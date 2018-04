O Αλμπέρ Ντιποντέλ, μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα του Πιέρ Λεμέτρ. Κρατώντας για τον εαυτό του, τον δεύτερο ρόλο, ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, χρίζει ως πρωταγωνιστή του, τον ανερχόμενο και ταλαντούχο Ναχουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ - που εντυπωσίασε στο έργο «120 Χτύποι το Λεπτό». Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει πλήρως, καθώς μας προσφέρει μία κινηματογραφική κραυγή κατά του πολέμου και της απληστίας, μέσα από ένα σουρεαλιστικό παραμύθι με στοιχεία μαύρης κωμωδίας.

Ραντεβού Εκεί Ψηλά / See You Up There / Au revoir là-haut

Σκηνοθεσία: Αλμπέρ Ντιποντέλ

Σενάριο: Αλμπέρ Ντιποντέλ

Ηθοποιοί: Nαουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Λορέν Λαφίτ, Νιλς Άρεστραπ, Μελανί Τιερί

Φωτογραφία: Βενσάν Ματιάς

Μοντάζ: Κριστόφ Πινέλ

Kαλλιτεχνική Διεύθυνση: Πιέρ Κεφελάν

Μουσική: Κριστόφ Ζουλιέν

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 115 λεπτά

Νοέμβριος 1918. Λίγες μέρες πριν από την Εκεχειρία, ο Εντουάρ Περικού σώζει τη ζωή του Αλμπέρ Μαγιάρ. Οι δύο άνδρες δεν έχουν τίποτα κοινό, εκτός από τον πόλεμο. Ο υπολοχαγός Πραντέλ, διατάζοντας μια άσκοπη επίθεση, καταστρέφει τις ζωές τους. Στα ερείπια του μακελειού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποφασισμένοι να ζήσουν, οι δυο τους προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορούν. Έτσι, και καθώς ο Πραντέλ σχεδιάζει να κάνει μια περιουσία πάνω στα πτώματα των θυμάτων του πολέμου, ο Αλμπέρ και ο Εντουάρ ετοιμάζουν μια μνημειώδη απάτη με τις οικογένειες των πενθούντων.

O χαρισματικός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλμπέρ Ντιποντέλ, παίρνει το βραβευμένο με Goncourt μυθιστόρημα του Πιέρ Λεμέτρ και φτιάχνει ένα εξαιρετικό κινηματογραφικό έργο που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς. Πρωταγωνιστούν: Ναχουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Λορέν Λαφίτ, Νιλς Άρεστραπ, Μέλανι Τιερί.

Το «Ραντεβού Εκεί Ψηλά» είναι μια συγκλονιστική ταινία για το τραύμα του πολέμου, για τον θάνατο, τη διαφθορά και τη χειραγώγηση. Η ταινία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, ενώ απέσπασε και πέντε (5) βραβεία César, στις Κατηγορίες: «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» για την εξαιρετική δουλειά του Αλμπέρ Ντιποντέλ, «Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου» (Αλμπέρ Ντιποντέλ, Πιερ Λεμέτρ), «Καλύτερης Φωτογραφίας» για την υπέροχη εικόνα του Βενσάν Ματιάς, «Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης» για τα σκηνικά δια χειρός Πιέρ Κεφελάν και «Καλύτερης Ενδυματολογίας» για τα εντυπωσιακά κοστούμια εποχής της Μιμί Λεμπικά.

Όλα ξεκινούν στο Μαρόκο τον Νοέμβριο του 1920, όταν ένας άνδρας ανακρίνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα. Είναι ο Αλμπέρ Μαγιάρ (τον υποδύεται ο σκηνοθέτης της ταινίας, Αλπέρ Ντιποντέλ), ένας βετεράνος που έχει να αφηγηθεί «μια μεγάλη και περίπλοκη ιστορία» που ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 1918 στα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Κανείς δεν ήθελε να πολεμήσει», καθώς «το να πεθαίνει κανείς τελευταίος, είναι ακόμα πιο ηλίθιο από το να πεθάνει πρώτος», αφηγείται ο Αλμπέρ. Κανείς εκτός από τον υπολοχαγό Πραντέλ (Λορέν Λαφίτ), έναν άνθρωπο φτιαγμένο για τον πόλεμο, έναν άνθρωπο που οι Γάλλοι στρατιώτες φοβόντουσαν πιο πολύ κι από τους Γερμανούς.

