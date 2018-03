Εννέα χρόνια μετά το πρωτότυπο και αποκαλυπτικό ντεμπούτο της, στο φιλμ «Nights and Weekends» (2008), η πολυπράγμων και ταλαντούχα Γκρέτα Γκέργουικ, επιστρέφει εντυπωσιακά. Η Υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος, αλλά και ηθοποιός, κάθεται για δεύτερη φορά πίσω από την κάμερα και μας προσφέρει μία συγκινητική, όσο και τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, στην οποία πρωταγωνιστεί η χαρισματική Σαουόρς Ρόναν: «Lady Bird» (2017).

Η ιστορία ενηλικίωσης που σκηνοθέτησε η Γκρέτα Γκέργουικ με φόντο το Σακραμέντο του 2002, ξετυλίγει τη δύσκολη εφηβεία της νεαρής Κριστίν «Lady Bird» ΜακΦέρσον - στον ρόλο η Σίρσα Ρόναν - την εκρηκτική σχέση αγάπης και μίσους, με τη νοσοκόμα μητέρα της και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, καθώς και την καθημερινότητά της στο σχολείο, ενώ βέβαια δεν απουσιάζουν οι εφηβικές ανασφάλειες και οι έρωτες αυτής της ηλικίας.

Η ταινία έχει αποσπάσει πέντε Υποψηφιότητες για Όσκαρ - μεταξύ αυτών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Ά Γυναικείου Ρόλου - έχοντας, ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και Ά Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Μιούζικαλ / Κωμωδία.

Lady Bird

Σκηνοθεσία: Γκρέτα Γκέργουικ

Πρωταγωνιστούν: Σίρσα Ρόναν, Λόρι Μέτκαλφ, Τρέισι Λετς, Τιμοτέ Σαλαμέ

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 94 λεπτά

Δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης ταινίας και ‘Α Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Μιούζικαλ / Κωμωδία)

Πέντε Υποψηφιότητες για Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Σεναρίου)

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια δεκαεπτάχρονη με κλίση στις Τέχνες ενηλικιώνεται στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Η Κριστίν "Lady Bird" ΜακΦέρσον είναι τελειόφοιτη του Λυκείου από μια λαϊκή συνοικία. Λαχταρά την περιπέτεια, την ανώτερη κουλτούρα και μια ευκαιρία, αλλά δεν βρίσκει τίποτα από αυτά στο Καθολικό Λύκειο του Σακραμέντο.

Το φιλμ ακολουθεί το τελευταίο έτος του ομώνυμου χαρακτήρα στο Λύκειο, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης αισθηματικής της σχέσης, της συμμετοχής στο σχολικό παιχνίδι και κυρίως, της αίτησης για το κολέγιο.

Στη νέα ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ (Nights and Weekends - 2008), πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Σαουόρς Ρόναν, Τίμοθι Κάλαμεντ, Οντέγια Ρας, Λόρι Μέτκαλφ, Λούκας Χέντζις, Κάθριν Νιούτον, Τζέικ Μακντόρμαν.

Το Σακραμέντο αποτελεί την γενέθλια πόλη της σεναριογράφου, ηθοποιού και σκηνοθέτη, Γκρέτα Γκέργουικ. Για τον λόγο αυτό μετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό ώστε να μας αφηγηθεί την ιστορία ενηλικίωσης ενός κοριτσιού σε μια επαρχιακή πόλη της Αμερικής, λίγο μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η ταινία, είναι μια όμορφη επιστολή της Γκρέτα προς την πόλη που αγάπησε μεγαλώνοντας, όταν ανακάλυψε την Τζόαν Ντίντιον, την ποιήτρια από το Σακραμέντο, η οποία περιέγραψε τόσο ανάγλυφα την πόλη που έκανε την Γκέργουικ να συνειδητοποιήσει πως όλα όσα μισούσε στην πόλη αυτή κατά βάθος είναι κι εκείνα που αγαπά γιατί τη διαμόρφωσαν στη γυναίκα που είναι σήμερα.

Οι μικρές καθημερινές στιγμής των ανθρώπων, κρύβουν οικουμενικές αλήθειες και αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποτυπώσει τόσο σεναριακά όσο και σκηνοθετικά η Γκέργουικ στην συγκεκριμένη ταινία. Τίποτα δεν είναι γραμμικό και όσο και να αποφεύγεις να το αποδεχθείς συνέχεια κάτι αποχαιρετάς, καλωσορίζοντας κάτι νέο, με το παρόν να κοιτάζει μπροστά, αψηφώντας όλα όσα το παρελθόν τυχόν σου έδωσε.

Η Κριστίν «Lady Bird» αρνείται την καταγωγή. Αρνείται ακόμα και το όνομά της ως μια πράξη δημιουργική. Καθώς όμως αρνείται το όνομα που της έχουν δώσει οι γονείς της, ψάχνει παράλληλα να βρει και να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα διαδικασία, η οποία αποτυπώνεται στην πλειοψηφία των εφήβων, που βρίσκονται στο κατώφλι της ενηλικίωσης.

Παράλληλα και με την Κριστίν «Lady Bird» στο επίκεντρο της ταινίας, παρακολουθούμε τη σχέση κόρης και μητέρας, τη σχέση της κόρης με τον πατέρα, αλλά και σχέσεις φιλικές και ερωτικές που αναπτύσσονται.

Όπως συχνά πυκνά συμβαίνει, η Κριστίν έχει μια έντονα ανταγωνιστική σχέση με τη μητέρα της, προσπαθώντας να την ακυρώσει και να την ξεπεράσει, ενώ εξιδανικεύει τον πατέρα, που με τη σειρά του προσπαθεί να αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις.

Ταυτόχρονα στο σχολείο δοκιμάζονται φιλίες, αλλά συνάμα εκδηλώνονται και τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, καθώς βρισκόμαστε στην εφηβεία και μοιραία εξιδανικεύουμε όποιον καταφέρει να μας συγκινήσει.

Παρ' όλα αυτά η Κριστίν δεν παύει να ανήκει σε μια μεσοαστική οικογένεια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, την ίδια ώρα που ο πόλεμος και η τρομοκρατία, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας μέσω των ειδήσεων, καθιστώντας τα απλώς, άλλο ένα ρεπορτάζ στο οποίο εκτιθέμεθα.

Πρόκειται για μία τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, σκηνοθετημένη από την εξαιρετικά ταλαντούχα Γκρέτα Γκέργουικ και με πρωταγωνίστρια την ανερχόμενη και αξιόλογη ηθοποιό, Σαουόρς Ρόναν.

Το καστ συμπληρώνουν ιδανικά, η καταξιωμένη Λόρι Μέτκαλφ, ο Τρέισι Λετς, ο Λούκας Χέτζες (By The Sea / Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Να Με Φωνάζεις Με Το Όνομά Σου / Call Me By Your Name).

Η ταινία «Lady Bird» (2017) της Γκρέτα Γκέργουικ (Η.Π.Α.), κυκλοφορεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 1η Μαρτίου σε διανομή της εταιρείας UIP Greece.