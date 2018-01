Καθώς πλέον μετράμε αντίστροφα για την 90ή Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, κάνουν την εμφάνιση τους στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, αξιόλογες ταινίες που θα συζητηθούν. Από την «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Ντάνιελ Νέι Λούις στον τελευταίο ρόλο της σπουδαίας καριέρας του, μέχρι το βραβευμένο «In the Fade» του Φατίχ Ακίν για τη δίκη των νεοναζί στη Γερμανία και τη σχέση τους με την Χρυσή Αυγή. Στην Κινηματογραφική Στήλη του Tvxs.gr συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε το Κινηματογραφικό Τοπ 12 του Φεβρουαρίου.

«Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread - 2017) του Πολ Τόμας Άντερσον

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 01 Φεβρουαρίου

Στο μεταπολεμικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50 ο σχεδιαστής ρούχων Ρέινολντς Γούντκοκ (Ντάνιελ Νέι Λούις) και η αδερφή του, Σίριλ (Λέσλι Μάνβιλ) κυριαρχούν στον χώρο της βρετανικής υψηλής ραπτικής, ντύνοντας μέλη βασιλικών οικογενειών, αστέρες του κινηματογράφου και εκπροσώπους της ανώτατης κοινωνικής τάξης. Παράλληλα, πλήθος γυναικών μπαίνουν εφήμερα στη ζωή του ιδιόρρυθμου Ρέινολντς, ενσαρκώνοντας τις κατά διαστήματα μούσες του και σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους στις επόμενες, που θα έχουν ανάλογη τύχη. Η μόνη σταθερή γυναίκα στη ζωή του Ρέινολντς είναι η αδερφή του μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει, τυχαία, μια νεαρή γυναίκα, την Άλμα, η οποία γίνεται ερωμένη και μούσα του. Από τη στιγμή που ερωτεύεται και παραδίδεται στην Άλμα συνειδητοποιεί πως διασαλεύεται η απόλυτα ελεγχόμενη και προγραμματισμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια ζωή του και κάτι τέτοιο τον τρομοκρατεί. Η απρόσμενη αυτή ερωτική σχέση έρχεται να μεταμορφώσει και τους δύο, αλλά και την ίδια την ερωτική τους σχέση.

Η ταινία διαδραματίζεται στον κόσμο της μόδας την δεκαετία του 1950 στο Λονδίνο, όπου ένας σχεδιαστής μόδας αναλαμβάνει να ντύσει τα μέλη της υψηλής κοινωνίας και της βασιλικής οικογένειας. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, στην τοποθετημένη στο Λονδίνο της δεκαετίας του '50 «Αόρατη Κλωστή». Ο Βρετανός ηθοποιός, ενσαρκώνει τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Ρείνολντς Γούντκοκ, ο οποίος γνωρίζει τη νεαρή Άλμα (Βίκι Κριπς) που θα γίνει η μούσα του και θα του αναστατώσει τη ζωή. Πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί: Λέσλι Μάνβιλ, Καμίλα Ράδερφορντ, Ρίτσαρντ Γκρέιαμ. H νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον («Μανόλια», «Θα Χυθεί Αίμα») με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις στον τελευταίο ρόλο της καριέρας του, έχει ήδη αποσπάσει δύο Υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες 2018 - χωρίς όμως να κερδίσει κάποιο βραβείο.

