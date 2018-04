Μετά το ενδιαφέρον πολιτικό θρίλερ «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» - Υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας - o Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει με μία εντυπωσιακή περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Ο βραβευμένος Αμερικανός σκηνοθέτης, μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη το bestseller βιβλίο του Έρνεστ Κλάιν: «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter». Πρόκειται για έναν υπέροχο φόρο τιμής στα '80ς αλλά και μία κριτική ματιά στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και της εικονικής πραγματικότητας.

«Είναι μια μεγάλη περιπέτεια που διαδραματίζεται εναλλάξ σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Ο Έρνεστ Κλάιν είναι ένας οραματιστής που έγραψε για ένα μέλλον που δεν είναι και τόσο μακριά από εκεί που κατευθυνόμαστε με την εξέλιξη της εικονικής πραγματικότητας.» - Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ready Player One

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Σενάριο: Ζακ Πεν, Έρνεστ Κλάιν

Πρωταγωνιστούν: Τάι Σέρινταν, Ολίβια Κουκ, Μπεν Μέντελσον, Τ. Τζ. Μίλερ, Σάιμον Πεγκ, Μάρκ Ράιλανς, Λένα Γουάιτ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάνους Καμίνσκι

Κοστούμια: Κάσια Γουαλίκα-Μέιμον

Μοντάζ: Μάικλ Καν, Σάρα Μπρόσαρ

Μουσική: Άλαν Σιλβέστρι

Έτος Παραγωγής: 2018

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Διάρκεια: 140 λεπτά

Η ταινία διαδραματίζεται το 2045, με τον κόσμο στα όρια του χάους και της κατάρρευσης. Η ανθρωπότητα έχει βρει σωτηρία στο OASIS, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και εκκεντρικό Τζέιμς Χάλιντεϊ (Μαρκ Ράιλανς). Όταν ο Χάλιντεϊ πεθαίνει, αφήνει την αμύθητη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα ψηφιακό Πασχαλινό αυγό, το οποίο έχει κρύψει κάπου στο OASIS, πυροδοτώντας έναν διαγωνισμό που καθηλώνει όλο τον κόσμο.

Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Ουέιντ Ουότς (Τάι Σέρινταν) αποφασίζει να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων.

«Δεν είναι εύκολο να περιγράψω πόσο βαθιά με επηρέασε το έργο του Στίβεν Σπίλμπεργκ στη ζωή και τα ενδιαφέροντα μου, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα έγραφα το «Ready Player One» - στα ελληνικά κυκλοφορεί με τον τίτλο «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter» - αν δεν είχα καταβροχθίσει τις ταινίες του. Όπως όλοι όσοι έχουν πάθος με τις ταινίες της δεκαετίας του ’70 και του ’80, έτσι κι εγώ έχω αφομοιώσει το έργο του στη ζωή μου. Μεγάλο μέρος κατέληξε να δίνει μορφή στην ιστορία και στον τρόπο που επέλεξα να γράψω το βιβλίο. Τρανή απόδειξη το ίδιο το μυθιστόρημα.» - Έρνεστ Κλάιν

Μετά το animation «The BFG» (2016) και το βραβευμένο με Όσκαρ πολεμικό θρίλερ «H Γέφυρα των Κατασκόπων» (Bridge of Spies - 2015), o Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει με μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Αμερικανός σκηνοθέτης, αποτίει έναν εντυπωσιακό φόρο τιμής στην κουλτούρα της δεκαετίας του '80 - μέσα από τα βιβλία, τη μουσική, τα βιντεοπαιχνίδια και φυσικά τις ταινίες της εποχής εκείνης (ειδικά αναφορά γίνεται στη θρυλική "Λάμψη" του Στάνλεϊ Κιούμπρικ) - αλλά παράλληλα το φιλμ ασκεί και μία κριτική ματιά στο σήμερα, στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και στο αβέβαιο μέλλον της εικονικής πραγματικότητας.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 2045 και την ίδια στιγμή αναφέρεται στην κουλτούρα της δεκαετίας του ’80 με δεκάδες ποπ αναφορές να ξεπετάγονται στις καταιγιστικές στιγμές δράσεις. Ο βετεράνος σκηνοθέτης επιστρατεύει την αστείρευτη φαντασία του και τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ χειρίζεται με μαεστρία τους δύο κόσμους του βιβλίου για να μας ταξιδεύει σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου ένα ανεξάντλητο σύμπαν εικονικής πραγματικότητας μοιάζει να είναι η μοναδική σωτηρία των ανθρώπων.

Στη θεαματική, συναρπαστική και παράλληλα διασκεδαστική ταινία, πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Τάι Σέρινταν («X-Men: Apocalypse», «Mud»), Ολίβια Κουκ («Me and Earl and the Dying Girl», «Bates Motel»), Μπεν Μέντελσον («Rogue One – A Star Wars Story», «Bloodline») και Τ. Τζ. Μίλερ («Deadpool», «Silicon Valley»). Μαζί τους, οι Σάιμον Πεγκ (ταινίες «Star Trek», ταινίες «Mission: Impossible») και ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μαρκ Ράιλανς («Bridge of Spies», «Dunkirk»).

