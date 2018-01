Μετά την Κινηματογραφική Ανασκόπηση του 2017, γυρίζουμε σελίδα και προσπαθούμε να ατενίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία, παρουσιάζοντας αναλυτικά, δεκαοκτώ ταινίες οι οποίες αναμένεται να ξεχωρίσουν και να συζητηθούν κατά την κυκλοφορία τους στις ελληνικές αίθουσες. Από το «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» του Λούκα Γκουαντανίνο, μέχρι το «Isle of Dogs» του Γουές Άντερσον, αυτό είναι το 2018 σε πρώτο πλάνο*.

«Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017) του Λούκα Γκουαντανίνο

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 08 Φεβρουαρίου

Ο δεκαεπτάχρονος Elio (Τίμοθι Κάλαμετ / Timothée Chalamet) περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Oliver (Άρμι Χάμερ / Armie Hammer), ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Elio (Μάικλ Στούλμπαργκ / Michael Stuhlbarg) στην έρευνά του. Στην αρχή ο Elio αντιμετωπίζει τον νεοφερμένο επιφυλακτικά και παρόλο που ψάχνει αφορμές για να περάσει χρόνο με τον Oliver, του φέρεται με υπεροψία. Παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, ο Elio κοροϊδεύει την αμερικάνικη αργκό του Oliver. Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά και σύντομα ο Elio και ο Oliver γίνονται αχώριστοι. Παρόλο που κάποια στιγμή ο Oliver πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Elio και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα. Το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Άιβορι, βασισμένος στο ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Ακιμάν.

Δύο χρόνια μετά το εξαιρετικό φιλμ «Κάτω Από Τον Ήλιο» (A Bigger Splash - 2015) - με πρωταγωνιστές τους: Τίλντα Σουίντον, Ρέιφ Φάινς, Ντακότα Τζόνσον και Ματίας Σένερτς - Λούκα Γκουαντανίνο, επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του δημιουργία: «Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου» (Call Me by Your Name - 2017). Ο Ιταλός σκηνοθέτης υπογράφει ένα από τα καλύτερα φιλμ της νέας σεζόν, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Η ταινία βρέθηκε σε πολλές λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 2017, όπως για παράδειγμα στην αντίστοιχη του Guardian, όπου κατέλαβε την 1η θέση!

«Black Panther» (2018) του Ράιαν Κούγκλερ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 15 Φεβρουαρίου

Ο Black Panther της Marvel Studios ακολουθεί τον T'Challa, που μετά το θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά της Wakanda - ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου μα απομονωμένου Αφρικανικού κράτους - επιστρέφει στην πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο. Όταν ένας παλιός και ισχυρός εχθρός επανεμφανίζεται, το θάρρος του T’Challa βασιλιά - και Μαύρου Πάνθηρα - δοκιμάζεται σε μια τρομερή σύγκρουση που απειλεί την Wakanda, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Αντιμέτωπος με προδοσία και κινδύνους, ο νέος βασιλιάς πρέπει να συγκεντρώσει τους συμμάχους του και να απελευθερώσει όλη τη δύναμη του Μαύρου Πάνθηρα, για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού του. Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόσμαν, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Άντι Σέρκις, Μάρτιν Φρίμαν, Άντζελα Μπάσετ, Φόρεστ Γουίτακερ.

«In the Fade» (Aus dem Nichts - 2017) του Φατίχ Ακίν

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 15 Φεβρουαρίου

Η ζωή της Katja (Νταϊάν Κρούγκερ / Diane Kruger) καταρρέει μετά τον θάνατο του συζύγου και του γιου της σε βομβιστική επίθεση. Μετά τον καιρό του πένθους και της αδικίας, έρχεται ο χρόνος της εκδίκησης. Ο Φατίχ Ακίν, είναι ένας ιδιαίτερα αξιόλογος σκηνοθέτης το έργο του οποίου αξίζει αναμφισβήτητα την προσοχή του θεατή. Ένα κινηματογραφικό σύμπαν, σκληρό, ρεαλιστικό, μα πάνω απ' όλα ανθρώπινο.