«Dolphin Man» (2017) του Λευτέρη Χαρίτου

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 01 Φεβρουαρίου

Το «Dolphin Man» είναι ένα βιωματικό ταξίδι στο νερό, που μεταφέρει την ομορφιά που ο Μαγιόλ είδε στη θάλασσα, το επείγον μήνυμά του για την προστασία της αλλά και την εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο. Από την Κάρπαθο ως τις Μπαχάμες και από την Έλμπα της Ιταλίας ως την Ινδία και την Ιαπωνία, ο θεατής ανακαλύπτει τα μέρη που καθόρισαν τη ζωή του Μαγιόλ και σπάνια φιλμ γυρισμένα από του πρωτοπόρους φωτογράφους του υποθαλάσσιου κόσμου. Παράλληλα μέσα από συνεντεύξεις με την οικογένεια του, κοντινούς του φίλους, τους συντελεστές της ταινίας «Απέραντο Γαλάζιο», αλλά και με τους ‘κληρονόμους’ του, όπως οι παγκόσμιοι πρωταθλητές κατάδυσης William Trubridge και Umberto Pelizzari, η ταινία διερευνά το όραμα αυτού του πολυδιάστατου χαρακτήρα και την αναζήτηση μιας νέας συνείδησης για τη σχέση μας με την θάλασσα.

Το ντοκιμαντέρ «Dolphin Man» του Λευτέρη Χαρίτου ξετυλίγει τη ζωή του θρυλικού δύτη Ζακ Μαγιόλ, από τον οποίο εμπνεύστηκε ο Λυκ Μπεσόν το «Απέραντο Γαλάζιο». Ο Μπαρ, ο οποίος υποδύθηκε τον Μαγιόλ στην ταινία του Μπεσόν, αναλαμβάνει τον ρόλο αφηγητή με αφορμή μια υπέροχη συνάντηση που είχε με τον δύτη το 1988. Πρόκειται για μία όμορφη και συνάμα συγκινητική ταινία τεκμηρίωσης, την οποία είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο 58ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, παρουσία τόσο του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο, όσο και του εξαιρετικού Ζαν Μαρκ Μπαρ.

«Ο Άντρας που Έριξε τον Λευκό Οίκο» (Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House - 2017) του Πίτερ Λάντσμαν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 01 Φεβρουαρίου

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του πιο άγνωστου άνδρα στην Αμερικανική ιστορία, του Μαρκ Φελτ, του δευτέρου σε ιεραρχία αξιωματικού του FBI, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως το «Βαθύ Λαρύγγι» ή αλλιώς καρφί στο σκάνδαλο του Watergate. Η ταυτότητα του μυστικού πληροφοριοδότη παρέμεινε για πάνω από 30 χρόνια πηγή συνεχούς δημόσιας περιέργειας και εικασιών μέχρι που το 2005 ο Φελτ αυτοαποκαλύφθηκε μέσω ενός άρθρου στο Vanity Fair. Ενώ το όνομα του έγινε δημοσίως γνωστό για πάνω από μία δεκαετία, λίγοι γνώριζαν την προσωπική και επαγγελματική ζωή του εξαιρετικά ιδιοφυούς και ασυμβίβαστου Φελτ ο οποίος ρίσκαρε και τελικά θυσίασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας, της καριέρας, αλλά και της ελευθερίας του, για να φέρει στο φως αυτά που γνώριζε. Ο Μαρκ Φελτ μας δείχνει το Watergate όπως δεν το έχουμε δει ποτέ ξανά. Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Νταϊάν Λέιν, Τζος Λούκας, Τόνι Γκόλντγουϊν, Μάρτον Kσόκας.

«Σπόρος» (Grain / Buğday - 2017) του Σεμίχ Καπλάνογλου

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 01 Φεβρουαρίου

Μια ιστορία εμπνευσμένη από ένα κεφάλαιο του Κορανίου. Οι κάτοικοι του κόσμου χωρίζονται σε αυτούς που ζουν στο περιθώριο των πόλεων και στις αγροτικές ζώνες. Και οι δύο αυτές περιοχές κυβερνώνται από ιδιωτικές εταιρείες και τις ελίτ. Δύο άνδρες στο κοντινό, πλην απροσδιόριστο μέλλον. Τι αναζητούν ο καθηγητής γενετικής σπόρων Δρ. Έρολ Έριν και ο επιστήμονας Τζεμίλ Ακμάν, που παράτησε μια λαμπρή καριέρα και ό,τι άλλο ήξερε, σε μια απαγορευμένη ζώνη που ονομάζεται Νεκρή Γη;

