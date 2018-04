Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor), γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του 1971, στη Σκωτία. Στην πλούσια φιλμογραφία του, έχει πρωταγωνιστήσει από ανεξάρτητες παραγωγές, μέχρι εντυπωσιακά μπλοκμπάστερ. Ενσάρκωσε τον Μαρκ Ρέντον στο «Trainspotting», αλλά και τον Τζεντάι Όμπι-Ουάν Κενόμπι στον «Πόλεμο των Άστρων». Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας, από τον Ρομάν Πολάνσκι και τον Γούντι Άλλεν, μέχρι τον Ντάνι Μπόιλ και τον Τιμ Μπάρτον. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, θυμόμαστε δέκα χαρακτηριστικές ερμηνείες του.

«Trainspotting» (1996) και «T2 Trainspotting» (2017) του Ντάνι Μπόιλ

Το «Trainspotting» του 1996, ήταν σαν μια ένεση αδρεναλίνης στη βρετανική, αλλά και την παγκόσμια, κινηματογραφική σκηνή. Τα εντυπωσιακά εικαστικά, το ξεσηκωτικό, θρυλικό πλέον, μουσικό σκορ και οι αξέχαστοι αντιήρωες σε συνδυασμό με μια πρωτοποριακή, άμεση επικοινωνία, οδήγησαν το φιλμ ώστε να πιάσει απόλυτα τον παλμό της εποχής του.

«Πήγα σε μια μικρή αίθουσα στο Soho με τη γυναίκα μου και τον θείο μου. Θυμάμαι να βγαίνω και να είμαι καθηλωμένος. Κοιταζόμασταν, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό που είδαμε. Η διεύθυνση φωτογραφίας του Brian Tufano, οι ερμηνείες, η σκηνοθεσία του Ντάνι, η μουσική... ήταν σαν όλα τα στοιχεία να ήταν όσο καλά θα μπορούσαν να είναι. Και το πιο πιθανό ήταν να μην είναι χάλια. Και δεν ήταν.» - ο Γιούαν Μακγκρέγκορ για το «Trainspotting» του 1996

Το «T2 Trainspotting» τοποθετείται 20 χρόνια μετά την ταινία του 1996 όταν οι δρόμοι των πρωταγωνιστών ξανασυναντιούνται. Η νέα ταινία βασίζεται σε άλλο βιβλίο του Irvine Welsh με τίτλο "Porno". Ο Renton επιστρέφει στη Σκωτία μετά από χρόνια στο Άμστερνταμ όπου δούλευε ως μάνατζερ σε νυχτερινό κλαμπ και ζούσε με τα λεφτά που κέρδισε η συμμορία από τους εμπόρους ναρκωτικών στην πρώτη ταινία. Ενώ ο Renton προσπαθεί να μείνει μακριά από τα προβλήματα και τον Begbie, η παλιοπαρέα ενώνεται για μια δουλειά που αφορά τη βιομηχανία διασκέδασης ενηλίκων.

Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκεται και πάλι ο Ντάνι Μπόιλ, ενώ στο καστ επιστρέφει η ομάδα της πρώτης ταινίας, με πρωταγωνιστές τους: Γιούαν Μακγκρέγκορ ως Mark ‘Rent Boy’ Renton, Τζόνι Λι Μίλερ, ως Simon ‘Sick Boy’ Williamson, Ρόμπερτ Καρλάιλ ως Begbie και ο Γιούεν Μπρέμνερ. Η πιο τρελή παρέα του βρετανικού σινεμά επιστρέφει με κέφι και ενέργεια. Ξεπερνώντας τη σύγκριση με την πρώτη ταινία, πρόκειται για ένα φιλμ με χιούμορ, προκλητικό και εικαστικά τολμηρό.

