Κι όμως… η μηχανή νίκησε. Στις 10 Φεβρουαρίου 1996, ο Deep Blue έγινε η πρώτη σκακιστική μηχανή που κατάφερε να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού και κορυφαίο όλων των εποχών, Γκάρι Κασπάροφ.

Ο Deep Blue ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της εταιρίας IBM, ικανός να υπολογίζει ένα δισεκατομμύριο κινήσεις το δευτερόλεπτο και υποχρέωσε σε ιστορική ήττα τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού Κασπάροφ, σημειώνοντας την πρώτη νίκη κομπιούτερ εναντίον ανθρώπου, υπό τους κλασικούς όρους ενός τουρνουά.

Ο Γκάρι Κασπάροφ αντιμετώπισε τις πρώτες σημαντικές δυσκολίες, ήδη, από την 13η κίνηση και μετά το τέλος του πρώτου αγώνα έμεινε αρκετή ώρα στην καρέκλα του να μελετά τις κινήσεις πάνω στην σκακιέρα. Αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους και το στενό του περιβάλλον έλεγε ότι πήρε κατάκαρδα την ήττα.

Ωστόσο ο Κασπάροφ νίκησε σε 3 από τα πέντε επόμενα παιχνίδια, ενώ τα άλλα δύο παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα. Έτσι ο Κασπάροφ νίκησε τον Deep Blue με σκορ 4-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Deep Blue είχε προγραμματιστεί με πληροφορίες από χιλιάδες παρτίδες που έπαιξαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι μεγαλύτεροι μετρ του σκακιού.

Μετά την ήττα του, ο Κασπάροφ είπε ότι διέκρινε βαθιά νοημοσύνη και δημιουργικότητα στις κινήσεις της μηχανής, και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι στον δεύτερο αγώνα, πίσω από τις κινήσεις του υπολογιστή κρύβονταν άνθρωποι σκακιστές, κάτι που ήταν ενάντια στους κανόνες του αγώνα. Η IBM ωστόσο αρνήθηκε ότι ο Deep Blue έκλεβε, λέγοντας ότι η μόνη ανθρώπινη παρέμβαση στη μηχανή γινόταν στο μεσοδιάστημα των αγώνων. Οι κανονισμοί επέτρεπαν στους προγραμματιστές να κάνουν τροποποιήσεις στον υπολογιστή στα μεσοδιαστήματα, έτσι ώστε να βελτιώνονται τα αδύνατα σημεία που ενδεχομένως θα εμφάνιζε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο Κασπάροφ απαίτησε αντίτυπα των αρχείων καταγραφής του Deep Blue, όμως η IBM τότε αρνήθηκε, αν και αργότερα δημοσίευσε στο ίντερνετ αυτά τα αρχεία. Επίσης, ο Κασπάροφ ζήτησε να γίνει και τρίτη σειρά αγώνων, αλλά η IBM αρνήθηκε και πάλι, αποσυναρμολογώντας τον Deep Blue.

Το 2003 γυρίστηκε μια ταινία στην οποία παρουσιάζονται όλα αυτά τα γεγονότα με τίτλο Game Over: Kasparov and the Machine.