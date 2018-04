Μετά το ενδιαφέρον αφιέρωμα προβολών «Ο Ελληνικός Τρόπος» την σκυτάλη παίρνει ο θεματικό κύκλος «Κατασκευάζοντας τον "Εχθρό"», ο οποίος πραγματοποιείται από την Κυριακή 22 Απριλίου έως και την Τρίτη 24 Απριλίου, στο σινεφίλ στέκι της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης, την αίθουσα Σταύρος Τορνές, στο λιμάνι της πόλης, με οδηγό τρεις χαρακτηριστικές ταινίες.

Πρόγραμμα Προβολών

Κυριακή 22 Απριλίου

19:00 Πτήση 93

21:30 Το Πρόσωπο της Ομίχλης

Δευτέρα 23 Απριλίου

19:00 '71

21:30 Πτήση 93

Τρίτη 24 Απριλίου

19:00 Το Πρόσωπο της Ομίχλης

21:30 '71

Λίγα λόγια για τις ταινίες του Αφιερώματος «Κατασκευάζοντας τον "Εχθρό"»:

«Πτήση 93» (United 93 - 2006) του Πολ Γκρίνγκρας

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 μια ομάδα τρομοκρατών καταλαμβάνει το Μπόινγκ 757 της πτήσης 93 για το Σαν Φρανσίσκο. Οι επιβάτες, έχοντας μάθει την τύχη των άλλων αεροπλάνων στους δίδυμους Πύργους, αποφασίζουν να πάρουν τον έλεγχο στα χέρια τους, σε μια ανέλπιδα απόπειρα σωτηρίας. Ημι-ντοκιμαντερίστικη αναπαράσταση των όσων μπορεί να συνέβησαν σε αυτή τη μοιραία πτήση.

Ο Πολ Γκρίνγκρας (The Bourne Ultimatum - 2007, Captain Phillips - 2013, Jason Bourne - 2016), παρουσιάζει ένα ψευδοντοκυμαντέρ που αναπαριστά τα γεγονότα που συνέβησαν στη συγκεκριμένη, μοιραία πτήση. Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Μπέκινς, Μπεν Σλάινι, Λιούις Αλσαμάρι. Η ταινία είχε αποσπάσει δύο Υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις Κατηγορίες: Best Achievement in Directing και Best Achievement in Film Editing.

«Το Πρόσωπο της Ομίχλης» (V Tumane / In the Fog - 2012) του Σεργκέι Λόζνιτσα

Δυτικά σύνορα της ΕΣΣΔ, 1942. Η περιοχή είναι υπό γερμανική κατοχή και οι ντόπιοι αντιστασιακοί μάχονται μια βίαιη εκστρατεία αντίστασης. Ένα τρένο εκτροχιάζεται κοντά στο χωριό, όπου κατοικεί ο Συσένια, ένας εργαζόμενος στο σιδηρόδρομο, με την οικογένεια του. Αν και αθώος, συλλαμβάνεται μαζί με άλλους σαμποτέρ, αλλά την τελευταία στιγμή ένας Γερμανός αξιωματούχος αποφασίζει να τον αφήσει ελεύθερο.

Το«Πρόσωπο της Ομίχλης» του Σεργκέι Λόζνιτσα, είναι ένα φιλμ, γεμάτο συμβολισμούς. Σε αφηγηματικό επίπεδο, η ταινία εξιστορεί τα γεγονότα του χειμώνα του 1942 και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα, του Βασίλι Μπίκοφ. Το φιλμ προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ των Καννών το 2012, όπου και απέσπασε, το Βραβείο Fipresci.

«'71» (2014) του Γιαν Ντεμάνζ

Βρισκόμαστε στο 1971 και η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία κλιμακώνεται προς τον εμφύλιο πόλεμο, καθώς Προτεστάντες και Καθολικοί έχουν μετατρέψει το Μπέλφαστ σε εμπόλεμη ζώνη. O νεαρός Άγγλος Γκάρυ καλείται να αναλάβει δράση στο Μπέλφαστ. Η κατάσταση στην πόλη είναι έκρυθμη και μπερδεμένη, καθώς χωρίζεται σε περιοχές ανάλογα με τα θρησκευτικά πιστεύω των πολιτών. Κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας, οι στρατιώτες εμπλέκονται κι ένας από αυτούς χάνει το όπλο του. Ο Γκάρυ κι ένας ακόμη στρατιώτης ακολουθούν τον κλέφτη που εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος.

Παραστρατιωτικές οργανώσεις, συμμορίες του δρόμου και μυστικοί πράκτορες προσπαθούν να εξασφαλίσουν και να προστατέψουν τα δικά τους συμφέροντα. Και οι δύο πλευρές, ο καθένας με βάση τις αρχές τους, δρουν αναλόγως και κατά το δοκούν. Μια περιπολία μετατρέπεται γρήγορα σε συμπλοκή και ο άτυχος στρατιώτης θα μείνει πίσω. Η επιστροφή στη βάση για τον Γκάρυ Χοκ (Τζακ Ο' Κόνελ), θα μετατραπεί σε μία εφιαλτική οδύσσεια, γεμάτη φόβο και απόγνωση, όπου πραγματικά δεν ξέρεις ποιος είναι ο φίλος σου και ποιος ο εχθρός.

Το «'71» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Γαλλοαλγέριου σκηνοθέτη Γιαν Ντεμάνζ. Ένα υπέροχο αγωνιώδες πολιτικό θρίλερ, σκληρό αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικό. Σκοτεινό και κλειστοφοβικό, το φιλμ διακατέχεται από την μεστή ερμηνεία του για ακόμη μία φορά πολύ καλού νεαρού ηθοποιού Τζακ Ο' Κόνελ.

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ (γενική είσοδος), 3 ευρώ (για τους κατόχους CineΚάρταF).