίου 2017

Μια εύπορη οικογένεια είναι ιδιοκτήτρια μιας εντυπωσιακής έπαυλης στο Καλαί της Βόρειας Γαλλίας, όχι πολύ μακρυά από τους προσφυγικούς καταυλισμούς. Τα μέλη της παίζουν κρυφτούλι μεταξύ τους. Ο ηλικιωμένος πάτερ φαμίλιας σχεδιάζει να δώσει τέλος στη ζωή του. Η κόρη του διαλέγει την εργασιομανία καλύπτοντας τη συναισθηματική της απονέκρωση. Ο γιος του δεν είναι ο πιστός σύζυγος που όλοι εικάζουν. Ο εγγονός του φανερώνεται ανεπαρκής σε όλα. Η 13χρονη δισέγγονή του δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται.

Ο σκηνοθέτης της «Λευκής Κορδέλας» και του «Amour» εισχωρεί στα μυστήρια μιας εύπορης γαλλικής οικογένειας, τα μέλη της οποίας παίζουν επικίνδυνο κρυφτούλι μεταξύ τους. Καθώς οι αλήθειες ξεσκεπάζονται μία προς μία, ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει ένα υπόγειο δίκτυο απόγνωσης και αλλοτρίωσης που απλώνει τις ρίζες του από τη μια γενιά στην άλλη. Ο Μίκαελ Χάνεκε δεν ζητάει συμπάθεια για τους ήρωές του και δεν χαρίζει την ανακούφιση μιας ικανοποιητικής κατακλείδας. Μόνο για ένα πράγμα θέλει να βεβαιώσει, όποιος πιστεύει στα χάπι εντ σε αυτή τη ζωή, ας είναι έτοιμος να εκπλαγεί δυσάρεστα. Πρωταγωνιστεί η Ιζαμπέλ Ιπέρ, η οποία συνεργάζεται για τρίτη φορά με τον 75χρονο δημιουργό μετά τις ταινίες «Η Δασκάλα του Πιάνου» και «Αγάπη».

21. «Paterson» (2016) του Τζιμ Τζάρμους (φωτογραφία & trailer)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 05 Ιανουαρίου

Τρία χρόνια μετά το φιλμ του «Μόνο Οι Εραστές Μένουν Ζωντανοί» (Only Lovers Left Alive - 2013), ο Τζιμ Τζάρμους επιστρέφει ανανεωμένος με τη νέα του δημιουργία: «Paterson» (2016). Ο κορυφαίος εκπρόσωπος του Αμερικάνικου ανεξάρτητου σινεμά, μας προσφέρει απλόχερα μια γενναιόδωρη ιστορία και μας δείχνει γιατί οι μικρές ανθρώπινες στιγμές της καθημερινότητας μας είναι τελικά και οι πιο πολύτιμες στη ζωή. Στην ταινία πρωταγωνιστούν, ο ταλαντούχος Άνταμ Ντράιβερ και η πάντα γοητευτική Γκολσιφτέ Φαραχανί.

20. «Star Wars: Οι Τελευταίοι Τζεντάι» (Star Wars: The Last Jedi - 2017) του Ρίαν Τζόνσον (φωτογραφία άρθρου & trailer)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 14 Δεκεμβρίου 2017

Το όγδοο επεισόδιο της σχετικής σειράς «Πόλεμος των Άστρων», είναι μία εξαιρετική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, που θα συγκινήσει τους παλιούς θεατές, αλλά και θα γοητεύσει τους νέους. Παράλληλα όμως το συγκεκριμένο φιλμ αποτελεί και τον απόλυτο κινηματογραφικό φόρο τιμής στην Κάρι Φίσερ, καθώς η θρυλική «Πριγκίπισσα Λέια» έφυγε από τη ζωή, έναν χρόνο πριν στις 27 Δεκεμβρίου του 2016.

19. «Γουέστερν» (Western - 2017) της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο ρόλος της Γερμανίας στην Ε.Ε. μέσα από την ιστορία μιας ομάδας εργατών που επιβιώνει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στην τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της, η Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, προσεγγίζει το θέμα της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανίδα σκηνοθέτης μας δείχνει πως ακόμα και οι δυσκολίες της διαφορετικής γλώσσας μπορούν να ξεπεραστούν μπροστά στα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης των λαών και στην αναζήτηση του ατόμου για ένα καλύτερο αύριο.

18. «Ο Εμποράκος» (The Salesman - 2016) του Ασγκάρ Φαραντί

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 12 Ιανουαρίου

Η ταινία, αποτελεί μια τραγική ιστορία εκδίκησης εμπνευσμένη από τον «Θάνατο του Εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ. Μια ηθοποιός που ανεβάζει το έργο του Μίλερ στην Τεχεράνη δέχεται την επίθεση ενός αγνώστου μέσα στο σπίτι της και ο σύζυγός της αναλαμβάνει να βρει μόνος του τον ένοχο, βιώνοντας έναν αναπάντεχο παραλληλισμό για τον οποίο βέβαια δεν είναι έτοιμος. Εξαιρετικοί στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Σαχάμπ Χοσεϊνί και η Ταράνεχ Αλιντούστι. Τρία χρόνια μετά το «Παρελθόν» (Le Passé - 2013) - Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας - ο σπουδαίος Ιρανός σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί, επιστρέφει με τη νέα του δημιουργία: «Ο Εμποράκος» (The Salesman - 2016).

