Την Τρίτη 8 Μαΐου σηκώνει αυλαία το 71ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών. Πρόεδρος της φετινής διοργάνωσης θα είναι η βραβευμένη με Όσκαρ Αυστραλή ηθοποιός, Κέιτ Μπλάνσετ, ενώ ως ταινία έναρξης θα προβληθεί η νέα δημιουργία του Aσγκάρ Φαραντί, «Everybody Knows», με πρωταγωνιστές, την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Στο Αφιέρωμα που ακολουθεί, θα δούμε αναλυτικά: Πόσες και ποιες ταινίες διεκδικούν τον φετινό Χρυσό Φοίνικα, τις ελληνικές ταινίες που θα παρουσιαστούν, τις δράσεις του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στην Κρουαζέτ, καθώς και ποια φιλμ έχουν ήδη λάβει διανομή για να προβληθούν στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Κριτική Επιτροπή

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ισπανό σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι η νέα πρόεδρος του 71ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο σηκώνει αυλαία την Τρίτη 8 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Μαΐου. Η βραβευμένη με Όσκαρ Αυστραλή ηθοποιός, δήλωσε σχετικά:

«Έρχομαι εδώ και πολλά χρόνια στις Κάννες ως ηθοποιός, ως παραγωγός, για τα gala και για το διαγωνιστικό μέρος, για την ίδια την Αγορά. Αλλά δεν έχω ποτέ έρθει για τη μοναδική ευχαρίστηση να επωφεληθώ από το κέρας της Αμάλθειας των ταινιών που είναι αυτό το μεγάλο φεστιβάλ.»

Εκτός όμως από την Κέιτ Μπλάνσετ, την Κριτική Επιτροπή απαρτίζουν οι καλλιτέχνες:

Ο Καναδός σκηνοθέτης, Ντενί Βιλνέβ

Ο Ρώσος σκηνοθέτης, Αντρέι Ζβιάνγκιτσεφ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Κρίστεν Στιούαρτ

Η Γαλλίδα ηθοποιός, Λεά Σεϊντού

Ο Γαλλοαρμένιος σκηνοθέτης, Ρομπέρ Γκεντγκιάν

Ο Κινέζος ηθοποιός, Τσανγκ Τσεν

Η Αφρικανή μουσικός, Κάντια Νιν

Η Αμερικανίδα σκηνοθέτρια, Ανα Ντουβερνέ

Διεθνές Διαγωνιστικό

Εικοσιμία (21) ταινίες διεκδικούν φέτος τον Χρυσό Φοίνικα του 71ου Φεστιβάλ Καννών:

«Everybody Knows» του Ασγκάρ Φαραντί

«At War» του Στεφάν Μπριζέ

«Dogman» του Ματέο Γκαρόνε

«Le Livre D' Image» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ

«Asako I & II» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

«Sorry Angel» του Κριστόφ Ονορέ

«Girls of the Sun» της Εύα Ουσόν

«Ash is Purest White» του Ζία Ζάνγκε

«Shoplifters» του Χιροκάζου Κορε-Έντα

«Capernaum» της Ναντίν Λαμπακί

«Burning» του Τσανγκ-Ντονγκ Λι

«BlacKKKlansman» του Σπάικ Λι

«Under The Silver Lake» του Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ

«Three Faces» του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί

«Cold War» του Παβέλ Παβλικόφσκι

«Lazzaro Felice» της Άλις Ρορβάχερ

«Yomeddine» του Α. Μπ. Σόκι

«L' Été» του Κιρίλ Σερεμπρένικοφ

«Knife + Heart» του Γιαν Γκονζάλες

«Akya» του Σεργκέι Ντβορτσεβόι

«The Wild Pear Tree» του Νούρι Μπιλγκέ Τσεϊλάν

Ταινία Έναρξης

Το «Everybody Knows» του Ασγκάρ Φαραντί, αποτελεί την ταινία έναρξης του 71ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο σηκώνει αυλαία την Τρίτη 8 Μαΐου. Το φιλμ συμμετέχει παράλληλα και στο Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα της διοργάνωσης. Η ταινία γυρίστηκε στα ισπανικά, με πρωταγωνιστές, την Πενέλοπε Κρουζ, τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, και τον Αργεντίνο ηθοποιό, Ρικάρντο Νταρίν.

