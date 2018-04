Αστρονόμοι στις ΗΠΑ μπόρεσαν, με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, να φωτογραφήσουν το πιο μακρινό μεμονωμένο άστρο που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, τον «Ίκαρο». Βρίσκεται τόσο μακριά ώστε το φως του έκανε 9 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανάλυση του φωτός του «Ίκαρου» αποκάλυψε ότι είναι ένας «μπλε υπεργίγαντας», ένα άστρο τύπου-Β, πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος, σε μάζα, σε θερμοκρασία και σε φωτεινότητα από τον ‘Ηλιο από τον οποίο θεωρείται κατά εκατοντάδες χιλιάδες φορές πιο λαμπρό.

Υπερδιπλάσια σε σχέση με τον Ήλιο είναι και η θερμοκρασία της επιφάνειάς του που κυμαίνεται μεταξύ των 11.000 και 14.000 βαθμών Κελσίου.

Η ομάδα – συμπεριλαμβανομένου του Jose Diego από το Ινστιτούτο της ισπανικής Κανταβρίας και του Steven Rodney του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, Κολούμπια – ονόμασε το αστέρι «Ίκαρος» κρίνοντας ότι όπως ο ήρωας της ελληνικής μυθολογίας και το άστρο έχει «φευγαλέα δόξα», αφού φαίνεται από τη Γη μόνο όταν μεγεθύνεται προσωρινά κατά 2.000 φορές από την πραγματική του φωτεινότητα.

Οι ερευνητές που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας «Nature Astronomy«, χρησιμοποίησαν την μέθοδο του βαρυτικού φακού, που συνήθως μεγεθύνει ένα γαλαξία έως 50 φορές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το άστρο «Ίκαρος» μεγεθύνθηκε πάνω από 2.000 φορές.

Το ρόλο του βαρυτικού φακού για τον «Ίκαρο» έπαιξε, τόσο ένας ενδιάμεσος γαλαξίας, όσο κι ένα άλλο άστρο μέσα σε αυτόν τον γαλαξία, το οποίο – σε μια σπάνια συγκυρία – ευθυγραμμίστηκε απολύτως ανάμεσα στο πολύ πιο μακρινό άστρο και στο Hubble.

Οι επιστήμονες μπορούν να δουν πιο μακρινούς γαλαξίες, επειδή αυτοί λάμπουν με τη φωτεινότητα των δισεκατομμυρίων άστρων που περιέχουν, ενώ και μια σούπερ-νόβα, συχνά είναι πιο φωτεινή από ένα γαλαξία. Όμως αυτό δεν είναι δυνατό για τα μεμονωμένα άστρα, τα οποία είναι αδύνατο να παρατηρηθούν ως μεμονωμένα αντικείμενα, μετά από την απόσταση περίπου των 100 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη γη. Χάρις ωστόσο στο φαινόμενο του βαρυτικού φακού, είναι δυνατό να μεγεθυνθεί ένα αντικείμενο που βρίσκεται πολύ μακριά, και να γίνει έτσι παρατηρήσιμο.

Ο «Ίκαρος» που έχει την επιστημονική ονομασία MACS J1149 +2223 LS1, είναι περίπου 100 φορές πιο μακριά σε σχέση με το δεύτερο μακρινότερο μεμονωμένο άστρο που είχε παρατηρηθεί έως τώρα.

