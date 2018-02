Ένα ρολόι που έχει σχεδιασθεί για να αντέξει τουλάχιστον 10.000 χρόνια χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση, άρχισε να κατασκευάζεται κάτω από ένα βουνό στο μέσον μιας ερήμου του Τέξας των ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Long Now και υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έχει προσφέρει και την έκταση για την κατασκευή του ρολογιού.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου που οραματίσθηκε και σχεδίασε ο εφευρέτης Ντάνι Χιλς, ο οποίος έκανε και την πρώτη δημόσια παρουσίαση της «τρελής» ιδέας του σε άρθρο του στο περιοδικό «Wired» το 1995, σύμφωνα με το BBC.

Το πρώτο πρωτότυπο του «Ρολογιού των 10.000 Ετών» δημιουργήθηκε το 1995 και τώρα εκτίθεται στο Μουσείο Επιστήμης του Λονδίνου.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018