Γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου του 1970, στην Κοπεγχάγη, ο Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν, έχει στο ενεργητικό του αρκετές αξιόλογες ταινίες. Από το «Bronson» του 2008, με τον εξαιρετικό Τομ Χάρντι, μέχρι το «Drive» του 2011, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και το πιο πρόσφατο «The Neon Demon» (2016), με πρωταγωνίστρια την Έλ Φάνινγκ. Ο Δανός σκηνοθέτης έχει ένα δικό του στυλ κινηματογράφησης που αξίζει να ανακαλύψουμε μέσα από τις χαρακτηριστικές ταινίες του.

Το «Pusher», η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, είχε κριτική και εμπορική επιτυχία. Το «Fear X» κέρδισε τρία βραβεία στη Μάλαγα, έλαβε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ Fantasporto και προβλήθηκε στο Σάντανς. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας Pusher, «Με Αίμα στα Χέρια μου - Pusher II», είχε και αυτό εμπορική επιτυχία στη Δανία.

Ο Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν απέρριψε μια πολύ σημαντική θέση στο National Danish Film Scholl προκειμένου να γυρίσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του το «Pusher 1» (Το Βαποράκι). Αυτή η βίαιη, νευρική αλλά συγκινητική ταινία καθιέρωσε τον Δανό σκηνοθέτη ως ένα ασυμβίβαστο ταλέντο.

Μετά από τις δύο επόμενες ταινίες του «Bleeder» (1999) και «Fear X» (2003) o Ρεφν επιστρέφει στον υπόκοσμο της Κοπεγχάγης το 2004 με το «Pusher 2» (Με Αίμα στα Χέρια μου) και το 2005 με το «Pusher 3» ('Αγγελος Θανάτου). Και στις τρεις αυτές ταινίες ο Ρεφν συνδυάζει αβίαστα την ευμετάβλητη ατμόσφαιρα και τη φρενήρη δράση, απεικονίζοντας τους χαρακτήρες του με ένα βάθος και μια εμπιστοσύνη που διαψεύδουν την νεαρή ηλικία του.

Αν και κάθε ταινία μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από τις άλλες δύο, ο Ρεφν αναμειγνύει λεπτά αυτές τις τρεις ιστορίες ώστε ένας δευτερεύων ρόλος στην μια ταινία να έρχεται στο προσκήνιο για να γίνει ο κεντρικός χαρακτήρας στην επόμενη. Η ολοκλήρωση της τριλογίας στέκεται επάξια στον διεθνή κινηματογράφο εγκλήματος, τόσο διαπεραστικά ανθρώπινη όσο άγρια και ενστικτωδώς πραγματική.

Ακολούθησαν τα πιο δημοφιλή φιλμ «Bronson» και «Valhalla Rising», τα οποία προβλήθηκαν στα Φεστιβάλ του Λονδίνου και της Βενετίας το 2008 και το 2009 αντίστοιχα. Το «Drive», αποτέλεσε την πιο εμπορική ταινία του Δανού σκηνοθέτη, στην μέχρι τώρα φιλμογραφία του. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Καννών το 2001, όπου κι απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Ενώ το φιλμ «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί», αποτέλεσε τη δεύτερη συνεργασία του Ρεφν με το Ράιαν Γκόσλινγκ.

Μετά το αφιέρωμα προβολών «Η Γυναικεία Σεξουαλικότητα ως Τρόμος» τη σκυτάλη παίρνει ο θεματικό κύκλος «Πατώντας γκάζι με τον Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν», ο οποίος πραγματοποιείται από την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, στο σινεφίλ στέκι της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης, την αίθουσα Σταύρος Τορνές, στο λιμάνι της πόλης, με οδηγό τρεις χαρακτηριστικές ταινίες:

Πρόγραμμα Προβολών

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

18:30 Bronson

21:00 Drive

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

18:30 Drive

21:00 The Neon Demon

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

18:30 The Neon Demon

21:00 Bronson

Λίγα λόγια για τις ταινίες του Αφιερώματος «Πατώντας γκάζι με τον Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν»:

«Bronson» (2008)

Το 1974, ένας θερμόαιμος 19χρονος με το όνομα Μάικλ Πίτερσον αποφάσισε να γίνει διάσημος. Πήρε μια αυτοσχέδια κοντόκανη καραμπίνα και προσπάθησε να ληστέψει ένα ταχυδρομείο. Μετά τη σύλληψή του, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 7 χρόνια φυλάκισης, όμως ο Πίτερσον κατάφερε να παραμείνει στη φυλακή για 34 συνολικά χρόνια, εκ των οποίων τα 30 στην απομόνωση. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο νεαρός μετατράπηκε σταδιακά στον «πιο βίαιο κρατούμενο των Βρετανικών φυλακών» και ο Μάικλ Πίτερσον έδωσε θέση στο διάσημο alter ego του, τον Τσαρλς Μπρόνσον.