17. «The Florida Project» (2017) του Σον Μπέικερ (φωτογραφία)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο ανερχόμενος σκηνοθέτης Σον Μπέικερ (Tangerine - 2015), έχοντας στο πλευρό του έναν εξαιρετικό Γουίλεμ Νταφόε και συστήνοντας το υποκριτικό ταλέντο της μικρής Μπρούκλιν Πρινς, παρουσιάζει ένα υποδειγματικό σινεμά κοινωνικού ρεαλισμού που διασκεδάζει με την ίδια ακριβώς ένταση που προβληματίζει. Προβλήθηκε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών, το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, ενώ το Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε και στο 23ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας.

16. «Afterimage» (2016) του Αντρέι Βάιντα

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 20 Απριλίου

Η ταινία «Afterimage» σηματοδοτεί το τελευταίο κινηματογραφικό αριστούργημα του Αντρέι Βάιντα. Ο σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης που έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2016, αφήνοντας πίσω του σπουδαίες ταινίες - μεταξύ των οποίων: «Κανάλ», «Στάχτες και Διαμάντια», «Χωρίς Αναισθητικό» - αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το σπάνιο ταλέντο του και την οξύτητα του να παρατηρεί και να καταγράφει τις ιστορικό-κοινωνικές αλλαγές και τους μηχανισμούς τους, φέρνοντας στο φως, τη ζωή και το έργο του αντισυμβατικού καλλιτέχνη, Βλάντισλαβ Στρεμίνσκι.

15. «Loving Vincent» (2017) των Ντορότα Κομπιέλα και Χιου Γουέλσμαν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 12 Οκτωβρίου 2017

Η ταινία «Loving Vincent» αποτελεί την πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που είναι ζωγραφισμένη εξολοκλήρου στο χέρι. Η Ντορότα Κομπιέλα και o Χιου Γουέλσμαν, υπογράφουν τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι βραβευμένες με Όσκαρ εταιρίες BreakThru Films και Trademark Films. Το φιλμ ζωντανεύει τους πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ για να αφηγηθούν την ιδιαίτερη ιστορία του.

14. «Δεν Είμαι ο Νέγρος σου» (I Am Not Your Negro - 2016) του Ραούλ Πεκ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 16 Νοεμβρίου 2017

Βασισμένος σε σενάριο του Τζέιμς Μπάλντουιν και με αφήγηση από τον Σάμιουελ Τζάκσον, ο αξιόλογος σκηνοθέτης Ραούλ Πεκ, μας προσφέρει απλόχερα ένα από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ του 21ου αιώνα. Μία ωδή στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά παράλληλα και μία αριστουργηματική ταινία τεκμηρίωσης.

13. «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» (The Killing of a Sacred Deer - 2017) του Γιώργου Λάνθιμου (φωτογραφία & trailer)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 02 Νοεμβρίου 2017

Δύο χρόνια μετά τον «Αστακό», ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει εντυπωσιακά με τη νέα του ταινία, «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» και χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τον μύθο της Ιφιγένειας, χαρτογραφεί εξαιρετικά και με ακρίβεια, τα ανθρώπινα πάθη. Ο Υποψήφιος για Όσκαρ, Έλληνας σκηνοθέτης, με οδηγό ένα προσεγμένο σενάριο - το οποίο συνυπογράφει με τον Ευθύμη Φιλίππου - παρουσιάζει μία άρτια κινηματογραφικά και καλλιτεχνικά, δημιουργία, η οποία παρά το αμφιλεγόμενο φινάλε της, καταφέρνει να χαρακτεί στη μνήμη του θεατή, μέσα και από τις σπουδαίες ερμηνείες του Κόλιν Φάρελ και της Νικόλ Κίντμαν.

12. «Δουνκέρκη» (Dunkirk - 2017) του Κρίστοφερ Νόλαν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 24 Αυγούστου

Ο Κρίστοφερ Νόλαν («Inception», τριλογία «The Dark Knight») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο στην επική, δραματική ταινία «Δουνκέρκη», το νέο του κινηματογραφικό project, τρία χρόνια μετά το «Interstellar». Μία αξιόλογη ταινία είδους, με εξαιρετική φωτογραφία, καλές ερμηνείες κι ένα υποβλητικό μουσικό σκορ - το οποίο υπογράφει ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χανς Ζίμμερ - που συντροφεύει και ταξιδεύει τον θεατή σε κάθε σεκάνς. Το αντιπολεμικό αριστούργημα του Βρετανού σκηνοθέτη διεκδικεί με άνεση μία θέση στις καλύτερες ταινίες του 2017.

11. «Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα» (Manchester by the Sea - 2016) του Κένεθ Λόνεργκαν (φωτογραφία)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 16 Φεβρουαρίου

Στην τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία ο Κένεθ Λόνεργκαν, επιτυγχάνει την καλλιτεχνική υπέρβαση, παρουσιάζοντας μία σπουδαία ταινία, που εξελίσσεται μέσα από μία συγκινητική, δραματική ιστορία με κοινωνικές προεκτάσεις. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης εντρυφεί αργά αλλά σταθερά στις δυσκολίες των ανθρώπινων σχέσεων και ειδικά των οικογενειακών, με φόντο το χάσμα των γενεών, αλλά και τον αλκοολισμό. Ο Κέισι Αφλεκ είναι εξαιρετικός στον πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρίζοντας μας την καλύτερη ερμηνεία της αξιόλογης καριέρας του.

Στο δεύτερο μέρος του Αφιερώματος θα δούμε αναλυτικά τις δέκα καλύτερες ταινίες που ξεχώρισαν στις Κινηματογραφικές Αίθουσες το 2017. To be continued...

