Τρία χρόνια μετά το εξαιρετικό «Μπλε Δωμάτιο», ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ματιέ Αμαλρίκ, κάθεται και πάλι πίσω από την κάμερα, για την ταινία του: «Μπάρμπαρα» (Barbara - 2017). Το φιλμ βραβεύτηκε τόσο στο Φεστιβάλ Καννών, όσο και στα γαλλικά βραβεία Σεζάρ, ενώ η πανελλήνια πρεμιέρα του, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, σήμερα, Δευτέρα 26 Μαρτίου στις 20:00, στον Κινηματογράφο Άστορ.

Μπάρμπαρα / Barbara

Σκηνοθεσία: Ματιέ Αμαλρίκ

Σενάριο: Mathieu Amalric, Philippe Di Folco

Πρωταγωνιστούν: Ζαν Μπαλιμπάρ / Jeanne Balibar, Ματιέ Αμαλρίκ

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 98 λεπτά

Φεστιβάλ Καννών 2017: Eιδικό Βραβείο «Ποίησης»

Δευτέρα 26 Μαρτίου στις 20:00, στον Κινηματογράφο Άστορ

Μια ηθοποιός, η Μπριζίτ, ερμηνεύει την Μπάρμπαρα σε μια ταινία της οποίας τα γυρίσματα ξεκινούν σύντομα. Η Μπριζίτ δουλεύει τον χαρακτήρα της, τα τραγούδια και τις μελωδίες της, τη μίμηση των κινήσεων και τα λόγια της. Ο χαρακτήρας μεγαλώνει μέσα της και την καταλαμβάνει, ώσπου κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ηθοποιό από τον χαρακτήρα.

Μια ονειρική βιογραφία της μυστηριώδους τραγουδίστριας, 20 χρόνια μετά τον θάνατο της, με τη Ζαν Μπαλιμπάρ σε διπλό ρόλο. Μια ταινία, ωδή στην Μπάρμπαρα και σχόλιο πάνω στην κινηματογραφική απόδοση της πραγματικότητας, που επαναφέρει τον Ματιέ Αμαλρίκ στα πρώτα του σκηνοθετικά βήματα.

Η «Μπάρμπαρα» αποτέλεσε την Ταινία Έναρξης στο Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 70ού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, όπου και τιμήθηκε με το Βραβείο Ποιητικής Αφήγησης.

Τρία χρόνια μετά το εξαιρετικό «Μπλε Δωμάτιο», ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ματιέ Αμαλρίκ, κάθεται και πάλι πίσω από την κάμερα. Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Ζαν Μπαλιμπάρ) στα César 2018, καθώς και Καλύτερου Ήχου.

Ματιέ Αμαλρίκ / Mathieu Amalric

Ο Ματιέ Αμαλρίκ, ηθοποιός εκλεκτικός στις επιλογές του, ξεκινώντας από τον κινηματογράφο των δημιουργών ως τις μεγάλες αμερικάνικες παραγωγές, κέρδισε το βραβείο Σεζάρ πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού το 1997 για τον ρόλο του στο «Comment je me suis disputé» του Arnaud Desplechin και στη συνέχεια δύο ακόμα βραβεία Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού: το 2005 για το «Rois et Reine» του Arnaud Desplechin, και το 2008 για το «Le Scaphandre et le Papillon» του Julian Schnabel.

Το 1997, ασχολείται για πρώτη φορά με τη σκηνοθεσία με την ταινία «Mange ta soupe». Ως σκηνοθέτης, κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών το 2010 για την ταινία «Tournée».

Η ταινία «Μπάρμπαρα» (Barbara - 2017) του Ματιέ Αμαλρίκ θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή της εταιρείας Weirdwave.

19o Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, ξεκίνησε ένα φθινόπωρο του 2000 και στα επόμενα χρόνια καθιερώθηκε ως το ανοιξιάτικο κινηματογραφικό γεγονός της Αθήνας. Φέτος γιορτάζει τα 19α γενέθλιά του. Δεκαεννέα διοργανώσεις που μέχρι σήμερα έχουν δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες σινεφίλ να ανακαλύψουν το καλύτερο πρόσωπο του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου, καθώς και τους κύριους δημιουργούς του.

Το φεστιβάλ διαφοροποιείται, ανανεώνεται και ωθεί όλους τους κλάδους και τους φορείς τους σε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Το κοινό θα έχει και φέτος την ευκαιρία να ανακαλύψει και να ταξιδέψει μέσα από διαφορετικές κουλτούρες, για εννέα ημέρες στην Αθήνα και επτά στην Θεσσαλονίκη.

Το θέμα της μόδας αντικατοπτρίζεται στην οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης, δημιουργία των Typical Organization for standards and Order. Ξεκινώντας από την ιδέα του «catwalk», της πασαρέλας, στο πίσω πλάνο, οι δημιουργοί ξεδιπλώνουν την κίνηση ενός αιλουροειδούς σε 19 αστραφτερά φωτογραφήματα.

Το τρέιλερ του φεστιβάλ του Νίκου Πάστρα έχει την ίδια θεματική, συνδυάζοντας εμπνεύσεις από τη Νουβέλ Βαγκ με μια σύγχρονη και ρετρό οπτική. Τα χρώματα και τα στρας σμίγουν σ’ ένα μοναδικό και τολμηρό πλάνο.

Η ποικιλομορφία στο πρόγραμμα βρίσκεται στο προσκήνιο και φέτος, τόσο στις κατηγορίες και τα είδη των ταινιών, όσο και στην πλοκή, στη μορφή και φυσικά στην εκπροσώπηση της Γαλλοφωνίας. Μέσα από έξι ταινίες, το Βέλγιο, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο, το Μαρόκο, η Τσέχικη Δημοκρατία και η Ελβετία μας προτείνουν γαλλόφωνες παραγωγές που αντικατοπτρίζουν απόλυτα αυτήν την πολυμορφία.

Τέλος, η Λευκή Κάρτα της φετινής χρονιάς δίνεται για πρώτη φορά σε ένα φεστιβάλ γαλλικού κινηματογράφου το Premiers Plans: Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό κινηματογραφικό φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται εδώ και 30 χρόνια στην Angers και μας προτείνει να ανακαλύψουμε μερικές από τις ταινίες της τελευταίας διοργάνωσής του.

Διαβάστε επίσης:

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών: 5 €

Τιμές εισιτηρίων στους κινηματογράφους ΔΑΝΑΟΣ, ΑΣΤΟΡ - Γενική είσοδος :6 €. (μειωμένο : 5 €)