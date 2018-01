Στις 29 Ιανουαρίου του 1964, πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας: «S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb - 1964).

Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, υπογράφει μία εξαιρετική και διαχρονική ταινία, με καυστικό χιούμορ η οποία εξελίσσεται με φόντο την παράνοια του ψυχρού πολέμου και των πυρηνικών εξοπλισμών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζεται ο σπουδαίος Πίτερ Σέλερς, σε μία από τις χαρακτηριστικές ερμηνείες της αξιόλογης καριέρας του.

Η ταινία κυκλοφορεί σε επανέκδοση, θυμίζοντας μας πόσο εφιαλτικά επίκαιρη και διαχρονική είναι, 53 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της.

S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

Σκηνοθεσία: ΣτάνλεΪ Κιούμπρικ / Stanley Kubrick

Σενάριο: Stanley Kubrick, Terry Southern, Peter George

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σ. Σκοτ, Στέρλινγκ Χέιντεν, Κίναν Γουίν, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

Έτος Παραγωγής: 1964

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο

Διάρκεια: 95 λεπτά

Ένας μανιώδης αντικομουνιστής, ο στρατηγός Τζακ Ρίπερ (Στέρλινγκ Χέιντεν), είναι διοικητής μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης. Ο Ρίπερ αποφασίζει ότι ο πόλεμος είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και δεν μπορεί να μένει στα χέρια των πολιτικών.

Έτσι, εκμεταλλευόμενος ένα απόρρητο σχέδιο επίθεσης με πυρηνικά όπλα εναντίον της Ρωσίας, για το οποίο δεν απαιτείται η έγκριση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει ένα βομβαρδιστικό Β52 της δικαιοδοσίας του, να βομβαρδίσει με πυρηνικούς πυραύλους συγκεκριμένους, στρατηγικούς στόχους της Σοβιετικής Ένωσης.

Στη συνέχεια ο Ρίπερ σφραγίζει το στρατόπεδο του και κλείνει όλες τις διόδους επικοινωνίας με το αεροσκάφος ώστε να μην μπορεί κανείς να ανακαλέσει την επίθεση. Οι υπεύθυνοι της αμερικάνικης κυβέρνησης, πληροφορούμενοι το γεγονός, καλούν έκτακτο πολεμικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Σοβιετική Ένωση ώστε να ανατραπεί ο επικείμενος πυρηνικός πόλεμος.

Οι υπεύθυνοι των δύο χωρών επικοινωνούν μεταξύ τους και έρχονται σε συμφωνία αλλά δεν κατορθώνουν να ανατρέψουν την καταστροφή καθώς, αποκαλύπτεται ότι η Σοβιετική ένωση έχει κατασκευάσει έναν υπολογιστή, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να πυροδοτήσει πυρηνική αντεπίθεση, ένα σχέδιο ολοκληρωτικής καταστροφής του πλανήτη, στην περίπτωση που θα δεχθεί επίθεση.

Καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καλείται εσπευσμένα ο πρώην Ναζί και νυν ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων πυρηνικού εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dr.Strangelove (Πίτερ Σέλερς), προκειμένου να δώσει την ύστατη λύση.

Η υποκριτική ιδιοφυΐα του σπουδαίου Πίτερ Σέλερς είναι δεδομένη και έχει καταγράψει τη δική της μοναδική ιστορία στον χώρο της Έβδομης Τέχνης. Γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925, ο Βρετανός ηθοποιός, ανήκει στο ολιγομελές εκείνο κλαμπ των ηθοποιών που είχαν την τύχει να συνεργαστούν δύο φορές με τον σπουδαίο, Στάνλεϊ Κιούμπρικ - η μικρή αυτή λίστα, περιλαμβάνει επίσης τους ηθοποιούς: Frank Silvera, Timothy Carey, Sterling Hayden και Kirk Douglas.

Το 1962 συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, «Λολίτα», από τον Κιούμπρικ. Ο Σέλερς υποδυόμενος τον ρόλο του Κλαιρ Κίλτι, αν και σε δεύτερο ρόλο, κερδίζει τις εντυπώσεις χαρίζοντας μας μία από τις καλύτερες ερμηνείες του.