«Moulin Rouge!» (2001) του Μπαζ Λούρμαν

Βρισκόμαστε το 1899 στο Παρίσι. Ο Κριστιάν (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ) ειναι ποιητής που πιστεύει στην ελευθερία, στην αλήθεια, στην ομορφιά και στον έρωτα. Γεγονός είναι όμως ότι δεν έχει γνωρίσει ως τώρα τον έρωτα. Τον γνωρίζει για πρώτη φορά στο πρόσωπο της Σατίν (Νικόλ Κίντμαν). Το Moulin Rouge ειναι από τα πιο φανταχτερά καμπαρέ και η Σατίν μια πανέμορφη χορεύτρια η οποία έχει σαγηνέψει και τον δούκα (Ρίτσαρντ Ροξμπούργκ). Όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός. Πρόκειται να γυρίσουν παράσταση στην οποία θα την γράψει ο Κριστιάν, θα παίξει η Σατίν και θα την χρηματοδοτήσει ο δούκας υπό έναν όρο! Η Σατίν θα είναι μόνο δικιά του και θα σκοτώσει τον Κριστιάν αν βρεθεί εμπόδιο στον δρόμο τους! Παράλληλα είναι άρρωστη. Η Σατίν για να προστατέψει τον αγαπημένο της τον διώχνει μακριά της.

Το αισθηματικό μιούζικαλ «Moulin Rouge!», αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού ποιητή, του Κρίστιαν (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ), ο οποίος ερωτεύεται μια σταρ του καμπαρέ Μουλέν Ρουζ, την Σατίν (Νικόλ Κίντμαν). Η εξέλιξη του σεναρίου είναι σχεδόν όμοια με αυτή της όπερας Λα Τραβιάτα. Το 2006, το Αμερικάνικο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο τοποθέτησε το φιλμ στην 25η θέση των καλύτερων μιούζικαλ όλων των εποχών. Βραβεύτηκε με Όσκαρ Σκηνικών και Όσκαρ Κουστουμιών.

«Απίθανες Ιστορίες» (Big Fish - 2003) του Τιμ Μπάρτον

Ο Εντ Μπλουμ είναι ένας αθεράπευτος παραμυθάς, πωλητής στο επάγγελμα. Η επιμονή του να λέει παράξενες ιστορίες για το παρελθόν του, εκνευρίζει τον ενήλικο πλέον γιο του, Γουίλ Μπλουμ, ο οποίος μετά τον γάμο του διακόπτει τις σχέσεις μαζί του για τρία χρόνια. Όταν όμως διαπιστώνεται ότι ο Εντ Μπλουμ έχει καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, η σύζυγός του Σάντρα Μπλουμ καλεί τον Γουίλ να επιστρέψει να δει τον πατέρα του. Έτσι ο Γουίλ κάνει μια προσπάθεια να ανασυνθέσει την πραγματική ιστορία του, μέσα από αυτό που εκείνος διηγείται.

Πρόκειται για μια μαγική αλληγορική περιπλάνηση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας που αναφέρεται στην ίδια τη ζωή και την ανάγκη της επιστροφής της φαντασίας και του μαγικού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον και βασισμένη στο μυθιστόρημα «Big Fish, A Story of Mythic Proportions» του Ντάνιελ Γουάλας, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζον Όγκουστ. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Άλμπερτ Φίνεϊ, Μπίλι Κράνταπ, Τζέσικα Λανγκ, Άλισον Λόχμαν, Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, Μαριόν Κοτιγιάρ. Προτάθηκε για το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής, την οποία υπογράφει ο Ντάνι Έλφμαν.

«Ο Νεαρός Αδάμ» (Young Adam - 2003) του Ντέιβιντ Μακένζι

Ο Τζο, αν και συγγραφέας, δουλεύει σ' ένα ποταμόπλοιο, έχοντας ταυτόχρονα παράνομη σχέση με τη σύζυγο του καπετάνιου. Η θάλασσα εκβράζει ένα γυμνό πτώμα και ένας άνδρας κατηγορείται για το φόνο της, κινδυνεύοντας να καταδικαστεί σε θάνατο. Ο Τζο φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα, αλλά αν μιλήσει στην αστυνομία, κινδυνεύει να βρεθεί ο ίδιος κατηγορούμενος. Ατμοσφαιρική διασκευή ενός βιβλίου του Αλεξάντερ Τρότσι, ενός υπαρξιστή Σκωτσέζου συγγραφέα, τον οποίο υποδύεται εδώ ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ σε μια ομολογουμένως εντυπωσιακή ερμηνεία, διπλά στην εξαιρετική Τίλντα Σουίντον.

