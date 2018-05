Σε μια συναρπαστική γιορτή της νεότητας όπως αυτή αποτυπώνεται σε αγαπημένες κινηματογραφικές εικόνες, μας προσκαλεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετέχει στο #SKG Bridges Uprising Arts & Culture Festival, που πραγματοποιείται από την Τετάρτη 9 Μαΐου έως και την Κυριακή 13 Μαΐου. Στο πλαίσιο της δράσης, το Φεστιβάλ προτείνει το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Ατίθασες καρδιές» το οποίο θα φιλοξενηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του #SKG Bridges Festival στις αίθουσες της Αποθήκης 1 (Λιμάνι Θεσσαλονίκης), προβάλλοντας οκτώ ταινίες που καθόρισαν τη σχέση του σινεμά με τη νεότητα και ανατέμνουν αυτή τη δυναμική περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη για το κοινό.

Από το Βραβευμένο με Όσκαρ «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς, στο «Chevalier» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη και τον τρυφερό «Εγωιστή Γίγαντα» της Κλίο Μπάρναρν, μέχρι την «Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη, οι ταινίες του αφιερώματος διερευνούν τις γοητευτικές αντινομίες του νεανικού βλέμματος: Από την εορταστική αποδοχή των προκλήσεων και την ασίγαστη δημιουργική ορμή, στην εσωτερική αναζήτηση και τη σύγκρουση με ό,τι κατεστημένο, ψηλαφώντας τις συνεχείς μεταμορφώσεις της νεανικής σελήνης. Έτσι, με αφετηρία τον τρυφερό «Εγωιστή Γίγαντα» της Κλίο Μπάρναρντ, το νήμα ξετυλίγεται για να συναντήσει τα ανταγωνιστικά αρσενικά του «Chevalier» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, τη μικρή «νεράιδα» των «Μυθικών Πλασμάτων του Νότου» του Μπεν Ζάιτλιν, τους εθισμένους στα πάρτι πρωτοετείς του «Όλοι Θέλουν από Λίγο!!» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, τον υπαρξιακά «τρισυπόστατο» Chiron στο οσκαρικό «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς, και περνώντας απ’ την «Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη στο ψαροχώρι της Ισλανδίας όπου ο Γκούδμουντουρ Άρναρ Γκούδμουντσον στήνει την «Πέτρα της Καρδιάς», καταλήγει, μετά από περιήγηση στα τέσσερα σημεία του κινηματογραφικού ορίζοντα, στα ανεξάρτητα, παθιασμένα «Κορίτσια» της Σελίν Σιαμά.

Στόχος του #SKG Bridges Festival είναι η σύμπραξη φορέων, δημιουργικών ομάδων και πρωτοβουλιών της Θεσσαλονίκης και η συμμετοχή καλλιτεχνών από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Όλες οι δράσεις του είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

Τετάρτη 9 Μαΐου

19:00 «Ο Εγωιστής Γίγαντας»

21:30 «Όλοι Θέλουν από Λίγο!!»

Πέμπτη 10 Μαΐου

19:00 «Τα Κορίτσια»

21:30 «Πλατεία Αμερικής»

Την ταινία θα προλογίσει ο πρωταγωνιστής, ηθοποιός Βασίλης Κουκαλάνι

Παρασκευή 11 Μαΐου

19:00 «Η Πέτρα της Καρδιάς»

22:00 «Chevalier»

Την ταινία θα προλογίσει ο πρωταγωνιστής, ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος

Κυριακή 13 Μαΐου

19:00 «Τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου»

21:30 «Moonlight»

Τις υπόλοιπες ταινίες του αφιερώματος θα προλογίσουν ομάδες φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λίγα λόγια για τις ταινίες του Αφιερώματος:

Ο Εγωιστής Γίγαντας / The Selfish Giant

(Μεγάλη Βρετανία, 2013)

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Κλίο Μπάρναρντ / Clio Barnard