Στο «Everybody Knows», η Πενέλοπε Κρουζ ερμηνεύει μια μητέρα που ταξιδεύει με την οικογένειά της από το Μπουένος Άιρες, πίσω στην πατρίδα της, μια μικρή πόλη έξω από την Ισπανία. Όμως το οικογενειακό ταξίδι κινδυνεύει να εκτροχιαστεί από αναπάντεχα γεγονότα που απειλούν να διαρρήξουν τους οικογενειακούς δεσμούς. H ταινία χαρακτηρίζεται ως ψυχολογικό θρίλερ. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ισπανόφωνη ταινία ανοίγει το Φεστιβάλ. Η πρώτη ήταν το 2004, με την «Κακή Εκπαίδευση» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί, «Everybody Knows» (2018), θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή της εταιρείας Seven Films.

Ταινία Λήξης

Έπειτα από μία Οδύσσεια δύο δεκαετιών ο Τέρι Γκίλιαμ επιστρέφει! Ο αγαπημένος παραμυθάς της Έβδομης Τέχνης - που στο παρελθόν μας έχει χαρίσει αγαπημένες ταινίες, όπως το «Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας» του 1998 και «Ο Βασιλιάς Της Μοναξιάς» του 1991 - είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει τη νέα του δημιουργία: «The Man Who Killed Don Quixote», με πρωταγωνιστές τους Ανταμ Ντράιβερ, Τζόναθαν Πράις, Ολγκα Κιριλένκο και Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Το Ελληνικό Σινεμά στην Κρουαζέτ

«Third Kind» του Γιώργου Ζώη

Η Γη είναι πλέον ένα εγκαταλελειμμένο μέρος, καθώς η ανθρωπότητα έχει βρει καταφύγιο σε άλλους πλανήτες. Τρεις αρχαιολόγοι επιστρέφουν στον πλανήτη για να αναζητήσουν την πηγή ενός μυστηριώδους σήματος που έχουν λάβει. Στην ταινία που γυρίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, μέσα στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, συμμετέχουν: ο Αλέξανδρος Βαρδάξογλου, η Έφι Ραμπσίλμπερ και ο Νίκος Χανακούλας.

«Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

Με πρωταγωνιστές τους Σοφία Κόκκαλη και Νίκο Ζεγκίνογλου συμμετέχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα των ταινιών μικρού μήκους. Η ιστορία ακολουθεί τη Σοφία και το όνειρό της το οποίο δεν λέει σε κανέναν: ενώ περπατά σε μια έρημο διαπιστώνει πως αρρωσταίνει. Υποκρίνεται πως δεν ενδιαφέρεται, δημιουργώντας το ερώτημα αν έχει χάσει ήδη την καρδιά της.

«Οι Θεριστές» (The Harvesters) του Ετιέν Καλό

Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του ελληνο-νοτιοαφρικανού Ετιέν Καλός, «Οι Θεριστές», σε παραγωγή των Κοντοβράκη και Καρναβά της Heretic Outreach και συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), θα προβληθεί στην ενότητα «Un Certain Regard» τoυ 71ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στη διάρκεια του ετήσιου θερισμού του καλαμποκιού στην επαρχία της Free State της Νότιας Αφρικής, το τελευταίο προπύργιο της μόνης λευκής κοινότητας της ηπείρου, των Αφρικάνερς.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πάει Κάννες

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα 5 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του φετινού 71ου Φεστιβάλ Καννών (8 -19 Μαΐου).

Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Οι 5 ταινίες σε εξέλιξη (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) που θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου οι οποίοι θα είναι παρόντες στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, είναι οι εξής:

Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου, Συμπαραγωγή: Μαρί-Πιέρ Μασιά και Κλερ Γκαντεά (MPM Film France), ΕΡΤ, NOVA, με την υποστήριξη του Κοινού Ταμείου ΕΚΚ / CNC για την οικονομική υποστήριξη της συμπαραγωγής ελληνογαλλικών κινηματογραφικών έργων, Εταιρεία παραγωγής: Blackbird Production, 97’, Ελλάδα.

Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads του 56ου ΦΚΘ 2016

Αντισυμβατική κωμωδία, με έναν γάλλο Ευρωβουλευτή, μια νεαρή οικονομολόγο, έναν οραματιστή δάσκαλο και μια σκληραγωγημένη χήρα οι οποίοι συναντιούνται κατά τύχη στο Αρμενάκι, ένα νησάκι χαμένο κάπου στο Αιγαίο Πέλαγος που έχει τη θαυμαστή ικανότητα να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Open Door

Σκηνοθεσία: Φλόρενς Πάπας

Παραγωγή: Ένο Μιλκάνι, Συμπαραγωγή: Μπεσνίκ Κραπί, Εταιρεία παραγωγής: Bunker Film+, 85’, Αλβανία, με χώρες συμπαραγωγής UMNI Κόσοβο, ΠΓΔΜ.