«Το Όνειρο της Κασσάνδρας» (Cassandra's Dream - 2007) του Γούντι Άλλεν

Το «Όνειρο της Κασσάνδρας» είναι το ιστιοπλοϊκό που αγοράζουν τα αδέλφια Τέρι (Κόλιν Φάρελ) και Ίαν (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ) Μπλέιν. Ο Τέρι δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων ενώ ο Ίαν έχει την οικογενειακή επιχείρηση των γονιών τους. Κάποια μέρα, ο Τέρι θα χάσει πολλά χρήματα στα χαρτιά ενώ ο Ίαν θα ερωτευτεί παράφορα μια όμορφη ανερχόμενη ηθοποιό (Χάλι Άτγουελ). Τα αδέλφια θα βρεθούν σε αδιέξοδο οπότε θα αναγκαστούν να ζητήσουν χρηματική βοήθεια από τον θείο τους (Τομ Γουίλκινσον) ο οποίος θα τους ζητήσει με τη σειρά του μια χάρη.

Ο Γούντι Άλεν, με τη βοήθεια του Βίλγκος Ζίγκμοντ στη φωτογραφία και του Φίλιπ Γκλας στη μουσική, παραδίδει μία μεστή και ώριμη ταινία. Η ταινία κινείται από μια οπτική στην κοινωνική διαστρωμάτωση του πλαισίου των ηρώων, όπως έκανε και στην προηγούμενη ταινία του, «Match Point», δίνοντας ταυτόχρονα θριλερικές διαστάσεις στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ο Άλεν καταγράφει με οξυδέρκεια και λεπτότητα τις διάφορες καταστάσεις, τοποθετώντας τα πρόσωπά του σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, σχολιάζοντας έμμεσα τον τρόπο λειτουργίας ενός κοινωνικού συστήματος, όπου το άτομο δεν είναι παρά θύμα. Οι ερμηνείες των ηθοποιών χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικές.

«Αόρατος Συγγραφέας» (The Ghost Writer - 2010) του Ρομάν Πολάνσκι

Ο Άνταμ Λανγκ (Πιρς Μπρόσναν) είναι ένας πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκει καταφύγιο σε ένα νησί στα ανατολικά παράλια των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου και γράφει την αυτοβιογραφία του. Όταν ο σύμβουλός του πεθαίνει, ένας συγγραφέας (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ) αποστέλλεται στο νησί για να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει το βιβλίο του. Ο "ανώνυμος" συγγραφέας εισέρχεται σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και παρασύρεται στη δίνη μιας σεξουαλικής, πολιτικής και λογοτεχνικής ίντριγκας.

Έχοντας αρκετά κοινά σημεία με την πραγματικότητα και με τον Πιρς Μπρόσναν να θυμίζει έντονα τον πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Πολάνσκι στο αγαπημένο του είδους, αυτό του ψυχολογικού θρίλερ. Η ταινία είναι βασισμένη στο best seller μυθιστόρημα "The Ghost" του συγγραφέα Ρόμπερτ Χάρις και στο καστ συναντάμε τους: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ ("Angels & Demons"), Πιρς Μπρόσναν ("Die Another Day") και Κιμ Κατράλ ("Sex and the City"). Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο "Αόρατος Συγγραφέας", τιμήθηκε με την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, στο επετειακό 60ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου, που είχε εκείνη την χρονιά ως πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον σπουδαίο Γερμανό σκηνοθέτη, Werner Herzog.

