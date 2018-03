Γεννημένη στο Παρίσι στις 16 Μαρτίου του 1953 η Ιζαμπέλ Ιπέρ διαθέτει μία τεράστια ερμηνευτική γκάμα, είναι τολμηρή στις επιλογές της και με μια εκπληκτική ικανότητα μεταμόρφωσης σε διαφορετικούς, όσο και απαιτητικούς ρόλους. Η Γαλλίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο σημερινό μας αφιέρωμα με αφορμή τα γενέθλιά της.

Ιζαμπέλ Ιπέρ / Isabelle Huppert

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ σπούδασε Σλαβικές κι Ανατολικές Γλώσσες, ενώ έκανε ταυτόχρονα μαθήματα υποκριτικής στο Παρίσι, στην Εθνική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών. Κέρδισε αμέσως την προσοχή του κοινού με τις πρώτες εμφανίσεις της στα Les Valseuses, Aloise , The Judge και Assassin. Απέσπασε το Βραβείο της πιο Υποσχόμενης Νέας Ηθοποιού από τη Βρετανική Ακαδημία για τον ρόλο της στο The Lacemaker.

Η σχέση της με τον Κλοντ Σαμπρόλ της επέτρεψε να αναδειχτεί σε όλα τα είδη ταινιών: στην κωμωδία με το The Swindle, στο δράμα με το Story of Women, στο φιλμ νουάρ με το Merci pour le chocolat, στην κλασική λογοτεχνία με το Madame Bovary, ακόμη και στο είδος της πολιτικής ταινίας με το Comedy of Power.

Έχει βραβευτεί πολλάκις για τους ρόλους της στις ταινίες του Κλοντ Σαμπρόλ: στις Κάννες για το Violette Nozière, στη Βενετία για το Story of Women, στη Μόσχα για το Madame Bovary, και ξανά στη Βενετία και τα Βραβεία Σεζάρ για το La Cérémonie.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους Γάλλους σκηνοθέτες όπως οι Ζαν Λυκ Γκοντάρ, Αντρέ Τεσινέ, Μορίς Πιαλά, Πατρίς Σερό, Μπενουά Ζακό, Κλαιρ Ντενί, Ολιβιέ Ασσάγιας, Φρανσουά Οζόν, Αν Φοντέν, όπως και με διεθνείς όπως οι Ότο Πρέμινγκερ, τους αδερφούς Ταβιάνι, Μάρκο Φερέρι, Ντέιβιντ Ο΄Ράσελ, Αντρέι Βάιντα, Μίκαελ Χάνεκε.

Η Βενετία την τίμησε με το Ειδικό Χρυσό Λέοντα της Επιτροπής για τη συνεισφορά της στον κινηματογράφο. Στις Κάννες βραβεύτηκε δύο φορές για τις ερμηνείες της, ενώ ήταν πρόεδρος της επιτροπής για την 62η διοργάνωση του Φεστιβάλ. Η Ιπέρ έχει ταυτόχρονα μια αξιόλογη καριέρα στο θέατρο. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Μπομπ Γουίλσον, Πίτερ Ζάντεκ και Κλοντ Ρεγκί. Φέτος εμφανίζεται στο Les Fausses Confidences του Λυκ Μποντί.

Η Ιπέρ πρωταγωνίστησε σε τρεις ταινίες που επιλέχθηκαν για το περσινό Φεστιβάλ Καννών: Ο Ήχος της Σιωπής (Louder than Bombs), Valley of Love του Γκιγιόμ Νικλού και Άσφαλτος (Asphalte) του Σάμιουελ Μπένεκτριτ. Η Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει λάβει τους τιμητικούς τίτλους Ιππότης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας και Διοικητής του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών στη Γαλλία.

Η Ιζαμπέλ Υπέρ είναι μια από τις σπουδαιότερες σύγχρονες ηθοποιούς, αποδεικνύοντας διαρκώς το ερμηνευτικό της μεγαλείο. Με αφορμή τα γενέθλιά της, θυμόμαστε τρεις χαρακτηριστικές ερμηνείες της:

Η Τελετή του Κλοντ Σαμπρόλ (1995)

Σπίτι με Θέα της Ούρσουλα Μέγιερ (2008)

Στη Χώρα των Άλλων του Χονγκ Σανγκ-σου (2012)

Η Τελετή / La Cérémonie

Σκηνοθεσία: Κλοντ Σαμπρόλ

Σενάριο: Ruth Rendell, Claude Chabrol

Με τους: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Σαντρίν Μπονέρ, Ζαν Πιέρ Κασέλ, Ζακλίν Μπισέ, Βιρζινί Λεντουαγιέν

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία, Γερμανία

Έτος Παραγωγής: 1995

Διάρκεια: 112 λεπτά

Φορμά: Έγχρωμη

Η Σοφί είναι μία εσωστρεφής κοπέλα, που εργάζεται ως υπηρέτρια στο σπίτι μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, στα προάστια του Παρισιού. Εργατική και υπάκουη, η Σοφί προσπαθεί να κρύψει από τα αφεντικά της ότι είναι αναλφάβητη. Σύντομα, θα γίνει φίλη με τη Ζαν την ταχυδρόμο, μια αντισυμβατική, αλλόκοτη και αλλοπρόσαλλη γυναίκα, που θα προσπαθήσει να τη στρέψει εναντίον των εργοδοτών της. Η συμπεριφορά της Σοφί απέναντι στους εργοδότες της θα αρχίσει, κάτω από την επιρροή της Ζαν, σταδιακά να αλλάζει και τα πράγματα δεν θα αργήσουν να πάρουν τραγική τροπή, όταν θα αποκαλυφθεί το μυστικό της.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης της Nouvelle Vague, Κλοντ Σαμπρόλ, σκηνοθετεί με μεγάλη μαεστρία αυτό το ατμοσφαιρικό δραματικό θρίλερ, όχι μόνο χωρίς να κρύβει τις επιρροές του, αλλά αποτίοντας φόρο τιμής στον κινηματογράφο του Άλφρεντ Χίτσκοκ και του Φριτς Λανγκ. Η Iζαμπέλ Υπέρ στο ρόλο της εκδικητικής και πικρόχολης Ζαν είναι εξαιρετική.