Στη νέα του ταινία, μία γυναίκα καταδύεται στην κόλαση μετά τον θάνατο του συζύγου και του γιου της σε βομβιστική επίθεση και αναδύεται στο καθαρτήριο, επιζητώντας την τιμωρία των δύο νεοναζί που κρύβονται πίσω από το έγκλημα. Το οδυνηρό αυτό ταξίδι με μόνη καύσιμη ύλη την οργή και το πένθος γίνεται μέσα από τον φακό του Φατίχ Ακίν ένα σαφές, ριζοσπαστικό πολιτικό σχόλιο, που φιλοδοξεί να διαλύσει την ομίχλη της εποχής.

Η ταινία λαμβάνει χώρα στην γερμανο-τουρκική κοινότητα του Αμβούργου. Η έκρηξη μιας βόμβας οδηγεί μία γυναίκα να αναζητήσει εκδίκηση για την οικογένειά της. Η γεννημένη στη Γερμανία Ντάιαν Κρούγκερ πρωταγωνιστεί, ενώ στο καστ βρίσκουμε, επίσης, τον Ντένις Μοσκιάτο, τον Νούμαν Ακάρ και τον Ούλριχ Τουκούρ. Σε ρόλο έκπληξη συναντάμε τον καταξιωμένο Έλληνα σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη.

«Αφανισμός» (Annihilation - 2018) του Άλεξ Γκάρλαντ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

Βασισμένο στην τριλογία του Jeff Vander Meer, το Annihilation επικεντρώνεται σε μια βιολόγο που ακολουθεί μια επικίνδυνη, μυστική αποστολή όπου δεν ισχύουν οι νόμοι της φύσης. Πρωταγωνιστούν: Νάταλι Πόρτμαν, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τέσα Τόμπσον, Όσκαρ Άιζακ, Τζίνα Ροντρίγκεζ, Τούβα Νοβότνι. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Alex Garland (Ex Machina, 28 Days Later).

«H Μορφή Του Νερού» (The Shape Of Water - 2017) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

Από έναν εκ των σπουδαιότερων αφηγητών του καιρού μας, τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, έρχεται το «The Shape of Water», ένα απόκοσμο παραμύθι τοποθετημένο χρονικά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στο μυστικό, υψίστης ασφαλείας εργαστήριο στο οποίο δουλεύει, η μοναχική Ελίζα (Σάλι Χόκινς) είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση απόλυτης απομόνωσης. Η ζωή της θα αλλάξει για πάντα, όταν μαζί με τη συνάδελφό της, Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ), θα ανακαλύψουν ένα άκρως απόρρητο πείραμα.

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες της νέας χρονιάς, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017, ενώ οδηγεί και την κούρσα Υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2018, έχοντας αποσπάσει επτά (7) Υποψηφιότητες.

«Εάν παραμείνετε αυθεντικοί και πιστοί στα πιστεύω σας, σε όσα πραγματικά πιστεύετε, στην περίπτωσή μου στα τέρατα, θα μπορέσετε να κάνετε όλα όσα θέλετε.» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

«Hostiles» (2017) του Σκοτ Κούπερ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

1892, Νιου Μέξικο: Ο θρυλικός λοχαγός Τζόζεφ Τζ. Μπλόκερ (Κρίστιαν Μπέιλ) αναλαμβάνει μία τελευταία αποστολή πριν αποστρατευτεί. Πρέπει να συνοδέψει το Κίτρινο Γεράκι - έναν ετοιμοθάνατο πολέμαρχο των Ινδιάνων Τσεγιέν - και την οικογένεια του πίσω στα ιερά εδάφη τους. Μετά από 20 χρόνια βίαιων εχθροπραξιών, αυτή η ειρηνική χειρονομία είναι αδιανόητη, όσο και οδυνηρή. Μαζί, θα παλέψουν ενάντια σε εξαντλητικά τοπία και την βιαιότητα των ανθρώπων, διασώζοντας μία νεαρή χήρα (Ρόζαμουντ Πάικ) εν μέσω του μακελειού της δολοφονημένης της οικογένειας. Δύο σπουδαίοι πολεμιστές, κάποτε αντίπαλοι στο πεδίο της μάχης, πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να βρουν την ειρήνη σε μία ασυγχώρητη γη. Μία ηρωική οδύσσεια επιβίωσης, το «Hostiles», είναι μία ιστορία όχι για την απόσταση που διανύεις ή τις μάχες που δίνεις, αλλά για το ταξίδι προς τον σεβασμό, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση.

«Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» (The 15:17 To Paris - 2018) του Κλιντ Ίστγουντ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Φεβρουαρίου

Μετά τις ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο Κλιντ Ίστγουντ καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Νωρίς το βράδυ της 21ης Αυγούστου 2015, ο κόσμος παρακολουθούσε συγκλονισμένος καθώς τα ΜΜΕ ανέφεραν την αποτροπή μιας τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι. Μια απόπειρα που απετράπη από τρεις θαρραλέους Αμερικανούς που ταξίδευαν στην Ευρώπη. Η ταινία «The 15:17 to Paris» ακολουθεί τις ζωές των τριών φίλων, από τη δύσκολη παιδική τους ηλικία μέχρι την στιγμή που βρήκαν τον δρόμο τους, ως τη σειρά των απίθανων γεγονότων που οδήγησαν στην επίθεση. Καθ’ όλη την διάρκεια της οδυνηρής εμπειρίας που έζησαν, η φιλία τους δεν κλονίστηκε ποτέ και έγινε το πιο δυνατό τους όπλο, επιτρέποντάς τους να σώσουν τις ζωές πάνω από 500 ανθρώπων που επέβαιναν στο τρένο.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι αληθινοί ήρωες των γεγονότων, Σάντλερ, Σκαρλάτος και Στόουν, που θα υποδυθούν τους εαυτούς τους. Δίπλα τους θα δούμε επίσης τους Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι.

«Lady Bird» (2017) της Γκρέτα Γκέρβιγκ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 1η Μαρτίου

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια δεκαεπτάχρονη με κλίση στις Τέχνες ενηλικιώνεται στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Η Κριστίν "Lady Bird" ΜακΦέρσον είναι τελειόφοιτη του Λυκείου από μια λαϊκή συνοικία. Λαχταρά την περιπέτεια, την ανώτερη κουλτούρα και μια ευκαιρία, αλλά δεν βρίσκει τίποτα από αυτά στο Καθολικό Λύκειο του Σακραμέντο. Η ταινία ακολουθεί το τελευταίο έτος του ομώνυμου χαρακτήρα της στο Λύκειο, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης αισθηματικής της σχέσης, της συμμετοχής στο σχολικό παιχνίδι και, κυρίως, της αίτησης για το κολέγιο. Στη νέα ταινία της Γκρέτα Γκέρβιγκ (Nights and Weekends - 2008), πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Σαουόρς Ρόναν, Τίμοθι Κάλαμεντ, Οντέγια Ρας, Λόρι Μέτκαλφ, Λούκας Χέντζις, Κάθριν Νιούτον, Τζέικ Μακντόρμαν.

«Gringo» (2018) του Νας Έτζερτον

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: Μάρτιος

Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας με μετοχές σε μία φαρμακευτική εταιρεία που πρόκειται να μπει στο χρηματιστήριο, βρίσκει τη ζωή του σε κίνδυνο μετά από ένα περιστατικό στο Μεξικό. Πρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Τζόελ Έτζερτον, Αμάντα Σίφριντ, Θάντι Νιούτον, Σάρλτο Κόπλεϊ.