«Οι Πρωτάρηδες» (Beginners - 2010) του Μάικ Μιλς

Ένας νεαρός άνδρας, ο Όλιβερ (Γιούαν Μακγκρέγκορ), γνωρίζει την απρόβλεπτη Άννα (Μέλανι Λοράν), λίγους μήνες μετά το θάνατο του πατέρα του (Κρίστοφερ Πλάμερ). Ο έρωτας που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους θα γεμίσει τον Όλιβερ με αναμνήσεις του πατέρα του Χαλ, ο οποίος - μετά τον θάνατο της συζύγου του και σε ηλικία 75 ετών - αποκάλυψε στον γιο του τις ομοφυλοφιλικές του τάσεις, συνάπτοντας μάλιστα σχέση μ' έναν νεότερό του άνδρα. Αυτή η ειλικρίνεια έφερε κοντά πατέρα και γιο, έστω κι αν ήταν πλέον αργά...

Η βασική πλοκή της ταινίας, μοιάζει σαν δρόμος δύο κατευθύνσεων. Από τη μία, ο Χαλ διδάσκει τον Όλιβερ πώς να αγαπήσει την Άννα και από την άλλη, ο έρωτας του Όλιβερ για την Άννα του δείχνει πράγματα που ποτέ δεν είχε καταλάβει για τον Χαλ. Παράλληλα, θίγονται θέματα, όπως ο συντηρητισμός της δεκαετίας του '50, η ομοφοβία, αλλά και ο καρκίνος.

«Η ταινία αυτή "ξεκίνησε" όταν ο δικός μου πατέρας "βγήκε από τη ντουλάπα". Ήταν 75 χρονών και παντρεμένος 45 χρόνια με τη μητέρα μου. Η ανάγκη του να αλλάξει εντελώς τη ζωή του ήταν επώδυνη, πολύ αστεία, αλλά και αρκετά ενθουσιώδης. Η αλλαγή και η ειλικρίνεια μπορούν να συμβούν, όταν δεν το περιμένεις. Ακόμη κι όταν υπέφερε από καρκίνο 5 χρόνια αργότερα, ήταν μες την ενέργεια, δεν ήταν "τελειωμένος" με κανέναν τρόπο. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες της ζωής του πατέρα μου, οι πραγματικοί αγώνες του και όλο το χιούμορ έδωσαν στην ταινία μια αυθεντικότητα, που ελπίζω ότι θα την κάνει πιο ισχυρή και πιο συναισθηματική για όλο τον κόσμο.» - Μάικ Μιλς

«Η Αίσθηση του Ερωτα» (Perfect Sense - 2011) του Ντέιβιντ Μακένζι

Η Σούζαν είναι μία επιστήμονας, που αναζητά απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις. Τόσο σημαντικές, που έχει εγκαταλείψει άλλα εξίσου σημαντικά πράγματα, όπως η αγάπη, έως ότου γνωρίσει τον Μάικλ, έναν ταλαντούχο σεφ. Όλα αλλάζουν ξαφνικά. Ενώ η Σούζαν και ο Μάικλ αρχίζουν να βιώνουν πρωτόγνωρα συναισθήματα, σε ολόκληρο τον πλανήτη ο κόσμος αισθάνεται επίσης περίεργα, κάτι επηρεάζει τις αισθήσεις. Η Σούζαν και ο Μάιλ επιβιβάζονται σε μια συναισθηματική περιπέτεια, βιώνοντας στιγμές αγνής σύνδεσης. Είναι επειδή ερωτεύονται ή επειδή καταρρέει ο κόσμος γύρω τους; Μια ματιά στο τι σημαίνει να αγαπάς και να αγαπιέσαι σ’ αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς.

