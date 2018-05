Πιστό στο ραντεβού του, με όσους αγαπούν την Έβδομη Τέχνη, το κλασικό και διαχρονικό πλέον Ταινιόραμα, επιστρέφει και φέτος, για επτά εβδομάδες προβολών, 49 κινηματογραφικές ημέρες, γεμάτες με 143 αξιόλογες ταινίες. Από την Πέμπτη 17 Μαΐου, μέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου, στο Άστυ.

Το Ταινιόραμα 2018, σηκώνει αυλαία και μας υποδέχεται με τις σημαντικότερες ταινίες που προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν στα Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας και Βερολίνου, αλλά και εκείνες που έφτασαν στα Όσκαρ, καθώς και με κλασικές δημιουργίες, οι οποίες εξακολουθούν να μας γοητεύουν. Πέντε σπουδαίες ταινίες που ξεχωρίζουν:

«Ταξίδι Στην Άλλη Όχθη» (Journey To The Shore / Kishibe no tabi - 2015) του Κιγιόσι Κουροσάβα

Παρασκευή 18 Μαΐου στις 22:00

Το ταξίδι της Μιζούκι (Έρι Φουκάτσου) και του συζύγου της Γιουσούκε (Ταντανόμπου Ασάνο) δεν σταματά, παρόλο που εκείνος πνίγηκε στη θάλασσα πριν από τρία χρόνια. Όταν ξαφνικά επιστρέφει στο σπίτι, εκείνη δεν εκπλήσσεται. Αντ' αυτού, η Μιζούκι αναρωτιέται γιατί άργησε τόσο πολύ. Συμφωνεί με τον άντρα της να την πάρει μαζί του σ' ένα ταξίδι. Η Μιζούκι θέλει να γνωρίσει τους ανθρώπους εκείνους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Το ταξίδι τούς οδηγεί στην ιαπωνική ενδοχώρα, στα χωριά και στην εξοχή. Είναι ένα όμορφο ταξίδι, που κινείται στα όρια της πραγματικότητας και του φανταστικού ανάμεσα σε πνεύματα και φαντάσματα. Πρόκειται για ένα road movie, μια ιδιαίτερη ταινία για τη ζωή και τον θάνατο.

Ο Ιάπωνας σκηνοθέτης Κιγιόσι Κουροσάβα, είναι ένας πραγματικός τεχνίτης της κινηματογραφικής εικόνας. Στη νέα του δημιουργία, μιλά για την αγάπη, την απουσία, το πένθος που δεν μπορούμε να μην βιώσουμε, αλλά και την ελπίδα. Είναι ένα ταξίδι προς την άλλη όχθη. Ένα ιδιαίτερο road movie, με πλάνα σπάνιας ομορφιάς, σ' ένα συμβολικό ταξίδι εκεί όπου η δύναμη της αγάπης αποτυπώνεται σε όλο της το μεγαλείο.

«Στην πραγματικότητα, αυτός ο εξαιρετικά οικείος και συναισθηματικός διάλογος τοποθετείται στο κρεβάτι του θανάτου. Στη φαντασία όμως, αυτός ο χώρος και ο χρόνος που επεκτείνονται ώστε να περιλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία, ερμηνεύονται με τον αφηγηματικό όρο «ταξίδι». Αυτή είναι η τολμηρή υπόθεση επί της οποίας χτίστηκε το μυθιστόρημα που βασίστηκε η ταινία μου.» - Κιγιόσι Κουροσάβα

«Δεσμοί Αίματος» (Rams / Hrútar - 2015) του Γκρίμουρ Χακόναρσον

Παρασκευή 18 Μαΐου στις 20:00

Σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα στην Ισλανδία, ο Γκάμι και ο Κίντι, δύο αδέλφια που ζουν δίπλα-δίπλα και μοιράζονται την ίδια γη, μπορεί να έχουν παρόμοιο τρόπο ζωής, αλλά δεν μιλάνε εδώ και σαράντα χρόνια! Τα πρόβατα που έχουν κληρονομήσει θεωρούνται από τα σημαντικότερα είδη ζώου της περιοχής κι εκείνοι έχουν βραβευθεί πολλές φορές για τα κριάρια τους που έλκουν μια μακρινή, αρχαία καταγωγή. Όταν όμως μια θανατηφόρα ασθένεια προσβάλει τα πρόβατα του Κίντι και εξαπλώνεται στην περιοχή ως ιός, οι αρχές αποφασίζουν ότι πρέπει να θανατωθούν όλα τα πρόβατα της κοιλάδας ώστε να σταματήσει η απειλή. Όμως, αυτή η απόφαση θα αποτελέσει έναν «ξαφνικό θάνατο» για τους κτηνοτρόφους καθότι αυτή είναι η κύρια πηγή του εισοδήματός τους, με αποτέλεσμα να πρέπει να εγκαταλείψουν τη γη τους.