«Κόκκινο Σπουργίτι» (Red Sparrow - 2018) του Φράνσις Λόρενς

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: Μάρτιος

Η Ντομίνικα Εγκόροβα (Τζένιφερ Λόρενς) γίνεται - ενάντια στη θέλησή της - «σπουργίτι», μία εκπαιδευμένη, δηλαδή, σαγηνεύτρια στις υπηρεσίες της Ρωσικής Ασφάλειας. Η Ντομίνικα μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί το κορμί της σαν όπλο, ενώ παράλληλα προσπαθεί σκληρά προκειμένου να μην χάσει τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της απάνθρωπης εκπαίδευσής της. Βρίσκοντας τη δύναμή της μέσα σε ένα άδικο σύστημα, αναδεικνύεται ως μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες για το πρόγραμμα. Ο πρώτος στόχος της είναι ο Νέιτ Νας (Τζόελ Έτζερτον), ένας αξιωματικός της CIA ο οποίος χειρίζεται τις πιο λεπτές υποθέσεις της Ρωσικής Υπηρεσίας. Οι δύο νέοι συνεργάτες μπλέκονται σε έναν φαύλο κύκλο έλξης και εξαπάτησης, ο οποίος απειλεί να καταστρέψει τις καριέρες τους, τις συμμαχίες τους καθώς και την ασφάλεια των δύο χωρών. Βασισμένη στο βιβλίο του πρώην αξιωματικού της CIA, Τζέισον Μάθιους, το «Κόκκινο Σπουργίτι» επανενώνει την Τζένιφερ Λόρενς με τον σκηνοθέτη του «Hunger Games», Φράνσις Λόρενς, και τους Τζόελ Έτζερτον, Ματίας Σένερτς, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ και Τζέρεμι Άιρονς να ολοκληρώνουν το καστ.

«Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» (You Were Never Really Here - 2017) της Λιν Ράμσεϊ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Μαρτίου

Η προσπάθεια ενός βετεράνου του πολέμου (Χοακίν Φίνιξ) να σώσει μια νεαρή κοπέλα που αγνοείται από ένα δίκτυο διακίνησης λευκής σάρκας (trafficking) καταλήγει σε λουτρό αίματος. Η διεφθαρμένη εξουσία και η εκδίκηση απελευθερώνουν μια έκρηξη βίας που οδηγεί στην αφύπνιση του ήρωα.

Η ταινία τιμήθηκε στο 70ό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου (εξ ημισείας με τον Γιώργο Λάνθιμο για την ταινία του "Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού / The Killing of a Sacred Deer) και με το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον Χοακίν Φίνιξ. Το φιλμ προβλήθηκε και στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας, παρουσία της δημιουργού.

«Μαρία Μαγδαληνή» (Mary Magdalene - 2018) του Γκαρθ Ντέιβις

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 22 Μαρτίου

O Γκαρθ Ντέιβις (Το Μυστικό της Λίμνης - 2013), πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην μεγάλη οθόνη, παρουσιάζοντας μία δραματική, συγκινητική ιστορία, βασιζόμενη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο «Ο Μακρύς Δρόμος της Επιστροφής» του Σαρού Μπρίρλι. Η ταινία «Lion» (2016), διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών, εκ των οποίων ξεχωρίζουν η Νικόλ Κίντμαν, ο Ντεβ Πατέλ και η Ρούνι Μάρα. Δύο χρόνια μετά, ο Αυστραλός κινηματογραφιστής, επιστρέφει με τη νέα του ταινία, «Μαρία Μαγδαληνή», έχοντας και πάλι στο πλευρό τη Ρούνι Μάρα να ενσαρκώνει τον ομώνυμο ρόλο, ενώ ο Γιοακίν Φίνιξ ερμηνεύει τον ρόλο του Χριστού.

«Ready Player One» (2018) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 29 Μαρτίου

Η ταινία διαδραματίζεται το 2045, με τον κόσμο στα όρια του χάους και της κατάρρευσης. Η ανθρωπότητα έχει βρει σωτηρία στο OASIS, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και εκκεντρικό Τζέιμς Χάλιντεϊ (Μαρκ Ράιλανς). Όταν ο Χάλιντεϊ πεθαίνει, αφήνει την αμύθητη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα ψηφιακό Πασχαλινό αυγό, το οποίο έχει κρύψει κάπου στο OASIS, πυροδοτώντας έναν διαγωνισμό που καθηλώνει όλο τον κόσμο. Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Ουέιντ Ουότς (Τάι Σέρινταν) αποφασίζει να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων.

Μετά το animation «The BFG» (2016) και το βραβευμένο με Όσκαρ πολεμικό θρίλερ «H Γέφυρα των Κατασκόπων» (Bridge of Spies - 2015), o Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει με μία εντυπωσιακή περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Ο βραβευμένος Αμερικανός σκηνοθέτης, μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη το bestseller βιβλίο του Έρνεστ Κλάιν: «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter».

«Το Φεγγάρι του Δία» (Jupiter's Moon - 2017) του Κορνέλ Μουντρούτσο

Ο Ούγγρος σκηνοθέτης του υπέροχου «Λευκού Θεού» επιστρέφει. Ένας νεαρός μετανάστης πυροβολείται καθώς περνάει τα σύνορα. Τρομαγμένος και σε κατάσταση σοκ, ο πληγωμένος Άριαν μπορεί τώρα να «αιωρείται» όποτε θέλει, με έναν μυστηριώδη τρόπο. Θα τον βάλουν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών, όπου θα δραπετεύσει με τον Δρ Στερν, που προσπαθεί να εξερευνήσει το ασυνήθιστο μυστικό του. Κυνηγημένος από τον εξοργισμένο διευθυντή του στρατοπέδου, Λάζλο, ο φυγάς Άριαν πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, αναζητώντας ασφάλεια και λίγα χρήματα, ενώ ο Στερν πρέπει να πιστέψει σε έναν κόσμο όπου τα θαύματα κακοποιούνται βάναυσα. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του 70ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

«Radegund» (2018) του Τέρενς Μάλικ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: Μάιος

Ο Αυστριακός αντιρρησίας συνείδησης, Φραντς Γιάγκερστετερ, αρνείται να πολεμήσει για λογαριασμό των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. αυτή είναι η νέα ταινία του Τέρενς Μάλικ, με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς: Ματίας Σένερτς, Μπρούνο Γκανζ, Μάικλ Νάικβιστ

«Deadpool 2» (2018) του Ντέιβιντ Λιτς

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: Μάιος

(φωτογραφία άρθρου)

Ο αγαπημένος αθυρόστομος υπερήρωας επιστρέφει σε νέες, ακόμα πιο τρελές περιπέτειες, πάντα με σύντροφο το χιούμορ... που σκοτώνει. Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Ρέινολντς, Μορένα Μπακάριν, Τζος Μπρόλιν, Ζάζι Μπιτζ, Μπριάνα Χίλντενμπραντ, Έντι Μαρσάν, Κάραν Σόνι, Λέσλι Ούγκαμς, Τζακ Κέσι.

«Isle of Dogs» (2018) του Γουές Άντερσον

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: Μάιος

To «Isle of Dogs» αφηγείται την ιστορία του Ατάρι Κομπαγιάσι, 12χρονου προστατευόμενου του διεφθαρμένου Δημάρχου Κομπαγιάσι. Όταν, με Προεδρικό Διάταγμα, αποφασίζεται να μεταφερθούν όλοι οι σκύλοι της πόλης Μεγκασάκι σε μία αχανή χωματερή, ονόματι Νησί των Σκουπιδιών, ο Ατάρι ξεκινά μόνος του την αναζήτηση του σκύλου-σωματοφύλακα του, Σποτς. Εκεί, με τη βοήθεια μίας αγέλης ημίαιμων φίλων, αρχίζει ένα επικό ταξίδι που θα καθορίσει την τύχη και το μέλλον ολόκληρης της Νομαρχίας. Το «Isle of Dogs» είναι το νέο animation του Γουές Άντερσον, το οποίο αποτελεί και την ταινία έναρξης του φετινού 68ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Μπερλινάλε), που σηκώνει αυλαία στις 15 Φεβρουαρίου.

«Η Συμμορία των 8» (Ocean’s 8 - 2018)) του Γκάρι Ρος

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 21 Ιουνίου

Ο Γκάρι Ρος, σκηνοθέτης του «Pleasantville» αλλά και της πρώτης ταινίας της τετραλογίας του «The Hunger Games» αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει ένα project. Η Συμμορία του Ocean επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά όμως, την ομάδα αποτελούν μόνο γυναίκες. Το all star καστ του νέου κεφαλαίου του Ocean’s franchise περιλαμβάνει τις Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Αν Χάθαγουεϊ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Ριάνα, Μίντι Κάλινγκ, Ακουαφίνα, και Σάρα Πόλσον. Οι Στίβεν Σόντερμπεργκ και Τζορτζ Κλούνει συμμετέχουν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises των τελευταίων 15 ετών, αυτή τη φορά σε ρόλο παραγωγού.