Η Twitter Inc, η εταιρεία του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου, κάλεσε τους περισσότερους από 330 εκατομμύρια χρήστες της να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης στις σελίδες τους.

Όπως σημειώνει το euronews, ο λόγος είναι μια δυσλειτουργία, η οποία επέτρεψε σε ορισμένους από τους κωδικούς να αποθηκευτούν σε μη κρυπτογραφημένα κείμενα στο εσωτερικό δίκτυό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την έρευνα που διενήργησε η εταιρεία δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι έχουν κλαπεί οι κωδικοί, όμως απηύθυνε έκκληση σε όλους τους χρήστες να σκεφθούν την πιθανότητα να τους αλλάξουν για προληπτικούς λόγους.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018