Μαύρο χιούμορ και δραματικές καταστάσεις εναλλάσσονται σε μια ταινία που ο ρυθμός της συμβαδίζει με τον ρυθμό της φύσης, δίνοντας χώρο στους ήρωες για να αναπνεύσουν. Το φιλμ υμνεί τους δεσμούς του ανθρώπου με τα ζώα, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές, ενώ προβάλλει με αυθεντικότητα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε μικρές κοινότητες, στις οποίες το περιβάλλον προσδιορίζει καταλυτικά τον παράγοντα «ζωή». Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της, τον Μάιο του 2015 στο Φεστιβάλ Καννών όπου και τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα: Ένα Κάποιο Βλέμμα. Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το φιλμ «Δεσμοί Αίματος», κατά την πρεμιέρα του, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς στο 56ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθώς συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό, όπου και απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο της διοργάνωσης.

«Διασταυρούμενες Ζωές» (Krugovi / Circles - 2013) του Σρένταν Γκολούμποβιτς

Σάββατο 19 Μαΐου στις 18:00

Ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας και οι τραγικές του συνέπειες, έχουν υπάρξει πηγή έμπνευσης ουκ ολίγων ταινιών τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ όμως του Σρένταν Γκολούμποβιτς «Διασταυρούμενες Ζωές», αποτελεί μία ξεχωριστή και άξια προσοχής, προσέγγιση και δημιουργία. Ο σκηνοθέτης ξεκαθαρίζοντας μας από την αρχή ότι δεν προσπαθεί να αποδώσει δίκιο ή άδικο σε κάποια συγκεκριμένο κράτος ή θρησκεία, τοποθετεί στο κέντρο του προβλήματος τον ίδιο τον άνθρωπο και τις συνέπειες των πράξεων του, καταφέρνοντας έτσι να μας χαρίσει μία αντιπολεμική και βαθιά ανθρώπινη ταινία.

«Οι «Διασταυρούμενες Ζωές» είναι μία ταινία για ανθρώπους των οποίων οι ζωές αλλάζουν μετά από ένα και μόνο γεγονός. Για τις σκιές του παρελθόντος και την ανάγκη να βγούμε από αυτές. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα. Όταν άκουσα την ιστορία του Σέρβου στρατιώτη που έσωσε τη ζωή του μουσουλμάνου γείτονά του κι εξαιτίας αυτής της πράξης ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τους Σέρβους συμπολεμιστές του, κατάλαβα ότι έπρεπε να παρουσιάσω αυτή την ιστορία, η οποία είναι μάλλον μοναδική ανάμεσα στις σπάνιες θετικές ιστορίες από τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία.» - Σρένταν Γκολούμποβιτς

«Πριν από τη Βροχή» (Before the Rain - 1994) του Μίλτσο Μαντσέφσκι

Δευτέρα 21 Μαΐου στις 22:00

Την ταινία συναποτελούν τρεις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη μεταφερόμαστε στα Σκόπια και συγκεκριμένα σ' ένα ορθόδοξο μοναστήρι, για να παρακολουθήσουμε την ιστορία ενός νεαρού ορθόδοξου μοναχού που έχει δώσει όρκο σιωπής, και που θα προσπαθήσει να κρύψει στο μοναστήρι μια νεαρή μουσουλμάνα από την Αλβανία, η οποία ζητά καταφύγιο, καθώς είναι κυνηγημένη. Στο δεύτερο μέρος μια νεαρή Αγγλίδα αμφιταλαντεύεται για το αν θα πρέπει να ακολουθήσει τον εραστή της, που είναι φωτογράφος ή να παραμείνει με τον σύζυγό της. Στο τρίτο μέρος επανερχόμαστε στο αρχικό τοπίο, όπου μαζί με τον φωτογράφο του δεύτερου μέρους που έχει έρθει στη γενέτειρά του, θα γίνουμε θεατές αιματηρών γεγονότων και συγκρούσεων ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, με φόντο έναν αδελφοκτόνο αιματηρό πόλεμο.

Ειδική μνεία αξίζει η φωτογραφία του Μανουέλ Τεράν, αλλά και η εξαιρετική μουσική της ταινίας που υπογράφει το συγκρότημα Anastasia. Η ταινία βραβεύτηκε με το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας.

