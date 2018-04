Ο Μάριο είναι ένα πρότυπο ρομπότ, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού πρότζεκτ Μario και επικοινωνεί με ασθενείς που πάσχουν από άνοια. Μπορεί να τους μιλήσει, παίζει μουσική και τους δίνει τα νέα της ημέρας. Πώς και ως ποιο σημείο είναι αυτό δυνατό;

Oι ερευνητές τον τεστάρουν εδώ και καιρό σε κέντρα φροντίδας, όπως αυτό εδώ στην Ιρλανδία. Το ρομπότ υποστήριξης θα συναντήσει σήμερα την Μέρι. Είναι 83 ετών. Πριν από δύο χρόνια διαγνωσθεί με σοβαρή άνοια. Ο Μάριο όμως μπορεί να ενεργοποιήσει τη μνήμη της έστω και για λίγο.

«Οι άνθρωποι με άνοια μπορεί να μην θυμούνται κάποιες καθημερινές δραστηριότητες, αλλά θυμούνται όλες τις λέξεις από τραγούδια, που έχουν μάθει στα νιάτα τους. Είναι κάτι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Προσφέρει χαρά σ' αυτά τα άτομα» επισημαίνει ο Άνταμ Σαντορέλι, ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας. Ο νοσοκόμος Τζον Κοέν από το κέντρο φροντίδας Σεντ Μπρένταν συμπληρώνει:

«Έχουμε μουσική, έχουμε φώτα. Τα ρομπότ μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό βοηθά τους ασθενείς να μιλήσουν. Όταν το δουν, εντυπωσιάζονται από τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένα ρομπότ».

Οι συνέπειες της άνοιας μπορούν να προληφθούν ή να μετριαστούν με μικρές αλλαγές στην εγκεφαλική διέγερση ή στην αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο ρόλος του Μάριο. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες:

«Κάτι τόσο απλό όπως το να παίξεις μουσική ή να διαλέξεις κάποιο συγκεκριμένο μουσικό είδος, αποτελεί πρόκληση για κάποιον που έχει άνοια. Αυτό που σκεφτήκαμε ότι ήταν απλό, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις δοκιμές, ανακαλύψαμε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο με άνοια. Ήταν λοιπόν μια διαδικασία αλληλόδρασης. Πρώτα λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα σχέδιο, το δοκιμάσαμε και είδαμε ότι είναι περίπλοκο. Γυρίσαμε πίσω, μιλήσαμε με τους υπεύθυνους λογισμικού για να τροποποιήσουν τα θέματα που είχαν προκύψει και να τα κάνουν πιο απλά και εύχρηστα για ανθρώπους με άνοια» εξηγεί ο Άνταμ Σαντορέλι, ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας.

Ο Μάριο αναπτύχθηκε από επιστήμονες στο πλαίσιο του ομώνυμου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος. Δεκάδες άτομα που πάσχουν από άνοια τον δοκίμασαν στην Αγγλία, την Ιταλία και την Ιρλανδία.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ για παράδειγμα τι ώρα της ημέρας είναι. Τι ώρα πρέπει να φάω το πρωινό μου. Τι ώρα πρέπει να πάω τουαλέτα. Αυτή η μηχανή μου επιτρέπει να έχουμε μια στενή σχέση. Θα μου δώσει τις πληροφορίες που χρειάζομαι και θα μπορέσω να κάνω αυτά που θέλω» επισημαίνει ο Ντες Ντόχερτι, ασθενής με άνοια.

RT andybleaden: I will present the mario__project and SILVERPCP #Robotics projects both funded by the EU_Commission at today's CoralEurope meeting kicking off #ahacop18 EIP_AHA eHealth_EU looking at why municipalities get involved with these projects and… pic.twitter.com/yabdBq1Oof

— Mario Project (@mario__project) February 26, 2018