Στις 20 Ιανουαρίου του 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης, ξαναβλέπουμε πέντε αξιόλογες αμερικάνικες ταινίες με κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον, οι οποίες κυκλοφορήσαν στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες τη σεζόν 2017 - 2018. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και οι πολιτικές εξελίξεις τίθενται σε πρώτο πλάνο, από το «Detroit» της Κάθριν Μπίγκελοου, μέχρι το «Moonlight» του Μπάρι Τζέκινς.

«Detroit» (2017) της Κάθριν Μπίγκελοου (Η.Π.Α.)

Το καλοκαίρι του 1967 ήταν μία κομβική περίοδος της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας, όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές: την κλιμάκωση της στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο του Βιετνάμ, και δεκαετίες φυλετικών διακρίσεων. Τα επίκεντρα όλης αυτής της δυσαρέσκειας και της άσβεστης οργής αποδείχθηκαν πως ήταν οι μεγάλες πόλεις της χώρας, με τις συστηματικές προκαταλήψεις τους, τις φυλετικές ανισότητες σε στέγη και παιδεία, και την ολοένα αυξανόμενη ανεργία στις κοινότητες των Αφρο-αμερικανών.

Δύο νύχτες μετά την έναρξη της εξέγερσης του Ντιτρόιτ, μία αναφορά για πυροβολισμούς κοντά σε περιοχή της Εθνοφυλακής, οδήγησε την Αστυνομία του Ντιτρόιτ, την Πολιτοφυλακή του Μίσιγκαν, την Εθνοφυλακή του Στρατού του Μίσιγκαν και έναν ιδιωτικό φρουρό ασφαλείας να εισβάλουν σε ένα παράρτημα του κεντρικού κτιρίου του Ξενοδοχείου Algiers. Περιφρονώντας την επίσημη διαδικασία, πολλοί αστυνομικοί ανέκριναν βίαια τους ενοίκους του ξενοδοχείου, κατασκευάζοντας ένα ιδιότυπο «παιχνίδι θανάτου», σε μία προσπάθεια να τους εκφοβίσουν για να μην ομολογήσουν. Μέχρι το τέλος της νύχτας, τρεις άοπλοι νεαροί πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ, και αρκετοί άλλοι άντρες και γυναίκες χτυπήθηκαν βάναυσα. Κανένα όπλο δεν βρέθηκε ποτέ...

Η ταινία αφηγείται την συγκλονιστική ιστορία μίας από τις πιο σημαντικές στιγμές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο Ντιτρόιτ το καλοκαίρι του '67. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός των «The Hurt Locker» και «Zero Dark Thirty», Κάθριν Μπίγκελοου. Πρωταγωνιστούν: Τζον Μπογιέγκα, Άντονι Μακί, Άλτζι Σμιθ, Γουίλ Πούλτερ, Τζέικομπ Λάτιμορ, Τζέισον Μίτσελ, Χάνα Μουράι, Τζακ Ρέινορ, Κέιτλιν Ντέβερ.

«Τρέξε!» (Get Out - 2017) του Τζόρνταν Πιλ (Η.Π.Α.)

Ο Αφρο-Αμερικάνος Κρις θα συνοδεύσει τη λευκή κοπέλα του, Ρόουζ (Άλισον Ουίλιαμς - Girls), στο πατρικό της για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς της (Μπράντλεϊ Γουίτφορντ και Κάθριν Κίνερ) και τον αδερφό της, Τζέρεμι (Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς - X-Men: First Class). Αρχικά ο Κρις θεωρεί πως, η παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι, όπου το υπηρετικό προσωπικό είναι μαύροι, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας οικογενειακής συνάθροισης οφείλεται στη διαφυλετική επιλογή της Ρόουζ. Σύντομά όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρομακτική αλήθεια. Στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο ο σεναριογράφος Τζόρνταν Πιλ, καταπιάνεται με το αγαπημένο του είδος και υπογράφει ένα πρωτότυπο θρίλερ, διαφυλετικών προεκτάσεων...

