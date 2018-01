Έχοντας αποσπάσει την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας, η «Μορφή Του Νερού» (The Shape Of Water - 2017) του , αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη νέα χρονιά - 18 ταινίες που θα ξεχωρίσουν στις Κινηματογραφικές Αίθουσες το 2018. Το φιλμ σηματοδοτεί παράλληλα και την σπουδαία επιστροφή του χαρισματικού παραμυθά και αξιόλογου κινηματογραφιστή, Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

«Εάν παραμείνετε αυθεντικοί και πιστοί στα πιστεύω σας, σε όσα πραγματικά πιστεύετε, στην περίπτωσή μου στα τέρατα, θα μπορέσετε να κάνετε όλα όσα θέλετε.» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

H Μορφή Του Νερού / The Shape Of Water

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Σενάριο: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και Βανέσα Τέιλορ

Παραγωγή: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και Tζ. Μάιλς Ντέιλ

Ηθοποιοί: Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλμπαργκ, Οκτάβια Σπένσερ

Έτος Παραγωγής: 2017

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α., Καναδάς

Διάρκεια: 123 λεπτά

Από έναν εκ των σπουδαιότερων αφηγητών του καιρού μας, τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, έρχεται το «The Shape of Water», ένα απόκοσμο παραμύθι τοποθετημένο χρονικά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

«Είναι μια ταινία που θέλει να μιλήσει για την αγάπη, για τους ξένους, την κοινή λογική. Να πει όχι στο μίσος και τον φόβο που κυριαρχούν γύρω μας σήμερα. Είτε πρόκειται για ένα κατασκεύασμα της φαντασίας ή ένα πραγματικό πρόσωπο από έναν άλλο πολιτισμό, μια διαφορετική θρησκεία, με διαφορετική σεξουαλική προτίμηση, το να μην επικοινωνούμε, να μην συμπάσχουμε και να μην αγαπούμε, ακυρώνει τον κόσμο μας, ένα μέρος του κόσμου, που είσαι κι εσύ.» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Στο μυστικό, υψίστης ασφαλείας εργαστήριο στο οποίο δουλεύει, η μοναχική Ελίζα (Σάλι Χόκινς) είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση απόλυτης απομόνωσης. Η ζωή της θα αλλάξει για πάντα, όταν μαζί με τη συνάδελφό της, Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ), θα ανακαλύψουν ένα άκρως απόρρητο πείραμα.

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες της νέας χρονιάς, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017, ενώ οδηγούσε και την κούρσα Υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2018, έχοντας αποσπάσει επτά (7) Υποψηφιότητες.

Το φιλμ τιμήθηκε με την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας και αυτός είναι ο συγκινητικός ευχαριστήριος λόγος του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο:

Ενώ η «Μορφή Του Νερού» (The Shape Of Water - 2017) τιμήθηκε και με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για το όμορφο soundtrack του ελληνικής καταγωγής συνθέτη, Αλεξάντρ Ντεσπλά:

«Πραγματικά, Η Μορφή του Νερού είναι μία ταινία τόσο μη κυνική, όσο μπορεί να γίνει στο σινεμά ένα θέμα για τη σημασία της αγάπης. Η στιγμή που ερωτεύεσαι κάποιον δεν είναι η στιγμή που τον κοιτάς και του αρέσεις, αλλά η στιγμή που σε κοιτά και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχεις.» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρ

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο / Guillermo del Toro

Γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου του 1964 στο Μεξικό, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο κέρδισε την διεθνή αναγνώριση με την ταινία του «Ο Λαβύρινθος του Πάνα» το 2006. Το φιλμ απέσπασε τρία Βραβεία Όσκαρ, στις Κατηγορίες: Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, Φωτογραφίας και Μακιγιάζ, ενώ είχε ακόμα τρεις υποψηφιότητες: Ξενόγλωσσης Ταινίας, Μουσικής και Πρωτότυπου Σεναρίου για τον ίδιο τον Ντελ Τόρο.

Ωστόσο ακούσαμε για πρώτη φορά το όνομά του το 1993, με την μεξικανό-αμερικάνικη ταινία τρόμου «Cronos» που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ υπογράφει και το σενάριο. Το φιλμ πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών, κερδίζοντας το Βραβείο Mercedes-Benz.

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει επίσης ταινίες όπως: «The Devil’s Backbone», «Hellboy», «Hellboy II: The Golden Army.» κ.α. Έγραψε το σενάριο για την γοτθική ταινία τρόμου «Don’t be Afraid of the Dark», ενώ ήταν παραγωγός στις ταινίες «Splice» και στο «The Orphanage», μία από τις σημαντικότερες εισπρακτικές επιτυχίες του ισπανικού box office.

Ο Ντελ Τόρο έχει γράψει σε συνεργασία με τον Τσακ Χόγκαν το βιβλίο τρόμου, «Το Ίχνος». Το βιβλίο ακολούθησαν άλλα δυο, με τίτλους «Η Πτώση» και «Η Αιώνια Νύχτα», συμπληρώνοντας την τριλογία των δυο συγγραφέων.

Το 2015 ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο παρουσίασε την ταινία του: «Πορφυρός Λόφος» (Crimson Peak). Το φιλμ μας μεταφέρει στην Αγγλία του 19ου αιώνα, όπου μια νεαρή συγγραφέας (Μία Γουασικόφσκα), παραδίδεται στην έλξη της για έναν μυστηριώδη, χαρισματικό άγνωστο (Τομ Χίντλστον) που θα την παρασύρει σε αιματοβαμμένα μονοπάτια πάθους. Προσπαθώντας να ξεφύγει από τα φαντάσματα του παρελθόντος της, βρίσκει «καταφύγιο» στον πύργο του, ένα σπίτι που ζει, αναπνέει και ματώνει, έχοντας καλά θαμμένα μυστικά που ζητάνε εκδίκηση. Εκεί θα συμβιώσει με τη ζηλιάρα αδελφή του συζύγου της (Τζέσικα Τσαστέιν), καθώς και με αρκετά φαντάσματα που κρύβουν την ανείπωτη, φρικτή αλήθεια.

Η ταινία «H Μορφή Του Νερού» (The Shape Of Water - 2017) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, σε διανομή της εταιρείας Odeon.