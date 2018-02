Σε μια γραφική τοποθεσία της ιταλικής επαρχίας του 1983, κατακαλόκαιρο, το φιλμ παρακολουθεί την σεξουαλική αφύπνιση ενός ανήσυχου 17χρονου. Γόνος δύο ακαδημαϊκών, o Έλιο νιώθει τον αισθηματικό κόσμο του να συγκλονίζεται όχι από τις ερωτικές του συνευρέσεις μ’ ένα ντόπιο κορίτσι αλλά από έναν Αμερικανό, εφτά χρόνια μεγαλύτερό του, που βοηθάει τις έρευνες του καθηγητή πατέρα του στον Ελληνορωμαϊκό Πολιτισμό. Αυτή είναι η νέα αξιόλογη ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου», που έχει αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ. Μία αισθησιακή και υπερβατική ιστορία για τον πρώτο έρωτα.

«Μου αρέσει να πιστεύω ότι το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» κλείνει την τριλογία των ταινιών μου για την επιθυμία, μαζί με το «I Am Love» («Είμαι ο έρωτας») και το «A Bigger Splash» («Κάτω από τον ήλιο»). Εκεί που στις προηγούμενες ταινίες, η επιθυμία οδηγούσε στην κτητικότητα, τη μετάνοια, την περιφρόνηση, την ανάγκη για απελευθέρωση, στο «Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» θέλαμε να εξερευνήσουμε ένα ειδύλλιο της νιότης. Ο Elio, ο Oliver και η Marzia έχουν μπλέξει σε ένα ερωτικό γαϊτανάκι, όμοιο με αυτό που περιέγραψε κάποτε ο Truman Capote ως τον έρωτα, που δεν έχει γεωγραφία, δεν ξέρει από σύνορα. Η ταινία αποτίνει φόρο τιμής στους πατέρες της ζωής μου: τον πατέρα μου και τους κινηματογραφικούς, τον Renoir, τον Rohmer, τον Bertolucci.» - Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino

Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου / Call Me by Your Name

Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino

Σενάριο: James Ivory (screenplay), André Aciman (based on the novel by)

Πρωταγωνιστούν: Άρμι Χάμερ, Τίμοθι Κάλαμετ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Αμίρα Κασάρ

Έτος Παραγωγής: 2017

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία, Γαλλία, Βραζιλία, Η.Π.Α.

Διάρκεια: 132 λεπτά

Ο δεκαεπτάχρονος Elio (Τίμοθι Κάλαμετ / Timothée Chalamet) περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Oliver (Άρμι Χάμερ / Armie Hammer), ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Elio (Μάικλ Στούλμπαργκ / Michael Stuhlbarg) στην έρευνά του.

Στην αρχή ο Elio αντιμετωπίζει τον νεοφερμένο επιφυλακτικά και παρόλο που ψάχνει αφορμές για να περάσει χρόνο με τον Oliver, του φέρεται με υπεροψία. Παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, ο Elio κοροϊδεύει την αμερικάνικη αργκό του Oliver.

Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά και σύντομα ο Elio και ο Oliver γίνονται αχώριστοι. Παρόλο που κάποια στιγμή ο Oliver πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Elio και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα.

«Δεν θεωρώ την ταινία ένα υπέρ-διανοούμενο και εκλεπτυσμένο έργο τέχνης. Είναι μια τρυφερή ερωτική ιστορία που επηρεάζει το κοινό με έναν αισιόδοξο τρόπο. Ήθελα να είναι σαν ένα κουτί με υπέροχα σοκολατάκια.» - Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino

Η σεναριακή συνεργασία ανάμεσα στον σκηνοθέτη του «Είμαι ο Έρωτας» και τον Τζέιμς Άιβορι, τον παλαίμαχο δημιουργό του «Τα Απομεινάρια μιας Μέρας», είναι ένα μικρό αριστούργημα πάνω στα ανεξίτηλα σημάδια που αφήνουν οι πρώτοι έρωτες, τα σφοδρά παρθενικά χτυποκάρδια και τα μυστηριώδη καλέσματα της καρδιάς και του κορμιού. Μία αξιόλογη ταινία, παρά το προβλέψιμο και υπερβολικά "ευχάριστο" φινάλε της ιστορίας...

Δύο χρόνια μετά το εξαιρετικό φιλμ «Κάτω Από Τον Ήλιο» (A Bigger Splash - 2015) - με πρωταγωνιστές τους: Τίλντα Σουίντον, Ρέιφ Φάινς, Ντακότα Τζόνσον και Ματίας Σένερτς - ο Λούκα Γκουαντανίνο, επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του δημιουργία: «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017).

Ο Ιταλός σκηνοθέτης υπογράφει ένα από τα καλύτερα φιλμ της νέας σεζόν, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε και στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Η ταινία βρέθηκε σε πολλές λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 2017, όπως για παράδειγμα στην αντίστοιχη του Guardian, όπου κατέλαβε την 1η θέση! Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι η ταινία έχει αποσπάσει 4 Υποψηφιότητες για Όσκαρ στις Κατηγορίες:

Καλύτερης Ταινίας

Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Timothée Chalamet

Διασκευασμένου Σεναρίου

Καλύτερου τραγουδιού (Mystery of Love του Sufjan Stevens)

Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ο Λούκα Γκουαντανίνο γεννήθηκε στο Παλέρμο το 1971, κι έγινε ευρύτερα γνωστός το 2009 με το φιλμ, «Είμαι ο Έρωτας» (Io sono l'amore). Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «The Protagonists» επιλέχθηκε για το Φεστιβάλ της Βενετίας το 1999. Το 2002, σκηνοθέτησε το «Mundo Civilizado» που συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Το 2004, επέστρεψε στο Φεστιβάλ της Βενετίας με το «Cuoco Contadino», ενώ ακολούθησε το «Melissa P.» το 2005.

Η διεθνής καταξίωση ήρθε με το «Είμαι ο Έρωτας» (Io sono l'amore) το 2009, το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε κι έκανε την παραγωγή. Η ταινία συμμετείχε στα φεστιβάλ της Βενετίας, του Τορόντο, του Βερολίνου, του Σάντανς και σε αμέτρητα ακόμη φεστιβάλ διεθνώς. Ήταν Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Το 2011, ο Γκουαντανίνο παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Unconscious» στο 64ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Το 2013, ακολούθησε το ντοκιμαντέρ, «Bertolucci on Bertolucci». Το Δεκέμβριο του 2011, έκανε το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης για την όπερα με το «Φάλσταφ» του Τζουζέπε Βέρντι στο Teatro Filarmonico di Verona. Το 2012, ίδρυσε τη δική του εταιρία παραγωγής Frenesy Film.

«Στην ταινία μου, «Είμαι ο Έρωτας», ήθελα να διερευνήσω τον κόσμο της υψηλής κοινωνίας και τι συμβαίνει όταν ξυπνά η επιθυμία και ο πόθος καθώς και τις ηθικές τους συνέπειες. Στο «Κάτω από τον ήλιο», οραματίστηκα μια ταινία για την αγάπη, την ομορφιά, την επιθυμία, το σεξ, τη σεξουαλικότητα και τις συμπεριφορές που μπορεί να πυροδοτήσει η παρουσία και μόνο ενός παλιού έρωτα. Απελευθερώνοντας το παρελθόν, οι χαρακτήρες αποκαλύπτουν την αληθινή εκδοχή του εαυτού τους κι οδηγούνται στην πιο σκοτεινή πλευρά τους. Αντιμετωπίζω την ταινία ως ένα μοντέρνο ψυχολογικό δράμα σχέσεων. Εμπνεύστηκα από τον Ρομπέρτο Ροσελίνι, την ενέργεια του Μάρτιν Σκορτσέζε και τη βαθιά διορατικότητα του Τζόναθαν Ντεμ. Είμαι επίσης, μεγάλος θαυμαστής της Πατρίσια Χάισμιθ και του Πολ Μπόουλς, και της οξείας αίσθησης του χιούμορ που έχουν, καθώς και την ικανότητα τους να συλλαμβάνουν χαρακτήρες σ' έναν κόσμο ξένο από το δικό τους.» - Λούκα Γκουαντανίνο