Η ταινία καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νεαρός ομοφυλόφιλος, καθώς ενηλικιώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζει σε μια πολύ σκληρή γειτονιά του Μαϊάμι και προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο, να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. Η μητέρα του είναι εξαρτημένη από το κρακ και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας θα ξεκινήσει.

Ο Μπάρι Τζέκινς, οκτώ χρόνια μετά το ρομαντικό δράμα «Medicine for Melancholy» (2008), επιστρέφει με την αριστουργηματική, δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό πορτρέτο της κοινωνίας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού θίγοντας θέματα, όπως ο ρατσισμός, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, οι φυλετικές διακρίσεις, το bullying και τα ναρκωτικά. Το «Moonlight» (2016) είναι ένα φιλμ - ωδή στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία βούλησης. Τιμήθηκε με την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας / Δράμα, ενώ απέσπασε και τρία Βραβεία Όσκαρ, στις κατηγορίες, Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης 'Β Ανδρικής Ερμηνείας και Σεναρίου.

Βασισμένος σε σενάριο του Τζέιμς Μπάλντουιν και με αφήγηση από τον Σάμιουελ Τζάκσον, ο αξιόλογος σκηνοθέτης Ραούλ Πεκ, μας προσφέρει απλόχερα ένα από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ του 21ου αιώνα. Μία ωδή στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά παράλληλα και μία αριστουργηματική ταινία τεκμηρίωσης: «Δεν Είμαι ο Νέγρος σου» (I Am Not Your Negro - 2016).

«Άρχισα να διαβάζω τον Τζέιμς Μπάλντουιν όταν ήμουν 15 χρονών ψάχνοντας για ορθολογικές εξηγήσεις στις αντιφάσεις που αντιμετώπιζα ήδη στη «νομαδική» ζωή μου, που με πήγε από την Αϊτή στο Κονγκό, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μαζί με τον Aimée Césaire, τον Jacques Stéphane Alexis, τον Richard Wright, τον Gabriel García Márquez και τον Alejo Carpentier, ο Τζέιμς Μπάλντουν ήταν ένας από τους λίγους συγγραφείς που θα μπορούσα να ονομάσω «δικός μου». Συγγραφείς που μιλούσαν για έναν κόσμο που ήξερα. Αφηγούνταν περιστατικά που μιλούν για την Ιστορία και καθόριζαν τη δομή και τις ανθρώπινες σχέσεις που συμπίπτουν με αυτό που έβλεπα γύρω μου. Πάντα χρειαζόμαστε ένα βιβλίο του Μπάλντουιν δίπλα μας.» - Ραούλ Πεκ

O Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί την Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς στην ταινία «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά». Πρόκειται για μία συγκλονιστική δραματική ταινία που αφηγείται την ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στην πρώτη γυναίκα εκδότη εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ), και στον άτεγκτο συντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς). Καθώς προσπαθούν να προλάβουν να δημοσιεύσουν ένα τεράστιο σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων, η Κέι Γκράχαμ και ο Μπεν Μπράντλι πρέπει να βρουν τρόπο να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, καθώς θέτουν τόσο τις καριέρες τους όσο και την ελευθερία τους σε κίνδυνο, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια.

Ήδη το αμερικάνικο National Board of Review - που αποτελείται από κριτικούς κινηματογράφου, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες κινηματογραφιστές - ανακοίνωσε τους νικητές των φετινών βραβείων του, βραβεύοντας τριπλά τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το φιλμ «The Post» αφορά την αποκάλυψη της Washington Post με τα «Pentagon Papers», δηλαδή της συγκάλυψης από την κυβέρνηση Νίξον της πορείας του πολέμου στο Βιετνάμ. Συγκεκριμένα η ταινία κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας, καλύτερου άντρα ηθοποιού (Τομ Χανκς) και καλύτερης γυναίκας ηθοποιού (Μέριλ Στριπ).