Με τους: Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder

Έγχρωμη, 93΄

Γλώσσα: Αγγλικά

«Ο Εγωιστής Γίγαντας» είναι μια σύγχρονη ιστορία με ήρωες τον 13χρονο Άρμπορ και τον καλύτερο του φίλο Σουίφτι. Όταν τους αποβάλλουν από το σχολείο και ζώντας σαν ξένοι στην ίδια τους την γειτονιά, τα δύο αγόρια γνωρίζουν τον Κίτεν, έναν ρακοσυλλέκτη της περιοχής. Στην προσπάθεια τους να βγάλουν κάποια χρήματα, αλλά και να βρουν έναν σκοπό στη ζωή τους, ξεκινούν να δουλεύουν για εκείνον συλλέγοντας μεταλλικά απορρίμματα και καλώδια, χρησιμοποιώντας ένα άλογο και ένα κάρο. Ο Σουίφτι έχει φυσικό ταλέντο με τα άλογα, ενώ ο Άρμπορ προσπαθεί να μιμηθεί τον Κίτεν, με σκοπό να τον εντυπωσιάσει και να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, o Κίτεν φαίνεται να δείχνει μεγαλύτερη αδυναμία στον Σουίφτι, αφήνοντας τον Άρμπορ στο περιθώριο. Η φιλία των δύο αγοριών δοκιμάζεται, καθώς ο Άρμπορ γίνεται ολοένα και πιο άπληστος. Η ένταση κορυφώνεται οδηγώντας σε ένα τραγικό γεγονός, το οποίο θα τους μεταμορφώσει.

Όλοι Θέλουν Από Λίγο!! / Everybody Wants Some!!

(ΗΠΑ, 2016)

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ / Richard Linklater

Με τους: Will Brittain, Zoey Deutch, Ryan Guzman, Tyler Hoechlin, Blake Jenner, J. Quinton Johnson, Glen Powell, Wyatt Russell

Έγχρωμη, 117΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Τέξας, δεκαετία του ’80. Εν μέσω παγκόσμιων αλλαγών, μια παρέα πρωτοετών κολεγιόπαιδων που παίζει μπέιζμπολ έρχεται σε επαφή με τις γνωστές κλίκες του αμερικάνικου πανεπιστημίου, τα ατελείωτα πάρτι και το ίδιο το αμερικάνικο όνειρο.

Τα Κορίτσια / Girlhood / Bande de Filles

(Γαλλία, 2014)

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Σελίν Σιαμά / Celine Sciamma

Με τους: Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh

Έγχρωμη, 113΄

Γλώσσα: Γαλλικά

Καταπιεσμένη από το οικογενειακό της περιβάλλον, τις αδιέξοδες προοπτικές του σχολείου και το «νόμο» που έχουν επιβάλει τα αγόρια στη γειτονιά, η Μαριέμ ξεκινά μια νέα ζωή μετά τη συνάντηση της με μια ομάδα τριών κοριτσιών με ελεύθερο πνεύμα. Αλλάζει το όνομά της, το στυλ της και παρατά το σχολείο για να γίνει αποδεκτή στη συμμορία, ελπίζοντας ότι αυτό θα είναι ένας δρόμος για την ελευθερία, ένας τρόπος που θα την οδηγήσει έξω από το γκέτο.

Moonlight

(ΗΠΑ, 2016)

Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς / Barry Jenkins

Σενάριο: Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney

Με τους: Mahershala Ali, Sheriff Earp, Janelle Monae, Naomie Harris

Έγχρωμη, 111΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Το Moonlight εξιστορεί τη ζωή ενός νεαρού αφροαμερικανού από την παιδική του ηλικία έως και την ενηλικίωση, καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο της ζωής αυτού του ανθρώπου κι ένας ποιητικός φόρος τιμής στην ταυτότητα, την οικογένεια, τη φιλία και την αγάπη. Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Β΄ Ανδρικού Ρόλου και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Τα Μυθικά Πλάσματα Του Νότου / Beasts of the Southern Wild

(ΗΠΑ, 2012)

Σκηνοθεσία: Μπεν Ζάιτλιν / Benh Zeitlin

Σενάριο: Lucy Alibar, Benh Zeitlin

Με τους: Quvenzhane Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly

Έγχρωμη, 93΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Σε μία ξεχασμένη αλλά δυναμική κοινότητα, αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, ζει η εξάχρονη Χάσπαπι στο όριο της ορφάνιας. Η μητέρα της έχει φύγει από καιρό, ο πατέρας της είναι ένας απρόβλεπτος άντρας που διαρκώς ξεφαντώνει, κι εκείνη έχει αφεθεί στην τύχη της σε ένα απομονωμένο περιβάλλον γεμάτο ημιάγρια ζώα. Η μικρή αντιλαμβάνεται το φυσικό κόσμο σαν ένα εύθραυστο ιστό πραγμάτων και το σύμπαν ολόκληρο εξαρτάται από το εάν αυτά δένουν αρμονικά και σωστά μαζί. Όταν μια καταιγίδα σηκώνει τα νερά, ο μπαμπάς της αρρωσταίνει, και άγρια ζώα ξυπνούν από τους παγωμένους τάφους τους, η Χάσπαπι βλέπει τη φυσική τάξη όλων των αγαπημένων πραγμάτων γύρω της να καταρρέει. Απεγνωσμένη να αποκαταστήσει τη δομή του κόσμου της, για να σώσει το σπίτι της και τον πατέρα της, πρέπει να μάθει πώς να επιβιώσει από μια καταστροφή επικών διαστάσεων.

Η Πέτρα της Καρδιάς / Heartstone / Hjartasteinn

(Ισλανδία - Δανία, 2016)

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γκούδμουντουρ Άρναρ Γκούδμουντσον / Guðmundur Arnar Guðmundsson

Με τους: Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir

Έγχρωμη, 129΄

Γλώσσα: Ισλανδικά

Σ’ ένα απομακρυσμένο ψαροχώρι της Ισλανδίας, δύο έφηβοι περνούν ένα ανήσυχο καλοκαίρι, καθώς ο ένας προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά ενός κοριτσιού, ενώ ο άλλος ανακαλύπτει πως τρέφει άλλου είδους αισθήματα για τον κολλητό του. Όταν το καλοκαίρι τελειώνει και τα καιρικά φαινόμενα της Ισλανδίας επιστρέφουν δριμύτερα, τα δυο αγόρια θα αντιμετωπίσουν τις πιέσεις από το περιβάλλον τους και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις, που είναι ικανές να τους χωρίσουν. Μια ιστορία ενηλικίωσης για την αδελφική φιλία, την αποδοχή του εαυτού μας, τα χειραφετημένα κορίτσια και τη σημασία της οικογένειας, που αντλεί έμπνευση από τη φύση, αλλά και από τα έντονα συναισθήματα που ξυπνούν καθώς βαδίζεις σε απάτητο έδαφος.

Chevalier

(Ελλάδα, 2015)

Σκηνοθεσία: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Σενάριο: Ευθύμης Φιλίππου, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Με τους: Γιώργο Κέντρο, Πάνο Κορώνη, Βαγγέλη Μουρίκη, Μάκη Παπαδημητρίου, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Σάκη Ρουβά, Γιάννη Δρακόπουλο, κ.ά.

Έγχρωμη, 99΄

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Μια παρέα αντρών επιστρέφει από χειμερινή εκδρομή ψαρέματος σ’ ένα γιοτ. Όταν μια μηχανική βλάβη τους εγκλωβίζει στο σκάφος, κάπου στον Σαρωνικό, θα σκοτώσουν την ώρα τους μ’ ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι που ονομάζεται «Chevalier». To Chevalier είναι τόσο διασκεδαστικό, όσο και βαθιά ανταγωνιστικό. Κανείς δεν θα κατέβει από το σκάφος αν δεν ανακηρυχτεί ο νικητής. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο BFI London Film Festival 2015

Πλατεία Αμερικής / Amerika Square

(Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία - Γερμανία, 2016)

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σακαρίδης

Σενάριο: Γιάννης Σακαρίδης, Γιάννης Τσίρμπας, Βαγγέλης Μουρίκης

Με τους: Γ. Στάνκογλου, Μ. Πάπαδημητρίου, Β. Κουκαλάνη, Θ. Μπαζάκα, Ε. Λίτσης, Ξ. Ντάνια

Έγχρωμη, 86΄

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά

Στη μοντέρνα «Καζαμπλάνκα» των καιρών μας, Πλατεία Αμερικής, συναντιούνται ο Μπίλλη, ένας rock ’n’ roll σαραντάρης tattoo artist, ο Τάρεκ, πρόσφυγας από την Συρία με τη δεκάχρονη κόρη του, κι ένας ‘μπανάλ’ ρατσιστής, ο Νάκος. Το μοιραίο λάθος του Νάκου γίνεται η αφορμή ν’ ανατραπούν τα σχέδια του Τάρεκ, αλλά και η μοίρα του Μπίλλη.