Ο υπολοχαγός Πραντέλ, αποφεύγοντας την επικείμενη ανακωχή και διατάζοντας μια άσκοπη επίθεση, καταστρέφει κυριολεκτικά τις ζωές τους καθώς καταφεύγει σε δολοφονικές αδικοπραξίες. Στα ερείπια του μακελειού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ είναι ήδη σχεδόν θαμμένος, ο Αλμπέρ θα σωθεί από τον σύντροφό του Εντουάρ (Nαουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ).

Ο τελευταίος όμως δεν θα σταθεί τόσο τυχερός, αφού ένα βλήμα που ανατινάζεται μπροστά του τον αφήνει με ένα τερατώδες και παραμορφωμένο πρόσωπο. Ο Αλμπέρ, για πάντα ευγνώμων, τον φροντίζει, παρέχοντάς του μορφίνη και μια ψεύτικη ταυτότητα, καθώς ο Εντουάρ, συντετριμμένος από το παρουσιαστικό του, προτιμά να θεωρείται νεκρός παρά ζωντανός από την πλούσια οικογένειά του και ειδικά από τον πατέρα του (Νιλς Άρεστραπ) που πάντα τον απέρριπτε για την καλλιτεχνική του φύση.

Οι ζωές των πρωταγωνιστών θα συγκλίνουν δραματικά σε ένα αποκαλυπτικό, δυναμικό και ταυτόχρονα, λυτρωτικό φινάλε. Η ταινία επιλέγει να απομακρυνθεί σταδιακά από τον ρεαλισμό για να εστιάσει στα συναισθήματα των πρωταγωνιστών της που χαρακτηρίζονται από έναν πόλεμο που συνεχίζεται μέσα τους ακόμα και μετά την επιστροφή στην καθημερινότητα. Βίαιες ζωές, κερδοσκόποι, συγκρούσεις και η φρενήρης αρχή της δεκαετίας του '20 σε ένα πλούσιο σε εικόνα, αλλά και σε λόγο, κινηματογραφικό έργο.

Η ταινία του Αλμπέρ Ντιποντέλ είναι βασισμένη μυθιστόρημα του Πέρ Λεμέτρ «Καλή Αντάμωση Εκεί Ψηλά» που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μίνωας. Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έγραψα ένα μυθιστόρημα όχι για τον πόλεμο, αλλά για το τέλος του πολέμου, που ήταν μια στιγμή διαφορετική και πολύ ιδιαίτερη στην Ιστορία. Αυτός ο πόλεμος δεν είχε προηγούμενο, ήταν μοναδικός. Στη μνήμη του ανθρώπου δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Είναι μέρος του πολιτισμού και της ιστορίας μας, όπως άλλωστε είναι μέρος και της κουλτούρας κάθε Γάλλου. Είναι μια ανεξάντλητη πηγή ιστοριών που ασκεί ιδιαίτερη έλξη στους μυθιστοριογράφους. Άλλωστε, από τότε διαμορφώθηκε και η Ευρώπη του σήμερα.»

Το δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο των Αλμπέρ Ντιποντέλ και Nαουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ πλαισιώνουν μερικοί ακόμα αξιόλογοι ηθοποιοί, όπως ο Λορέν Λαφίτ που απολαύσαμε στο «Εκείνη» του Πολ Βερχόφεν στο πλευρό της Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Νιλς Άρεστραπ και η Μελανί Τιερί.

Η ταινία «Ραντεβού Εκεί Ψηλά» (See You Up There / Au revoir là-haut - 2017) του Αλμπέρ Ντιποντέλ (Γαλλία), κυκλοφορεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 22 Μαρτίου, σε διανομή της εταιρείας Odeon.