Πρωταγωνιστούν: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Έβα Γκριν, Γιούεν Μπρέμνερ, Στίβεν Ντιλέιν, Ντένις Λώσον, Κόννι Νίλσεν. Ο σκηνοθέτης των «Young Adam / Ο Νεαρός Αδάμ», «Hallam Foe / Ημερολόγιο ενός Ρομαντικού Ηδονοβλεψία» και «Ζιγκολό / Spread», επιχειρεί ένα νέο είδος κινηματογράφου για εκείνον, έχοντας στο πλευρό του ένα πολύ δυνατό καστ ηθοποιών:

«Η ταινία αφορά την καθημερινότητα. Μιλά για το πως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις τρομερές αλλαγές στη ζωή τους, παρά την ίδια την καταστροφή. Αυτό το στοιχείο είναι που βρήκα εξαιρετικά προκλητικό με αυτή την ιστορία. Συμφωνήσαμε ότι θέλαμε μια ποιητική εκδοχή της ιστορίας, παρά μία κατακλυσμένη με ειδικά εφέ. Θα μπορούσε να ανασχεδιαστεί ως μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή αν θα θέλαμε. Προτιμήσαμε να την κρατήσουμε μινιμαλιστική, να αποφύγουμε τις ανατροπές και τα κόλπα. Να προωθήσουμε το ρομαντισμό. Το ένστικτο μου, μου έλεγε να μην το μεγιστοποιήσουμε, γιατί η ιστορία είναι μεγαλειώδης από μόνη της.»

«Οι Τελευταίες Ημέρες στην Έρημο» (Last Days in the Desert - 2015) του Ροντρίγκο Γκαρσία

Ένα φανταστικό κεφάλαιο των τελευταίων σαράντα ημερών νηστείας και προσευχής του Ιησού στην έρημο. Στο δρόμο για την έρημο, ο Ιησούς παλεύει με το διάβολο για την τύχη μιας οικογένειας σε κρίση. Ο Γιούαν Μακγκρέγκορ στον ρόλο του Χριστού και μαζί του πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Σάιαραν Χιντς, Αγιελέτ Ζιρέρ, Τάι Σέρινταν, Σούζαν Γκρέι.

Πίσω από τις κάμερες συναντάμε τον ταλαντούχο τηλεοπτικό και θεατρικό σκηνοθέτη, Ροντρίγκο Γκαρσία, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, ενώ για την υπέροχη φωτογραφία της ταινίας υπεύθυνος είναι ο κορυφαίος και πολυβραβευμένος, Εμανουέλ Λουμπέζκι («Gravity», «Birdman»).

«Αμερικάνικο Ειδύλλιο« (American Pastoral - 2016) του Γιούαν Μακ Γκρέγκορ

Ο Γιούαν Μακ Γκρέγκορ («August: Osage County», «Salmon Fishing in the Yemen») πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και πρωταγωνιστεί ως ο Σίμουρ «Σουηδός» Λιβόβ, ένας κάποτε θρυλικός αθλητής του Λυκείου που είναι σήμερα επιτυχημένος επιχειρηματίας, παντρεμένος με την Ντόουν (Τζένιφερ Κόνελι), μια πρώην βασίλισσα ομορφιάς.

Αλλά το χάος σιγοβράζει κάτω από το αψεγάδιαστο προσωπείο της ζωής των Λιβόβ. Όταν η αγαπημένη του έφηβη κόρη, η Μέρι (Ντακότα Φάνινγκ), εξαφανίζεται, αφότου κατηγορηθεί για την διάπραξη μιας βίαιης πράξης, ο Σουηδός αφιερώνει τη ζωή του στο να την βρει και να επανενώσει ξανά την οικογένεια του. Αυτό που θα ανακαλύψει θα τον ταρακουνήσει συθέμελα, εξαναγκάζοντας τον να δει κάτω από την επιφάνεια και να αντιμετωπίσει το χάος που δίνει σχήμα στον κόσμο γύρω του.

Βασισμένο στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο του Φίλιπ Ροθ - το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πόλις - το «Αμερικάνικο Ειδύλλιο» παρακολουθεί μια οικογένεια που η φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή της γκρεμίζεται από την κοινωνική και πολιτική αναταραχή της δεκαετίας του ’60.