Από τον Τούρκο σκηνοθέτη της βραβευμένης με Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου «Μέλι», Σεμίχ Καπλάνογλου στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του. Ένα ασπρόμαυρο, υπαρξιακό, ταρκοφσκικών αποχρώσεων φιλμ επιστημονικής φαντασίας, όπου πρωταγωνιστεί ο Ζαν Μαρκ Μπαρ («Απέραντο Γαλάζιο») στον ρόλο ενός επιστήμονα γενετικής. H ταινία προβλήθηκε στο 58ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, παρουσία τόσο του σκηνοθέτη Σεμίχ Καπλάνογλου, όσο και του πρωταγωνιστή, Ζαν Μαρκ Μπαρ.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουμε να χτίζουμε νέα και απαραβίαστα σύνορα. Τα κατασκευάζουμε στο όνομα της ασφάλειας παρότι, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιούμε, αυτό που κάνουμε είναι να χτίζουμε φυλακές για εμάς του ίδιους.» - Σεμίχ Καπλάνογλου

«Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017) του Λούκα Γκουαντανίνο (φωτογραφία άρθρου)

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 08 Φεβρουαρίου

Ο δεκαεπτάχρονος Elio (Τίμοθι Κάλαμετ / Timothée Chalamet) περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Oliver (Άρμι Χάμερ / Armie Hammer), ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Elio (Μάικλ Στούλμπαργκ / Michael Stuhlbarg) στην έρευνά του. Στην αρχή ο Elio αντιμετωπίζει τον νεοφερμένο επιφυλακτικά και παρόλο που ψάχνει αφορμές για να περάσει χρόνο με τον Oliver, του φέρεται με υπεροψία. Παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, ο Elio κοροϊδεύει την αμερικάνικη αργκό του Oliver. Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά και σύντομα ο Elio και ο Oliver γίνονται αχώριστοι. Παρόλο που κάποια στιγμή ο Oliver πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Elio και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα. Το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Άιβορι, βασισμένος στο ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Ακιμάν.

Δύο χρόνια μετά το εξαιρετικό φιλμ «Κάτω Από Τον Ήλιο» (A Bigger Splash - 2015) - με πρωταγωνιστές τους: Τίλντα Σουίντον, Ρέιφ Φάινς, Ντακότα Τζόνσον και Ματίας Σένερτς - Λούκα Γκουαντανίνο, επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του δημιουργία: «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017). Ο Ιταλός σκηνοθέτης υπογράφει ένα από τα καλύτερα φιλμ της νέας σεζόν, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Η ταινία βρέθηκε σε πολλές λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 2017, όπως για παράδειγμα στην αντίστοιχη του Guardian, όπου κατέλαβε την 1η θέση!

«Black Panther» (2018) του Ράιαν Κούγκλερ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 15 Φεβρουαρίου

Ο Black Panther της Marvel Studios ακολουθεί τον T'Challa, που μετά το θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά της Wakanda - ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου μα απομονωμένου Αφρικανικού κράτους - επιστρέφει στην πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο. Όταν ένας παλιός και ισχυρός εχθρός επανεμφανίζεται, το θάρρος του T’Challa βασιλιά - και Μαύρου Πάνθηρα - δοκιμάζεται σε μια τρομερή σύγκρουση που απειλεί την Wakanda, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Αντιμέτωπος με προδοσία και κινδύνους, ο νέος βασιλιάς πρέπει να συγκεντρώσει τους συμμάχους του και να απελευθερώσει όλη τη δύναμη του Μαύρου Πάνθηρα, για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού του. Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόσμαν, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Άντι Σέρκις, Μάρτιν Φρίμαν, Άντζελα Μπάσετ, Φόρεστ Γουίτακερ.