Το γεγονός αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον Αμερικανό σκηνοθέτης, ο οποίος καταλαβαίνοντας την αξία και το ταλέντο του, του προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ: «S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» - όπου ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς ρόλους - Group Capt. Lionel Mandrake / President Merkin Muffley / Dr. Strangelove - αποσπώντας με την ερμηνεία του, τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ - είχε προηγηθεί το 1959 η πρώτη με την ταινία «The Running Jumping & Standing Still Film» και ακολούθησε η τρίτη υποψηφιότητα το 1979, με το έργο, «Being There».

Η κλασική μαύρη κωμωδία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb - 1964), με ήρωες μια ομάδα πολεμοχαρών στρατιωτικών στα πρόθυρα του πυρηνικού ολέθρου, είναι ταυτόχρονα αστεία και τρομακτική, ενώ παραμένει σύγχρονη, αν όχι προφητική.

Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο «Red Alert» του Peter George, που κυκλοφόρησε το 1958. Το φιλμ απέσπασε τέσσερις Υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις Κατηγορίες: Best Picture, Best Actor in a Leading Role (Peter Sellers), Best Director (Stanley Kubrick), Best Writing Screenplay Based on Material from Another Medium (Stanley Kubrick, Peter George, Terry Southern). Ενώ στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες του Αμερικάνικου Κινηματογράφου βρίσκεται στη θέση 42.

Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, στις 26 Ιουλίου του 1928 ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ υπήρξε εμπνευστής ενός άλλου σινεμά. Αν και τιμήθηκε μόλις μ' ένα Όσκαρ για την ταινία «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος» - μία από τις καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών - στην κατηγορία των ειδικών εφέ, η επιρροή του στις μελλοντικές γενιές τόσο των θεατών όσο και συναδέλφων του, υπήρξε καταλυτική.

Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ δεν κέρδισε ποτέ Χρυσή Σφαίρα και μόλις μία φορά απέσπασε ένα Βραβείο Bafta ως καλύτερος σκηνοθέτης, το 1976 για το «Barry Lyndon». Δυστυχώς η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αναγνώρισε την αξία και το έργο του Κιούμπρικ μετά θάνατον και μόλις το 2000 τον τίμησε μ' ένα Όσκαρ για την συνολική του προσφορά στον χώρο της 7ης Τέχνης.

Όπως ο έτερος σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Όρσον Γουέλς, έτσι και ο Κιούμπρικ είχαν τη μοναδική ικανότητα να μεταφέρουν ένα βιβλίο στην μεγάλη οθόνη κάνοντας το όμως απόλυτα δικό τους και συχνά πυκνά αλλάζοντας την πορεία και την εξέλιξη της ιστορίας. Το αποτέλεσμα ήταν αισθητικά μοναδικό χωρίς όμως να υπάρχει πάντα και η αντίστοιχη ικανοποίηση από τους συγγραφείς...

Γνωστός ως ο πλέον ολοκληρωμένος και καινοτόμος σκηνοθέτης, ο Κιούμπρικ δημιούργησε ταινίες εγκώμια, συχνά αμφιλεγόμενες, ωστόσο πάντα αντάξιες της τελειομανής φύσης του. Στις 7 Μαρτίου του 1999, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ πέθανε από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του και κηδεύτηκε, όπως και επιθυμούσε, στην Αγγλία όπου και διέμενε τα τελευταία σαράντα χρόνια της ζωής του. Ταινίες όπως το «Κουρδιστό Πορτοκάλι», «Η Λάμψη» και πολλές ακόμα δημιουργίες του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, έμειναν χαραγμένες στη μνήμη των θεατών, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον Κινηματογράφο.

To 1997, τρεις από τις ταινίες του Κιούμπρικ επιλέχθηκαν από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στον κατάλογο των 100 καλύτερων ταινιών στην Αμερική. Πρόκειται για τα φιλμ: "2001: A Space Odyssey" (στο νούμερο 22), "Dr Strangelove" (στο νούμερο 26) και "A Clockwork Orange" (στο νούμερο 46).