Σπίτι με Θέα / Home

Σκηνοθεσία: Ούρσουλα Μέγιερ

Σενάριο: Ursula Meier, Antoine Jaccoud

Με τους: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Adélaïde Leroux

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία

Έτος Παραγωγής: 2008

Διάρκεια: 98 λεπτά

Φορμά: Έγχρωμη

Μια πενταμελής οικογένεια ζει σε ένα σπίτι στη μέση του πουθενά, σε απόσταση αναπνοής από έναν αυτοκινητόδρομο που έχει μεν κατασκευαστεί, αλλά δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Τα πράγματα θα αλλάξουν άρδην όταν ο αυτοκινητόδρομος κάποια στιγμή τεθεί σε λειτουργία να λειτουργεί. Η ήσυχη ζωή της απομονωμένης οικογένειας θα διαταραχτεί, όταν θα αναγκαστούν να γίνουν για πρώτη φορά μέρος του κοινωνικού συνόλου.

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Ούρσουλα Μέγιερ αποτελεί ένα αλληγορικό παραμύθι για την εισβολή του δυτικού τρόπου ζωής σε κάθε γωνιά της σύγχρονης Ευρώπης. Η Ιζαμπέλ Υπέρ δίνει μία ακόμα σπουδαία ερμηνεία στο ρόλο της νευρωτικής μητέρας της οικογένειας, που προσπαθεί να κρατήσει όρθιο έναν κόσμο που γκρεμίζεται. Ένα αλληγορικό οικογενειακό δράμα με πρωταγωνιστές δύο από τους καλύτερους ηθοποιούς του μοντέρνου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, την Ιζαμπέλ Ιπέρ και τον Ολιβιέ Γκουρμέ.

«Η ταινία αυτή "γεννήθηκε" μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κοιτάζοντας την εθνική οδό: σπίτια που απείχαν μόλις λίγα μέτρα από το πεζοδρόμιο, άνθρωποι στις αυλές τους, πλαστικά τραπέζια πολύ κοντά σε σωλήνες εργοστασίων, και άλλα σπίτια εγκαταλειμμένα... Σπίτια σαν ιστορίες που περνούν γοργά από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου [...] Μέσω της αυξανόμενης περίεργης συμπεριφοράς των ηρώων, συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι ο κίνδυνος ίσως να μην προέρχεται από τη λεωφόρο, αλλά από την ίδια την οικογένεια... Για τον λόγο αυτό, το πιο βίαιο και παράξενο της υπόθεσης είναι η επιθυμία των μελών της οικογένειας να παραμείνει στο σπίτι της και να παλέψει γι' αυτό.» - Ούρσουλα Μέγιερ

Στη Χώρα των Άλλων / Da-reun na-ra-e-seo / In Another Country

Σκηνοθεσία: Χονγκ Σανγκ-σου

Σενάριο: Hong Sang-soο

Με τους: Isabelle Huppert, Joon-sang Yoo, Yu-mi Jung

Χώρα Παραγωγής: Νότια Κορέα

Έτος Παραγωγής: 2012

Διάρκεια: 89'

Φορμά: Έγχρωμη

Μια φοιτήτρια κινηματογράφου πηγαίνει με τη μητέρα της σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην πόλη Μοχάνγκ της Νότιας Κορέας, σε μία προσπάθεια να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στη διάρκεια της διαμονής τους εκεί, η κοπέλα θα συγγράψει τρία σενάρια ταινιών μικρού μήκους. Και στις τρεις ιστορίες πρωταγωνίστρια είναι η ίδια γοητευτική Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία βρίσκεται για διαφορετικό λόγο κάθε φορά στη μικρή παραθαλάσσια πόλη. Στην πρώτη, είναι σκηνοθέτης και επισκέπτεται έναν Κορεάτη φίλο της και την έγκυο γυναίκα του. Στη δεύτερη, είναι σύζυγος ενός πλούσιου επιχειρηματία και πηγαίνει στη Μοχάνγκ να συναντήσει τον εραστή της, έναν διάσημο Κορεάτη σκηνοθέτη. Στην τρίτη, πληγωμένη και προδομένη από το σύζυγό της, επισκέπτεται τη μικρή πόλη για να αναζητήσει την ηρεμία της.

Ο σημαντικός Κορεάτης σκηνοθέτης Χονγκ Σανγκ-σου, παραδίδει ένα κινηματογραφικό μάθημα, εν είδει τριπλής παραλλαγής στο ίδιο θέμα, έχοντας στο πλευρό του την θεσπέσια Iζαμπέλ Υπέρ, η οποία ενσαρκώνει τους τρεις διαφορετικούς ρόλους, σε μια ερμηνεία που αναδεικνύει τις διαφορές μέσα από τις λεπτομέρειες.