«In the Fade» (Aus dem Nichts - 2017) του Φατίχ Ακίν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 15 Φεβρουαρίου

Η ζωή της Katja (Νταϊάν Κρούγκερ / Diane Kruger) καταρρέει μετά τον θάνατο του συζύγου και του γιου της σε βομβιστική επίθεση. Μετά τον καιρό του πένθους και της αδικίας, έρχεται ο χρόνος της εκδίκησης. Ο Φατίχ Ακίν, είναι ένας ιδιαίτερα αξιόλογος σκηνοθέτης το έργο του οποίου αξίζει αναμφισβήτητα την προσοχή του θεατή. Ένα κινηματογραφικό σύμπαν, σκληρό, ρεαλιστικό, μα πάνω απ' όλα ανθρώπινο.

Στη νέα του ταινία, μία γυναίκα καταδύεται στην κόλαση μετά τον θάνατο του συζύγου και του γιου της σε βομβιστική επίθεση και αναδύεται στο καθαρτήριο, επιζητώντας την τιμωρία των δύο νεοναζί που κρύβονται πίσω από το έγκλημα. Το οδυνηρό αυτό ταξίδι με μόνη καύσιμη ύλη την οργή και το πένθος γίνεται μέσα από τον φακό του Φατίχ Ακίν ένα σαφές, ριζοσπαστικό πολιτικό σχόλιο, που φιλοδοξεί να διαλύσει την ομίχλη της εποχής.

Η ταινία λαμβάνει χώρα στην γερμανο-τουρκική κοινότητα του Αμβούργου. Η έκρηξη μιας βόμβας οδηγεί μία γυναίκα να αναζητήσει εκδίκηση για την οικογένειά της. Η γεννημένη στη Γερμανία Ντάιαν Κρούγκερ πρωταγωνιστεί, ενώ στο καστ βρίσκουμε, επίσης, τον Ντένις Μοσκιάτο, τον Νούμαν Ακάρ και τον Ούλριχ Τουκούρ. Σε ρόλο έκπληξη συναντάμε τον καταξιωμένο Έλληνα σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη. Το «In the Fade» αποτελεί την πρόταση της Γερμανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ έχει ήδη αποσπάσει την Χρυσή Σφαίρα, στην αντίστοιχη κατηγορία.

«Το Σπίτι Δίπλα στη Θάλασσα» (La Villa - 2017) του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 15 Φεβρουαρίου

Σε μια μικρή ακτή κοντά στη Μασσαλία βρίσκεται ένα σπίτι που ανήκει σε έναν ηλικιωμένο άντρα. Τα τρία του παιδιά έχουν μαζευτεί στο πλευρό του για τις τελευταίες του μέρες: η Άντζελα, μια ηθοποιός που ζει στο Παρίσι, ο Ζόζεφ, που έχει ερωτευτεί μια γυναίκα που έχει τα μισά του χρόνια και ο Αρμάν, ο μόνος που έχει μείνει πίσω και λειτουργεί το μικρό οικογενειακό εστιατόριο. Είναι η ώρα για όλους τους να αναμετρηθούν με όσα έχουν κληρονομήσει από τα ιδανικά του πατέρα τους.

Αφού άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, κέρδισε το γαλλικό κοινό και ετοιμάζεται σύντομα, να συγκινήσει και τους Έλληνες θεατές. Το «Σπίτι Δίπλα στη Θάλασσα» αποτελεί τη νέα ταινία του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν (Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο), στην οποία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Αριάν Ασκαρίντ, Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν, Ζεράρ Μεϊλάν, Αναΐς Ντεμουστιέ.

«Αφανισμός» (Annihilation - 2018) του Άλεξ Γκάρλαντ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

Βασισμένο στην τριλογία του Jeff Vander Meer, το Annihilation επικεντρώνεται σε μια βιολόγο που ακολουθεί μια επικίνδυνη, μυστική αποστολή όπου δεν ισχύουν οι νόμοι της φύσης. Πρωταγωνιστούν: Νάταλι Πόρτμαν, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τέσα Τόμπσον, Όσκαρ Άιζακ, Τζίνα Ροντρίγκεζ, Τούβα Νοβότνι. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Alex Garland (Ex Machina, 28 Days Later).

