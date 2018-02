Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ρουμάνας σκηνοθέτιδας Αντίνα Πιντίλιε, «Touch Me Not», μία ταινία για την οικειότητα, το σεξ και τη σύγχρονη μοναξιά κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο 68ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η ταινία που αφηγείται την ιστορία μίας γυναίκας που δεν αντέχει να την αγγίζουν επιλέχθηκε ανάμεσα στις 19 ταινίες που διαγωνίστηκαν για το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης από την εξαμελή διεθνή επιτροπή με επικεφαλής τον Γερμανό σκηνοθέτη Τομ Τίκβερ.

«Δεν το περιμέναμε καθόλου» δήλωσε η Πιντίλιε παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Θα θέλαμε ο διάλογος που ξεκινά η ταινία να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει όλους τους θεατές σε όλο τον κόσμο. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε. Το Touch Me Not ήταν για όλη την ομάδα μας ένα πρότζεκτ αρκετά τολμηρό, εμείς όμως το ονομάσαμε έργο αγάπης, γιατί νιώσαμε ότι είμαστε ένας στρατός αγάπης».

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γουές Άντερσον κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας για την δεύτερη stop motion ταινία του «Isle of Dogs». Τοποθετημένη σε μια δυστοπική Ιαπωνία του κοντινού μέλλοντος, η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ατάρι, ενός 12χρονου αγοριού, που ξεκινά μια περιπετειώδη αναζήτηση του αγαπημένου του σκύλου Σποτς, ο οποίος εξαιτίας μια επιδημίας που κάνει τα σκυλιά ιδιαίτερα επιθετικά έχει εξοριστεί από τις αρχές της πόλης σε ένα γειτονικό νησί - σκουπιδότοπο. Ένα all star καστ δίνει φωνή στους απίθανους χαρακτήρες της ταινίας, που περιλαμβάνει από τον Έντουαρντ Νόρτον , τον Μπράιαν Κράνστον και τον Μπιλ Μάρεϊ, μέχρι την Σκάρλετ Γιοχάνσον, τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ και την Γκρέτα Γκέργουικ.

Ο Άντερσον δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή και το βραβείο στη θέση του παρέλαβε ο Μπιλ Μάρεϊ. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα πήγαινα σε μια δουλειά ως σκύλος και θα επέστρεφα σπίτι με δώρο μια αρκούδα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρέθηκα ως εκπρόσωπος της ταινίας σε αυτή την αίθουσα απόψε. Είναι εξαιρετικό να είσαι ανάμεσα σε νέους κινηματογραφιστές και είναι σημαντικό για μένα γιατί αγαπώ το σινεμά» είπε ο Αμερικανός ηθοποιός.

Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού απονεμήθηκε στον 'Αντονι Μπαζόν για το ρόλο του στην ταινία «Προσευχή» του Γάλλου σκηνοθέτη Σεντρίκ Καν και το βραβείο καλύτερης ηθοποιού δόθηκε στην Ανα Μπρουν για τις «Κληρονόμους» του Μαρτσέλο Μαρτινέσι από την Παραγουάη.

Το Βραβείο Σεναρίου δόθηκε στους Μανουέλ Αλκάλα και Αλόνσο Ρουιζπαλάσιος για το «Museo», ενώ το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος στην Ελενα Οκοπνάγια για τα κοστούμια και τα σκηνικά στο «Dovlatov» του Αλεξέι Γκερμάν. Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, η Αργυρή Αρκτος, δόθηκε στην Πολωνή σκηνοθέτιδα Μαγκοζάτα Σιμόφσκα για την ταινία της «Μug».

Αναλυτικά τα βραβεία:

Χρυσή Άρκτος: Touch me Not της Αντίνα Πιντίλιε

Αργυρή Άρκτος - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Μug της Μαγκοζάτα Σιμόφσκα

Αργυρή Άρκτος Alfred Bauer Κινηματογραφικής Πρωτοπορίας: Οι «Κληρονόμοι» του Μαρτσέλο Μαρτινέσι

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Γουές Αντερσον για το «Isle of Dogs»

Καλύτερη Ηθοποιός: Ανα Μπρουν για τις «Κληρονόμους» του Μαρτσέλο Μαρτινέσι

Καλύτερος Ηθοποιός: Αντονι Μπαζόν για την «Προσευχή» του Σεντρίκ Καν

Βραβείο Σεναρίου: Μανουέλ Αλκάλα και Αλόνσο Ρουιζπαλάσιος για το «Museo»

Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος: Ελενα Οκοπνάγια για τα κοστούμια και τα σκηνικά στο «Dovlatov» του Αλεξέι Γκερμάν

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: Waldheims Walzer της Ρουθ Μπέκμαν (Αυστρία)

Ειδική Μνεία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: Ex Paje του Λουίζ Μπολονιέζι (Βραζιλία)

Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας: Touch me Not της Αντίνα Πιντίλιε

Ειδική Μνεία Καλύτερης Πρώτης Ταινίας: An Elephant Sitting Still του Χου Μπο

Χρυσή Άρκτος Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας: The Men Behind the Wall της Ινές Μολντάφσκι (Ισραήλ)

Αργυρή Αρκτος - Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Μικρού Μήκους Ταινίας: Imfura του Σαμουέλ Ισιμγουέ (Ελβετία, Ρουάντα)

Βραβείο Audi Μικρού Μήκους Ταινίας: Solar Walk της Ρέκα Μπούτσι (Δανία)