«Μέλι» (Bal / Honey - 2010) του Σεμίχ Καπλάνογλου

Τρίτη 22 Μαΐου στις 20:00

Ο Γιουσούφ είναι μοναχοπαίδι και ζει με τους γονείς του σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή. Για το νεαρό αγόρι, το γειτονικό δάσος είναι ένα μέρος μυστηρίου και περιπέτειας, στο οποίο ταξιδεύει ενώ παράλληλα συνοδεύει τον πατέρα του στη δουλειά του, καθημερινώς. Ο πατέρας του ο Γιακούπ, είναι μελισσοκόμος και έχει τοποθετήσει τις ειδικώς κατασκευασμένες κυψέλες του στην κορυφή των πιο ψηλών δέντρων του δάσους. Πατέρας και γιος έχουν μια πολύ δυνατή σχέση, καθώς μοιράζονται τα ίδια όνειρα και έχουν τα δικά τους μυστικά. Παράλληλα όμως, στο σχολείο ο Γιουσούφ έχει μια δυσάρεστη σχέση με τους συμμαθητές του λόγω της δυσλεξίας του που τον κάνει να ντρέπεται την ώρα των μαθημάτων. Κι ενώ οι ανησυχίες του για το σχολείο υποβόσκουν, ο πατέρας του πρέπει να ταξιδέψει σ' ένα μακρινό δάσος για μια ριψοκίνδυνη αποστολή...

Λυρικό το σινεμά του Σεμίχ Καπλάνογλου, που με την ταινία του «Μέλι» (Bal / Honey), ολοκληρώνει παράλληλα και την "Τριλογία του Γιουσούφ". Είχαν προηγηθεί το 2007 το «Αυγό» (Yumurta / Egg) και το 2008 το «Γάλα» (Sut / Milk). Ο Καπλάνογλου μας παρουσιάζει ένα όμορφο, συγκινητικό και πλήρες δημιούργημα. Την ελεγεία μιας απλής, τραγικής οικογένειας. Ο σκηνοθέτης, εστιάζει επιδέξια με τον φακό του, στο ενδιαφέρον που αναδύεται μέσα από την καθημερινότητά της συγκεκριμένης οικογένειας. Μία ταινία, που παρά την ηθελημένη βραδύτητά της, δεν παύει να έχει έναν έντονο εσωτερικό ρυθμό, που σταδιακά παρασύρει τον θεατή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών της πρώτης εβδομάδας του Ταινιοράματος 2018, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πέμπτη 17 Μαΐου - Οσκαρικές Ταινίες Ι

18:00 Το Χρώμα Του Παραδείσου

20:00 Half Nelson

22:00 Pollock, Ο Ασυμβίβαστος

Παρασκευή 18 Μαΐου - Φεστιβάλ Καννών Highlights Ι

18:00 Καυτός Ήλιος

20:00 Δεσμοί Αίματος

22:00 Ταξίδι Στην Άλλη Όχθη

Σάββατο 19 Μαΐου - Φεστιβάλ Βερολίνου Highlights Ι

18:00 Διασταυρωμένες Ζωές

20:00 Ορκισμένη Παρθένα

22:00 Γελαστός Πρίγκιπας

Κυριακή 20 Μαΐου - Κλασικές Ταινίες Ι

18:00 Ο Εξολοθρευτής Άγγελος

20:00 Φαλσταφ

22:00 Ο Κλέψας Του Κλέψαντος

Δευτέρα 21 Μαΐου - Φεστιβάλ Βενετίας Highlights Ι

18:00 Η Ταραγμένη Ζωή Του Wilde

20:00 Ξέχασε Με

22:00 Πριν Από Την Βροχή

Τρίτη 22 Μαΐου - Φεστιβάλ Βερολίνου Highlights ΙΙ

18:00 Το Χωριό Των Τσιγγάνων

20:00 Μέλι

22:00 Κάθε Ψέμα Κρύβει Μια Αλήθεια

Τετάρτη 23 Μαΐου - Κλασικές Ταινίες ΙΙ

18:00 Η Σειρήνα Του Μισσισιπή

20:00 Los Olvidados

22:00 Πατέρας Αφέντης

Πληροφορίες:

7 εβδομάδες - 49 κινηματογραφικές ημέρες - 143 ταινίες συνολικά - 3 διαφορετικές προβολές καθημερινά με 1 εισιτήριο των 5 ευρώ, είναι το «τετράπτυχο» του φετινού Ταινιοράματος. Στον Κινηματογράφο Άστυ (Κοραή 4, Αθήνα - Μετρό Πανεπιστημίου), από την Πέμπτη 17 Μαΐου, μέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου

