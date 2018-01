Στην τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της, η Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, προσεγγίζει το θέμα της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανίδα σκηνοθέτης μας δείχνει πως ακόμα και οι δυσκολίες της διαφορετικής γλώσσας μπορούν να ξεπεραστούν μπροστά στα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης των λαών και στην αναζήτηση του ατόμου για ένα καλύτερο αύριο.

Γουέστερν / Western

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ / Valeska Grisebach

Πρωταγωνιστούν: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Frangova

Διεύθυνση φωτογραφίας: Bernhard Keller

Μοντάζ: Bettina Böhler

Ήχος: Fabian Schmidt

Χώρα: Γερμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο

Έτος: 2017

Φορμάτ: Έγχρωμο

Διάρκεια: 119 λεπτά

Μια σπουδαία Γερμανίδα σκηνοθέτιδα επιστρέφει μετά από δώδεκα χρόνια με ένα δικό της «Γουέστερν». Μέσα από τα μάτια ενός μοναχικού παρατηρητή που επιβλέπει ένα μεγάλο έργο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας σύγκρουσης πολιτισμών.

Στον δικό της ορισμό αυτού του ανδροκρατούμενου είδους, οι καουμπόηδες είναι οι Γερμανοί υπάλληλοι μιας κατασκευαστικής εταιρείας που αναλαμβάνει έργα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι Ινδιάνοι είναι οι Βούλγαροι γηγενείς που φαντάζουν εξωτικοί - άλλοτε διασκεδαστικοί κι άλλοτε επικίνδυνοι - στα μάτια των εισβολέων, αλλά η Δύση παραμένει άγρια και σταθερά προσανατολισμένη στην «ανάπτυξη».

Η Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ σπούδασε φιλοσοφία και γερμανικές σπουδές στο Βερολίνο, στο Μόναχο και στη ΒΙέννη. Το 1993 ξεκίνησε να σπουδάζει σκηνοθεσία στη Βιεννέζικη Ακαδημία Κιμηματογράφου με τους Πίτερ Πάτζακ, Βόλφγκανγκ Βολφ και Μίχαελ Χάνεκε. Η πρώτη της ταινία «Be My Star» (Mein Stern / Γίνε το Αστέρι μου) ολοκληρώθηκε το 2001.

Η δεύτερη ταινία της με τίτλο «Longing» (Sehnsucht / Πόθος) έκανε πρεμιέρα το 2006 στο Διαγωνιστικό της Μπερλινάλε. Η ταινία έλαβε πολλά βραβεία, μεταξύ άλλων και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Μπουένος Άιρες και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας.

Η ταινία «Γουέστερν» πραγματοποίησε την Παγκόσμια Πρεμιέρα της στο τμήμα Un Certain Regard του 7ού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών αποσπώντας θετικές κριτικές. Συνέχισε την φεστιβαλική πορεία της στα φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, του Μονάχου, του Τορόντο, της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Το Φεστιβάλ Βιέννης Viennale της έδωσε carte blanche για να επιλέξει ορισμένες αγαπημένες της ταινίες ενώ παρουσίασε και αφιέρωμα στο έργο της.

Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το φιλμ στο 58ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, παρουσία της σκηνοθέτιδας, καθώς το «Γουέστερν» ήταν μία από τις τρεις ταινίες - φιναλίστ, που διαγωνίστηκαν για το βραβείο LUX, το οποίο απονέμει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Με την τρίτη ταινία της η Γκρίζεμπαχ - με συμμετοχή στο σενάριο του Τόνι Έρντμαν της Μάρεν Άντε, η οποία εδώ εκτελεί χρέη παραγωγού - επιχειρεί ένα ευφυές ταξίδι στην καρδιά της σημερινής Ευρώπης και του κυρίαρχου ρόλου της Γερμανίας μέσα από την ιστορία μιας ομάδας Γερμανών εργατών που αναλαμβάνουν ένα έργο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και σύντομα βλέπουν την ένταση με τους ντόπιους να ανεβαίνει καθώς η Ιστορία και το παρελθόν ρίχνουν τη δική τους σκιά στο σήμερα.

Παίζοντας έξυπνα με τους κώδικες του αμερικανικού γουέστερν με τα Βαλκάνια να παίζουν τον ρόλο μιας νέας «Άγριας Ανατολής» και με όχημα το υπαρξιακό ταξίδι του κεντρικού μοναχικού ήρωά της Μάινχαρντ, η Γκρίζεμπαχ καταθέτει ένα σχόλιο για το αβέβαιο μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου που μοιάζει διαιρεμένη όσο ποτέ άλλοτε. Mια συγκινητική ιστορία για την ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε, ότι το έγκυρο βρετανικό περιοδικό κινηματογράφου, Sight & Sound, την έχει κατατάξει στην 5η θέση με τις καλύτερες ταινίες του 2017.

Η ταινία «Γουέστερν» (Western - 2017) της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, κυκλοφορεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, σε διανομή της εταιρείας One from the Heart.