Η Έλμα, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, επιστρέφει από την Ιταλία στην Αλβανία. Μαζί με την αδελφή της, Ρουντίνα, ξεκινούν ένα ταξίδι με σκοπό να επισκεφτούν τον αυστηρό και παραδοσιακό πατέρα τους, ελπίζοντας καθ’ οδόν να βρουν έναν άνδρα που θα «υποδυθεί» τον σύζυγο της Έλμα.

Seeds of Columbus

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Οικονόμου

Παραγωγή: Σπύρος Μαυρογένης, Συμπαραγωγή: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Εταιρεία παραγωγής: Stefi/Lynx Productions, Anemon Productions, 52’ / 70’, Ελλάδα.

Η ταινία απέσπασε το βραβείο 2|35 στο τμήμα Agora Docs in Progress του 20ού ΦΝΘ 2018

Ένα μικρό αγροτικό χωριό στην Κεντρική Ελλάδα αργοπεθαίνει καθώς η σοδειά του καταστρέφεται. Μέχρι που δύο αγρότες, ο Αλέξανδρος και ο Χρήστος, θυμούνται τους σπόρους ντομάτας που κρατάνε φυλαγμένους οι γυναίκες του χωριού για εκατοντάδες χρόνια. Αυτοί οι σπόροι θα τους οδηγήσουν στο μέλλον.

The Waiter

Σκηνοθεσία: Στηβ Κρικρής

Παραγωγή: Στηβ Κρικρής, Συμπαραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Εταιρεία παραγωγής: Filmiki Productions, 97’, Ελλάδα.

Η ταινία παρουσιάστηκε στο τμήμα Agora Works in Progress του 58ου ΦΚΘ 2017

Νέο-νουάρ με ήρωα τον Ρένο, έναν επαγγελματία σερβιτόρο του οποίου η μονότονη και προστατευμένη καθημερινότητα ανατρέπεται, όταν πρέπει να αντιμετωπίσει ξαφνικά ζητήματα που σχετίζονται με τον έρωτα, τον θάνατο και το τι σημαίνει να υπερβαίνεις τα όρια του ίδιου σου του εαυτού.

Where Art Thou?

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθυρίδης

Παραγωγοί: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Κεφαλάς, Εταιρεία παραγωγής: Faliro House Productions, Ελλάδα.

Ντοκιμαντέρ παρατήρησης, γεμάτο σασπένς που παρακολουθεί τις προσπάθειες του καλλιτεχνικού διευθυντή της Documenta 14 Άνταμ Σίμτσικ, καθώς στήνει την κορυφαία έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα και στο Κάσελ. Οι αγωνίες, οι οικονομικές προκλήσεις και πάνω απ’ όλα ο θρίαμβος της τέχνης που αντανακλά την ίδια μας την θνητή ύπαρξη.

Από τις Κάννες στις Ελληνικές Αίθουσες

Αυτές είναι οι έντεκα (11) ταινίες, οι οποίες έχουν ήδη λάβει διανομή για να προβληθούν στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες:

«The Wild Pearl Tree» του Νουρί Μπιλγκέ Τσεϋλάν

[Διανομή: ΑΜΑ Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό)

Στο επίσημο διαγωνιστικό για τον Χρυσό Φοίνικα, επιστρέφει o βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα το 2014 για τη «Χειμερία Νάρκη» Νουρί Μπιλγκέ Τσεϋλάν. Με μια ταινία γύρω από έναν συγγραφέα ο οποίος επιστρέφει στο χωριό του για να ξαναβρεί την έμπνευσή του αλλά και χρήματα για την έκδοση του βιβλίου του. Όμως τα χρέη του πατέρα του τον ακολουθούν.

«Shoplifters» του Χιροκάζου Κόρε-Έντα

[Διανομή: One from the Heart]

Πρόκειται για τη νέα ταινία του σπουδαίου Γιαπωνέζου δημιουργού («Κανείς δεν Ξέρει») μετά το συγκλονιστικό δράμα «Το Τρίτο Έγκλημα» που παρουσιάστηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας (Επίσημο Διαγωνιστικό) και θα διανεμηθεί στις αρχές του Φθινοπώρου στη χώρα μας. Ο Χιροκάζου Κόρε-Έντα (Hirokazu Kore - Eda) στο «Shoplifters» μας συστήνει μια οικογένεια διαφορετική από τις άλλες, σε ένα σχέδιο που ο σκηνοθέτης προσπαθούσε να πραγματοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ο Οσάμου και ο γιος του συναντούν ένα μικρό κορίτσι μέσα στο κρύο. Ενώ στην αρχή η σύζυγος του Οσάμου είναι διστακτική τελικά δέχεται να το φιλοξενήσουν όταν καταλαβαίνει τις δυσκολίες που έχει περάσει. Αν και η οικογένεια είναι φτωχή και ίσα-ίσα τα βγάζει πέρα διαπράττοντας μικροκλοπές στα μαγαζιά της περιοχής, φαίνονται να ζουν ευτυχισμένοι όλοι μαζί μέχρι που ένα αναπάντεχο συμβάν αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά, βάζοντας σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν.