Η Λένα Γουάιτ, που υποδύεται την κολλητή του Γουέιντ Γουάτς, αναφέρει: «Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κυριολεκτικά έχει καθορίσει το σινεμά για τη γενιά μου και έχει αλλάξει την κουλτούρα μας. Νομίζω ότι αν κάποιος βάλει όλες τις ταινίες του σε μία χρονοκάψουλα, όλες μαζί δίνουν μια αίσθηση του πώς εξελίσσεται ο κόσμος μας. Οπότε το να είμαι μέρος αυτής της κληρονομιάς έχει τεράστια σημασία για μένα και για όλους μας.»

Το απαιτητικό σενάριο υπογράφουν ο Ζακ Πεν και ο συγγραφέας του βιβλίου, Έρνεστ Κλάιν - το βιβλίο «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter», κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις Εκδόσεις Πατάκη. Ενδεικτικά για το όραμα της ταινίας, ο κορυφαίος δημιουργός λέει: «Ήθελα να κάνω μια ταινία με τόση ταχύτητα που να σου παίρνει το μυαλό και σε στέλνει σε μία ιλιγγιώδη κούρσα προς το μέλλον».

Προκειμένου να μεταφερθεί ο θεατής σε έναν φανταστικό κόσμο, τον κόσμο του OASIS, η παραγωγή εμπιστεύτηκε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο Σπίλμπεργκ άλλωστε για να τονίσει την έντονη αντίθεση ανάμεσα στους δύο κόσμους, γύρισε σκηνές σε φιλμ αλλά και σε ψηφιακό φορμάτ: «Όλα αυτά τα επίπεδα που έπρεπε να βάλουμε στο OASIS, έκανε τη δουλειά φοβερά περίπλοκη. Είχαμε κανονικό γύρισμα, motion capture, computer animation... Ήταν σαν να κάνουμε τέσσερις ταινίες μαζί».

Στίβεν Σπίλμπεργκ / Steven Spielberg

Ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ καταφέρνει να κερδίζει τις εντυπώσεις μέσα από διαφορετικά, αλλά εξίσου προσεγμένα φιλμ.

Έχοντας στο βιογραφικό του εισπρακτικές επιτυχίες όπως τα «E.T. Ο Εξωγήινος», «Ιντιάνα Τζόουνς» και «Τζουράσικ Πάρκ», ο βραβευμένος Αμερικανός σκηνοθέτης έχει αποσπάσει κάποια από τα σημαντικότερα τιμητικά κινηματογραφικά βραβεία διεθνώς, όπως το διπλό Όσκαρ, Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας, για την ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», η οποία συνολικά απέσπασε επτά Όσκαρ, επτά BAFTA και τρεις χρυσές σφαίρες αλλά και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν», ανάμεσα σε πέντε, συνολικά, Όσκαρ και δύο χρυσές σφαίρες.

Στην τεράστια κινηματογραφική του καριέρα απαριθμεί εκατοντάδες τιμητικά κινηματογραφικά βραβεία και διακρίσεις όλων των ειδών από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους και κριτικούς τις έβδομης τέχνης. Η καριέρα του όμως δεν περιορίζεται εκεί καθώς έχει συνεισφέρει - μέσα από διαφορετικά πόστα - και σε κάποια από τα πιο σημαντικά τηλεοπτικά πονήματα, όπως οι σειρές: «Στην Εντατική», «Band of Brothers», «Falling Skies», «Smash», «Taken» κ.α.

Το «Ready Player One» διαδραματίζεται το 2045, όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα ψηφιακό σύμπαν που ονομάζεται OASIS, όπου πας όπου θες, κάνεις ό,τι θες, είσαι όποιος θες και επιλέξεις να είσαι. Με τον πληθυσμό να ζει εξαθλιωμένος εξαιτίας της ανεργίας, της φτώχιας, του συνωστισμού και της απόγνωσης, είναι μια καλή στιγμή να αποδράσεις στον ψηφιακό κόσμο όπου μπορείς να ζήσεις μια εκπληκτική ζωή μέσα από το avatar σου. «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η φαντασία, γιατί σε πάει μακριά στο OASIS. Αλλά όταν αποδράσεις από την πραγματικότητα, αποχωρίζεσαι την πραγματική ανθρώπινη επαφή. Οπότε, η ιστορία είναι διασκεδαστική, αλλά διαθέτει και κοινωνικό σχόλιο», λέει χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.

Η ταινία «Ready Player One» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, την Πέμπτη 29 Μαρτίου, σε διανομή της εταιρείας Tanweer.