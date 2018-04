Ο Τσέχος σκηνοθέτης Μίλος Φόρμαν («Αμαντέους», «Στην φωλιά του κούκου») πέθανε σε ηλικία 86 ετών, έγινε γνωστό από τσεχικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μίλος Φόρμαν γεννήθηκε στο Κασλάβ της Τσεχοσλοβακίας το 1932. Στα εννέα του, οι γονείς του πιάστηκαν από την Γκεστάπο, εγκλείστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έτσι ο σκηνοθέτης μεγάλωσε σε σπίτια συγγενών του. Από τα μαθητικά του χρόνια έδειξε ενδιαφέρον για το θέατρο και οι πρώτες μεγάλες αγάπες ήταν ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Μπάστερ Κίτον.

Φοίτησε στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Πράγας και το 1963 γύρισε την πρώτη του ταινία με τίτλο "Black Peter". "Οι Έρωτες μιας Ξανθιάς" (1965) ήταν η ταινία που του χάρισε μεγαλύτερη αποδοχή διεθνώς. Το 1968, με την εισβολή των Σοβιετικών στην Πράγα, έφυγε για τη Νέα Υόρκη και γύρισε το "Taking Off", μια ταινία που τιμήθηκε με το βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών το 1971.

Η πρώτη του μεγάλη διεθνής επιτυχία, σε συνεργασία με τον παραγωγό Ζαούλ Ζάεντς, ήταν το φιλμ "Στη Φωλιά του Κούκου" που κέρδισε πέντε βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων ταινίας και σκηνοθεσίας. Ακολούθησαν τα "Hair", "Ragtime" και στη συνέχεια μία ακόμη μεγάλη επιτυχία - ξανά με παραγωγό τον Ζάεντς - ίσως η μεγαλύτερή του, το "Amadeus" (1984), ένα φιλμ που τιμήθηκε με οκτώ Όσκαρ και το δεύτερο Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τον Φόρμαν.

Ακολούθησαν οι ταινίες: "Valmont" (1989), "The People vs. Larry Flynt" (1996), "Man οn the Moon" (1999). Στα "Φαντάσματα του Γκόγια" - με πρωταγωνιστές τους: Χαβιέ Μπαρντέμ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Νάταλι Πόρτμαν - συνεργάστηκε για τρίτη φορά με τον παραγωγό Ζάουλ Ζάεντς.