Η πρεμιέρα της ταινίας προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των υπευθύνων της φυλακής, αφού στο τέλος της ταινίας ακούγεται η φωνή του πραγματικού Μπρόνσον (στην ταινία των υποδύεται ο Τομ Χάρντι) να λέει: «See you at the Oscars». Σύμφωνα με τους κανονισμούς της φυλακής, αν η φωνή είναι αληθινή, τότε οι συντελεστές της ταινίας θα πρέπει να ηχογράφησαν τον Μπρόνσον μυστικά, πράγμα το οποίο παραβιάζει τους όρους επισκέψεων ενός κρατουμένου υψίστης ασφαλείας.

Ο Δανός σκηνοθέτης Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν μπαίνει στο μυαλό του διάσημου Άγγλου κρατουμένου Τσαρλς Μπρόνσον με τη σκληρή ενστικτώδη ματιά που τον καθιέρωσε στο κινηματογραφικό στερέωμα μέσα από την τριλογία «Pusher». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Τομ Χάρντι που κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε για τις ανάγκες του έργου. «Ήταν μια μοναδική πρόκληση για μένα να υποδυθώ έναν τόσο πολύπλοκο και βασανισμένο χαρακτήρα από την πραγματική ζωή. Χρειάστηκε μεγάλη αφοσίωση και κατανόηση» λέει ο Χάρντι. Ο Βίντινγκ Ρεφν σχολιάζει: «Ο λόγος που ο Μπρόνσον πέρασε τόσα χρόνια στη φυλακή είναι η ασίγαστη δίψα του για τη δόξα. Και αυτή την πλευρά της προσωπικότητάς του προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε στην ταινία».

«Drive» (2011)

Ένας εσωστρεφής οδηγός (Ράιαν Γκόσλινγκ) ζει στην κακόφημη πλευρά του Λος Άντζελες και κάνει κάθε είδους δουλειά που σχετίζεται με τα αυτοκίνητα - ακόμα και τον οδηγό σε ληστείες. Όταν γνωρίζει την Αϊρίν (Κάρεϊ Μάλιγκαν) και τον γιο της Μπενίσιο νιώθει τις ισορροπίες μέσα του να αλλάζουν, αλλά η ευτυχία της ελπίδας δεν κρατάει πολύ. Ενας φόρος τιμής στα b-movies της δεκαετίας του '80, τον Γουίλιαμ Φρίντκιν και τον πρώιμο Μάικλ Μαν, από τον Δανό σκηνοθέτη Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (τριλογία «Pusher» και «Valhalla Rising») με τον εξαιρετικό Ράιαν Γκόσλινγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με καλοφτιαγμένη δράση σε νουάρ φόντο, σινεφίλ αναφορές και ελάχιστα διαλογικά μέρη, το «Drive» συνδυάζει το art house με την κινηματογραφική βιομηχανία και τη ζουμερή διασκέδαση των ταινιών δράσης του Χόλιγουντ. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο 64ο Φεστιβάλ των Καννών το 2011. Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ρον Πέρλμαν, Κριστίνα Χέντρικς, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Όσκαρ Άιζακς, Μπράιαν Κράνστον, Άλμπερτ Μπρουκς.

«The Neon Demon» (2016)

Όταν η Τζέσι, ένα επίδοξο μοντέλο, μετακομίζει στο Λος Άντζελες, τα νιάτα και η ζωντάνια της καταβροχθίζονται από μια ομάδα γυναικών, με εμμονή στην ομορφιά. Οι ανταγωνίστριες της θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, για να διεκδικήσουν αυτό που έχει, ώστε να επιβιώσουν στον αδηφάγο χώρο της μόδας...

Τρία χρόνια μετά την ταινία του «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλιν, ο Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν επιστρέφει με τη νέα του δημιουργία: «The Neon Demon» (2016). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο, νεανικό και στυλιζαρισμένο θρίλερ, με φόντο τον χώρο της μόδας, από τον Δανό σκηνοθέτη, με πρωταγωνίστριες τις Έλ Φάνινγκ και Τζένα Μαλόουν.

«Έχω δύο κόρες. Ακόμη και η μικρή που είναι μόλις 12 ετών, έχει μπει στο παιχνίδι της ομορφιάς. Η αψεγάδιαστη εμφάνιση γίνεται εμμονή και σαρώνει τα πάντα. Star system και εταιρείες στοχεύουν σε όλο και νεότερους ανθρώπους. Όμως που οδηγεί αυτός ο δρόμος; Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του «The Neon Demon». Φαίνεται πως αυτή η εκδοχή του μέλλοντος είναι αναπόφευκτη.» - Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν

«Ο χαρακτήρας που υποδύομαι είναι ένα 16χρονο κορίτσι. Ξέρετε, ήμουν 16 όταν γυρίζαμε την ταινία και μπορώ να νιώσω, να μπω στον κόσμο της ηρωίδας. Ξέρω τι σκέφτεται, τι θέλει. Σε μεγάλο βαθμό, δούλεψα με το ένστικτό μου, ενώ ο σκηνοθέτης μου έδωσε την ελευθερία να χτίσω τον χαρακτήρα. Πότε δεν έχω νιώσει τόσο ελεύθερη σ' ένα φιλμ.» - Έλ Φάνινγκ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ (γενική είσοδος), 3 ευρώ (για τους κατόχους CineΚάρταF).