«Everybody Kknows» (Todos Lo Saben) του Ασγκάρ Φαραντί

[Διανομή: Seven Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό / Ταινία Έναρξης)

Ο βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ Ιρανός σκηνοθέτης (Ένας Χωρισμός, Ο Εμποράκος), Ασγκάρ Φαραντί, επιστρέφει στο γνώριμο πια για εκείνον Φεστιβάλ Καννών, με την ταινία που θα ανοίξει τη διοργάνωση. Το «Everybody Kknows» είναι η όγδοοη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ και Ρικάρντο Νταρίν.

«Ash is Purest White» του Ζία Ζανγκέ

[Διανομή: ΑΜΑ Films]

Επίσης, ο βραβευμένος με Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία το 2006 για τις «Ακίνητες Ζωές» και με Βραβείο Σεναρίου στις Κάννες το 2013 για την «Αίσθηση Αμαρτίας» Ζία Ζανγκέ, θα προβάλλει το «Ash is Purest White», μια ιστορία βίαιης αγάπης που εκτυλίσσεται από το 2001 έως το 2017.

«At War» (En Guerre) του Στεφάν Μπριζέ

[Διανομή: Seven Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό)

Δύο χρόνια μετά το «Ο Νόμος της Αγοράς», ο Στεφάν Μπριζέ επιστρέφει στο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών, με πρωταγωνιστή του και πάλι το Βενσάν Λιντόν.

«Sorry Angel» του Κριστόφ Ονορέ

[Διανομή: Seven Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό)

Έντεκα χρόνια μετά το «Τα τραγούδια της αγάπης», ο Κριστόφ Ονορέ διαγωνίζεται ξανά για το Χρυσό Φοίνικα. Με τους Βενσάν Λακόστ, Ντενί Πονταλιντές.

«Cold War» του Παβέλ Παβλικόφσκι

[Διανομή: Seven Films / Strada Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό)

Μία παθιασμένη ιστορία αγάπης με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο του 1950,

από το βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη του «Ida», Παβέλ Παβλικόφσκι.

«Donbass» του Σερκέι Λοζνίτσα

[Διανομή: ΑΜΑ Films] - (Ένα Κάποιο Βλέμμα)

Ταινία έναρξης στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα θα είναι το φιλμ «Donbass» του Σερκέι Λοζνίτσα, βραβευμένου με FIPRESCI στις Κάννες το 2012 για «Το Πρόσωπο της Ομίχλης». Πρόκειται για μια ιστορία επιβίωσης στα δυσδιάκριτα όρια πολέμου, ειρήνης και ανελέητης προπαγάνδας.

«Lazzaro Felice» της Αλίτσε Ρορβάχερ

[Διανομή: Seven Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό)

Η ιστορία μιας αληθινής φιλίας από τη σκηνοθέτιδα που μας χάρισε τα «Θαύματα» το 2014, Αλίτσε Ρορβάχερ. Με τους Νικολέτα Μπράσκι, Άλμπα Ρορβάχερ.

«Summer» (Leto) του Κιρίλ Σερεμπρένικοφ

[Διανομή: Seven Films] - (Un certain regard / Ένα Κάποιο Βλέμμα)

Ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους σκηνοθέτες, ο Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, παραδίδει μια ιστορία γεμάτη αγάπη και ροκ ήχους στο Λένιγκραντ του 1981, όταν η underground ροκ σκηνή βρισκόταν σε άνθιση, επηρεασμένη από αστέρια της Δύσης όπως οι Led Zeppelin και ο David Bowie. Αυτή είναι η ιστορία του Victor Tsoi των Kino.

«Long Day’s Journey Into Night» του Μπι Γκαν

[Διανομή: Seven Films] - (Επίσημο Διαγωνιστικό)

Μετά το πολυβραβευμένο ντεμπούτο του, Kaili Blues, ο Μπι Γκαν επιστρέφει με ένα πανέμορφο και φιλόδοξο ταξίδι στα μυστήρια μιας ταραχώδους ζωής.

Το 71ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών σηκώνει αυλαία την Τρίτη 8 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Μαΐου.