«H Μορφή Του Νερού» (The Shape Of Water - 2017) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

Από έναν εκ των σπουδαιότερων αφηγητών του καιρού μας, τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, έρχεται το «The Shape of Water», ένα απόκοσμο παραμύθι τοποθετημένο χρονικά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στο μυστικό, υψίστης ασφαλείας εργαστήριο στο οποίο δουλεύει, η μοναχική Ελίζα (Σάλι Χόκινς) είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση απόλυτης απομόνωσης. Η ζωή της θα αλλάξει για πάντα, όταν μαζί με τη συνάδελφό της, Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ), θα ανακαλύψουν ένα άκρως απόρρητο πείραμα.

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες της νέας χρονιάς, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017, ενώ οδηγούσε και την κούρσα Υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2018, έχοντας αποσπάσει επτά Υποψηφιότητες και κερδίζοντας την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας και τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για το όμορφο soundtrack του ελληνικής καταγωγής συνθέτη, Αλεξάντρ Ντεσπλά.

«Εάν παραμείνετε αυθεντικοί και πιστοί στα πιστεύω σας, σε όσα πραγματικά πιστεύετε, στην περίπτωσή μου στα τέρατα, θα μπορέσετε να κάνετε όλα όσα θέλετε.» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

«Ταξιδεύοντας με τον Εχθρό μου» (Hostiles - 2017) του Σκοτ Κούπερ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

1892, Νιου Μέξικο: Ο θρυλικός λοχαγός Τζόζεφ Τζ. Μπλόκερ (Κρίστιαν Μπέιλ) αναλαμβάνει μία τελευταία αποστολή πριν αποστρατευτεί. Πρέπει να συνοδέψει το Κίτρινο Γεράκι - έναν ετοιμοθάνατο πολέμαρχο των Ινδιάνων Τσεγιέν - και την οικογένεια του πίσω στα ιερά εδάφη τους. Μετά από 20 χρόνια βίαιων εχθροπραξιών, αυτή η ειρηνική χειρονομία είναι αδιανόητη, όσο και οδυνηρή. Μαζί, θα παλέψουν ενάντια σε εξαντλητικά τοπία και την βιαιότητα των ανθρώπων, διασώζοντας μία νεαρή χήρα (Ρόζαμουντ Πάικ) εν μέσω του μακελειού της δολοφονημένης της οικογένειας. Δύο σπουδαίοι πολεμιστές, κάποτε αντίπαλοι στο πεδίο της μάχης, πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να βρουν την ειρήνη σε μία ασυγχώρητη γη. Μία ηρωική οδύσσεια επιβίωσης, το «Hostiles», είναι μία ιστορία όχι για την απόσταση που διανύεις ή τις μάχες που δίνεις, αλλά για το ταξίδι προς τον σεβασμό, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση.

«Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» (The 15:17 To Paris - 2018) του Κλιντ Ίστγουντ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

Μετά τις ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο Κλιντ Ίστγουντ καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Νωρίς το βράδυ της 21ης Αυγούστου 2015, ο κόσμος παρακολουθούσε συγκλονισμένος καθώς τα ΜΜΕ ανέφεραν την αποτροπή μιας τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι. Μια απόπειρα που απετράπη από τρεις θαρραλέους Αμερικανούς που ταξίδευαν στην Ευρώπη. Η ταινία «The 15:17 to Paris» ακολουθεί τις ζωές των τριών φίλων, από τη δύσκολη παιδική τους ηλικία μέχρι την στιγμή που βρήκαν τον δρόμο τους, ως τη σειρά των απίθανων γεγονότων που οδήγησαν στην επίθεση. Καθ’ όλη την διάρκεια της οδυνηρής εμπειρίας που έζησαν, η φιλία τους δεν κλονίστηκε ποτέ και έγινε το πιο δυνατό τους όπλο, επιτρέποντάς τους να σώσουν τις ζωές πάνω από 500 ανθρώπων που επέβαιναν στο τρένο.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι αληθινοί ήρωες των γεγονότων, Σάντλερ, Σκαρλάτος και Στόουν, που θα υποδυθούν τους εαυτούς τους. Δίπλα τους θα δούμε επίσης τους Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι.