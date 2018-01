Το 1996 οι αδερφοί Νταρντέν ολοκληρώνουν την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία τους: «Η Υπόσχεση» (La Promesse / La Promesse). Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ταινίες με θέμα τη μετανάστευση, η οποία προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, στο Αφιέρωμα «Μολυβένια Χρόνια - Εικόνες της Παιδικής Ηλικίας» - δίνοντας μας την ευκαιρία να την απολαύσουμε και πάλι στην μεγάλη οθόνη.

Η Υπόσχεση / La Promesse / La Promesse

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Νταρντέν και Λυκ Νταρντέν

Σενάριο: Jean-Pierre & Luc Dardenne, Leon Michaux, Alphonse Badolo, Christian Kmiotek

Πρωταγωνιστούν: Jeremie Renier (Igor), Olivier Gourmet (Roger), Sophie Leboutte (Maria), Rasmane Ouedraogo (Hamidou), Assita Ouedraogo (Assita), Frederic Bodson (το αφεντικό του συνεργείου)

Διεύθυνση φωτογραφίας: Alain Marcoen

Μοντάζ: Marie-Helene Dozo

Ήχος: Jean-Pierre Duret

Μουσική: Jean-Marie Billy, Denis M’Punga

Χώρα Παραγωγής: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Τυνησία

Έτος Παραγωγής: 1996

Φορμάτ: 35mm Έγχρωμο

Διάρκεια: 93 λεπτά

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 20:00, στον Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» (Ν. Ελβετίας 34 και Σεβαστείας)

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Ο Ροζέ είναι ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας που φέρνει μετανάστες στην Αμβέρσα και τους προστατεύει από τον νόμο με αντάλλαγμα την εργασία τους. Δεν σταματάει όμως εκεί καθώς ο Ροζέ δίνει στους μετανάστες μισθούς πείνας για εξουθενωτική δουλειά και τους χρεώνει εξωφρενικά ενοίκια για άθλια στέγαση.

Ο Ροζέ έχει ένα 15χρονο γιο, τον Ιγκόρ, ο οποίος έχει μάθει από τον πατέρα του να κλέβει και να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Ιγκόρ είναι πιστός στον Ροζέ, παρά τη συχνά βίαιη συμπεριφορά του πατέρα του απέναντί του.

Μια μέρα ο Αμιντού, ένας από τους παράνομους εργάτες του Ροζέ, παθαίνει ατύχημα σε μια οικοδομή. Καθώς πεθαίνει, ο Αμιντού παρακαλεί τον Ιγκόρ να προσέχει τη γυναίκα του Ασιτά και το παιδί τους.

Ενώ ο Ροζέ και οι συνεργάτες του προσπαθούν να αποκρύψουν το θάνατο του Αμιντού για να αποφύγουν την ανάμειξη της αστυνομίας, ο Ιγκόρ καταστρώνει έναν περίτεχνο ιστό ψεμάτων για να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Ασιτά, η οποία δε γνωρίζει πως ο άντρας της έχει πεθάνει.

Πολύ σύντομα, η αφοσίωση του Ιγκόρ θα διχαστεί ανάμεσα στην ανησυχία του για την ασφάλεια του πατέρα του και την ενοχική τρυφερότητα που νιώθει για την Ασιτά.

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες με θέμα τη μετανάστευση, «Η Υπόσχεση» (La Promesse / La Promesse - 1996) των αδερφών Νταρντέν, κέρδισε αρκετά διεθνή βραβεία, ανάµεσά τους και αυτό των κριτικών του Λος Αντζελες καθώς και της Χρυσής Κάµερας του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών.

Ζαν-Πιερ Νταρντέν και Λυκ Νταρντέν

Μακριά από αυτάρεσκες φορμαλιστικές αναζητήσεις και από καθέδρας κοινωνιολογικές αναλύσεις, το σινεμά τους αναζητά την ουσία στη δωρική απλότητα, με μια συνέπεια και μια αμεσότητα που ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να διατηρήσουν στη διάρκεια της καριέρας τους.

Κάμερα στο χέρι, λιτοί διάλογοι, απουσία μουσικής, ερασιτέχνες ηθοποιοί, είναι τα στοιχειώδη υλικά που συνθέτουν τον ρεαλιστικό κινηματογράφο των αδελφών Νταρντέν, η απέλπιδη καθημερινότητα και τα ψυχολογικά και ηθικά αδιέξοδα του κοινωνικού περιθωρίου (άνεργοι, άποροι, μετανάστες), το θέμα που τον κινητοποιεί.

Οι Νταρντέν ήρθαν στο παγκόσμιο κινηματογραφικό προσκήνιο με την «Υπόσχεση» του 1996, είχαν, ωστόσο, προηγηθεί δύο ακόμη μεγάλου μήκους δουλειές τους, καθώς και η δεκαετής περίπου (από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, έως τα μέσα εκείνης του ’80) και εξαιρετικά παραγωγική θητεία τους στο χώρο του ντοκιμαντέρ.

Ο Ζαν Πιέρ Νταρντέν γεννήθηκε στο Βέλγιο τον Απρίλιο του 1951, ενώ ο Λυκ το Μάρτιο του 1954. Το 1975 ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Derives μέσω της οποίας παρήγαγαν περίπου εξήντα ντοκιμαντέρ. Από το 1994 κάνουν την παραγωγή των ταινιών τους μέσω της εταιρείας τους Les Films du Fleuve.

Έχουν λάβει αναρίθμητες διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1999 και το 2005 για τις ταινίες «Ροζέτα» και «Το Παιδί» αντίστοιχα. Το 2008 κέρδισαν το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στις Κάννες για την ταινία «Σιωπή της Λόρνα».

Το 2011 η ταινία τους «Το Παιδί με το Ποδήλατο» (The Kid with a Bike / Le gamin au velo), κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών (Grand Prize of the Jury), ενώ απέσπασε και μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, στην Κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Το φιλμ «Η Υπόσχεση» (La Promesse / La Promesse - 1996) των αδερφών Νταρντέν, προβάλλεται την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο Αφιέρωμα «Μολυβένια Χρόνια - Εικόνες της Παιδικής Ηλικίας», στην Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Βύρωνα, όπου τις ταινίες επιλέγει και παρουσιάζει ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Στέλιος Χαραλαμπόπουλος.