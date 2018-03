Εδώ Εξορία: Ημερολόγια από Παιδιά Πρόσφυγες

Σκηνοθεσία: Μάνι Γ. Μπεντσελάχ

2016 - 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλoνίκης

Ένα εξαιρετικά, ευαίσθητο πορτρέτο των προσφυγόπουλων που αναγκάζονται να διαφύγουν από τη βία του εμφυλίου πολέμου στη Συρία για τον γειτονικό Λίβανο. Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε μέσα σ' έναν χρόνο, αφηγείται την ιστορία της ζωής των παιδιών μέσα από δικά τους λόγια και αποτυπώνει τη συγκινητική αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την απώλεια, τις κακουχίες και τη συντριβή της ελπίδας. Η μαρτυρία τους σε αυτήν την ταινία είναι ένας συγκινητικά σχηματισμένος μικρόκοσμος του ανθρώπινου κόστους που έχει ο συνεχιζόμενος εμφύλιος στη Συρία, ο οποίος έχει εξαναγκάσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους να βρουν τρόπο να ξεφύγουν, οι μισοί από αυτούς είναι παιδιά.

Μέσα απ’ την αθωότητα των παιδιών ο Μανί Γ. Μπενσελά στο «This Is Exile: Diaries of Child Refugees», παρουσιάζει την φρίκη του πολέμου, εστιάζοντας το βλέμμα σε ανήλικους πρόσφυγες απ΄ τη Συρία που έχουν διαφύγει στον γειτονικό Λίβανο. Οι μαρτυρίες τους αποκαλύπτουν όλο το εύρος της απώλειας (ανθρώπων και πατρίδας), του θυμού και της βίαιης ενηλικίωσης που στιγμάτισαν για πάντα αυτά τα παιδιά.

«Είναι τιμή μου που η ταινία κέρδισε το βραβείο στην ενότητα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ένα τόσο ευρέως αναγνωρισμένο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ευρώπη συζητά ποια θα πρέπει να είναι η απόκρισή της απέναντι στην προσφυγική - μεταναστευτική κρίση, ελπίζω ότι η ταινία αυτή θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε τα δεινά τα οποία υφίστανται οι Σύριοι και ειδικότερα τα παιδιά, των οποίων η ζωή έχει διαλυθεί με τραγικό τρόπο.» - Μανί Γ. Μπενσελ

Δεν Είμαι Ο Νέγρος Σου / I Am Not Your Negro

Σκηνοθεσία: Ράουλ Πεκ

2017 - 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με μια αφήγηση που αποτελείται εξ ολοκλήρου από τα λόγια του συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουϊν (1924 - 1987), από προσωπικές του εμφανίσεις και από το κείμενο του τελευταίου του βιβλίου, Remember This House, που έμεινε ημιτελές, το ντοκιμαντέρ αυτό που βρέθηκε υποψήφιο για Όσκαρ είναι η επιτομή του «black power». Μιλώντας για τους τραγικούς θανάτους των ηγετών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα Μάλκομ Εξ, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και Μέντγκαρ Έβερς, καταδεικνύει το πώς η εικόνα (και η πραγματικότητα) των μαύρων στη σημερινή Αμερική είναι κατασκευασμένη και επιβεβλημένη.

Διαβάστε επίσης: