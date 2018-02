Ένας αναλυτικός οδηγός επιβίωσης της επετειακής διοργάνωσης, μέσα από δεκαπέντε σπουδαίες ταινίες τεκμηρίωσης: Από το «Filmworker» του Λίον Βιτάλι, για τον σπουδαίο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μέχρι τον «Τελευταίο Παρτιζάνο» του Ανδρέα Χατζηπατέρα, αφιερωμένο στον Μανώλη Γλέζο. Το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Εικόνες του 21ου Αιώνα, διεξάγεται από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου. Το Tvxs.gr δίνει και φέτος δυναμικά το παρών, μεταφέροντας καθημερινά τις εντυπώσεις μας, αλλά και τις προτάσεις μας.

«Πρόσωπα και Ιστορίες» της Ανιές Βαρντά και του JR

Παρασκευή 2 Μαρτίου στις 20:00, στην Αίθουσα Ολύμπιον

Η Ανιές Βαρντά μαζί με τον φωτογράφο και εικαστικό JR, σε ένα feelgood οδοιπορικό, διασχίζουν την γαλλική ύπαιθρο, μοιράζονται μια απροσδόκητη φιλία και αποθεώνουν τους απλούς ανθρώπους που συναντούν καθ’ οδόν, μετατρέποντας τα φωτογραφικά τους πορτρέτα σε τεράστιες τοιχογραφίες. Αυτό είναι το «Πρόσωπα & Ιστορίες / Faces Places», το Υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2018, το οποίο θα αποτελέσει την Ταινία Έναρξης του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

«Faithfull» της Σαντρίν Μπονέρ

Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 14:30, στην Αίθουσα Παύλος Ζάννας

Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 22:45, στην Αίθουσα Ολύμπιον

Από το Λονδίνο του ’60 και τα χρόνια με τον Μικ Τζάγκερ ως τους αυτοκαταστροφικούς εθισμούς και την αναγέννησή της, η ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας Μαριάν Φέιθφουλ ξετυλίγεται στο ντοκιμαντέρ «Faithfull» που σκηνοθέτησε η Γαλλίδα ηθοποιός, Σαντρίν Μπονέρ.

«Boom For Real, The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat» της Σάρα Ντράιβερ

Κυριακή 4 Μαρτίου στις 20:30, στην Αίθουσα Ολύμπιον

Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 18:00, στην Αίθουσα Σταύρος Τορνές

Ανακαλύψτε όλα τα μυστικά για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του πιο ανατρεπτικού Αμερικανού καλλιτέχνη, φίλου του Γουόρχολ, στην ταινία «Boom For Real, The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat» της Σάρα Ντράιβερ στην οποία φέτος το Φεστιβάλ δίνει δίνει carte blanche. Η Ντράιβερ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει 11 αγαπημένα της φιλμ (δέκα ντοκιμαντέρ και μία ταινία μυθοπλασίας), έντεκα απολαυστικές κινηματογραφικές στιγμές.

«Πολλές από τις ταινίες που επέλεξα για την carte blanche έχουν κάποια σχέση με την τελευταία μου ταινία για τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, είτε θεματικά είτε από πολιτιστική ή πολιτική άποψη. Και, εγωιστικά μιλώντας, πρόκειται για όλες τις ταινίες που θέλω να δω ξανά στη μεγάλη οθόνη. Είμαι τόσο ευγνώμων στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για αυτή την ευκαιρία», σημειώνει η Ντράιβερ για την carte blanche του 20ου ΦΝΘ.

«This is Everything: Gigi Gorgeous» της Μπάρμπαρα Κοπλ

Τρίτη 6 Μαρτίου στις 22:30, στην Αίθουσα Ολύμπιον

Κυριακή 11 Μαρτίου στις 21:15, στην Αίθουσα Σταύρος Τορνές

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ντοκιμαντερίστρια Μπάρμπαρα Κοπλ, επιστρέφει δυναμικά και στο «This is Everything: Gigi Gorgeous» αφηγείται την ιστορία της transgender σταρ Gigi Lazzarato (φωτογραφία), μοντέλο και ΥouΤuber με εκατομμύρια followers.

«Filmworker» του Λίον Βιτάλι

Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 23:00, στην Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης

Κυριακή 11 Μαρτίου στις 20:00, στην Αίθουσα Παύλος Ζάννας

Ο πιο στενός βοηθός του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, πρώην ηθοποιός Λίον Βιτάλι, αποκαλύπτει στο «Filmworker» (φωτογραφία) του Τόνι Ζιέρα όλα τα μυστικά που θα θέλαμε να ξέρουμε για τον αινιγματικό σκηνοθέτη: την ιδιοφυΐα, τις μεθόδους, αλλά και τις εμμονές του.

«Ex Libris: New York Public Library» του Φρέντερικ Γουάισμαν

Σάββατο 10 Μαρτίου στις 15:00, στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Ο βετεράνος Φρέντερικ Γουάισμαν μας προσκαλεί εκεί όπου χτυπά η καρδιά της αμερικανικής - και όχι μόνο - διανόησης: στη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης στο φιλμ «Ex Libris: New York Public Library». Φόρος τιμής σε έναν θησαυρό που έχει μεταμορφωθεί σε ένα ολοζώντανο κέντρο ζωής και πολιτισμού.

Οι Έλληνες Ντοκιμαντερίστες δηλώνουν παρών

«Επιστροφή» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη

Τρίτη 6 Μαρτίου στις 20:45, στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 13:45, στην Αίθουσα Φρίντα Λιάππα

Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα συμβαίνει κάτι ξεχωριστό: γεννιέται μια θεατρική ομάδα κρατουμένων, η οποία δίνει παραστάσεις και σε άλλες φυλακές. Μια διεργασία λυτρωτική και απελευθερωτική που καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ: «Επιστροφή» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη.

«Οι ήρωες ( οι αντιήρωες, επιμένω) που συνάντησα και συναντώ τα τελευταία χρόνια είναι η εμμονή μου γιατί η επαφή μαζί τους νιώθω πώς λειτουργεί αποκαλυπτικά μέσα μου και ξεκαθαρίζει όσα νιώθω να ΄ναι θολά τελευταία. Κι έτσι άρχισα να σκέφτομαι μια νέα χαρτογράφηση της Αθήνας μέσα από μια μεγάλη λίστα ηρώων που στήνει μιαν καίρια ανθρωπογεωγραφία της πόλης και την καθιστά ζωντανή, κι όχι μόνο δέσμια ενός μακρυνού παρελθόντος. Αυτοί οι ήρωες μοιάζουν να γίνονται οι “οδηγοί” σε μια πορεία που απαιτεί άμεσες δράσεις και καίρια παρέμβαση και διεκδικεί την προοπτική, ειδικά σε μια στιγμή που πυκνώνουν οι απειλές πως όλα μοιάζει να έχουν τελειώσει για όσους ζούμε σε αυτό τον - σχεδόν - καταδικασμένο τόπο.» - Μενέλαος Καραμαγγιώλης

«Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη» του Γιώργου Αυγερόπουλου

Κυριακή 11 Μαρτίου στις 17:30, στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Τον άγνωστο πόλεμο του νερού στην Ευρώπη αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ «Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη» του Γιώργου Αυγερόπουλου. Μια μάχη ανάμεσα σε εταιρικά και δημόσια συμφέροντα, λόμπι, ευρωπαϊκές πολιτικές, λιτότητα και δημοκρατία.

Τρία χρόνια μετά το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Αγορά» (Agora: Από τη Δημοκρατία στις Αγορές), ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, επιστρέφει με τη νέα του ταινία τεκμηρίωσης. Αποτελεί το νερό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπινο αγαθό και δικαίωμα ή το αντιμετωπίζει ως ένα ακόμα εμπόρευμα της αγοράς;

«Το Παγόβουνο» του Μάνου Παπαδάκη

Κυριακή 4 Μαρτίου στις 17:15 στην Αίθουσα «Τώνια Μαρκετάκη»

Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 14:45 στην Αίθουσα «Τώνια Μαρκετάκη»

Το «Παγόβουνο» (Iceberg) σε σκηνοθεσία του Μάνου Παπαδάκη, είναι ένα σημαντικό και επίκαιρο ντοκιμαντέρ, σχετικά με τον σεξισμό και την έμφυλη βία στην ελληνική κοινωνία.

Εστιάζοντας στον θύτη και τον αρρωστημένο μισογυνισμό που οδηγεί στην καταπίεση και τη δολοφονία γυναικών, αναζητά απαντήσεις για τον ρόλο που έχoυν διαδραματίσει η θρησκεία, η οικογένεια, ακόμη και το σχολείο στην διαμόρφωσή του.

«Ο Τελευταίος Παρτιζάνος» του Ανδρέα Χατζηπατέρα

Σάββατο 3 Μαρτίου στις 17:30 Αίθουσα Παύλος Ζάννας

Κυριακή 4 Μαρτίου στις 15:00 Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Αφιερωμένο στον Μανώλη Γλέζο, το φιλμ «Ο τελευταίος παρτιζάνος» του Ανδρέα Χατζηπατέρα σκιαγραφεί το πορτρέτο αυτού του ζωντανού θρύλου, ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής σκηνής κάνοντας τη διαφορά.

Γνωστός ως ο άνθρωπος που κατέβασε τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, το 1941, ο Μανώλης Γλέζος είναι πλέον ένας ζωντανός θρύλος της Αντίστασης. Με την Ελλάδα για άλλη μια φορά μετέωρη, λόγω οικονομικής κρίσης, ο Γλέζος βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, με αποκορύφωμα την εκλογή του στην Ευρωβουλή, σε ηλικία 92 ετών. Ωστόσο αρνείται πεισματικά να συζητήσει το «περιστατικό με τη σημαία», το οποίο συχνά απειλεί να επισκιάσει ολόκληρη τη ζωή του. Εν μέσω αστεϊσμών, επιπλήξεων και συμβουλών, το συνεργείο αναλαμβάνει να αποκαλύψει τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από το μύθο.

«Η προσφυγική κρίση μέσα από τα κινητά τηλέφωνα» της Δάφνης Τόλη

Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 15:30, στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Συγκλονιστικό υλικό από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, πρωτόγνωρες εικόνες από την οδύσσειά τους, έτσι όπως την κατέγραψαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες με τα κινητά τους τηλέφωνα, φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ «Η προσφυγική κρίση μέσα από τα κινητά τηλέφωνα» της Δάφνης Τόλη.

«Ένα Σχολείο Ενάντια στον Ρατσισμό» του Μιχάλη Αγραφιώτη

Σάββατο 3 Μαρτίου στις 17:30 Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Κυριακή 4 Μαρτίου στις 20:00 στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης

Τα επεισόδια που συνέβησαν τη σχολική χρονιά 2016 - 17 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Ωραιοκάστρου, με αφορμή την ενσωμάτωση των προσφυγόπουλων στα σχολεία, είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ «Ένα σχολείο ενάντια στον ρατσισμό» του Μιχάλη Αγραφιώτη.

«Σάρλοτ Ράμπλινγκ - Τετράδια, Θανάσης Λάλας» της Μαρίας Γιαννούλη (φωτογραφία άρθρου)

Κυριακή 4 Μαρτίου στις 20:30 Αίθουσα Φρίντα Λιάππα

Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 13:15 Αίθουσα Φρίντα Λιάππα

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Σάρλοτ Ράμπλινγκ ανοίγει την ψυχή της στον Θανάση Λάλα και μιλά με θάρρος για τη ζωή και το θάνατο, το σινεμά και τον έρωτα, στο ντοκιμαντέρ «Σάρλοτ Ράμπλινγκ - Τετράδια, Θανάσης Λάλας» της Μαρίας Γιαννούλη.

«Obscuro Barroco» της Ευαγγελίας Κρανιώτη

Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 18:30 Αίθουσα Ολύμπιον

Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 22:30 Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται ως αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια, η θρυλική τρανσέξουαλ από τη Βραζιλία, Λουάνα Μουνίζ (Luana Muniz), η οποία όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Κρανιώτη στην Μπερλινάλε, έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ.

Τρία χρόνια μετά το εξαιρετικό «Εξωτικά, Ερωτικά κτλ» (Exotica, Erotica, Etc. - 2015) - Η Συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Tvxs.gr - η Ευαγγελία Κρανιώτη, επιστρέφει εντυπωσιακά με τη νέα της μεγάλου μήκους ταινία τεκμηρίωσης. Έχοντας βραβευτεί πριν λίγες ημέρες στα φετινά Teddy Awards της 68ης Μπερλινάλε, το «Obscuro Barroco» πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα του, στο πλαίσιο του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

«Από την Αφρική με Αγάπη - Ελληνοαιθιοπικά» της Χριστίνας Βάζου

Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 20:30, Αίθουσα Φρίντα Λιάππα

Τρίτη 6 Μαρτίου στις 20:00, στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης

Πού ανήκεις όταν, ενώ έχεις ελληνικές ρίζες και είσαι απόφοιτος του Λυκείου της Ελληνικής Κοινότητας Αντίς Αμπέμπα, έρχεσαι στην Ελλάδα και σε διαφοροποιούν; Γιατί δυσκολεύεσαι να αποκτήσεις την ελληνική ιθαγένεια, ενώ το ονοματεπώνυμό σου είναι ελληνικό; Το ντοκιμαντέρ δίνει φωνή στους Ελληνοαιθίοπες και αναδεικνύει θέματα δύναμης, ταυτότητας και διαφοροποίησης.

Το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου, στην ιστορική έδρα του θεσμού, Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, καθώς και στις τέσσερις Αίθουσες του Λιμανιού. Το Tvxs.gr δίνει και φέτος το παρών και στην Κινηματογραφική του Στήλη, θα σας ενημερώνουμε αναλυτικά με τα νέα, αλλά και τις προτάσεις μας, για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως στο είδος του.